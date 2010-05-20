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Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 20 этап, Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 20 этап, Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама


Двадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2023 стартует в Мансанарес-эль-Реаль (Manzanares El Real). Город находится в 50 км Мадрида, столицы Испании. Мансанарес-эль-Реаль расположился на территории Национального парка, в живописном месте, на склоне величественной вершины Сьерра-де-Гвадаррама (Sierra de Guadarrama), рядом с рекой Мансанарес (río Manzanares), которая на этом участке впадает в водохранилище Сантильяна (Embalse de Santillana).

 

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 20 этап, Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама


   Мансанарес-эль-Реаль выстроен вокруг замка XV века. В 1385 году король Хуан I Кастильский (Juan I de Castilla) даровал Педро Гонсалесу де Мендосе (Pedro González de Mendoza, 1340—1385) обширные земли в благодарность за то, что Мендоса отдал королю свою лошадь, когда кастильскую армию разбили португальцы в битве при Алжубарроте. Тогда Хуан I был вынужден бежать с поля боя. Считается, что первый замок на месте нынешнего Мансанареса-эль-Реала построил сын Педро, Диего Уртадо де Мендоса (Diego Hurtado de Mendoza, 1365—1404), 1-й маркиз де Сантильяна.


 Эта крепость не сохранилась до наших дней, так как Диего неподалёку от неё решил построить новый замок. Это намерение воплотил в жизнь уже его сын, дон Диего Уртадо де Мендоса, 1-й герцог дель Инфантадо (Diego Hurtado de Mendoza y de la Vega, 1415 — 1479), который, используя камни от старого замка, в 1475 году приступил к строительству нового Мансанареса-эль-Реала.

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 20 этап, Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама


   "Новый" замок прекрасно сохранился до наших дней и представляет собой квадратное в основании каменное строение размером 44 на 36 метров. В его углах расположены три круглые башни и одна квадратная, которая носит название «Башни Чествования» (Torre del Homenaje). Внутри замка находится внутренний двор, окруженный двухъярусной галереей. Снаружи Мансанарес-эль-Реал окружает зубчатая стена с бойницами в форме иерусалимского креста, что свойственно кастильскому стилю. Бойницы такой формы были сделаны в честь второго сына маркиза Мендосы — кардинала Педро Гонсалеса Мендосы (1428—1494), впоследствии архиепископа Севильского и Толедского, примаса Испании с 1482 года.


   Около века Мансанарес-эль-Реал был родовым замком семейства Мендоса. Однако после смерти в 1565 году 4-го герцога дель Инфантадо его родственники не смогли поделить наследство, в результате после продолжительных тяжб замок не достался никому и был заброшен.


   За несколько столетий Мансанарес-эль-Реал сильно обветшал. Первая реставрация замка началась лишь в 1914 году под руководством архитектора Висенте Лампареса Ромеры (Vicente Lampérez y Romea).


   В 1931 году замок Мансанарес-эль-Реал был признан историческим памятником и с тех пор охраняется государством. В 1965 году герцог Инфантадо передал замок Муниципальному совету провинции Мадрид, а в 1974 году под руководством архитектора Мануэля Гонсалеса Валькаркэля (José Manuel González Valcárcel) в замке были проведены масштабные реставрационные работы.

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 20 этап, Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама


   Внутри замка находится оружейный двор в окружении двухъярусной галереи. Чтобы увидеть образцы средневекового вооружения и рыцарской амуниции нужно пройти в главный зал крепости. Внутри зал украшен гобеленами XVII века с сюжетами произведений Рембрандта, что немного оживляет суровый облик оборонной крепости.


   Рядом с Мансанарес-эль-Реаль находится водохранилище Сантильяна (Embalse de Santillana). Оно было построено в 1900 году для орошения ролей. Водохранилище стало пристанищем многочисленных колоний птиц.


Альтиметрия 20-го этапа Вуэльта Испании-2023

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 20 этап, Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 20 этап, Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама

 

   Мансанарес-эль-Реаль впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании.

 

   Самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2023. Горный этап с набором высоты 4300 м, заключительный шанс в борьбе за красную майку и места в топ-10, а также майку горного короля.

