VeloLIVE на презентации Astana Pro Team-2017

11 декабря 2016 года в столице Казахстана прошла презентация велосипедной команды Мирового Тура Astana Pro Team. Презентация и различные мероприятия с участием гонщиков и менеджмента команды были организованы Президентским клубом Astana. Велосипедный портал VeloLIVE.com был приглашен на данные мероприятия, о чем поведал на своих страницах многочисленными материалами.

День презентации начался рано, со встречи команды в аэропорту Астаны. Далее часть гонщиков команды посетила Детский дом, а затем команда воссоединилась в полном составе на треке, где пообщалась с молодым поколением спортсменов, будущим казахстанского велоспорта. Следующим пунктом в насыщенной программе дня стал круглый стол с представителями СМИ, на котором присутствововали Аманбек Кульчиков, Александр Винокуров, Дмитрий Фофонов, Фабио Ару, Якоб Фульсанг, Андрей Зейц, Бахтияр Кожатаев, Алексей Луценко, Морено Мозер, Михаэль Вальгрен, Беппе Мартинели и Асан Базаев.

Перед началом торжественной церемонии презентации состава велокоманды Astana на 2017 год болельщики могли пообщаться с гонщиками и представителями команды. Гонщики команды поделились своими впечатлениями о новой форме и велосипедах. После официальной части презентации состоялась церемония награждения ветеранов велоспорта и лучших велогонщиков Казахстана 2016 года.

VeloLIVE.com удалось пообщаться со многими представителями велосипедного мира - читайте наши интервью с Зульфией Забировой, Андреем Гривко, Сергеем Чернецким, Артемом Захаровым, Никитой Стальновым, Даниилом Фоминых.

Предлагаем вашему вниманию еще один материал, в котором собраны фотографии с различных мероприятий, проходивших в Астане в тот день.

Вручение подарков

Пресс-служба в действии

Юная болельщица

Дмитрий Седун, присев, думу думает

Где Микеле Скарпони, там всегда улыбки

Автограф-сессия

Селфи-сессия

Будущее велоспорта Казахстана

Наблюдение за подопечными

Подопечные

Уточнение вопросов

Ожидание церемонии

Ерлан Даримов, Александр Винокуров, Аманбек Кульчиков