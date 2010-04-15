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Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 19 этап, Ла-Баньеса - Искар

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 19 этап, Ла-Баньеса - Искар

 


Девятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2023 стартует в Ла-Баньеса (La Bañeza). Город входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Будучи частью территории Астурии, окрестности Ла-Баньеса входили в состав Conventus Asturum во времена Римской империи. Город родился в IX веке по приказу графа Гатона Эль-Бьерсо (Gatón del Bierzo).


В раннее Новое время город был во владении семейства Маркизов Ла-Баньеса (Marquesado de La Bañeza). В конце XIX века началась его экономическая и городская трансформация, на которую повлияло появление в 1896 году железной дороги Пласенсия-Асторга (Ferrocarril Ruta de la Plata). Годом ранее, в 1895 году, Ла-Баньеса получила титул «Город» из рук королевы Марии Кристины (María Cristina de Habsburgo-Lorena).

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 19 этап, Ла-Баньеса - Искар


   В 1984 году железная дорога Виа-де-ла-Плата была частично закрыта, что на долгие годы поставило под угрозу экономическое будущее города Ла-Баньеса, которое не начало восстанавливаться до открытия Северо-Западного шоссе в 1998 году.


   Одной из достопримечательностей Ла-Баньеса является её старинная церковь святого Сальвадора (Iglesia de San Salvador), первоначально была построена в IX веке. Во время походов Альмансора её разрушили. В XI веке здание восстановили как трёхнефный храм. Запрестольный образ выполнен в стиле барокко.


   Ещё одна замечательная церковь города - трёхнефный храм святой Марии (Iglesia de Santa María). ЕЁ возвели в XVI-XVII веках на месте ранее существующего скита. В 1894 году верхний этаж колокольни сгорел во время пожара. В интерьере церкви доминируют алтарь в стиле барокко и полотна художников.


   В здании часовня Богоматери Скорби и Одиночества (La capilla de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad) теперь размещается экспозиция музея религиозного искусства, в котором хранятся уникальные экспонаты.


   Администрация городской мэрии размещена в здании датируемым 1909 годом. Помещение старой больницы появилось в XVI столетии. В историческом центре находятся здания, построенные в стиле модернизма.


   Славится город Ла-Баньеса и своим карнавалом. Документально подтверждено, что карнавальные шествия проводились в 1675 году. Некоторые жители даже включали в своё завещание пункт о ежегодном пожертвование некоторой суммы на нужды карнавала.


Карнавал начинается в Пепельную неделю - день начала Великого поста в латинском обряде католической церкви. Отмечается за 46 календарных дней (1,5 месяца) до праздника Пасхи. Праздник начинается субботним вечером с большого карнавального ужина, торжественной речи и презентации Королевы и Музы, после чего наступает «Ночь искр». В это время участники праздника в карнавальных костюмах собираются на главной городской площади в ожидании «главной искры».

 

 

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 19 этап, Ла-Баньеса - Искар


   В воскресенье по улицам города Ла-Баньеса проходят группы «чарангас» и персонажи большеголовых, в окружении звукового и светового шоу. В понедельник проводится детский карнавал и «Ночь ведьм», в которой принимают участие оркестры и музыкальные группы «чарангас» и «фанфарриас». Во вторник проводится шествие по различным улицам города с участием групп, одетых в карнавальные костюмы. В нём принимают участие более 40 групп, причём количество членов некоторых из них достигает почти 200 человек.


   В завершение праздника, в Пепельную среду, можно принять участие в «похоронах сардинки» — погребальном кортеже, который доходит до главной городской площади. Там исполняются традиционные песни «коплас», посвященные самым популярным персонажам года.


   Ещё в Ла-Баньеса вот уже более 50 лет проводится единственная мотогонка в Испании, которая проходит полностью в черте города.


