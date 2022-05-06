Состав велокоманды Quick – Step Alpha Vinyl на Джиро д’Италия-2022:

Уик-энд в команде Bora-Hansgrohe получился просто лучше не придумешь (сказка): королевский горный этап (и второе место там) + победа на финальной разделке (и ГЕНЕРАЛ). В главной роли - Александр Власов Ну и С.Беннет в тот же день (воскреенье) выиграл однодневку Eschborn - Frankfurt.

Жаль что Саша не колесит эту Джиро. С такой формой мог реально поБороться за итоговый подиум итал.ГТ