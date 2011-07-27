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Александр Винокуров о целях велокоманды Astana на 2017 год

 Александр Винокуров о целях велокоманды Astana на 2017 год

 

На пресс-конференции в день презентации велокоманды Astana Александр Винокуров, генеральный менеджер команды, ответил на вопросы журналистов. Он раскрыл цели и задачи команды Astana на предстоящий сезон, поделился своим мнением по поводу ухода Винченцо Нибали, охарактеризовал новый состав команды.

 

  Фотография предоставлена пресс-службой Президентского клуба Astana.

 

- В недавнем интервью вы говорили, что цель “Астаны” - победа на Джиро д’Италия. Про Тур де Франс сказали, что будет расширен состав казахстанских гонщиков, про Вуэльту Испании ничего не говорилось. Какие цели ставите.

 - У нас команда всегда зарабатывала победы на больших гонках, мы стратегию нашу не меняем с уходом Нибали. У нас есть молодые гонщики - Фабио Ару, Алексей Луценко, и другие имена. Поэтому первая задача - это Джиро д’Италия, где пойдёт боевой состав на победу в розовой майке.

  И наших казахстанских гонщиков мы хотели опробовать, именно дать свободу, посмотреть. И готовиться им будет стоять задача другая - не выиграть Тур Хайнаня, а побороться за этапы (Тур де Франс), показать себя, максимально помочь Якобу.

  Вуэльта Испании будет зависеть от этих двух гонок. Если после Джиро д’Италия всё будет складываться благоприятно, то к Вуэльте сможет и Фабио Ару подготовиться, и молодой колумбиец Мигель Лопес, который сейчас травмирован. У него большие амбиции, он уже готовится, восстанавливается к сезону. Думаю, возвращаться к Тур де Франс для него будет ещё слишком рано, а к Вуэльте Испании он сможет подойти уже "объезженным", скажем так, гонщиком. В этом году он стартовал Вуэльту Испании, но он молодой, неопытный, его неудачи были связаны с этим.  Казахстанские гонщики уже готовятся, потому что даже простое участие на Тур де Франс важно для любого профессионального гонщика, а показать себя на Туре - это ещё лучше.

 

- Почему не получилось договориться с Нибали - желание уйти было у него. И кто сейчас из наших гонщиков готов его заменить, всё-таки Нибали был большой фигурой в мировом велоспорте.

- Почему был, он и остаётся большой фигурой в велоспорте. Это  профессиональный спорт, в любой профессиональной команде звёзды приходят и уходят. Такой опыт был у нас с Контадором, который отработал свои три года. Считаю, что Нибали мы использовали по максимуму. Он отработал, выиграл три Гран-тура, будучи гонщиком нашей команды. То есть я считаю, мы справились. И он вырос с нами. Он решил пойти другим путём, сделать новую команду, попробовать себя отдельно. Видимо, спонсор этого хотел, хотел делать под него команду. Поэтому тут не стоял вопрос о каких-то контрактах.

  Для нас это даже плюс. Будет больше свободы для казахстанских ребят. Они смогут показывать себя и на весенних классиках, и на том же Тур де Франс.

 

 

 

- Вопрос по поводу новичков команды, полностью ли сформирован состав. И пару имён новых гонщиков.

- В команду пришло 10 новых человек. Два казахстанских гонщика, один из них с Vino4-ever, это Жандос Бижигитов и Никита Стальнов. Они доказали, что заслуживают свои места в команде. Жандос Бижигитов стажировку в команде прошёл, показал неплохие результаты.

На Амстел Голд Рэйс, Льеж-Бастонь-Льеж я вижу возможности у Алексея Луценко, он может и на Фландрии побороться. В прошедшем сезоне ему опыта не хватало. А на будущий год, думаю, поедет с большой поддержкой тех же казахстанских наших ребят - и Тлеубаев вырос, и Дмитрий Груздев, они смогут возить его на этих весенних гонках. Там очень важно знать трассу - налево, направо, от этого зависит результат

 

- Почему не нашли точек соприкосновения с Петером Саганом?

- Да, мы вели переговоры, но он очень дорогой ценник объявил. На этом переговоры и закончились. Он пошёл в другую команду. В любом случае, мы, может быть, на следующий год привезём его как гостя на ЭКСПО.

 

  Фотография предоставлена пресс-службой Президентского клуба Astana.

 

- Что делается Федерацией велоспорта Казахстана и командой «Астана» в плане борьбы с допингом, чтобы не попасть в ситуацию федерации тяжёлой атлетики, у которой проблемы из-за положительных допинг-проб ряда казахстанских тяжелоатлетов?

