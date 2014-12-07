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Джиро д’Италия-2022: презентация горных этапов

Организаторы Джиро д’Италия-2022 представили 6 горных этапов с 4 горными финишами

 

 

  Шесть горных этапов: Авола – Этна (горный приют Сапиенца), Изерния – Блокхауз, Ривароло Канавезе – Конье, Сало – Априка (с Мортироло и Санта-Кристина), Понте ди Леньо – Лавароне и Беллуно – Пасса Федайя (Мармолада) с прохождением Сан-Пеллегрино и перевала Пордой как наивысшей точки Джиро д’Италия-2022 Чима Коппи (2239 м) – включены в маршрут 105-го выпуска итальянского Гранд-тура. Эти горы определят победителя «Корса Роза».

Весь маршрут Джиро д’Италия с Гранд-финалом будет объявлен завтра, 11 ноября.

 

 

 

  Эган Берналь: «С шестью такими высокогорными этапами понятно, что Джиро д’Италия-2022 снова будет тяжёлым Гранд-туром. Первый горный финиш на Этне будет очень важен, определённо он отсечёт некоторых генеральщиков, которые не будут готовы на 100% на первой неделе гонки. Потом легендарные подъёмы, как Мортироло, где свои имена в историю велоспорта вписали великие чемпионы Пантани и другие».

 

 

6 горных этапов Джиро д’Италия-2022

 

 

Avola – Entna (Rifugio Sapienza), 166 км, набор высоты 3590 м

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

Сицилийский горный этап с горным финишем на вершине Этны. От старта дорога пойдёт в подъём, но категорийным будет лишь финальный  подъём на вершину Этны к приюту Сапиенца.  

 

 

Isernia – Blockhaus, 187 км, набор высоты 4990 м

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

 

  Высокогорный этап в Апеннинах с горным финишем в подъём 1-й категории Блокхаус. Дорога пойдёт вверх с самого старта. Три категорийных подъёма – первый, через 27 км после старта и прохождения некатегорийного подъёма к Рионеро Саннитико – перевал Роккарасо (Roccaraso). После долгого спуска и пересечённого рельефа через 113 км начнётся двойной подъём на Блокхаус (Blockhaus). От Преторо гонщик пройдут перевал Ланчано (Passo Lanciano), которому присвоена первая категория, а затем, спустившись к Леттоманоппелло, начнут финальное восхождение через Роккамориче, как было в 2017 году. Подъём Блокхаус – 13,6 км с 8,4%, максимальным градиентом 14% на второй части подъёма.

 

Rivarolo Canavese – Cogne, 177 км, набор высоты 4030 м

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

 

  Типичный горный этап в Западных Альпах с протяжёнными подъёмами без запредельных градиентов. На 177 км дистанции будут два подъёмами 1-й категории. Восхождение на первый -  Пила-Ле-Флёр (Pila-Le Fleurs) – начнётся через 91 км после старта, второй – Верронье (Verrogne), также 1-й категории, начнётся сразу после спуска с Пила-Ле-Флёр. Спуск с Верронье приведёт к подножию финального подъёма 2-й категории Конье (Conge).

Пила-Ле-Флёр возвращается на Джиро после 30-летнего отсутствия, Верронье входил в маршрут в 2019 году.

 

Salo – Aprica (Sforzato Wine Stage), 200 км, набор высоты 5440 м

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

 

  Классический горный этап в Вальтеллине с серией подъёмов, часть из которых будет заново открыта гонщиками после многих лет отсутствия в маршрутах Джиро. Этап с прохождением трёх подъёмов 1-й категории и одним некатегорийным, финишем после спуска с Априки. Этап начнётся от города Сало (Salò), первым участники пройдут Голетто ди Кадино (Goletto di Cadino), подъём 1-й категории, который в последний раз входил в маршрут Джиро д’Италия в 1998 году. После долгого спуска начнётся восхождение на легендарный Мортироло от Монно, как в 2017 году – 12,6 кмс 7,6%, максимальным градиентом 16% у вершины.

