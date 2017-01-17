Дмитрий Фофонов: «Велокоманда «Астана» всегда ставит большие цели!»

Дмитрий Фофонов начинает свой пятый сезон в велокоманде «Астана» в качестве менеджера. Сам бывший велогонщик, он знает команду изнутри как никто другой. Поэтому во время пресс-конференции, проводимой в рамках презентации велокоманды «Астана», Дмитрию Фофонову были адресованы многие вопросы журналистов. VeloLIVE. com, побывавший на пресс-конференции, продолжил разговор с менеджером команды и после, получив более подробные ответы на вопросы о целях команды на предстоящий сезон, о том, кто из гонщиков и на каких гонках возьмёт на себя функции капитана.

- В связи с изменениями в составе велокоманды по сравнению с 2016 годом (состав команды обновился на треть, появились новые спортивные директора), какие перераспределения полномочий произошли внутри спортивных директоров? Кто за кого будет отвечать: группу Фабио Ару, Якоба Фульсанга, классиков...

- В этом году задачи будут проще, чем стояли в 2016 году, когда у нас было два капитана - Фабио Ару и Винченцо Нибали, к тому же этот год был олимпийским, шла серьёзная подготовка к играм в Рио.

В велосезоне 2017 года наша цель Джиро д’Италия. На классические велогонки мы усилили состав гонщиками, которые могут показать там результаты. Также были приглашены новые спортивные директора. Ларс Михаэльсон имеет большой опыт работы, в прошлом он сам был велогонщиком и знает, о чём говорит. Ему отлично знакомы классические велогонки - Тур Фландрии, Париж-Рубэ, тот же Амстел Голд Рэйс, на которых будет в группе работать с Михаэлем Вальгреном. Вместе с ним велокоманда, в которой он работал раньше, выигрывала Париж-Рубэ, Тур Фландрии.

На классиках мы рассчитываем на Дмитрия Груздева и Алексея Луценко, они неплохо прогрессируют в этих велогонках.

В команде прошла небольшая реструктуризация, ранее были созданы группы, где каждый гонщик закреплён за определёнными спортивными директорами. Спортивный директор работает со своей группой гонщиков, для которых всё организовывает.

За казахстанских велогонщиков у нас ответственен Александр Шефер. Также с ними будет работать главный тренер по велоспорту на шоссе сборной Казахстана Асан Базаев, который сам является бывшим гонщиком «Астаны», поэтому он хорошо знаком со структурой и работой велокоманды.

Думаю, мы найдём общий язык, объединяя цели команды и интересы национальной сборной, подобрав календарь соревнований, чтобы подвести гонщика к его лучшей форме к старту.

К нам пришёл новый тренер Аритц Арберас, он испанец, ранее работал в велокоманде Euskaltel–Euskadi с такими гонщиками как Микель Ланда. Он уже с первого сбора хорошо вписался в команду.

Также у нас появился новый спортивный директор, отвечающий за экипировку, но он также и по спортивной части – Бруно Ченгиальта. Он также бывший спортсмен, умеет побеждать с командой, руководя из технички. У него большой опыт работы в крупных велокомандах, он неплохо разбирается в спортивной одежде, потому что раньше у него был свой бизнес в этой сфере. У него есть контакты, он разбирается в качестве материала, помогает велокоманде.

Дмитрий Фофонов: «Велокоманда «Астана» всегда ставит большие цели!»



- С расширением календаря Мирового Тура и сокращения числа велогонщиков в команде на крупнейших велогонках, хватит ли состава команды закрывать все велогонки, ведь нагрузка на гонщиков возрастёт?

- Наоборот, надо увеличивать количество гонщиков в командах, мы с 30 гонщиками впритык закрываем гонки календаря.



- Уменьшение количества гонщиков в команде на Гран-тур и других крупных гонках, ваше отношение?

- Смотрю на это позитивно, нормально. Это улучшит конкурентоспособность, некоторые велогонки станут менее подконтрольны, на них будут меньше доминировать большие команды, не буду называть никого. На классиках тоже самое, если будут семь человек стартовать, гонка будет более динамичной, будет происходить движение. А насчёт сокращения команд Про Тура - не вижу смысла, потому что спонсоры потеряют интерес. Никто не будет вкладывать в велокоманду, если не будет уверен, что велокоманда останется в Мировом Туре. Допустим, вложили деньги в новую велокоманду, а в первый сезон ничего не выиграли, остались в хвосте рейтинга, в числе двух последних велокоманд, и им говорят, что на следующий год они должны покинуть Мировой Тур. В результате они просто потеряют спонсора, который больше не захочет вернуться в велоспорт.