 

- Мы вместе с Дмитрием Фофоновым и в этом, и в прошлом году, и в 2014 году, проводили семинары с нашими тренерами, взрослыми людьми, чтобы они поменяли свою ментальность. Мировой велоспорт давно изменился. Сегодня гонщики готовы выигрывать прозрачно, чисто и на своём здоровье. Поэтому, надеюсь, они нас услышали.

  Самое главное, здесь, в Казахстане запустить месседж, потому что в 2014 году были большие неприятности. После этого мы работали с Дмитрием Фофоновым, внедрили новые структуры по всей команде, начали проводить дополнительные тесты. У нас есть доктор, который постоянно работает. У каждого своя группа. Если какие-то проблемы у гонщика, если он заболел, то звонит ему. Никакой самостоятельности в лечении, никаких “я пошёл в аптеку, купил”. Нет права на ошибку. Даже аспирин нельзя покупать, потому что если он производился в Америке, могли остаться следы каких-то анаболических средств.

 Когда я пришёл в команду, перед нами стояли задачи бороться с допингом на 100%. Сегодня это соблюдается. В команде по этим вопросам у нас есть связь через электронную платформу, где мы общаемся с каждым гонщиком, чтобы никто не оставался без присмотра больше недели. Всегда идёт диалог. Думаю, сегодня гонщики сами понимают, что никто не должен рисковать, что всё должно быть чисто и прозрачно. Чтобы не было стыдно нам всем, чтобы не сказали потом, твоя ли это медаль, твой ли результат.

И диалог с Международным союзом велосипедистов сегодня наладился, с ними сейчас хорошие отношения.

 

 

- Не секрет, что сейчас велоспорт Казахстана связывают именно с командой Astana и с именем Александра Винокурова. Кто будет следующей казахстанской звездой такой величины.

 

- Конечно, мы работаем в этом направлении, это наша задача №1 параллельно с задачами борьбы на Гран-турах. Мы стараемся уделять внимание нашим гонщикам, задача, чтобы наши гонщики подросли. Сегодня я вижу, что, например, Алексей Луценко может выигрывать однодневные гонки, может выиграть гонку Париж-Ницца. К сожалению, гонщиков, способных выиграть трёхнедельный Гран-тур, мало. Их даже в мире по пальцам пересчитать - Фабио, Контадор, Нибали, Чавес сейчас растёт, Фрум, и так далее, надеюсь, наш колумбиец, Мигель Лопес, который показал, что у него хорошие амбиции. Таких пять-шесть человек.

  Надеюсь, что у нас такая звезда вырастет, и мы сможем увидеть её вовремя. Для этого надо заниматься по областям. У нас в области хорошие традиции. Кручина Сергей Иванович постоянно работает с ребятами.

  Надеюсь, и Алексей покажет себя на следующих Олимпийских играх, в этом году ему не повезло, а к следующим он подойдёт более зрелым, сможет побороться за золотую медаль. И вы видите, что Андрей Зейц, хоть никто и не ставил на него на Олимпийских играх, на последних километрах, можно сказать, боролся за медаль в групповой гонке. У него не хватало, может быть, опыта, и финишного рывка. Он нас здорово порадовал. И надеюсь, на следующих Олимпийских играх у нас будет медаль.

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Теги к статье: Александр Винокуров Astana

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  1. Имя: Андрей

    Student

    18 декабря 2016 17:15 | Регистрация: 1.10.2012

    Больше возможностей показать себя нашим казахстанским ребятам? А в какой десятке чего-то не уточнил...

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    19 декабря 2016 06:56 | Регистрация: 27.07.2011

    Цитата: Student
    Больше возможностей показать себя нашим казахстанским ребятам? А в какой десятке чего-то не уточнил...

    а что слово показать возможности начинаются сразу с выигрыша ГТ?

    такое бывает не спорю но потом итог печальный.можно и в баню на много лет

  3. Имя: Андрей

    ТОЛСТЫЙ МАЧО

    19 декабря 2016 09:32 | Регистрация: 11.07.2015

    почитал.

    возникло ощущение того,что Астаны(я про команду) больше нет.

    камнями не кидайте(

  4. Имя: Eugeny

    Eugeny1210

    19 декабря 2016 11:17 | Регистрация: 17.07.2012

    Как по мне, то на счет планов реалистично сказано. Но вот форма - это недоразумение какое-то. Да и Аргоны в расцветке Боры эффектнее смотрелись.