Альтиметрия 19-го этапа Вуэльта Испании-2023

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 19 этап, Ла-Баньеса - Искар

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 19 этап, Ла-Баньеса - Искар

 

 

   Ла-Баньеса во второй раз принимает старт этапа Вуэльты Испании, впервые в 1989 году. Спринтерский этап без категорийных подъёмов.

 

   Со старта велогонщики отправятся по равнине на юго-восток. За 20 км до финиша этапа будет разыгран промежуточный спринт с бонусными секундами.

 

   Город Искар (Íscar) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.


   Искар входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон, на границе с Сеговией, на полпути между Ольмедо и Куэльяром. Трудно назвать точную дату его исторического рождения, но археологические находки, найденные в окрестностях, указывают на то, что первые поселенцы здесь поселились ещё в древности.

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 19 этап, Ла-Баньеса - Искар


   Римское господство на Пиренейском полуострове также оставило свой след: Искар, в документах назывался как Ipsca o Contributa Ipcense, который фигурировал на римских маршрутах как военный лагерь или место отступления их ополченцев.


   Первое письменное упоминание об Искар относится к 939 году, когда мусульманские хроники повествуют о пути, пройденном войсками Абдеррамана III (Abderramán III) для разрушения первых христианских поселений к югу от Дуэро.


   Город несколько раз опустошался и заселялся заново в начале Средневековья из-за мусульманского вторжения. Окончательное христианское завоевание произошло в XI веке. После принадлежности к домам Лара (Lara), Аро (Haro), Суньига (Zúñiga), в середине XV века он был включён в состав владения графов Миранды дель Кастаньяра (Miranda del Castañar), которому принадлежал до XIX века.

 

Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 19 этап, Ла-Баньеса - Искар


   Гордостью Искар является его старинный замок, он расположен на холме, который возвышается над городом и его землями. Замок имеет впечатляющую пятиугольную крепость с цилиндрическими контрфорсами, построенную из превосходного тесаного камня. В прошлом используемый для оборонительных целей, сегодня весь комплекс замка используется для производства ремесленного пива La Loca Juana.

 

     Приглашаем вас обсуждать события этапа Вуэльты Испании в комментариях к превью дня. 

По материалам Интернета

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  1. Имя: Николай

    Невозмутимый

    Вчера, 19:18 | Регистрация: 21.05.2023

    Этап под Ремко

     

     

     

    Ну ладно, ладно, шучу я ))) Послезавтра ещё раз попробует

    1. Имя: Сергей

      error

      Вчера, 19:45 | Регистрация: 20.05.2010

      ну а что?
      батл Ремко против Альпецинов.. за зелень Гровса..
      .майка будет гороховая.. трусы зеленые...

    2. qwinter

      Сегодня, 09:17 | Регистрация: 16.07.2021

      Ну а почему нет?) Этап где апельсины пытались его догнать и не могли уже был))

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:22 | Регистрация: 15.04.2010

    День отдыха для генералов.

    1. RVL

      Вчера, 20:15 | Регистрация: 30.08.2012

      Они сегодня отмечают.послезавтра на старт)

  3. Имя: Борис

    BlAr

    Сегодня, 16:39 | Регистрация: 5.09.2020

    Отар никогда не говорил, куда пропадает во время трансляций?biggrin

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European Continental Championships

ОПРОС

Кто выиграет Вуэльту Испании-2023?

Комментарии

  • Невозмутимый
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    Невозмутимый-Фото
    ЖаЖа не просто горох брал, он общий зачёт на Вуэльте брал. А на Туре в 1995 закончил 4 в общем зачёте будучи облачённым в зелёную майку, рубясь в общих спринтах. Ну это так, к слову
  • BlAr
    Вуэльта Испании-2023, превью э ... (6)
    BlAr-Фото

    Отар никогда не говорил, куда пропадает во время трансляций?biggrin

  • kabachok
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    kabachok-Фото
    но не хотел чтобы майка досталась Винегору.
    ==

    реально с Рогличем лично общаешься?!
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото

    Борис, мой рабочий день заканчивается, так что, извиняюсь, но продолжить участие в этой интересной беседе с Вами, пока не смогу - дома не поймут. Вынужден признать, так как хочу хоть немного походить на Томаса, что Ваши аргументы и сильнейшая логика не разставили меня в тупик, спасибо в любом случае)

  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
    Это Вы констатируете факт или это аргумент такой с вашей стороны, что я не прав?


