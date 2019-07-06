Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Том Симпсон

В 1962 году организация Тур де Франс (Tour de France) ушла от формата национальных сборных и вернулась к профессиональным велокомандам. И профессиональный велоспорт, и вся велосипедная промышленность находились на низком уровне. Эта маленькая революция должна была взбодрить фаворитов, тем более что теперь они имели отличную мотивацию - годовую зарплату!

Действующий победитель Тур де Франс Жак Анкетиль (Jacques Anquetil) возглавил французскую профессиональную велокоманду ACBB-Saint-Raphaël, вместе со своим товарищем по велокоманде Руди Альтигом (Rudi Altig). Также в этой велокоманде были его суперлояльный друг Жан Стаблински (Jean Stablinski) и Жан Грасжик (Jean Graczyk), оба из которых проехали с Анкетилем более ранние издания Тур де Франс в составе национальной сборной.

Это был первый Тур де Франс для одного из легендарных велогонщиков - Раймона Пулидора (Raymond Poulidor), который стартовал в составе велокоманды Mercier-BP-Hutchinson в статусе победителя Милан - Сан-Ремо (Milano-Sanremo)-1961 и чемпиона Франции.

Для Тома Симпсона (Tom Simpson), представлявшего велокоманду Gitane-Leroux-Dunlop-R. Geminiani, два его первых его участия в Тур де Франс не были яркими. Тур де Франс-1960 он доехал, и даже весьма неплохо, в итоговой генеральной классификации он финишировал на 29-й позиции. Тур де Франс-1961 доехать не смог - сошёл.

На первом полуэтапе 2-го этапа Тур де Франс-1962 лидер велокоманды Gitane-Leroux-Dunlop-R. Geminiani Андре Дарригад (Andre Darrigade) надел майку лидера Тур де Франс-1962. Действующий на тот момент чемпион мира Рик ван Лоой (Rik van Looy) по прозвищу «Император Херенталя» (Emperor of Herentals) пытался выиграть этап, который финишировал в его родном городке Херенталь в Бельгии, но в конце этапа повернул на другую дорогу и упустил шанс на победу. Этап выиграл Андре Дарригад и стал первым в генеральной классификации.

Но затем команда Ван Лооя Faema-Flandria-Clement выигрывает командную разделку, которая проводилась в Херентале после обеда. Командная разделка не влияла на генеральную классификацию и не затрагивала позиции отдельного велогонщика, поскольку проводилась, чтобы определить победителя в общекомандном зачёте Тур де Франс.

Журналисты французского спортивного издания L’Equipe так характеризовали Тома Симсона: «Сумасшедший, обладающий огромным потенциалом, но растрачивающий его впустую».

Как бы там ни было, но основная борьба должна была развернуться на этапах в Пиренейских горах.

12-й этап Тур де Франс-1962 протяжённостью 207,5 км от По (Pau) до Сен-Годенс (St. Gaudens), обещал перераспределение мест в генеральной классификации.

При отсутствии своего лидера, Фаусто Коппи (Fausto Coppi), Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes) вернулся к прежней тактике, нацеливаясь на борьбу за майку горного короля, а не на общую победу. Бахамонтес собирая горные очки, делал все возможное, чтобы быть первым на вершине каждого подъёма.

Бахамонтесу удалось придерживаться своей цели на Коль дю Турмале (Col du Tourmalet) и Коль д’Аспен (Col d’Aspin), но Коль де Пейреcурд (Col de Peyresourde) оказался ему уже не по силам. В отрыве оказалось 22 велогонщика, включая большую часть фаворитов велогонки.

Победу на 12-м этапе Тур де Франс-1962 праздновал французский велогонщик Робер Казала (Robert Cazala) из велокоманды Mercier-BP-Hutchinson. Том Симпсон финишировал третьим. Но в этот день Том Симпсон вошел в историю, как первый британский велогонщик, примеривший желтую майку лидера генеральной классификации.

Прохождение Коль дю Турмале, Коль д’Аспен и Коль де Пейреcурд было слишком тяжелым для возглавлявшего на тот момент генеральную классификацию Вилли Шредера (Willy Schroeders) из велокоманды Flandria-Faema, который приехал более чем через 8 минут после главных соперников, закончивших этап в одной группе.

В 1955 году впервые в истории Тур де Франс участвовала велокоманда из Великобритании, её возглавлял Брайан Робинсон (Brian Robinson). Первый успех же к велогонщикам Туманного Альбиона пришёл лишь в 1958 году - Робинсон выиграл 7-й этап Тур де Франс-1958.

В 1962 году Том Симсон выходил на старт Большой Петли, имея в своем пальмаресе победу на Туре Фландрии (Tour des Flandres)-1961, 2-е место на Париж-Ницце (Paris-Nice)-1962. Этого Симпсону было достаточно, чтобы придать себе уверенности перед стартом Тур де Франс-1962.

«Если в Уимблдоне пойдут дожди, у меня, вероятно, будет шанс получить немного больше внимания прессы, чем обычно. В противном случае моё участие в Большой Петле пройдет незамеченным», - шутил перед стартом 12-го этапа Тур де Франс-1962 Том Симпсон.

После финиша 12-го этапа новоиспечённый обладатель жёлтой майки лидера Тур де Франс-1962 уже не шутил:

«Конечно, я бы хотел сохранить жёлтую майку на своих плечах как можно дольше. Я немного опасаюсь того, что завтра на 18,5 км горной разделке до Супербаньер (Superbagneres) я не смогу удержать своё преимущество».

И, действительно, жёлтая майка лидера Тур де Франс обрела очень сильного хозяина. 34-летний Бахамонтес был первым на разделке, но настоящей сенсацией стало второе место Йозефа Планкарта (Jozef Planckaert), который обошел занявшего третью позицию Жака Анкетиля (Jacques Anquetil) на 3 секунды и Шарли Голя (Charly Gaul) на 4 секунды. Планкарт стал новым лидером Тур де Франс-1962, и жёлтая майка временно перешла на его плечи, прежде чем окончательно оказаться у Жака Анкетиля.

Пятьдесят лет спустя британский велосипедист Брэдли Уиггинс (Bradley Wiggins), один из воспитанников трековой школы Великобритании, поднялся на подиум на Елисейских полях в жёлтой майке в статусе победителя Тур де Франс-2012.

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