 

  Этап напоминает Арденнскую классику с преодолением 10 категорийных и трёх некатегорийных подъёмов.

 

   Уже со старта велогонщики начнут преодлолевать подъём 3-й категории Кольядо дель Портасго (Collado del Portazgo, отм. 1295 м, набор высоты 370 м, протяжённость 10,8 км, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 8%).

 

   Далее спуск, участок равнины и вверх до вершины подъёма 3-й категории Пуэрто де Ла Крус Верде (Puerto de La Cruz Verde, отм. 1256 м, набор высоты 349 м, протяжённость 7 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%).

 

   Снова спуск и участок равнины с выходом на кольцо, на котором дважды преодолеют:

 

   - подъём 3-й категории Ла Эскондида (La Escondidaотм. 1268 м, набор высоты 375 м, протяжённость 9 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%).

 

   - некатегорийный подъём.

 

   - подъём 3-й категории Альто де Санта-Мария-де-ла-Аламеда (Alto de Santa María de la Alamedaотм. 1317 м, набор высоты 281 м, протяжённость 5 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 8%).

 

   - подъём 3-й категории Альто де Робледондо (Alto de Robledondoотм. 1409 м, набор высоты 248 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%).

 

   Кольцо завершится на спуске и после прохождения ещё одного некатегорийного подъёма начнётся подъём 3-й категории Пуэрто де Ла Крус Верде (Puerto de La Cruz Verde, отм. 1256 м, набор высоты 280 м, протяжённость 7,2 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 6%), который в этот раз будут преодолевать с противоположной стороны.

 

   И снова спуск и снова подъём, на этот раз на заключительный категорийный подъём Вуэльты Испании-2023 - подъём 3-й категории Альто Сан-Лоренцо-де-Эль-Эскориал (Alto San Lorenzo de El Escorialотм. 1214 м, набор высоты 304 м, протяжённость 4,6 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%). На вершине подъёма, расположенной за 12 км до финиша, будут разыграны бонусные секунды.

 

   После 5 км скоростного спуска, останется 7 км по равнине до финиша этапа в Гвадарраме (Guadarrama), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

 

   На финише этапа можно будет назвать имя победителя Вуэльты Испании-2023, а также горного короля Вуэльты Испании-2023 и лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2023.

 
   Гвадаррама входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Город был основан арабами, которые назвали реку - wad-al-ramla, давшую название городу и горному массиву, в котором он расположен, что в переводе с арабского означает «река песков».


   Гвадаррама получила титул «Город» от Фердинанда II (король Арагона) (Fernando el Católico) 22 ноября 1504 года.

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 20 этап, Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама


   Фердинанд VI (Fernando VI) приказал построить дорогу из Ла-Коруньи через Гвадарраму, по которой в 1808 году прошла французская армия во главе с Наполеоном в поисках армии Джона Мура (Sir John Moore). Эта дорога позже стала свидетелем интенсивных боёв во время Гражданской войны, после чего Генеральному управлению разрушенных территорий пришлось практически полностью восстанавливать город Гвадаррама.


   В своё время Гвадаррама славился лечебницами и лечением от туберкулеза, но это период в истории города оказался непродолжительным. Затем Гвадаррама стала важным туристическим городом и вторым местом жительства многих жителей Мадрида. 

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

По материалам Интернета

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В тему:

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  1. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Вчера, 18:31 | Регистрация: 21.05.2023

    Этап под Ремко

  2. Имя: Александр

    kwwk

    Вчера, 18:38 | Регистрация: 31.05.2014

    Юмбо устроит отрыв, который особо догонять не надо, а отрыв будет и он выявит победителя этапа. Думаю Ремко отпустят.

  3. Имя: Сергей

    error

    Вчера, 18:44 | Регистрация: 20.05.2010

    Отрыв... скорее всего... на месте Юмбы я бы забросил в него Вальтера или Тратника... или обоих... для что бы жизнь Ремко легкой не казалась.. из принципа..

    А Гесинк наверное опять пол-этапа протянет...

     

  4. M-07

    Вчера, 19:05 | Регистрация: 27.05.2017

    На таком этапе много интереснго может произойти, кто-то может рано пойти, профиль располагает.