 Финальный подъём – Априку, будут проходить со стороны Валико-ди-Санта-Кристина, который в последний раз входил в маршрут в 1999 году.

Априка – 13,5 км с 8% градиентом и максимальным 13%.

 

Ponte di Legno – Lavarone, 165 км, набор высоты 3740 м

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

 

  Горный этап, который разделён на две части. Первая – подъём к Пассо дель Тонале с самого старта, после спуска с которого дорога продолжит преимущественно идти под гору на протяжении 70 км. После того, как будет пересечена Адидже, начнётся серия подъёмов, в том числе подъём к Джово (Giovo), не получивший категории, подъём 1-й категории к перевалу Ветриоло с новой для Джиро стороны, после спуска с которого начнётся подъём Менадор  к вершине Ровере  - многочисленные «шпильки» и туннели. После прохождение вершины Ровере и небольшого подъёма – спуск к финишу.

 

 

Belluno – Marmolada (Passo Fedaia), 167 км, набор высоты 4490 м

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этаповДжиро д&rsquo;Италия-2022: презентация горных этапов

 

 

  Классический этап в Доломитах и последний на Джиро д’Италия-2022 финишем в подъём 1-й категории. Стартовав в Беллуно, маршрут поведёт в долину Кордеволе, где гонщиков будет ждать трио подъёмов, включая подъём на самую высокую точку Джиро д’Италия-2022 – Чима Коппи/Cima Coppi, которая присвоена перевалу Пордой. «Разминкой» перед восхождением на Пордой станет прохождение подъёма 1-й категории Сан-Пеллегрино (где градиент после Фалькаде достигнет 15%). Восхождение на Пордой (Passo Pordoi), на высоту 2239 м, - 11,8 км с 6,8% градиента и максимальным 10% начнётся за 57 км до финиша.

  Финальный подъём 1-й категории – перевал Федайя (Fedaia Pass) с прохождением через посёлок Мальга Чиапела (Malga Ciapela) у подножия Мармолады, самой высокой вершины Доломитовых Альп, после которого градиенты достигнут 18%.  Этап финиширует на высоте 2057 м.   

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 15:48 | Регистрация: 4.01.2015

    4 из 6 горных этапов с финишем именно на горе (в гору). Узнаю типичную и такую любимую Джиро.

    Подъем на Санта-Кристина (если бы не те первые 3 км.) смотристя почти также тяжко как и на Мортироло, ну и плюс 8 км. со средним градиентом чуть больше 10% на Менадор (к вершине Ровере) выглядит ещё более сложным. "Доломитовый этап" с вершинами под 2 и за 2 км. - изюминка, т.е. вишенка всия (горной) Джиро

    Остается только узнать нумерацию горных этапов чтобы понять что и как будет ДО и ПОЛЕ них.

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:33 | Регистрация: 30.06.2017

    Не знаю почему, но по престижности Джиро и Вуэльта уступают Туру, хотя маршруты первых намного интереснее и сложнее в плане горных этапов Итальянцы и испанцы не скупятся на горы, настоящие горы. Вот эти четыре этапа с финишем в гору, просто заглядение. Вот где интрига для генеральщиков. Пора бы и Прюдому брать пример с них. А то непонятно..какие то столы и холмики запихивают один за другим в ряд.

    Вся жизнь это гонка.
  3. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 17:37 | Регистрация: 7.12.2014

    А Менадор был в какой-то гонке?

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Комментарии

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (3)
    Earl57-Фото

    А Менадор был в какой-то гонке?

