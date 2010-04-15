Вуэльта Испании-2023, превью этапов: 19 этап, Ла-Баньеса - Искар



Девятнадцатый этап Вуэльты Испании (Vuelta a Espana)-2023 стартует в Ла-Баньеса (La Bañeza). Город входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Будучи частью территории Астурии, окрестности Ла-Баньеса входили в состав Conventus Asturum во времена Римской империи. Город родился в IX веке по приказу графа Гатона Эль-Бьерсо (Gatón del Bierzo).



В раннее Новое время город был во владении семейства Маркизов Ла-Баньеса (Marquesado de La Bañeza). В конце XIX века началась его экономическая и городская трансформация, на которую повлияло появление в 1896 году железной дороги Пласенсия-Асторга (Ferrocarril Ruta de la Plata). Годом ранее, в 1895 году, Ла-Баньеса получила титул «Город» из рук королевы Марии Кристины (María Cristina de Habsburgo-Lorena).



В 1984 году железная дорога Виа-де-ла-Плата была частично закрыта, что на долгие годы поставило под угрозу экономическое будущее города Ла-Баньеса, которое не начало восстанавливаться до открытия Северо-Западного шоссе в 1998 году.



Одной из достопримечательностей Ла-Баньеса является её старинная церковь святого Сальвадора (Iglesia de San Salvador), первоначально была построена в IX веке. Во время походов Альмансора её разрушили. В XI веке здание восстановили как трёхнефный храм. Запрестольный образ выполнен в стиле барокко.



Ещё одна замечательная церковь города - трёхнефный храм святой Марии (Iglesia de Santa María). ЕЁ возвели в XVI-XVII веках на месте ранее существующего скита. В 1894 году верхний этаж колокольни сгорел во время пожара. В интерьере церкви доминируют алтарь в стиле барокко и полотна художников.



В здании часовня Богоматери Скорби и Одиночества (La capilla de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad) теперь размещается экспозиция музея религиозного искусства, в котором хранятся уникальные экспонаты.



Администрация городской мэрии размещена в здании датируемым 1909 годом. Помещение старой больницы появилось в XVI столетии. В историческом центре находятся здания, построенные в стиле модернизма.



Славится город Ла-Баньеса и своим карнавалом. Документально подтверждено, что карнавальные шествия проводились в 1675 году. Некоторые жители даже включали в своё завещание пункт о ежегодном пожертвование некоторой суммы на нужды карнавала.



Карнавал начинается в Пепельную неделю - день начала Великого поста в латинском обряде католической церкви. Отмечается за 46 календарных дней (1,5 месяца) до праздника Пасхи. Праздник начинается субботним вечером с большого карнавального ужина, торжественной речи и презентации Королевы и Музы, после чего наступает «Ночь искр». В это время участники праздника в карнавальных костюмах собираются на главной городской площади в ожидании «главной искры».



В воскресенье по улицам города Ла-Баньеса проходят группы «чарангас» и персонажи большеголовых, в окружении звукового и светового шоу. В понедельник проводится детский карнавал и «Ночь ведьм», в которой принимают участие оркестры и музыкальные группы «чарангас» и «фанфарриас». Во вторник проводится шествие по различным улицам города с участием групп, одетых в карнавальные костюмы. В нём принимают участие более 40 групп, причём количество членов некоторых из них достигает почти 200 человек.



В завершение праздника, в Пепельную среду, можно принять участие в «похоронах сардинки» — погребальном кортеже, который доходит до главной городской площади. Там исполняются традиционные песни «коплас», посвященные самым популярным персонажам года.



Ещё в Ла-Баньеса вот уже более 50 лет проводится единственная мотогонка в Испании, которая проходит полностью в черте города.



Альтиметрия 19-го этапа Вуэльта Испании-2023

Ла-Баньеса во второй раз принимает старт этапа Вуэльты Испании, впервые в 1989 году. Спринтерский этап без категорийных подъёмов.

Со старта велогонщики отправятся по равнине на юго-восток. За 20 км до финиша этапа будет разыгран промежуточный спринт с бонусными секундами.

Город Искар (Íscar) впервые принимает финиш этапа Вуэльты Испании.



Искар входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон, на границе с Сеговией, на полпути между Ольмедо и Куэльяром. Трудно назвать точную дату его исторического рождения, но археологические находки, найденные в окрестностях, указывают на то, что первые поселенцы здесь поселились ещё в древности.



Римское господство на Пиренейском полуострове также оставило свой след: Искар, в документах назывался как Ipsca o Contributa Ipcense, который фигурировал на римских маршрутах как военный лагерь или место отступления их ополченцев.



Первое письменное упоминание об Искар относится к 939 году, когда мусульманские хроники повествуют о пути, пройденном войсками Абдеррамана III (Abderramán III) для разрушения первых христианских поселений к югу от Дуэро.



Город несколько раз опустошался и заселялся заново в начале Средневековья из-за мусульманского вторжения. Окончательное христианское завоевание произошло в XI веке. После принадлежности к домам Лара (Lara), Аро (Haro), Суньига (Zúñiga), в середине XV века он был включён в состав владения графов Миранды дель Кастаньяра (Miranda del Castañar), которому принадлежал до XIX века.



Гордостью Искар является его старинный замок, он расположен на холме, который возвышается над городом и его землями. Замок имеет впечатляющую пятиугольную крепость с цилиндрическими контрфорсами, построенную из превосходного тесаного камня. В прошлом используемый для оборонительных целей, сегодня весь комплекс замка используется для производства ремесленного пива La Loca Juana.

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