  5. Имя: Андрей

    Андрей А

    Вчера, 20:23 | Регистрация: 26.11.2022

    Ремко легко

  6. Имя: Иван

    shekn

    Вчера, 20:38 | Регистрация: 11.05.2017

    Соглашусь со всеми - этап самое то для Ремко. П.с. Роглич мог бы) ну это фантазии

  7. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Вчера, 21:16 | Регистрация: 8.09.2010

    Если бы первые три места были из разных команд - могло быть мегаинтригующе... Но и так (для меня) неплохо... Этап под классиков, очевидно всем. Его бы ближе к началу тура...

  8. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:00 | Регистрация: 4.01.2015

    Ничё так орги Вуэльты устроили на 20-м этапе зубодробилку с 10 категорийными подъемами и ещё 2 не категорийными, прям Иль Ломбардия испанской версии))

    За подиум борьбы не будет, это понятно, главный вопрос дадут ли Куссу остатся №1 и в красном на Мадридском, последнем, этапе, и как три ЮМБОвца поделят между собой этот самый призовой подиум. Правда остается только не упасть на спусках (ну да) в пылу борьбы, так сказать.

    А вот чего ожидаю с большим энтузиазмом так это борьбы между Ландой, Аюсо и Масом. Ну должны эти трое что то интересное предпринять на таком этапе, да и Йонас, Примож, Сепп позволят немного порезвится им, держа конечно тех трёх на коротком поводке.

    Этап под Эвенпула - конечно, но он, думаю, не пойдёт. Рэмко уже досрочно горный король, с большим запасом + 3 победы на этой Вуэльте, рисковать не должен чтобы не упасть и сберечь гороховую майку и возможно приз самого агресивного по итогам этой Вуэльты.

    Кстати, этап №20, я так понимаю, в полном объеме LIVE на Евроспорте!

    NBA + NHL & PhotoShop + комп.графика

    1. M-07

      Вчера, 23:48 | Регистрация: 27.05.2017

      Всякое может быть. Вдруг условная UAE раздаст под Аюсо, предварительно послав кого-то в отрыв, Аюсо двинет в стиле Фрума-2018, Контадора-2012, де Гендта-2012, Шлека-2011, Лэндиса-2006, его подхватят и будут молотить, что есть мочи. А у лидеров Джамбо случится не лучший день, во всяком случае двое из них едут второй и третий ГТ подряд, и накрыть может в самый неподходящий момент вполне. Так что будем посмотреть.

  9. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:59 | Регистрация: 4.07.2013

    Джамбо точно своего не упустит. Другие команды просто не имеют сегодня возможности что-то сделать. Наверное, попытки будут, но, тщетные.

    Единственная интрига - внутри самой Джамбы-Юмбы. 

    Как бы ни закончилась Вуэльта, кто бы ни победил, она войдет в историю как "Джамбо: противостояние". 

    Очень непростая тема, но, 3 победы на ГТ в сезоне - это то, что тоже войдет в историю.
    Спонсоры будут довольны. 




    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 01:25 | Регистрация: 4.07.2013

      И еще, позволю себе пару слов, извините.

      Вся нынешняя ситуация - это Большая ошибка руководства Джамбо. Нельзя так с гонцами поступать. Это моё личное мнение, ни на что не претендую.

      1. Имя: Drew

        ittrainbow

        Сегодня, 01:37 | Регистрация: 16.07.2022

        не всегда удается сдержать гонцов в узде

        рассуждения о том, что это Роглич атакует Кусса, а Винегор страхует для JV красную майку как будто Рогла уже "чужой" - не эфирные домыслы одного Курдюкова, а вполне обсуждаемая в англоязычном интернете тема

        Рогла - он явно хочет уйти, это давно не новость, шансов проехать Тур капитаном в ЮВ у него ноль целых что-то там десятых, и ему нужно "продавать" себя

        тогда как жажда Винегора урвать победу любой ценой ни разу не бъется с его подарком Вауту в виде победы в ТТ когда он перестал крутить на последнем километре и с ожиданием Тадея между Спанделлем и Отакамом

        внезапный визит Винегора на Вуэльту (Примо планировал с мая, Йонас собрался в последний момент) в ту же корзину падает

        если это так и Рогле надо представить себя в лучшей форме и показать результат потенциальному покупателю - что ты тут сделаешь, быть скандалу

        1. Имя: Саша

          VeloVelo

          Сегодня, 02:18 | Регистрация: 4.07.2013

          В общем, понятно, что всё очень запутано.

