 Вуэльта Испании-2023: Презентация маршрута 

Презентация маршрута Вуэльты Испании-2023

10 января в Барселоне, в концертном зале «Дворца каталонской музыки» был представлен маршрут 78-го выпуска Вуэльты Испании. В 2023 году испанский Гранд-тур стартует 26 августа в Барселоне, а финиширует 17 сентября в Мадриде. Второй раз в истории Вуэльта Испании отправится в путь из столицы Каталонии – впервые Барселона принимала торжественный старт Гранд-тура в 1962 году. В 2023 году Барселона примет один старт и два финиша двух первых этапов.

Маршрут Вуэльты Испании-2023 проложен не только по территории Испании, гонка также заедет в Андорру и Францию. Общая протяжённость 21 этапа составит 3153,8 км. Участников ждут 2 гонки на время – одна командная, вторая – индивидуальная, 7 горных этапов, шесть среднегорных, 4 равнинных, два равнинных с финишем в подъём. В общей сложности 10 этапов финишируют в подъём, пять из этих финишных подъёмов впервые появятся на Вуэльте Испании. Наивысшей точкой Вуэльты-23 станет Турмале на второй неделе гонки.

Вуэльта Испании-2023, по традиции, начнётся с командной гонки на время – 14,6 км трассы проложены по улицам Барселоны. Участники стартуют от Олимпийского порта, района, где находится пристань для яхт, ставшего одним из символов города, и где в 1992 году проводились парусные соревнования летних Олимпийских игр.

Быстрая, но техническая дистанция, определит первого лидера генеральной классификации, но не должна создать больших разрывов.

На 2-м этапе с финишем в Барселоне победителя определит знаменитый подъём Монтжуик, но помимо него на дистанции будет ещё два подъёма – Колл-де-Сант-Бартомеу (3-й категории) и Колл-д’Эстеналлес (2-й категории).

Первый горный этап ждёт участников уже на первой неделе – после этапов в Барселоне гонка поедет в Андорру, где впервые силы гонщиков проверит подъём Аринсаль (Arinsal).

В Валенсии участники покорят подъём до обсерватории Хаваламбре (Observatorio Astrofísico de Javalambre), а попрощаются с Валенсией финишем в хорошо известный подъём Шоррет де Кати (Xorret de Catí) - протяженность 5 км, средний градиент 9%, максимальный градиент 22%.

Вторая неделя Вуэльты Испании-2023 начнётся в провинции Вальядолид с 25-км индивидуальной гонки на время. Затем пелотон отправится в Кастилию-и-Леон, где смогут побороться спринтеры. Затем гонка доедет до Пиренеев, где организаторы предложили участникам два сложных горных этапа с прохождением Обиск (Aubisque) и Турмале (Tourmalet), а на следующий день с подъёмами Иссарбе (Issarbe), Ларрау (Larrau) и Ларра-Белагуа (Larra-Belagua).

На финальной неделе Вуэльты Испании-2023 гонщиков ждёт подъём Бехес (Bejes), который дебютирует на испанском Гранд-туре, а также легендарная Англиру (Angliru). В Астурии организаторы нашли подъём, который тоже станет дебютным для Вуэльты - Крус де Линарес (Cruz de Linares). В предпоследний день Вуэльты-23 участникам предложен этап, напоминающий классику, с десятью подъёмами 3-й категории.

Вуэльта Испании-2023 завершится традиционным этапом в Мадриде.

Этапы Вуэльты Испании-2023

26.08. Суббота. Этап 1: Barcelona - Barcelona (TTT), 14.6 км

27.08. Воскресенье. Этап 2: Mataró - Barcelona, 181.3 км

28.08. Понедельник. Этап 3: Súria - Arinsal.Andorra, 158.5 км



29.08. Вторник. Этап 4: Andorra La Vella. Andorra - Tarragona, 183.4 км



30.08. Среда. Этап 5: Morella - Burriana, 185.7 км



31.08. Четверг. Этап 6: La Vall d'Uixó - Observatorio Astrofísico de Javalambre, 181.3 км



1.09. Пятница. Этап 7: Utiel - Oliva, 188.8 км



2.09. Суббота. Этап 8: Dénia - Xorret de Catí. Costa Blanca Interior, 164.8 км



3.09. Воскресенье. Этап 9: Cartagena > Caravaca de la Cruz, 180.9 км

4.09. Понедельник. День отдыха



5.09. Вторник. Этап 10: Valladolid - Valladolid (ITT), 25 км



6.09. Среда. Этап 11: Lerma - La Laguna Negra.Vinuesa, 163.2 км



7.09. Четверг. Этап 12: Ólvega - Zaragoza, 165.4 км



8.09. Пятница. Этап 13: Formigal. Huesca la Magia - Col du Tourmalet, 134.7 км



9.09. Суббота. Этап 14: Sauveterre-de-Béarn - Larra-Belagua, 161.7 км



10.09. Воскресенье. Этап 15: Pamplona - Lekunberri, 156.5 км



11.09. Понедельник. День отдыха



12.09. Вторник. Этап 16: Liencres Playa - Bejes, 119.7 км



13.09. Среда. Этап 17: Ribadesella/Ribeseya - Altu de L'Angliru, 122.6 км



14.09. Четверг. Этап 18: Pola de Allande - La Cruz de Linares, 178.9 км



15.09. Пятница. Этап 19: La Bañeza - Íscar, 177.4 км



16.09. Суббота. Этап 20: Manzanares El Real - Guadarrama, 208.4 км