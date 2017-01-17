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VeloLIVE на презентации Astana Pro Team-2017

VeloLIVE на презентации Astana Pro Team-2017  11 декабря 2016 года в столице Казахстана прошла презентация велосипедной команды Мирового Тура Astana Pro Team. Презентация и различные мероприятия с участием гонщиков и менеджмента команды были организованы Президентским клубом Astana. Велосипедный портал VeloLIVE.com был приглашен на данные мероприятия, о чем поведал на своих страницах многочисленными материалами. 

   

День презентации начался рано, со встречи команды в аэропорту Астаны. Далее часть гонщиков команды посетила Детский дом, а затем команда воссоединилась в полном составе на треке, где пообщалась с молодым поколением спортсменов, будущим казахстанского велоспорта. Следующим пунктом в насыщенной программе дня стал круглый стол с представителями СМИ, на котором присутствововали Аманбек Кульчиков, Александр Винокуров, Дмитрий Фофонов, Фабио Ару, Якоб Фульсанг, Андрей Зейц, Бахтияр Кожатаев, Алексей Луценко, Морено Мозер, Михаэль Вальгрен, Беппе Мартинели и Асан Базаев.

 

   Перед началом торжественной церемонии презентации состава велокоманды Astana на 2017 год болельщики могли пообщаться с гонщиками и представителями команды. Гонщики команды поделились своими впечатлениями о новой форме и велосипедах. После официальной части презентации состоялась церемония награждения ветеранов велоспорта и лучших велогонщиков Казахстана 2016 года.

  VeloLIVE.com удалось пообщаться со многими представителями велосипедного мира - читайте наши интервью с Зульфией Забировой, Андреем Гривко, Сергеем Чернецким, Артемом Захаровым, Никитой Стальновым, Даниилом Фоминых

 

 Предлагаем вашему вниманию еще один материал, в котором собраны фотографии с различных мероприятий, проходивших в Астане в тот день.  

 

 

 

 

 

Вручение подарков 

 

 Пресс-служба в действии

 

 Юная болельщица

Дмитрий Седун, присев, думу думает

 

Где Микеле Скарпони, там всегда улыбки

 

 

Автограф-сессия

 

Селфи-сессия

 

Будущее велоспорта Казахстана 

 

Наблюдение за подопечными

 

Подопечные

 

Уточнение вопросов

 

Ожидание церемонии

 

Ерлан Даримов, Александр Винокуров, Аманбек Кульчиков

 

 

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Теги к статье: Astana Pro Team Мировой Тур велоспорт Казахстана презентация велокоманды

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