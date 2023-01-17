VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  10 января в Барселоне, в концертном зале «Дворца каталонской музыки» был представлен маршрут 78-го выпуска Вуэльты Испании. В 2023 году испанский Гранд-тур стартует 26 августа в Барселоне, а финиширует 17 сентября в Мадриде. Второй раз в истории Вуэльта Испании отправится в путь из столицы Каталонии – впервые Барселона принимала торжественный старт Гранд-тура в 1962 году. В 2023 году Барселона примет один старт и два финиша двух первых этапов.

 

  Маршрут Вуэльты Испании-2023 проложен не только по территории Испании, гонка также заедет в Андорру и Францию. Общая протяжённость 21 этапа составит 3153,8 км. Участников ждут 2 гонки на время – одна командная, вторая – индивидуальная, 7 горных этапов, шесть среднегорных, 4 равнинных, два равнинных с финишем в подъём. В общей сложности 10 этапов финишируют в подъём, пять из этих финишных подъёмов впервые появятся на Вуэльте Испании. Наивысшей точкой Вуэльты-23 станет Турмале на второй неделе гонки.

 

  Вуэльта Испании-2023, по традиции, начнётся с командной гонки на время – 14,6 км трассы проложены по улицам Барселоны. Участники стартуют от Олимпийского порта, района, где находится пристань для яхт, ставшего одним из символов города, и где в 1992 году проводились парусные соревнования летних Олимпийских игр.

 

  Быстрая, но техническая дистанция, определит первого лидера генеральной классификации, но не  должна создать больших разрывов.

 

  На 2-м этапе с финишем в Барселоне победителя определит знаменитый подъём Монтжуик, но помимо него на дистанции будет ещё два подъёма – Колл-де-Сант-Бартомеу (3-й категории) и Колл-д’Эстеналлес (2-й категории).

 

 

  Первый горный этап ждёт участников уже на первой неделе – после этапов в Барселоне гонка поедет в Андорру, где впервые силы гонщиков проверит подъём Аринсаль (Arinsal).

 

В Валенсии участники покорят подъём до обсерватории Хаваламбре (Observatorio Astrofísico de Javalambre), а попрощаются с Валенсией финишем в хорошо известный подъём Шоррет де Кати (Xorret de Catí) - протяженность 5 км, средний градиент 9%, максимальный градиент 22%.

 

Вторая неделя Вуэльты Испании-2023 начнётся в провинции Вальядолид с 25-км индивидуальной гонки на время. Затем пелотон отправится в Кастилию-и-Леон, где смогут побороться спринтеры. Затем гонка доедет до Пиренеев, где организаторы предложили участникам два сложных горных этапа с прохождением Обиск (Aubisque) и Турмале (Tourmalet), а на следующий день с подъёмами Иссарбе (Issarbe), Ларрау (Larrau) и Ларра-Белагуа (Larra-Belagua).

 

На финальной неделе Вуэльты Испании-2023 гонщиков ждёт подъём Бехес (Bejes), который дебютирует на испанском Гранд-туре, а также легендарная Англиру (Angliru). В Астурии организаторы нашли подъём, который тоже станет дебютным для Вуэльты - Крус де Линарес (Cruz de Linares). В предпоследний день Вуэльты-23 участникам предложен этап, напоминающий классику, с десятью подъёмами 3-й категории.

 

Вуэльта Испании-2023 завершится традиционным этапом в Мадриде.

 

Этапы Вуэльты Испании-2023

 

 

26.08. Суббота. Этап 1: Barcelona - Barcelona (TTT), 14.6 км

 

La Vuelta-2023: Презентация маршрута

 

27.08. Воскресенье. Этап 2: Mataró - Barcelona, 181.3 км

 

La Vuelta-2023: Презентация маршрута

 

28.08. Понедельник. Этап 3: Súria - Arinsal.Andorra, 158.5 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


29.08. Вторник. Этап 4: Andorra La Vella. Andorra - Tarragona, 183.4 км

 Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута 


30.08. Среда. Этап 5: Morella - Burriana, 185.7 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута 


31.08. Четверг. Этап 6: La Vall d'Uixó - Observatorio Astrofísico de Javalambre, 181.3 км

 Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута 


1.09. Пятница. Этап 7: Utiel - Oliva, 188.8 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута 


2.09. Суббота. Этап 8: Dénia - Xorret de Catí. Costa Blanca Interior, 164.8 км

 Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута 


3.09. Воскресенье. Этап 9: Cartagena > Caravaca de la Cruz, 180.9 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута 

 

4.09. Понедельник. День отдыха


5.09. Вторник. Этап 10: Valladolid - Valladolid (ITT), 25 км

  Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


6.09. Среда. Этап 11: Lerma - La Laguna Negra.Vinuesa, 163.2 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута 


7.09. Четверг. Этап 12: Ólvega - Zaragoza, 165.4 км

 Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута 


8.09. Пятница. Этап 13: Formigal. Huesca la Magia - Col du Tourmalet, 134.7 км

  Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


9.09. Суббота. Этап 14: Sauveterre-de-Béarn - Larra-Belagua, 161.7 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


10.09. Воскресенье. Этап 15: Pamplona - Lekunberri, 156.5 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


11.09. Понедельник. День отдыха


12.09. Вторник. Этап 16: Liencres Playa - Bejes, 119.7 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


13.09. Среда. Этап 17: Ribadesella/Ribeseya - Altu de L'Angliru, 122.6 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


14.09. Четверг. Этап 18: Pola de Allande - La Cruz de Linares, 178.9 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


15.09. Пятница. Этап 19: La Bañeza - Íscar, 177.4 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


16.09. Суббота. Этап 20: Manzanares El Real - Guadarrama, 208.4 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута


