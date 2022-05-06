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Состав велокоманды Quick – Step Alpha Vinyl на Джиро д’Италия-2022

Марк Кэвендиш – капитан велокоманды Quick – Step Alpha Vinyl на Джиро д’Италия-2022

 

 

  Команда Quick – Step Alpha Vinyl представила состав на Джиро д’Италия-2022. За годы участия в итальянском Гранд-туре 14 гонщиков команды одержали победу на 26 этапах, 44 раза надевали розовую майку лидера.

 

 

Состав велокоманды Quick – Step Alpha Vinyl на Джиро д’Италия-2022

Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images

 

  В этом году команду возглавит победитель 15 этапов Джиро д’Италия, победитель цикламеновой майки лучшего в очковой классификации 2013, 36-летний британский велогонщик Марк Кэвендиш. В этом году Кэвендиш одержал три победы, в том числе на классике Милан-Турин. На Джиро д’Италия Марк Кэвендиш стартует в шестой раз в карьере, он возвращается на итальянский Гранд-тур впервые с 2013 года.

 

  Вместе с Марком Кэвендишем на старт 105-го выпуска Джиро д’Италия выйдут 26-летний британский гонщик Джеймс Нокс, 27-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини, 33-летний бельгийский гонщик Питер Серри, 22-летний швейцарский гонщик Мауро Шмид, 29-летний бельгийский гонщик Берт Ван Лерберг, 37-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв, 22-летний бельгийский гонщик Мори Вансевенан.

 

  Давиде Баллерини, спортивный директор команды: «Мы направляемся на Джиро д’Италия с огромной мотивацией. У нас сильная команда, Марк – наш главный гонщик на равнинные этапы. Он выиграл много этапов Джиро, и сможет положиться на многих сильных гонщиков, способных помочь и развезти его в хаотичных групповых спринтах. Как будем действовать на других этапах, определим по ходу дела, будем бороться за каждую возможность, посмотрим, что получится. Мы знаем, что в эти три недели легко не будет, никогда не было, но мы постараемся сделать всё, что в наших силах, потому что такой подход в основе нашего характера».

 

 

Состав велокоманды Quick – Step Alpha Vinyl на Джиро д’Италия-2022:

 

 

Mark Cavendish, (Великобритания)

Davide Ballerini, (Италия)

James Knox, (Великобритания)

Michael Morkov, (Дания)

Mauro Schmid, (Швейцария)

Pieter Serry, (Бельгия)

Bert Van Lerberghe, (Бельгия)

Mauri Vansevenant, (Бельгия)

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура Марк Кэвендиш Mark Cavendish Quick-Step Alpha Vinyl

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Комментарии

  • Astanaforever
    Состав команды Astana Qazaqsta ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Феллини лишний. Батистелла лучше подошел бы. Но как бы не было. Лопесу не сладко придется. Состав у Инеоса бомбовый. С ними тягаться будет проблематично в горах. Да и Йейтс вроде в полном порядке как и Барде.
  • Gorn9k
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    Gorn9k-Фото

    27 км разделки, позорище

  • EL-Fenomeno
    Александр Власов – победитель ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Уик-энд в команде Bora-Hansgrohe получился просто лучше не придумешь (сказка): королевский горный этап (и второе место там) + победа на финальной разделке (и ГЕНЕРАЛ). В главной роли - Александр Власов good Ну и С.Беннет в тот же день (воскреенье) выиграл однодневку Eschborn - Frankfurt. 

    Жаль что Саша не колесит эту Джиро. С такой формой мог реально поБороться за итоговый подиум итал.ГТ

  • lazhu
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    lazhu-Фото
    В 20-м там Ланда с Томасом выпали, ага
  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    velodoctor-Фото

    Цитата: lazhu
    когда этна была не 4 этапом?

    Вот ТУТ посмотрите когда и каким этапом была этна, но я не самой Этне, а о подъеме проверочном так рано. Условно какой-то Дюмолен или Ланда могут там и выпасть. 

  • lazhu
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    lazhu-Фото
    когда этна была не 4 этапом?
  • motte
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    motte-Фото

    Будет зрелищная Джиро

  • rude_rider
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    rude_rider-Фото

    если только кто нибудь захочет толстячков вынести..те кто решил по ходу джиро вкатится..

     

  • Earl57
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (17)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Аюсо молодец, на правильном пути.

    У Аюсо разделка на уровне Кусса. И это при том, что Аюсо за подиум боролся, а Кусс, который давно смирился с тем, что разделки у него нет и никогда не будет, просто доезжал гонку. 36-летний Гешке, который Аюсо в отцы годится, привез ему почти минуту.

    Дальше у Аюсо Дофине в программе. Там разделка 32 км. Интересно, сколько минут ему привезут?

  • velodoctor
    Джиро д'Италия-2022. Альтимет ... (7)
    velodoctor-Фото

    Мне нравится, что Этна так рано, сразу посмотрим кто с чем приехал. 

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