Если велокоманда приходит в Мировой Тур, надо, чтобы она набрала обороты, с чистого листа трудно начинать. У команды должно быть, как минимум, 2-3 года гарантии, как в любом большом проекте. Три года на раскрутку. Соответственно, потом уже применять какой-то спортивный принцип. Те же англичане помчались не с самого первого года, их первый сезон был достаточно смазан.

А насчёт сокращения самого состава велогонщиков, я, в принципе, за.



- Главным приоритетом для велокоманды «Астана» останутся Гран-туры и многодневки?

- Велокоманда «Астана» всегда ставила большие цели – Гран-туры. Это специализация велокоманды. На данный момент наш явный лидер – это Фабио Ару, молодой и перспективный. Он имеет виды на Джиро д’Италия, к тому же в 2017 году итальянский Гран-тур стартует у него дома.

Что касается задач велокоманды, у нас стоит и чемпионат Азии, который пройдёт в Бахрейне. Асан Базаев - тренер национальной сборной, он будет формировать состав. Это его первая проверочная работа. Думаю, с элитой он справится.



- Направление брусчатых классик, кто будет закрывать?

- Дмитрий Груздев, Руслан Тлеубаев, Оскар Гатто, Алексей Луценко, Матти Брешель, Лауренс Де Врес.



- Чистые спринтеры в команде Оскар Гатто и Руслан Тлеубаев, возможно Артём Захаров и Даниил Фоминых? Под них поезда будут?

- Явных спринтеров у нас нет. Тлеубаев – это не чистый спринтер, он может помогать нашему новому молодому спринтеру Рикардо Минали, или Оскару Гатто, который будет на классиках. Цель Тлеубаева – на больших велогонках помогать и прогрессировать, находить для себя новые цели, где-то «выстреливать» самому, если получает в гонках свободу.



- В Австралии стартует велосезон-2017, там будет две гонки Мирового Тура, кто из команды полетит туда?

- Маттиас Брешель, Лауренс Де Врес, Оскар Гатто, Луис-Леон Санчес, Михаэль Вальгрен, Артём Захаров. Мы все австралийские гонки не поедем, стартуем только на Туре Даун Андер, а потом вернёмся. Остальные гонки не едем, потому что у группы получится слишком загруженный календарь. Чтобы принимать участие во всех велогонках, нужен состав в 40 человек. Сейчас многие велогонки вошли в Мировой Тур, но порядок таков, что если в течение трёх лет она не наберёт в числе участников 10 велокоманд Мирового Тура, то велогонка понизится в статусе. Кому-то из организаторов будет сложно, кому-то нет.



- В мае одновременно с Джиро д’Италия-2017 пройдёт Тур Калифорнии, который теперь в календаре Мирового Тура. Который состав планируется от команды?

- Планируем выставить очень хороший состав. У нас вообще плохих составов не бывает.

Дмитрий Фофонов: «Велокоманда «Астана» всегда ставит большие цели!»



- В аэродинамической трубе продувать гонщиков будут?

- В трубе у нас не продувались. Наши гонщики прошли тесты на треке, так как у нас поменялись велосипеды. В присутствии наших механиков в Италии проходят тесты колёс и велосипедов. Уже есть отзывы гонщиков, они довольны новыми велосипедами, новой велоформой. И велосипеды, и сёдла хорошие. Нам осталось подгонять какие-то миллиметры.



- В следующем году в Астане пройдёт EXPO-2017 (с 10 июня по 10 сентября), велогонщики «Астаны» планируют посещение данного мероприятия?

- Билеты все купили. Какая-то группа гонщиков обязательно поедет, в зависимости от занятости, потому что там будет Тур де Франс. Август очень загруженный.



- Как идёт процесс восстановления у Анхеля Лопеса?

- Очень хорошо, он уже высылал фото и видео, как работает в спортзале. И в начале января он должен сесть на велосипед. Но мы не будем форсировать его подготовку. Планируется, что он вернётся в соревнования на Туре Турции и Туре Калифорнии.



- Казахстанского велогонщика увидим в качестве капитана на каких-нибудь гонках?

- Алексей Луценко может быть лидером на Париж-Ницце, Туре Фландрии, Амстел Голд Рейс, на определённых этапах. Дмитрий Груздев может быть лидером на бельгийских классиках. Также целью Луценко ставим Энеко Тур и чемпионат мира.



- Что бы вы хотели пожелать болельщикам в преддверии новогодних праздников?

- Чтобы у них оставалось огромное спортивное сердце, здоровье и мирное небо над головой в нашем нестабильном мире, заниматься спортом и поддерживать хорошее здоровье, болеть за велокоманду. Чтобы каждый ставил перед собой цель и добивался её.