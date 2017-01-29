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Премиальные и бонусы Тур де Франс-2017

Премиальные и бонусы Тур де Франс-2017

Премиальные и бонусы Тур де Франс-2016   Первого июля 2017 года в Дюссельдорфе, в Германии, стартует 104-й выпуск французской многодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France). Организаторы сохранили такую же систему начисления призовых, как и в прошлом году. В качестве премиальных и бонусов Тур де Франс-2017 будет разыграна сумма в 2 280 950 евро.

 

  На старт Тур де Франс-2017 выйдут 198 участника, но только один из них поднимется на первую ступень подиума на Елисейских полях в Париже 23-го июля.

 

  Велогонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации во время велогонки, также получают премиальные за каждый день, проведённый в жёлтой майке лидера. Гонщики возглавляющие классификации - «очковую», «горную», «молодой гонщик» - за каждый этап также получают премиальные за каждый день, проведённый в майке лидера своей классификации.


   Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор Тур де Франс-2017 Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 280 950 €, что на 14 900 € меньше, чем в 2016 году (в 2016 году общая сумма премиальных и бонусов на Тур де Франс составила - 2 295 850 €).

 

  Каждый велогонщик, из числа доехавших до финиша Тур де Франс-2017 и занявший в итоговой генеральной классификации с 20-го по 160-е место, получит по 1000 €. Больше всех, конечно же, получит победитель Тур де Франс-2017 - 500 000 €, столько же как и в прошлом году.

Представляем вашему вниманию лист премиальных и бонусов Тур де Франс-2017:

Победа на этапе:
1-е место: 11 000 €
2-е место: 5 500 €
3-е место: 2 800 €
4-е место: 1 500 €
5-е место: 830 €
6-е место: 780 €
7-е место: 730 €
8-е место: 670 €
9-е место: 650 €
10-е место: 600 €
11-е место: 540 €
12-е место: 470 €
13-е место: 440 €
14-е место: 340 €
15-е место: 300 €
16-е место: 300 €
17-е место: 300 €
18-е место: 300 €
19-е место: 300 €
20-е место: 300 €
20 призовых мест = 28 650
(А) ОБЩАЯ СУММА: 28 650 € х 21 = 601 650

Итоговая генеральная классификация Тур де Франс-2017:
1-е место: 500 000 €
2-е место: 200 000 €
3-е место: 100 000 €
4-е место: 70 000 €
5-е место: 50 000 €
6-е место: 23 000 €
7-е место: 11 500 €
8-е место: 7 600 €
9-е место: 4 500 €
10-е место: 3 800 €
11-е место: 3 000 €
12-е место: 2 700 €
13-е место: 2 500 €
14-е место: 2 100 €
15-е место: 2 000 €
16-е место: 1 500 €
17-е место: 1 300 €
18-е место: 1 200 €
19-е место: 1 100 €
*20-160-е место: 1 000 €
* для всех гонщиков итоговой генеральной классификации
(1) ОБЩАЯ СУММА: 1 128 800

Ношение жёлтой майки лидера Тур де Франс-2017 - в день: 500 €
(2) 500 € х 20 = 10 000
(Б) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) = 1 138 800

Ношение майки "лучшего спринтера" Тур де Франс-2017 - в день: 300 €
(1) 300 € х 20 = 6 000

Премиальные на промежуточных финишах:
1-е место: 1 500 €
2-е место: 1 000 €
3-е место: 500 €
ОБЩАЯ СУММА: 3 000
(2) 3 000 € х 20 = 57 000

Победитель итоговой классификации - "лучший спринтер" Тур де Франс-2017:
1-е место: 25 000 €
2-е место: 15 000 €
3-е место: 10 000 €
4-е место: 4 000 €
5-е место: 3 500 €
6-е место: 3 000 €
7-е место: 2 500 €
8-е место: 2 000 €
(3) ОБЩАЯ СУММА: 65 000
(В) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) + (3) = 128 000