    И кто кому запрещал бороться с первого этапа? Запрещаюсь сейчас, до 18 этапа как раз боролись.
  • JetRevel
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    JetRevel-Фото
    Цитата: error
    Вспомните Виранка.. Понтани.. Москеру...Хименеса.. Они были горняками от бога... но даже если и выигрывали ГТ.. то крайне редко и при стечении
    определенных обстоятельств.
    Быть хорошим горняком недостаточно. Надо еще уметь этим пользоваться все 21 этап гранд тура.
    Тогда были другие "гонки" не стоит сравнивать,ЖаЖа вообще был спринтеров,а после "горох" выигрывал
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото
    Разрешать бороться и отвечать на атаки друг друга нужно было с первого этапа. А не открывать подобное "соревнование" в конце гонки с заведомо неравными стартовыми условиями.
    P.S. Роглич и Томас ехали за разные команды.
  • AlexaaSha
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    AlexaaSha-Фото
    Ну, например, по поводу 1 и16 этапов я Вам уже вчера отвечал, что там все можно интерпретировать совсем не так, как Вы себе это представляете. И я уже не вижу смысла расписывать Вам последовательность событий на иных этапах - там в итоге всё то же самое получится. Я просто потрачу кучу времени впустую.
    А вот по поводу обид между гонщиками я Вам все же выскажу свое мнение. Возможно Вы вспомните комментарии и поступки Томаса, после решающей разделки на Джиро-23? Кратко: победил сильнейший и это не так обидно, как это было бы если бы их с Рогличем разделили доли секунды или случился другой какой-нибудь форс-мажор. Было горько и другого шанса у Томаса, наверное, уже не будет, но он повел себя, как настоящий профессионал и победитель.
    Так и тут, если бы им разрешили бороться и победил, например, Вингегор, то Роглич, как большой чемпион, это бы принял. Скрипя зубами, но принял бы. А вот эта ситуация, что сложилась сейчас - когда не дают бороться, вот это Рогличу принять очень сложно. Да прочтите Вы, наконец, последний абзац данного поста.
  • BlAr
    Сепп Кусс, Йонас Вингегор и Пр ... (14)
    BlAr-Фото

    Цитата: AlexaaSha

    Команде, конечно, виднее, но вполне можно было руководству гласно сказать, что их гонщикам можно бороться хотя бы на последних этапах, последней горе, когда уже совсем ясно, что первые три места их. Что-нибудь подобное сделать.

    Вингегор за счёт других гонщиков команды получил преимущество на 1, 13 и 16 этапах, приобретя 2 минуты относительно сокомандников. Кусс обманул пелотон, уехав в отрыв. До 17 этапа Роглич не получил от команды НИ-ЧЕ-ГО! Поправьте, если я ошибся. Ах да, 4 секунды Куссу привез, на бонусах...

    И как можно давать гоняться между собой гонщикам, которые уже находятся не в равных условиях? В этой ситуации можно обойтись без обид только в случае, если один привезет другим минут 10. Тем более, что больше всего шансов на победу у Вингегора, который УЖЕ получил преимущество ДО старта потенциального междусобойчика! Роглич такую "победу" никогда не принял бы; конфликт в команде был бы гарантирован и, добавлю, конфликт очень серьезный. 

    Поэтому единственный разумный выход у команды - везти нынешнего лидера ГК, которому оба записных фаворита гонки обязаны большинством своих титулов.

  • VeloVelo
    Вуэльта Испании-2023. Результа ... (131)
    VeloVelo-Фото
    А ему надо было ее выигрывать?

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