Александр Винокуров о целях велокоманды Astana на 2017 год

На пресс-конференции в день презентации велокоманды Astana Александр Винокуров, генеральный менеджер команды, ответил на вопросы журналистов. Он раскрыл цели и задачи команды Astana на предстоящий сезон, поделился своим мнением по поводу ухода Винченцо Нибали, охарактеризовал новый состав команды.

Фотография предоставлена пресс-службой Президентского клуба Astana.

- В недавнем интервью вы говорили, что цель “Астаны” - победа на Джиро д’Италия. Про Тур де Франс сказали, что будет расширен состав казахстанских гонщиков, про Вуэльту Испании ничего не говорилось. Какие цели ставите.

- У нас команда всегда зарабатывала победы на больших гонках, мы стратегию нашу не меняем с уходом Нибали. У нас есть молодые гонщики - Фабио Ару, Алексей Луценко, и другие имена. Поэтому первая задача - это Джиро д’Италия, где пойдёт боевой состав на победу в розовой майке.

И наших казахстанских гонщиков мы хотели опробовать, именно дать свободу, посмотреть. И готовиться им будет стоять задача другая - не выиграть Тур Хайнаня, а побороться за этапы (Тур де Франс), показать себя, максимально помочь Якобу.

Вуэльта Испании будет зависеть от этих двух гонок. Если после Джиро д’Италия всё будет складываться благоприятно, то к Вуэльте сможет и Фабио Ару подготовиться, и молодой колумбиец Мигель Лопес, который сейчас травмирован. У него большие амбиции, он уже готовится, восстанавливается к сезону. Думаю, возвращаться к Тур де Франс для него будет ещё слишком рано, а к Вуэльте Испании он сможет подойти уже "объезженным", скажем так, гонщиком. В этом году он стартовал Вуэльту Испании, но он молодой, неопытный, его неудачи были связаны с этим. Казахстанские гонщики уже готовятся, потому что даже простое участие на Тур де Франс важно для любого профессионального гонщика, а показать себя на Туре - это ещё лучше.

- Почему не получилось договориться с Нибали - желание уйти было у него. И кто сейчас из наших гонщиков готов его заменить, всё-таки Нибали был большой фигурой в мировом велоспорте.

- Почему был, он и остаётся большой фигурой в велоспорте. Это профессиональный спорт, в любой профессиональной команде звёзды приходят и уходят. Такой опыт был у нас с Контадором, который отработал свои три года. Считаю, что Нибали мы использовали по максимуму. Он отработал, выиграл три Гран-тура, будучи гонщиком нашей команды. То есть я считаю, мы справились. И он вырос с нами. Он решил пойти другим путём, сделать новую команду, попробовать себя отдельно. Видимо, спонсор этого хотел, хотел делать под него команду. Поэтому тут не стоял вопрос о каких-то контрактах.

Для нас это даже плюс. Будет больше свободы для казахстанских ребят. Они смогут показывать себя и на весенних классиках, и на том же Тур де Франс.

- Вопрос по поводу новичков команды, полностью ли сформирован состав. И пару имён новых гонщиков.

- В команду пришло 10 новых человек. Два казахстанских гонщика, один из них с Vino4-ever, это Жандос Бижигитов и Никита Стальнов. Они доказали, что заслуживают свои места в команде. Жандос Бижигитов стажировку в команде прошёл, показал неплохие результаты.

На Амстел Голд Рэйс, Льеж-Бастонь-Льеж я вижу возможности у Алексея Луценко, он может и на Фландрии побороться. В прошедшем сезоне ему опыта не хватало. А на будущий год, думаю, поедет с большой поддержкой тех же казахстанских наших ребят - и Тлеубаев вырос, и Дмитрий Груздев, они смогут возить его на этих весенних гонках. Там очень важно знать трассу - налево, направо, от этого зависит результат

- Почему не нашли точек соприкосновения с Петером Саганом?

- Да, мы вели переговоры, но он очень дорогой ценник объявил. На этом переговоры и закончились. Он пошёл в другую команду. В любом случае, мы, может быть, на следующий год привезём его как гостя на ЭКСПО.

Фотография предоставлена пресс-службой Президентского клуба Astana.

- Что делается Федерацией велоспорта Казахстана и командой «Астана» в плане борьбы с допингом, чтобы не попасть в ситуацию федерации тяжёлой атлетики, у которой проблемы из-за положительных допинг-проб ряда казахстанских тяжелоатлетов?



- Мы вместе с Дмитрием Фофоновым и в этом, и в прошлом году, и в 2014 году, проводили семинары с нашими тренерами, взрослыми людьми, чтобы они поменяли свою ментальность. Мировой велоспорт давно изменился. Сегодня гонщики готовы выигрывать прозрачно, чисто и на своём здоровье. Поэтому, надеюсь, они нас услышали.

Самое главное, здесь, в Казахстане запустить месседж, потому что в 2014 году были большие неприятности. После этого мы работали с Дмитрием Фофоновым, внедрили новые структуры по всей команде, начали проводить дополнительные тесты. У нас есть доктор, который постоянно работает. У каждого своя группа. Если какие-то проблемы у гонщика, если он заболел, то звонит ему. Никакой самостоятельности в лечении, никаких “я пошёл в аптеку, купил”. Нет права на ошибку. Даже аспирин нельзя покупать, потому что если он производился в Америке, могли остаться следы каких-то анаболических средств.

Когда я пришёл в команду, перед нами стояли задачи бороться с допингом на 100%. Сегодня это соблюдается. В команде по этим вопросам у нас есть связь через электронную платформу, где мы общаемся с каждым гонщиком, чтобы никто не оставался без присмотра больше недели. Всегда идёт диалог. Думаю, сегодня гонщики сами понимают, что никто не должен рисковать, что всё должно быть чисто и прозрачно. Чтобы не было стыдно нам всем, чтобы не сказали потом, твоя ли это медаль, твой ли результат.

И диалог с Международным союзом велосипедистов сегодня наладился, с ними сейчас хорошие отношения.

- Не секрет, что сейчас велоспорт Казахстана связывают именно с командой Astana и с именем Александра Винокурова. Кто будет следующей казахстанской звездой такой величины.

- Конечно, мы работаем в этом направлении, это наша задача №1 параллельно с задачами борьбы на Гран-турах. Мы стараемся уделять внимание нашим гонщикам, задача, чтобы наши гонщики подросли. Сегодня я вижу, что, например, Алексей Луценко может выигрывать однодневные гонки, может выиграть гонку Париж-Ницца. К сожалению, гонщиков, способных выиграть трёхнедельный Гран-тур, мало. Их даже в мире по пальцам пересчитать - Фабио, Контадор, Нибали, Чавес сейчас растёт, Фрум, и так далее, надеюсь, наш колумбиец, Мигель Лопес, который показал, что у него хорошие амбиции. Таких пять-шесть человек.

Надеюсь, что у нас такая звезда вырастет, и мы сможем увидеть её вовремя. Для этого надо заниматься по областям. У нас в области хорошие традиции. Кручина Сергей Иванович постоянно работает с ребятами.

Надеюсь, и Алексей покажет себя на следующих Олимпийских играх, в этом году ему не повезло, а к следующим он подойдёт более зрелым, сможет побороться за золотую медаль. И вы видите, что Андрей Зейц, хоть никто и не ставил на него на Олимпийских играх, на последних километрах, можно сказать, боролся за медаль в групповой гонке. У него не хватало, может быть, опыта, и финишного рывка. Он нас здорово порадовал. И надеюсь, на следующих Олимпийских играх у нас будет медаль.