Ношение майки "лучшего горного гонщика" Тур де Франс-2017 - в день: 300 €
(1) 300 € х 20 = 6 000

Пересечение горных вершин, первый гонщик:
Высшая категория:
1-е место: 800 €
2-е место: 450 €
3-е место: 300 €
ОБЩАЯ СУММА: 1 550
(2) 7 ГОР: 10 850

1-я категория:
1-е место: 650 €
2-е место: 400 €
3-е место: 150 €
ОБЩАЯ СУММА: 1 200
(3) 11 ГОР: 13 200

2-я категория:
1-е место: 500 €
2-е место: 250 €
ОБЩАЯ СУММА: 750
(4) 5 ГОР: 3 750

3-я категория: 300 €
1-е место: 300 €
ОБЩАЯ СУММА: 300
(5) 14 ГОР: 4 200

4-я категория:
1-е место: 200 €
ОБЩАЯ СУММА: 200
(6) 16 ГОР: 3 200

Победитель итоговой классификации "лучший горный гонщик" Тур де Франс-2017:
1-е место: 25 000 €
2-е место: 15 000 €
3-е место: 10 000 €
4-е место: 4 000 €
5-е место: 3 500 €
6-е место: 3 000 €
7-е место: 2 500 €
8-е место: 2 000 €
(7) ОБЩАЯ СУММА: 65 000

(Г) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 106 200

 
Ношение майки "лучший молодой гонщик" Тур де Франс-2017 - в день: 300 €
(1) 300 € х 20 = 6 000 €

На этапе: 500 €
(2) 500 € х 21 = 10 500

Победитель номинации "лучший молодой гонщик" Тур де Франс-2017:
1-е место: 20 000 €
2-е место: 15 000 €
3-е место: 10 000 €
4-е место: 5 000 €
3) ОБЩАЯ СУММА: 50 000

(Д) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) + (3) = 66 500

Команда победительница "командной классификации" Тур де Франс-2017:
На этапе:
1-е место: 2 800 €
(1) 2 800 € х 21 = 58 800

Команда победительница итоговой "командной классификации" Тур де Франс-2017:
1-е место: 50 000 €
2-е место: 30 000 €
3-е место: 20 000 €
4-е место: 12 000 €
5-е место: 8 000 €
(2) ОБЩАЯ СУММА: 120 000

(Е) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) = 178 800

Приз самому агрессивному гонщику:
2 000 € самому агрессивному гонщику на этапе
(1) 2 000 € х 18 = 36 000

(2) 20 000 € самому агрессивному гонщику по итогам гонки

(Ж) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) = 56 000


Особые премиальные:
(1) Премия "Памяти Анри Дегранжа" (Souvenir Henri Desgrange) - 17-й этап, вершина Галибье (Col du Galibier): 5 000 €

(З) ОБЩАЯ СУММА: (1) = 5 000

ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ ПРЕМИАЛЬНЫХ И БОНУСОВ НА ТУР ДЕ ФРАНС 2017:

(А) + (Б) + (В) + (Г) + (Д) + (Е) + (Ж) + (З) = 2 280 950

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Теги к статье: Тур де Франс-2017 Гран-тур Премиальные Тур де Франс Tour de France

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  1. Camel

    Сегодня, 17:35 | Регистрация: 29.01.2017

    Дискриминация! Каждой майке в итоге по 25000, а самому молодому 20000. Он что, этот самый молодой, несовершеннолетний, что ли?

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Ближайшие старты

1 - 23 июля 2017

Tour de France


ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2017 станет?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
    будет минимум доезжающих отрывов.


    Можете обосновать?

  • Camel
    Крис Фрум: "Учитывая уровень ... (6)
    Camel-Фото
    Немного раньше за подобное предположение меня закидали лаптями )) Берегитесь!
  • Camel
    Премиальные и бонусы Тур де Фр ... (1)
    Camel-Фото

    Дискриминация! Каждой майке в итоге по 25000, а самому молодому 20000. Он что, этот самый молодой, несовершеннолетний, что ли?

