Организаторы Джиро д’Италия-2022 представили 6 горных этапов с 4 горными финишами

Шесть горных этапов: Авола – Этна (горный приют Сапиенца), Изерния – Блокхауз, Ривароло Канавезе – Конье, Сало – Априка (с Мортироло и Санта-Кристина), Понте ди Леньо – Лавароне и Беллуно – Пасса Федайя (Мармолада) с прохождением Сан-Пеллегрино и перевала Пордой как наивысшей точки Джиро д’Италия-2022 Чима Коппи (2239 м) – включены в маршрут 105-го выпуска итальянского Гранд-тура. Эти горы определят победителя «Корса Роза».

Весь маршрут Джиро д’Италия с Гранд-финалом будет объявлен завтра, 11 ноября.

Эган Берналь: «С шестью такими высокогорными этапами понятно, что Джиро д’Италия-2022 снова будет тяжёлым Гранд-туром. Первый горный финиш на Этне будет очень важен, определённо он отсечёт некоторых генеральщиков, которые не будут готовы на 100% на первой неделе гонки. Потом легендарные подъёмы, как Мортироло, где свои имена в историю велоспорта вписали великие чемпионы Пантани и другие».

6 горных этапов Джиро д’Италия-2022

Avola – Entna (Rifugio Sapienza), 166 км, набор высоты 3590 м

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Сицилийский горный этап с горным финишем на вершине Этны. От старта дорога пойдёт в подъём, но категорийным будет лишь финальный подъём на вершину Этны к приюту Сапиенца.

Isernia – Blockhaus, 187 км, набор высоты 4990 м

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Высокогорный этап в Апеннинах с горным финишем в подъём 1-й категории Блокхаус. Дорога пойдёт вверх с самого старта. Три категорийных подъёма – первый, через 27 км после старта и прохождения некатегорийного подъёма к Рионеро Саннитико – перевал Роккарасо (Roccaraso). После долгого спуска и пересечённого рельефа через 113 км начнётся двойной подъём на Блокхаус (Blockhaus). От Преторо гонщик пройдут перевал Ланчано (Passo Lanciano), которому присвоена первая категория, а затем, спустившись к Леттоманоппелло, начнут финальное восхождение через Роккамориче, как было в 2017 году. Подъём Блокхаус – 13,6 км с 8,4%, максимальным градиентом 14% на второй части подъёма.

Rivarolo Canavese – Cogne, 177 км, набор высоты 4030 м

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Типичный горный этап в Западных Альпах с протяжёнными подъёмами без запредельных градиентов. На 177 км дистанции будут два подъёмами 1-й категории. Восхождение на первый - Пила-Ле-Флёр (Pila-Le Fleurs) – начнётся через 91 км после старта, второй – Верронье (Verrogne), также 1-й категории, начнётся сразу после спуска с Пила-Ле-Флёр. Спуск с Верронье приведёт к подножию финального подъёма 2-й категории Конье (Conge).

Пила-Ле-Флёр возвращается на Джиро после 30-летнего отсутствия, Верронье входил в маршрут в 2019 году.

Salo – Aprica (Sforzato Wine Stage), 200 км, набор высоты 5440 м

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Классический горный этап в Вальтеллине с серией подъёмов, часть из которых будет заново открыта гонщиками после многих лет отсутствия в маршрутах Джиро. Этап с прохождением трёх подъёмов 1-й категории и одним некатегорийным, финишем после спуска с Априки. Этап начнётся от города Сало (Salò), первым участники пройдут Голетто ди Кадино (Goletto di Cadino), подъём 1-й категории, который в последний раз входил в маршрут Джиро д’Италия в 1998 году. После долгого спуска начнётся восхождение на легендарный Мортироло от Монно, как в 2017 году – 12,6 кмс 7,6%, максимальным градиентом 16% у вершины.

Финальный подъём – Априку, будут проходить со стороны Валико-ди-Санта-Кристина, который в последний раз входил в маршрут в 1999 году.

Априка – 13,5 км с 8% градиентом и максимальным 13%.

Ponte di Legno – Lavarone, 165 км, набор высоты 3740 м

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Горный этап, который разделён на две части. Первая – подъём к Пассо дель Тонале с самого старта, после спуска с которого дорога продолжит преимущественно идти под гору на протяжении 70 км. После того, как будет пересечена Адидже, начнётся серия подъёмов, в том числе подъём к Джово (Giovo), не получивший категории, подъём 1-й категории к перевалу Ветриоло с новой для Джиро стороны, после спуска с которого начнётся подъём Менадор к вершине Ровере - многочисленные «шпильки» и туннели. После прохождение вершины Ровере и небольшого подъёма – спуск к финишу.

Belluno – Marmolada (Passo Fedaia), 167 км, набор высоты 4490 м

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Классический этап в Доломитах и последний на Джиро д’Италия-2022 финишем в подъём 1-й категории. Стартовав в Беллуно, маршрут поведёт в долину Кордеволе, где гонщиков будет ждать трио подъёмов, включая подъём на самую высокую точку Джиро д’Италия-2022 – Чима Коппи/Cima Coppi, которая присвоена перевалу Пордой. «Разминкой» перед восхождением на Пордой станет прохождение подъёма 1-й категории Сан-Пеллегрино (где градиент после Фалькаде достигнет 15%). Восхождение на Пордой (Passo Pordoi), на высоту 2239 м, - 11,8 км с 6,8% градиента и максимальным 10% начнётся за 57 км до финиша.



Финальный подъём 1-й категории – перевал Федайя (Fedaia Pass) с прохождением через посёлок Мальга Чиапела (Malga Ciapela) у подножия Мармолады, самой высокой вершины Доломитовых Альп, после которого градиенты достигнут 18%. Этап финиширует на высоте 2057 м.