  5. ktilp-12

    19 декабря 2016 13:15 | Регистрация: 20.06.2015

     Команде Астана в 2017г. будет немного сложнее, но когда уходил Контадор было еще труднее, но выжили. Пришло время набираться опыта и казахстанцам, тем более в резерве кроме двух континентальных команд может появиться третья алма-атинская команда. Конечно  не хочется, чтобы Астана закончила как очень сильные интересные команды - Тинькофф и Катюша. Канчеллары нет, а за Фрумма болеть не хочется, только Саган остается и Астана. 

  6. Имя: Кирилл

    Cyrill

    20 декабря 2016 18:15 | Регистрация: 8.05.2013

    На Амстел Голд Рэйс, Льеж-Бастонь-Льеж я вижу возможности у Алексея Луценко, он может и на Фландрии побороться....  Там очень важно знать трассу - налево, направо, от этого зависит результат
    Хорошо сказано. В корень смотрят. Молодцы.

    "As a father, as a husband, as a son, things that happen are gifted by God and I believe that everything in my life is going to improve."
    Carlos Alberto Betancur Gómez (Ciudad Bolívar, Antioquia, 13 de octubre de 1989).
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Комментарии

  • sashaney
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    sashaney-Фото

    В последнее время все, коме не лень, записываются в генералы. Бред. Но ... я за. Что имеем сейчас? На старте любого ГТ есть 2~3 кандидата на 1 место. Ещё 5 - в пятёрку. Остальные как получится - читай 10-ка предел мечтаний. Команды 3 претендентов работают на кэпов исключительно, без фантазий. Остальные за этапами и водой. А это, между прочим, толпа из ~ 150 душ. Так уж пусть лучше будет как мечтал Анри Дегранж - каждый за себя.

  • ЧОРНЫЙ
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ЧОРНЫЙ-Фото

    Да это всё для австралийского тв! Что Он скажет в "интервью" своему спортивному директору...

  • Student
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Student-Фото
    Цитата: Rokka
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
    На недельках нормально он себя показал, смотри стат.
  • Student
    Команда Gazprom – RusVelo пред ... (25)
    Student-Фото
    Цитата: velodoctor
    Я думаю, летом на ЧР можно будет, при желании, пообщаться со всеми. Что вас это так гложит, я не понимаю. Я помню Пурито гулял по красной площади в 2012, разве много изменилось после этого, разницы нет. Но в Италии они могут не только презентацию провести, но и вместе потренироваться, поделать разные упражнения. Обжиться, притереться на базе и с товарищами. Судя по твитам Катюши из Испании, это довольно важная часть сборов.
    По тренироваться? Ну правильно, как же без тренировок выигрывать ГТ, без тренировок только по отрывам кататься, стоп так и сейчас тоже самое...
  • Rokka
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    Rokka-Фото
    Что то не верится в особые успехи Роана. Если такое заявление сделал Д.Роза или Ван Авермат, которые куда лучше себя на недельных гонках в это ещё можно было бы верить, ну а тут.. остаётся только пожелать успехов
  • ТОЛСТЫЙ МАЧО
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    ТОЛСТЫЙ МАЧО-Фото

    я смотрю ребята даже не понимают,что генеральщик это призвание.

    это философия жизни.

    это карма в конце концов.

    нельзя стать генеральщиком,можно только им родиться.

    да,есть исключения,но они только подтверждают правило.



    а пример Виго,ну,по большому счету Виго так и не стал генеральщиком.

    да,он выиграл ТДФ,но ведь чего это стоило ему и его команде.

    БМС просто на такое не способны.

    и что остается?

    один ЕДИНСТВЕННЫЙ парадоксальный генеральщик.

    который выигрывал вопреки всему и назло матери природе.

    но он УНИКУМ.

    уникум ли Деннис-вопрос очень большой.

    кесарю кесарево

    (с)

  • VeloVelo
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Правильный выбор, "Селяне" уж точно не последняя команда.
    Давай, Юра, докажи, что ты чего-то стоишь, как генерал! Удачи!

  • VeloVelo
    Роан Деннис: "Планирую стать ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Нифига себе Заявление!
    Очень интересно. Рейтинги Джиро уже подскочили!

    Роан, четыре года - это пропасть.
    Дай педали уже на Джиро! ) Удачи )

  • serghi
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    serghi-Фото

    И в самом деле, на кого же он работал в 2015-ом на Джиро?

  • marketbk
    Юрий Трофимов: «Пришёл в Caja ... (7)
    marketbk-Фото

    Болею за Юрия. Но зачем говорить вот это: "Я, наконец, получил возможность поехать Гран-тур в качестве лидера команды. И я не хочу упускать такой шанс."

    В  2015  на Джиро от Кати кто был лидером?

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