  • sashaney
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (6)
    sashaney-Фото
    Пантано будет дана свобода только в случае схода сами знаете кого. Так что маловероятно.
  • sashaney
    Состав команды Sunweb на Тур д ... (1)
    sashaney-Фото

    После того, как Том выиграл Джиро, этой команде надо будет решать в каком направлении двигаться. И Мэттьюс не кажется мне более перспективным и предпочительным. Так что в след. году ожидаю рокировку. А на Тур команда собрана ниочём - "буду ловить колёса". Двое убитых доместика, Баргий - сам за себя, Арндт - такой же универсал как и Мэттьюс. Кто там кого возить то будет?

  • RS
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (20)
    RS-Фото
    Да без конкуренции с Саганом... Борьба за майку скучна будет... Как раз стабильность 2-х мест Пети... Убивает всю интригу

    ОТобрать у Сагана майку сможет только спринтер доминант.... А такого похоже не будет
  • pac1ent
    Тур де Франс-2017: Гороховая м ... (6)
    pac1ent-Фото

    И ни слова о Тибо? Странно, после Джиро за генерал он бороться не будет, а вот за горох почему бы и нет, пассажиром ехать смысла нет...

  • Alya
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Alya-Фото

    Екимов:Здесь обязательно, кровь из носу, нужен заезд с участием 5-7 тысяч велосипедистов. Провести его, думаю, нужно в субботу, в промежутке между гонками чемпионата. Большинство велоэнтузиастов наверняка останутся здесь, чтобы посмотреть, поболеть, пообщаться с лучшими гонщиками страны.


    Чтобы велоэнтузиасты стали общаться с со спортсменами и хотеть смотреть гонку - надо чтобы и ФВСР и сами велосипедисты профи перестали стоять в позиции - я элита, а вы ничего не понимаете. ДЛя этого нужно, чтобы финансирование сопртсменов шло не от государства, а от спонсоров. А россискому велосопрту до этого как до луны ползком.
    Я считаю, что момент когда проф спорт и любители могли слиться в любовном экстазе, упущен и довольно давно. Идет спад массовых мероприятий и простым велозаездом собрать 5-7 тыс человек уже не выйдет.

    По идее мы должны думать о том, что подобные соревнования в таких городах, как Воронеж и Саранск, не должны стоить федерации ни копейки. Люди должны брать всё на себя, эксплуатировать имидж элитного чемпионата и тем самым не только популяризировать велоспорт, но и строить вокруг этих состязаний бизнес. На мой взгляд, это правильный подход. Потому что другие европейские федерации собирают деньги с тех городов, где они проводят свои чемпионаты.


    Любимая позиция россиского профессиональго велосопрта. Дайте и ничего с нас не требуйте. Смотрим в соцсети ФВСР и на их сайт. Где посты о спонсорах? Где хоть какая то реклама партнеров? Дайте и отойдите!!!

  • Николай Парилин
    Ну, что сказать вам про Вороне ... (22)
    Николай Парилин-Фото
    Аля, это хороший вопрос! Жаль, не могу на него ответить. Возможно, это сделает кто-нибудь из сотрудников федерации, тем более что обе части этого репортажа на официальном сайте ФВСР размещены. Лично я целиком и полностью согласен с прославленными Анатолием Яркиным и Иваном Мищенко - на национальных чемпионатах гонщики должны отстаивать честь своих регионов.
  • Андрон
    Тур де Франс-2017: Зеленая май ... (20)
    Андрон-Фото

     У меня сомнения, что Мэтьюз сможет стабильно добывать очки на протяжении трех недель.  Надо ведь не только хорошо начать, что у него часто неплохо получается, но и всю длинную дистанцию держать нос по ветру, нигде не дать слабину, контролировать конкурентов. Если сможет - я буду рад, что конкуренция в этой номинации обострится.

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1750
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1711
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1450
10 Исагирре Й. (Spa) (TBM) 1276

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