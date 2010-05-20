Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 20 этап, Мансанарес-эль-Реаль - Гвадаррама



Двадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2023 стартует в Мансанарес-эль-Реаль (Manzanares El Real). Город находится в 50 км Мадрида, столицы Испании. Мансанарес-эль-Реаль расположился на территории Национального парка, в живописном месте, на склоне величественной вершины Сьерра-де-Гвадаррама (Sierra de Guadarrama), рядом с рекой Мансанарес (río Manzanares), которая на этом участке впадает в водохранилище Сантильяна (Embalse de Santillana).



Мансанарес-эль-Реаль выстроен вокруг замка XV века. В 1385 году король Хуан I Кастильский (Juan I de Castilla) даровал Педро Гонсалесу де Мендосе (Pedro González de Mendoza, 1340—1385) обширные земли в благодарность за то, что Мендоса отдал королю свою лошадь, когда кастильскую армию разбили португальцы в битве при Алжубарроте. Тогда Хуан I был вынужден бежать с поля боя. Считается, что первый замок на месте нынешнего Мансанареса-эль-Реала построил сын Педро, Диего Уртадо де Мендоса (Diego Hurtado de Mendoza, 1365—1404), 1-й маркиз де Сантильяна.



Эта крепость не сохранилась до наших дней, так как Диего неподалёку от неё решил построить новый замок. Это намерение воплотил в жизнь уже его сын, дон Диего Уртадо де Мендоса, 1-й герцог дель Инфантадо (Diego Hurtado de Mendoza y de la Vega, 1415 — 1479), который, используя камни от старого замка, в 1475 году приступил к строительству нового Мансанареса-эль-Реала.



"Новый" замок прекрасно сохранился до наших дней и представляет собой квадратное в основании каменное строение размером 44 на 36 метров. В его углах расположены три круглые башни и одна квадратная, которая носит название «Башни Чествования» (Torre del Homenaje). Внутри замка находится внутренний двор, окруженный двухъярусной галереей. Снаружи Мансанарес-эль-Реал окружает зубчатая стена с бойницами в форме иерусалимского креста, что свойственно кастильскому стилю. Бойницы такой формы были сделаны в честь второго сына маркиза Мендосы — кардинала Педро Гонсалеса Мендосы (1428—1494), впоследствии архиепископа Севильского и Толедского, примаса Испании с 1482 года.



Около века Мансанарес-эль-Реал был родовым замком семейства Мендоса. Однако после смерти в 1565 году 4-го герцога дель Инфантадо его родственники не смогли поделить наследство, в результате после продолжительных тяжб замок не достался никому и был заброшен.



За несколько столетий Мансанарес-эль-Реал сильно обветшал. Первая реставрация замка началась лишь в 1914 году под руководством архитектора Висенте Лампареса Ромеры (Vicente Lampérez y Romea).



В 1931 году замок Мансанарес-эль-Реал был признан историческим памятником и с тех пор охраняется государством. В 1965 году герцог Инфантадо передал замок Муниципальному совету провинции Мадрид, а в 1974 году под руководством архитектора Мануэля Гонсалеса Валькаркэля (José Manuel González Valcárcel) в замке были проведены масштабные реставрационные работы.



Внутри замка находится оружейный двор в окружении двухъярусной галереи. Чтобы увидеть образцы средневекового вооружения и рыцарской амуниции нужно пройти в главный зал крепости. Внутри зал украшен гобеленами XVII века с сюжетами произведений Рембрандта, что немного оживляет суровый облик оборонной крепости.



Рядом с Мансанарес-эль-Реаль находится водохранилище Сантильяна (Embalse de Santillana). Оно было построено в 1900 году для орошения ролей. Водохранилище стало пристанищем многочисленных колоний птиц.



Альтиметрия 20-го этапа Вуэльта Испании-2023

Мансанарес-эль-Реаль впервые принимает старт этапа Вуэльты Испании.

Самый протяжённый этап Вуэльты Испании-2023. Горный этап с набором высоты 4300 м, заключительный шанс в борьбе за красную майку и места в топ-10, а также майку горного короля.

Этап напоминает Арденнскую классику с преодолением 10 категорийных и трёх некатегорийных подъёмов.

Уже со старта велогонщики начнут преодлолевать подъём 3-й категории Кольядо дель Портасго (Collado del Portazgo, отм. 1295 м, набор высоты 370 м, протяжённость 10,8 км, средний градиент 3,4%, максимальный градиент 8%).

Далее спуск, участок равнины и вверх до вершины подъёма 3-й категории Пуэрто де Ла Крус Верде (Puerto de La Cruz Verde, отм. 1256 м, набор высоты 349 м, протяжённость 7 км, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%).

Снова спуск и участок равнины с выходом на кольцо, на котором дважды преодолеют:

- подъём 3-й категории Ла Эскондида (La Escondida, отм. 1268 м, набор высоты 375 м, протяжённость 9 км, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%).

- некатегорийный подъём.

- подъём 3-й категории Альто де Санта-Мария-де-ла-Аламеда (Alto de Santa María de la Alameda, отм. 1317 м, набор высоты 281 м, протяжённость 5 км, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 8%).

- подъём 3-й категории Альто де Робледондо (Alto de Robledondo, отм. 1409 м, набор высоты 248 м, протяжённость 4,2 км, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%).

Кольцо завершится на спуске и после прохождения ещё одного некатегорийного подъёма начнётся подъём 3-й категории Пуэрто де Ла Крус Верде (Puerto de La Cruz Verde, отм. 1256 м, набор высоты 280 м, протяжённость 7,2 км, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 6%), который в этот раз будут преодолевать с противоположной стороны.

И снова спуск и снова подъём, на этот раз на заключительный категорийный подъём Вуэльты Испании-2023 - подъём 3-й категории Альто Сан-Лоренцо-де-Эль-Эскориал (Alto San Lorenzo de El Escorial, отм. 1214 м, набор высоты 304 м, протяжённость 4,6 км, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%). На вершине подъёма, расположенной за 12 км до финиша, будут разыграны бонусные секунды.

После 5 км скоростного спуска, останется 7 км по равнине до финиша этапа в Гвадарраме (Guadarrama), которая впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.

На финише этапа можно будет назвать имя победителя Вуэльты Испании-2023, а также горного короля Вуэльты Испании-2023 и лучшего молодого гонщика Вуэльты Испании-2023.



Гвадаррама входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Город был основан арабами, которые назвали реку - wad-al-ramla, давшую название городу и горному массиву, в котором он расположен, что в переводе с арабского означает «река песков».



Гвадаррама получила титул «Город» от Фердинанда II (король Арагона) (Fernando el Católico) 22 ноября 1504 года.



Фердинанд VI (Fernando VI) приказал построить дорогу из Ла-Коруньи через Гвадарраму, по которой в 1808 году прошла французская армия во главе с Наполеоном в поисках армии Джона Мура (Sir John Moore). Эта дорога позже стала свидетелем интенсивных боёв во время Гражданской войны, после чего Генеральному управлению разрушенных территорий пришлось практически полностью восстанавливать город Гвадаррама.



В своё время Гвадаррама славился лечебницами и лечением от туберкулеза, но это период в истории города оказался непродолжительным. Затем Гвадаррама стала важным туристическим городом и вторым местом жительства многих жителей Мадрида.

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