  • Astanaforever
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Не знаю почему, но по престижности Джиро и Вуэльта уступают Туру, хотя маршруты первых намного интереснее и сложнее в плане горных этапов Итальянцы и испанцы не скупятся на горы, настоящие горы. Вот эти четыре этапа с финишем в гору, просто заглядение. Вот где интрига для генеральщиков. Пора бы и Прюдому брать пример с них. А то непонятно..какие то столы и холмики запихивают один за другим в ряд.
  • wintermute
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    wintermute-Фото
    > Ни чего хорошего для здоровья он не дает

    Как и велосипед, кстати. Импотенция, проблема с коленями, какие там ещё страхи в народе рассказывают?
  • motte
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    motte-Фото

    Цитата: Адриен
    Вообще бег, велосипед, лыжные гонки, любой вид на выносливость - как наркотик. Выкладываешься до темноты в глазах, 

    Золотые слова!!!

    Я всегда, когда работал на таком пределе, думал о душе и вот то, опьяняющее чувство кайфа, когда отмыкаешь под струёй воды, это просто не передать словами!!!

    А в межсезонье очень даже любил бегать кроссы, часто со своим соседом, двукратным чемпионом СССР на десятке, энном селликом. 

  • wintermute
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    wintermute-Фото
    Он пробежал гораздо больше марафонской дистанции, а в перерыве ещё и принял участие в битве. Ну это так, к слову.
  • nightbuster33
    Astana Qazaqstan Team создаст ... (1)
    nightbuster33-Фото

    И проводить первенство Республики отдельно или с минимальным привлечением гонщиков из высшей лиги(до 23лет),Т.е.,это будет следующий этап гонок после"Школьника Казахстана".Расширить количество соревнований в областях и городах Республики(от гонок на стадионах по трековой программе до гонок по сельским дорогам),что привлечет массу школьников к занятиям велоспортом. Жаль, что в Республике мало строят новые трассы, стараются переоборудовать старые под новые стандарты.Ведь только ограниченное количество дорог годных для  велогонок делает не возможным проведение  международных гонок без помех общему движению транспорта.Лишь бы все замысли претворились в жизнь.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    4 из 6 горных этапов с финишем именно на горе (в гору). Узнаю типичную и такую любимую Джиро.

    Подъем на Санта-Кристина (если бы не те первые 3 км.) смотристя почти также тяжко как и на Мортироло, ну и плюс 8 км. со средним градиентом чуть больше 10% на Менадор (к вершине Ровере) выглядит ещё более сложным. "Доломитовый этап" с вершинами под 2 и за 2 км. - изюминка, т.е. вишенка всия (горной) Джиро

    Остается только узнать нумерацию горных этапов чтобы понять что и как будет ДО и ПОЛЕ них.

  • Адриен
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    Адриен-Фото

    Вообще бег, велосипед, лыжные гонки, любой вид на выносливость - как наркотик. Выкладываешься до темноты в глазах, проклинаешь всё на свете, думаешь - На ... мне всё это надо ? А буквально на следующий день или через день места себе не находишь, если плохая погода - маешься до ноющих мышц... Поэтому, я думаю, и принимают участие в триатлонах, марафонах, лыжных гонках велосипедисты. Если организм тренирован, ПРИУЧЕН к определенным нагрузкам, он требует свое. В конце концов Йейтс бежал не за победой, не за рекордом, а чисто для СЕБЯ. Какая разница - какое время? Добежал, получил удовольствие - МОЛОДЕЦ !.. Кстати, о марафонцах после 50. Я сам несколько раз видел, как пожилые любители бега умирали на трассах разных марафонов. При том, что до старта допускали только тех, кто проходил медицинское обследование и имел допуск. Так что с некоторого возраста это увлечение становится рискованным...

  • Серафим
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    Серафим-Фото

      В принципе, он не пробежал и на 2 спортивный разряд для РФ. 2 разряд - норматив из 2.50. 3 разряд - просто добежать.  На мастера спорта - из 2.20.

      Так что, то что добежал - молодец. А время с его подготовленной сердечно-сосудистой системой более чем скромное. Просто пробежал, проветрился и молодец, что добежал.

  • RVL
    Адам Йейтс принял участие в ба ... (24)
    RVL-Фото
    В том то и дело. В беге он ничего никогда на проф уровне не выиграет.

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