VeloLIVE на презентации Astana Pro Team-2017

- Категория:
- VeloCLUB |
- Дата:
- Сегодня, 07:00
11 декабря 2016 года в столице Казахстана прошла презентация велосипедной команды Мирового Тура Astana Pro Team. Презентация и различные мероприятия с участием гонщиков и менеджмента команды были организованы Президентским клубом Astana. Велосипедный портал VeloLIVE.com был приглашен на данные мероприятия, о чем поведал на своих страницах многочисленными материалами.
День презентации начался рано, со встречи команды в аэропорту Астаны. Далее часть гонщиков команды посетила Детский дом, а затем команда воссоединилась в полном составе на треке, где пообщалась с молодым поколением спортсменов, будущим казахстанского велоспорта. Следующим пунктом в насыщенной программе дня стал круглый стол с представителями СМИ, на котором присутствововали Аманбек Кульчиков, Александр Винокуров, Дмитрий Фофонов, Фабио Ару, Якоб Фульсанг, Андрей Зейц, Бахтияр Кожатаев, Алексей Луценко, Морено Мозер, Михаэль Вальгрен, Беппе Мартинели и Асан Базаев.
Перед началом торжественной церемонии презентации состава велокоманды Astana на 2017 год болельщики могли пообщаться с гонщиками и представителями команды. Гонщики команды поделились своими впечатлениями о новой форме и велосипедах. После официальной части презентации состоялась церемония награждения ветеранов велоспорта и лучших велогонщиков Казахстана 2016 года.
VeloLIVE.com удалось пообщаться со многими представителями велосипедного мира - читайте наши интервью с Зульфией Забировой, Андреем Гривко, Сергеем Чернецким, Артемом Захаровым, Никитой Стальновым, Даниилом Фоминых.
Предлагаем вашему вниманию еще один материал, в котором собраны фотографии с различных мероприятий, проходивших в Астане в тот день.
Вручение подарков
Пресс-служба в действии
Юная болельщица
Дмитрий Седун, присев, думу думает
Где Микеле Скарпони, там всегда улыбки
Автограф-сессия
Селфи-сессия
Будущее велоспорта Казахстана
Наблюдение за подопечными
Подопечные
Уточнение вопросов
Ожидание церемонии
Ерлан Даримов, Александр Винокуров, Аманбек Кульчиков
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (124)