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Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 5 этап,  Педара - Мессина, 159 км

 

   Пятый этап Джиро д’Италия (Giro d'Italia)-2017 отправится по маршруту велогонки из города Педара (Pedara). Город расположен на южном склоне Этны, и открывает всю красоту пейзажей величественного вулкана. Название города исходит к временам, когда остров населяли греки, его называли Apud Aram или Ad pedes arae, что означало "у подножия алтаря". Это неизбежно отправляет нас к легендам и мифам, где утверждается, что вулкан Этна создан олимпийскими богами.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 км


  В 1388 году епископ Симоне дель Поццо (Simone del Pozzo) разрешил построить первую приходскую церковь в Педаре. В пятнадцатом веке, после двух сильных извержений (в частности, извержение 1404 года, образовавший область, известную как «три горы»), жители Этны начали переселяться южнее по склону. Поселение, которое стало стремительно разрастаться дало начало новому Педара.


  В 1641 году Педара была продана барону Доменико Ди Джованни (Domenico Di Giovanni). Став его вотчиной, вскоре Педара стала важным центром экономической и социальной деятельности и, следовательно, самым богатым и развитым городом на склонах Этны.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 км


  Извержение вулкана 1669 года, с огромными человеческими жертвами и страшными разрушениями, стёрло Педару с лица земли. После этого извержения люди вновь вернулись в эти места, чтобы продолжить заниматься сельским хозяйством. Но через несколько лет население снова сильно пострадало. 11 января 1693 года произошло самое сильное землетрясение, в истории города: в считанные секунды ничего не осталось от новой Педары.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 км


  Ни извержения вулкана, ни землетрясения не останавливают и не пугают островитян, они продолжают жить на склонах «Прекрасной и Ужасной» Этны. В 1817 году, благодаря указу короля Фердинанда IV (Ferdinando IV) в Неаполе, Италия стала независимой, и новая политическая реальность позволила сообществу выйти из забвения, в котором она находилась после сильного землетрясения.


  Девятнадцатый и двадцатый века характеризовались в первую очередь значительным сельскохозяйственным и экономическим ростом Педары. Однако из-за массового строительства под жилые районы, прилегающие к городу местности, лишились крупных сельскохозяйственных и лесных плантаций.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 км


   Сегодня Педара входит в число городов, активно посещаемых туристами. Их привлекает не только непосредственная близость к вулкану - 15 км, но и исторические памятники, в частности старинные церкви: Базилика Санта-Катарины (Basilica di Santa Caterina), Святилище Пресвятой Девы Марии (Santuario di Maria Santissima Annunziata), Церковь Сант'Антонио Абате (Chiesa di Sant'Antonio Abate) и другие.


  Из старинных архитектурных строений можно выделить несколько палаццо: Дворец Дон Диего Паппалардо (Palazzo di don Diego Pappalardo) возведённый в 1660 году и перестроенный в 1693 после землетрясения; Дворец потомков Дон Диего Паппалардо (Palazzo dei discendenti di don Diego Pappalardo), прекрасный пример архитектуры восемнадцатого века.

 

Альтиметрия 5 этапа Джиро д’Италия-2017: Педара - Мессина, 159 км

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 км

 

 

 Город Педара, расположенный на южном склоне Этны, впервые принимает старт этапа Джиро д'Италия. Проехав со старта еще немного на юг и достигнув самой южной точки маршрута Джиро д'Италия-2017, гонщики направятся на север вдоль восточной части острова Сицилия.

 

  На 36.5 км расположена вершина подъема 4 категории Форнаццо (Fornazzo) протяженность 6.2 км, 582-878 м, перепад - 296 м, средний градиент 4.8%, максимальный - 8%. Через 90 км после  старта, проехав по пересеченной местности, пелотон достигнет побережья Ионического моря, и разыграв промежуточный спринт в Таормине (Taormina), снова спустится к побережью и продолжит движение на северо-восток до Мессинского пролива.

 

 

   Заехав в Мессину (Messina), гонщики впервые пересекут линию финиша за 6.5 км до финиша этапа. На заключительных 12 км маршрута им предстоит преодолеть 14 поворотов по улицам Мессины. В последний раз Мессина присутствовала на Джиро д’Италия в 2011 году, тогда она принимала старт 9 этапа.

 

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 км

 

  После прохождения круговой развязки заключительные 1.5 км дистанции 5 этапа Джиро д'Италия-2017 - это длинная прямая, проложенная с севера на юг.

 

    Претендентами на победу на заключительном этапе на острове Сицилия можно назвать тех же спринтеров, что боролись спринтерских этапах на острове Сардиния. 


   Мессина - этот сицилийский город, основанный в 8 веке до н.э. греческими колонистами, тогда он назывался Zancle, за свою историю пережил множество разрушений, вызванных как завоевателями, так и землетрясениями, но каждый раз возрождался и отстраивался заново.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 км


   Одним из самых страшных и сильных было землетрясение, случившееся 28 декабря 1908 года, которое унесло несколько тысяч жизней и понизило береговую линию на 26 дюйм. Тогда на Мессину, уже разрушенную в результате сильных толчков, обрушились ещё и три волны цунами. На помощь жителям первыми прибыли российские корабли «Цесаревич», «Слава» и «Адмирал Макаров» и чуть позже «Богатырь» под командованием контр-адмирала Владимира Ивановича Литвинова. То землетрясение 1908 года пощадило одну из главных достопримечательностей Мессины – церковь Санат Мария дельи Алеманни (Santa Maria degli Alemanni), построенную ещё в 13 веке.

