- Категория:
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- Дата:
- Сегодня, 21:31
Марк Кэвендиш – капитан велокоманды Quick – Step Alpha Vinyl на Джиро д’Италия-2022
Команда Quick – Step Alpha Vinyl представила состав на Джиро д’Италия-2022. За годы участия в итальянском Гранд-туре 14 гонщиков команды одержали победу на 26 этапах, 44 раза надевали розовую майку лидера.
Photo ©Quick-Step Alpha Vinyl - ©Luc Claessen / Getty Images - Photo credit: ©Luc Claessen / Getty Images
В этом году команду возглавит победитель 15 этапов Джиро д’Италия, победитель цикламеновой майки лучшего в очковой классификации 2013, 36-летний британский велогонщик Марк Кэвендиш. В этом году Кэвендиш одержал три победы, в том числе на классике Милан-Турин. На Джиро д’Италия Марк Кэвендиш стартует в шестой раз в карьере, он возвращается на итальянский Гранд-тур впервые с 2013 года.
Вместе с Марком Кэвендишем на старт 105-го выпуска Джиро д’Италия выйдут 26-летний британский гонщик Джеймс Нокс, 27-летний итальянский гонщик Давиде Баллерини, 33-летний бельгийский гонщик Питер Серри, 22-летний швейцарский гонщик Мауро Шмид, 29-летний бельгийский гонщик Берт Ван Лерберг, 37-летний датский гонщик Михаэль Мёркёв, 22-летний бельгийский гонщик Мори Вансевенан.
Давиде Баллерини, спортивный директор команды: «Мы направляемся на Джиро д’Италия с огромной мотивацией. У нас сильная команда, Марк – наш главный гонщик на равнинные этапы. Он выиграл много этапов Джиро, и сможет положиться на многих сильных гонщиков, способных помочь и развезти его в хаотичных групповых спринтах. Как будем действовать на других этапах, определим по ходу дела, будем бороться за каждую возможность, посмотрим, что получится. Мы знаем, что в эти три недели легко не будет, никогда не было, но мы постараемся сделать всё, что в наших силах, потому что такой подход в основе нашего характера».
Состав велокоманды Quick – Step Alpha Vinyl на Джиро д’Италия-2022:
Mark Cavendish, (Великобритания)
Davide Ballerini, (Италия)
James Knox, (Великобритания)
Michael Morkov, (Дания)
Mauro Schmid, (Швейцария)
Pieter Serry, (Бельгия)
Bert Van Lerberghe, (Бельгия)
Mauri Vansevenant, (Бельгия)
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