          Для меня, более-менее, понятно лишь одно - Роглич будет уходить. Его время пришло.

          Тогда получается, что Куссу отдали победу, чтобы отцепить его от Роглича и прикрепить его к Винегору?

          ЗЫ: Я не смотрел всю Вуэльту. Смотрел только последние 28 км этапа с финишем на Англиру.

          1. Имя: Drew

            ittrainbow

            Сегодня, 02:55 | Регистрация: 16.07.2022

            я не думаю что Куссу что-то отдают (в прошедшем времени обсудим завтра вечером)

            кроме последних нескольких километров 18 этапа не было дней когда Винегор или Роглич откровенно колхозили бы рядом без попыток атаковать

            на верхушку Англиру Кусс приехал в красном вполне заслуженно и без подарков

      2. Имя: Васисуалий

        kabachok

        Сегодня, 05:07 | Регистрация: 30.09.2019

        А мне кажется (опять же личное мнение, которое ни на что не претендует), что поступают с гонцами ровно так, как они позволяют это делать с собой.

        Там контракты на пачке А4 мелким шрифтом и толпы юристов с обеих сторон. Продался - исполняй. 

      3. Имя: Борис

        BlAr

        Сегодня, 05:11 | Регистрация: 5.09.2020

        Как "нельзя"?
        Нельзя так формировать состав? Я так понимаю, что главенствовала цель выиграть все три ГТ. Да, возможно, в ущерб личным амбициям лидеров. Никак иначе нельзя было интерпретировать включение в состав Вингегора. Но цель, если не случится ЧП, - достигнута. Команду ждут перемены, как TJV она исчезнет. Поэтому для спонсоров были гораздо важнее титулы, а не внутренние взаимоотношения. Так что цель была выбрана верная, и результат имеется. С этой точки зрения -"можно"!
        Нельзя запрещать борьбу? В командном виде спорта борьба между сокомандниками вообще редкость. Обычно бывает не до жиру. На Вуэльту TJV приехала за титулом, и разговоры о внутренней борьбе пошли лишь тогда, когда вероятность упустить его из команды стала стремиться к нулю. Но в этот момент гонщики уже были не в равных условиях, так как прежде подчинялись командным интересам, и ехали не всегда оптимально для личного результата, теряя время или не реализуя возможности. Правила должны определяться до начала игры, а не во время её, иначе будут обиженные. Поэтому начав Вуэльту командой, они должны были её командой и закончить. Есть лидер ГК, который вполне потянул относительно конкурентов из других команд, он и должен быть основной ставкой. А остальные должны страховать его возможный провал и помогать этот провал избежать. Так что и с этой стороны тоже - "можно". И даже "нужно"!!!

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ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    BlAr-Фото

    Как "нельзя"?
    Нельзя так формировать состав? Я так понимаю, что главенствовала цель выиграть все три ГТ. Да, возможно, в ущерб личным амбициям лидеров. Никак иначе нельзя было интерпретировать включение в состав Вингегора. Но цель, если не случится ЧП, - достигнута. Команду ждут перемены, как TJV она исчезнет. Поэтому для спонсоров были гораздо важнее титулы, а не внутренние взаимоотношения. Так что цель была выбрана верная, и результат имеется. С этой точки зрения -"можно"!
    Нельзя запрещать борьбу? В командном виде спорта борьба между сокомандниками вообще редкость. Обычно бывает не до жиру. На Вуэльту TJV приехала за титулом, и разговоры о внутренней борьбе пошли лишь тогда, когда вероятность упустить его из команды стала стремиться к нулю. Но в этот момент гонщики уже были не в равных условиях, так как прежде подчинялись командным интересам, и ехали не всегда оптимально для личного результата, теряя время или не реализуя возможности. Правила должны определяться до начала игры, а не во время её, иначе будут обиженные. Поэтому начав Вуэльту командой, они должны были её командой и закончить. Есть лидер ГК, который вполне потянул относительно конкурентов из других команд, он и должен быть основной ставкой. А остальные должны страховать его возможный провал и помогать этот провал избежать. Так что и с этой стороны тоже - "можно". И даже "нужно"!!!