 

Джиро д’Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина

 

   Санта Мария Алемана - единственное сооружение в готическом стиле, которое можно встретить в области Средиземного моря. В этой церкви в 1571 году после битвы при Лепанто находился раненый Мигель Сервантес  (Miguel de Cervantes Saavedra) - всемирно известный испанский писатель. При землетрясении в 1783 году церковь была сильно разрушена и использовалась долгое время, как магазин. Землетрясение 1908 года пощадило руины, которые можно видеть до сих пор.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - МессинаДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина


   Ещё одной достопримечательностью Мессины является церковь Сантиссима-Аннунциата-деи-Каталани (Chiesa della Santissima Annunziata dei Catalani), которая относится к 12-13 векам. Своё название церковь берет от братства каталонских торговцев. Церковь объединила в себе византийский, романский, арабский и норманнский стили. Из-за землетрясений церковь частично опустилась, стала ниже.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - МессинаДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина


   Недалеко от этой церкви находится Кафедральный собор Протометрополитана (Basilica Cattedrale Protometropolitana), посвященный Санта Мария Ассунта, собор был возведен в 12 веке. Но был практически полностью разрушен землетрясением 1908 года. Эта церковь примечательна тем, что на ее колокольне находятся самые большие в мире астрономические часы. Колокольня высотой около 90 метров, украшена золотистыми фигурками. Когда часы бьют 12 часов фигурки совершают танец-представление.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 кмДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина, 159 км


    Недалеко от Кафедрального собора находится Палаццо Муничипале (palazzo Municipale). Перед зданием - статуя Мессины, которая была установлена в знак благодарности Фердинанду II Бурбонскому за право беспошлинного ввоза и вывоза товаров в 1859 году. Изначально статуя стояла в здании Муниципалитета, сейчас - на площади перед зданием.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - МессинаДжиро д&rsquo;Италия-2017, превью этапов: 5 этап, Педара - Мессина


   История Мессины тесно связана с проливом, отделяющим Сицилию от материковой части. Если вспомнить греческую мифологию, то именно этот пролив охраняли два ужасных чудовища – Сцилла и Харибда.


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По материалам Интернета

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Теги к статье: Джиро д’Италия Giro d'Italia Гран-тур велоспорт превью этапа маршрут велогонки новости велоспорта

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5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия

14 - 20 мая 2017

Amgen Tour of California


ОПРОС

Победителем Джиро д'Италия - 2017 станет?

Комментарии

  • Sezar
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Sezar-Фото

    Не такая она и страшная, эта Кинтана. Ждет пока все остальные просто устанут. "Мне руку поднял рефери, которой я не бил". Ну и замечательно.

  • Avrora
    Не жалей, шипучку лей, ведь у ... (7)
    Avrora-Фото

    Стараюсь не пропускать ваших материалов ))) Как обычно, нам подарен яркий остроумный живой рассказ, легко погружающий в атмосферу незабываемого события, с портретами его участников и множеством интересных деталей yes

    Viva-Italia!  

  • djick
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    djick-Фото

    как по мне то состав Мовистара на этой гонке не такой и могуч! зря они не взяли Солера или Фернандеса. если не потянет Амадор, то развоз для атак индейца будет не ахти, не верю я что Анакона или Горка смогут жестко просеять большую группу.впрочем посмотрим, делать выводы пока рано. ждем Блокхауса и атаки Кинтаны, после которой и станет ясно кто чего стоит!

  • Camel
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Camel-Фото

    А эритреец Телеманот оказался таки равнинным горовосходителем.

  • tim147
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    tim147-Фото

    Не знаю как другим, а анонсированное эпическое восхождение мне показалось откровенно скучным - не генеральщики а коллектив главных бухгалтеров! Обычно такие эксцессы на финальной горе как падение Закарина или прокол Ланды дорого стоят их субъектам, но не в этот раз. Единственное, что могло спасти этап в моих глазах, не считая отдельно взятых геройства Поланца и упорства Ильнура, это извержение Этны!!!

  • Андрон
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Андрон-Фото
    С.К. имел в виду мир "Катюши". Сейчас на каждом шагу "Мир дверей", "Мир пылесосов",к примеру. А это "Мир "Катюши".
  • W3105
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    W3105-Фото

    Ульнур, молодец жаль не победил. Потора десятка отыграл, если удача будет с ним,поборется за подиум

     

  • ThaGoose
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    ThaGoose-Фото

    Эх ветер, ветер(

    Нибали +(одна звезда)

    Дюмулан +

    Закарин ++

    Поланц +++

  • Denis Pashkov
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Denis Pashkov-Фото

    Я конечно ко всем гонщикам с уважением отношусь, но очень доставило определение Лосады как одного из лучших горных грегори мира, смешно

  • Cyrill
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (15)
    Cyrill-Фото

    Ян - просто красава. Такие победы на вес золота!

    Кинтаныч ... ну очень разочаровал... похоже у Нибса, да и не только есть вполне осязаемые шансы на общий зачёт....

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