17.09. Воскресенье. Этап 21: Hipódromo de la Zarzuela - Madrid. Paisaje de la Luz, 101 км

Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Вуэльта Испании La Vuelta 23 Гранд-тур маршрут Вуэльты Испании-2023

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2022: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2022-2023

Ближайшие старты

17 - 22 января 2023

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12)
    Astanaforever-Фото
    Ваша стабильность и привела нас к такому ....( Сам дурак ..) Стабильность признак лизоблюдства, подхалимства и бесхребетности. Тем более, в мире нет идеальных.
  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    Earl57-Фото
    ОМГ. Там было всего 18 участников, из которых только 5 гонщиков из больших команд. Кроме Дабриджа там специалистом в разделке был только Люк Плапп, у которого была механическая поломка. Комментаторы отмечают, что эта проблема типична для Шимано и происходит не в первый раз. И скорее всего не в последний. Тоже самое было у Хейтера на разделке чемпионата мира. А как раздельщик Люк Плапп значительно превосходит Вайна и был фаворитом. Ему банально не повезло. И победу Плаппа в групповой гонке почему-то никто не не восхваляет. И про победы девушек из Трека тоже никто не говорит. А Вайна тут же стали восхвалять на все лады... О, победил! Кого победил, как победил - неважно. Главное что победил!!!
  • Sezar
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    Sezar-Фото

    Он теперь и разделки уже выигрывает. В Австралии! А раньше не блистал ни разу.

    С учетом этого виртуальный 5 результат впечатляет. Жаль, что это все это досталось команде с отрицательной кармой.

  • Геродот
    Матье ван дер Пул проехал этап ... (2)
    Геродот-Фото

    С этим боем быков в велокроссе надо заканчивать, иначе скоро развалится.

  • Earl57
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Джэй Вайн выиграл разделку у Дабриджа и прочей сильной компании? Однакоmusic
     
    Отличное начало сезона в UAE!

    А кто там сильный был? Стареющий Дабридж, которому Вайн привез всего 3 сек. У Плаппа была поломка велосипеда, Шимано в очередной раз подвело.

    Деннис не участвовал. Там написали топ-10 результатов на этой дистанции ИТТ, так Вайн только 5-й. Деннис в прошлом году эту дистанцию на 2 минуты быстрее проехал.

    Групповую гонку на чемпионате Австралии Вайн не доехал, сошел.

  • rude_rider
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12)
    rude_rider-Фото

    да тут ничего нового..этот персонаж крайне не стабильный

  • sergejdriver
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12)
    sergejdriver-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Я рад за супермена. Не переживай Мигелито, правда восторжествует и кому то будет очень стыдно за свое предательство, поверь. А может и не будет. Ведь это не в первый раз такое с ними.

    И еще вопрос к Астане? Если Лопес был замаран и причастен к этой неприятной ситуации, значит он подвергнут какими то санкциями со стороны UCI на запрет выступлений в велогонках. А если его подписывает проконтинентальная команда Медельин и он начинает гонять за эту команду уже 22 января на гонке Вуэльте провинции Сан Хуан, где будут выступать команды мировой лиги, в там числе и Астана, значит запрета гонять ему нет? Так, да? ТАК КАКОГО ХРЕНА ВЫ РАСТОРГЛИ С НИМ КОНТРАКТ? ЧЕ ЗА РЕПУТАЦИЮ СВОЮ ТРЯСЕТЕСЬ, КОТОРАЯ И ТАК ЗАМАРАНА ПО УШИ И БЕЗ ЛОПЕСА? ПРОСТО ВЫ ТРУСЫ И ПЕРЕСТРАХОВЩИКИ И ПОДЛЫЕ ПРЕДАТЕЛИ. И ХИТРЫЕ, КОВАРНЫЕ. МОЖЕТ ДУМАЛИ ЗА ОСВОБОДИВШИЕСЯ ДЕНЬГИ ОТ ЛОПЕСА ПОДПИСАТЬ КЭВЕНДИША И НА ЕГО СЛАВЕ ПРОКАТИТЬСЯ НА ТУРЕ ВЗЯТЬ 35 ЭТАП..?ДА? А..НЕТ..НЕ ПРОКАТИЛО, НЕ СРОСЛОСЬ. ТЬФУ НА ВАС.
    Помнится пару лет назад мне досталось от этого персонажа и за куда более мягкое и шутливое замечание в адрес тогда еще любимой им Астаны)) Как меняются люди интересно)))

  • rude_rider
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    rude_rider-Фото

    Дабридже теперь вечно второй ,то Роан мешался теперь этот

  • SportSpirit
    Чемпионат Австралии-2023, ITT (5)
    SportSpirit-Фото

    Джэй Вайн выиграл разделку у Дабриджа и прочей сильной компании? Однакоmusic

     

    Отличное начало сезона в UAE!

  • nightbuster33
    Мигель Анхель Лопес подписал к ... (12)
    nightbuster33-Фото

    Уже начал показывать. В первой же гонке за новую команду занял четвертое место.Что-то похожее на критериум с финишным подъемом. Гонка была рваная,буд-то каждый старался показать себя,что они тоже не лыком сшиты.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

11 января

Timo Roosen (Jumbo - Visma)

Robbe Ghys (Alpecin-Deceuninck)

Erlend Jordbrekk Blikra (Uno-X Team)

12 января

Brent Van Moer (Lotto - Dstny)

Mulu Kinfe Hailemichael (Caja Rural - Seguros RGA)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5131
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4525
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4402
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2484
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2099
9 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2003
10 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1996

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Январь 2023 (30)
Декабрь 2022 (86)
Ноябрь 2022 (85)
Октябрь 2022 (122)
Сентябрь 2022 (178)
Август 2022 (194)