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    kabachok-Фото

    А мне кажется (опять же личное мнение, которое ни на что не претендует), что поступают с гонцами ровно так, как они позволяют это делать с собой.

    Там контракты на пачке А4 мелким шрифтом и толпы юристов с обеих сторон. Продался - исполняй. 

  • BlAr
    Команда Jumbo-Visma о настрое ... (2)
    BlAr-Фото

    Кто-то явно заврался. "И после дня отдыха мне хотелось, чтобы мы больше не боролись за красную майку, а ехали от обороны. Но решили всё-таки за неё побороться, Так я оказался в сложной ситуации."

    Я бы понял, если бы это были слова Роглича или Кусса! Но это заявил Вингегор, атаковавший ПЕРВЫМ на ПЕРВОМ этапе после дня отдыха!!! Вот же мирдверьмяч!!!

     

    Что до Роглича, то он или был другого мнения относительно формата их борьбы, или (скорее всего) делал ставки на заключительные этапы, рассчитывая нанести удары именно на них. 

     

    Так или иначе, принятое командой окончательное решение считаю единственно правильным в имеющейся ситуации.

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (132)
    kabachok-Фото

    В списке Личных Врагов Гонщика (ЛВГ) к Погачару и Эвенпулу добавился Кусс.

    Вингегору приготовиться! Сгущаются тучи.

    Такие дела...

     

     

  • Esperus2006
    Давиде Баллерини переходит в A ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Вот это уже неплохо
  • Astanaforever
    Команда Jumbo-Visma о настрое ... (2)
    Astanaforever-Фото
    **Соцсети, если начать их пролистывать, начинают раздражать. Лучше бы я их не читал в последние два дня, потому что просто слишком много разных мнений.** Видимо Velolive пролистывал. хе-хе.
  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    ittrainbow-Фото

    я не думаю что Куссу что-то отдают (в прошедшем времени обсудим завтра вечером)

    кроме последних нескольких километров 18 этапа не было дней когда Винегор или Роглич откровенно колхозили бы рядом без попыток атаковать

    на верхушку Англиру Кусс приехал в красном вполне заслуженно и без подарков

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    VeloVelo-Фото

    В общем, понятно, что всё очень запутано.

    Для меня, более-менее, понятно лишь одно - Роглич будет уходить. Его время пришло.

    Тогда получается, что Куссу отдали победу, чтобы отцепить его от Роглича и прикрепить его к Винегору?

    ЗЫ: Я не смотрел всю Вуэльту. Смотрел только последние 28 км этапа с финишем на Англиру.

  • ittrainbow
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    ittrainbow-Фото

    не всегда удается сдержать гонцов в узде

    рассуждения о том, что это Роглич атакует Кусса, а Винегор страхует для JV красную майку как будто Рогла уже "чужой" - не эфирные домыслы одного Курдюкова, а вполне обсуждаемая в англоязычном интернете тема

    Рогла - он явно хочет уйти, это давно не новость, шансов проехать Тур капитаном в ЮВ у него ноль целых что-то там десятых, и ему нужно "продавать" себя

    тогда как жажда Винегора урвать победу любой ценой ни разу не бъется с его подарком Вауту в виде победы в ТТ когда он перестал крутить на последнем километре и с ожиданием Тадея между Спанделлем и Отакамом

    внезапный визит Винегора на Вуэльту (Примо планировал с мая, Йонас собрался в последний момент) в ту же корзину падает

    если это так и Рогле надо представить себя в лучшей форме и показать результат потенциальному покупателю - что ты тут сделаешь, быть скандалу

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (16)
    VeloVelo-Фото

    И еще, позволю себе пару слов, извините.

    Вся нынешняя ситуация - это Большая ошибка руководства Джамбо. Нельзя так с гонцами поступать. Это моё личное мнение, ни на что не претендую.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 6717
2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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