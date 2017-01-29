- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 16:09
Премиальные и бонусы Тур де Франс-2017
Первого июля 2017 года в Дюссельдорфе, в Германии, стартует 104-й выпуск французской многодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France). Организаторы сохранили такую же систему начисления призовых, как и в прошлом году. В качестве премиальных и бонусов Тур де Франс-2017 будет разыграна сумма в 2 280 950 евро.
На старт Тур де Франс-2017 выйдут 198 участника, но только один из них поднимется на первую ступень подиума на Елисейских полях в Париже 23-го июля.
Велогонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации во время велогонки, также получают премиальные за каждый день, проведённый в жёлтой майке лидера. Гонщики возглавляющие классификации - «очковую», «горную», «молодой гонщик» - за каждый этап также получают премиальные за каждый день, проведённый в майке лидера своей классификации.
Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор Тур де Франс-2017 Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 280 950 €, что на 14 900 € меньше, чем в 2016 году (в 2016 году общая сумма премиальных и бонусов на Тур де Франс составила - 2 295 850 €).
Каждый велогонщик, из числа доехавших до финиша Тур де Франс-2017 и занявший в итоговой генеральной классификации с 20-го по 160-е место, получит по 1000 €. Больше всех, конечно же, получит победитель Тур де Франс-2017 - 500 000 €, столько же как и в прошлом году.
Представляем вашему вниманию лист премиальных и бонусов Тур де Франс-2017:
Победа на этапе:
1-е место: 11 000 €
2-е место: 5 500 €
3-е место: 2 800 €
4-е место: 1 500 €
5-е место: 830 €
6-е место: 780 €
7-е место: 730 €
8-е место: 670 €
9-е место: 650 €
10-е место: 600 €
11-е место: 540 €
12-е место: 470 €
13-е место: 440 €
14-е место: 340 €
15-е место: 300 €
16-е место: 300 €
17-е место: 300 €
18-е место: 300 €
19-е место: 300 €
20-е место: 300 €
20 призовых мест = 28 650 €
(А) ОБЩАЯ СУММА: 28 650 € х 21 = 601 650 €
Итоговая генеральная классификация Тур де Франс-2017:
1-е место: 500 000 €
2-е место: 200 000 €
3-е место: 100 000 €
4-е место: 70 000 €
5-е место: 50 000 €
6-е место: 23 000 €
7-е место: 11 500 €
8-е место: 7 600 €
9-е место: 4 500 €
10-е место: 3 800 €
11-е место: 3 000 €
12-е место: 2 700 €
13-е место: 2 500 €
14-е место: 2 100 €
15-е место: 2 000 €
16-е место: 1 500 €
17-е место: 1 300 €
18-е место: 1 200 €
19-е место: 1 100 €
*20-160-е место: 1 000 €
* для всех гонщиков итоговой генеральной классификации
(1) ОБЩАЯ СУММА: 1 128 800 €
Ношение жёлтой майки лидера Тур де Франс-2017 - в день: 500 €
(2) 500 € х 20 = 10 000 €
(Б) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) = 1 138 800 €
Ношение майки "лучшего спринтера" Тур де Франс-2017 - в день: 300 €
(1) 300 € х 20 = 6 000 €
Премиальные на промежуточных финишах:
1-е место: 1 500 €
2-е место: 1 000 €
3-е место: 500 €
ОБЩАЯ СУММА: 3 000 €
(2) 3 000 € х 20 = 57 000 €
Победитель итоговой классификации - "лучший спринтер" Тур де Франс-2017:
1-е место: 25 000 €
2-е место: 15 000 €
3-е место: 10 000 €
4-е место: 4 000 €
5-е место: 3 500 €
6-е место: 3 000 €
7-е место: 2 500 €
8-е место: 2 000 €
(3) ОБЩАЯ СУММА: 65 000 €
(В) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) + (3) = 128 000 €
Ношение майки "лучшего горного гонщика" Тур де Франс-2017 - в день: 300 €
(1) 300 € х 20 = 6 000 €
Пересечение горных вершин, первый гонщик:
Высшая категория:
1-е место: 800 €
2-е место: 450 €
3-е место: 300 €
ОБЩАЯ СУММА: 1 550 €
(2) 7 ГОР: 10 850 €
1-я категория:
1-е место: 650 €
2-е место: 400 €
3-е место: 150 €
ОБЩАЯ СУММА: 1 200 €
(3) 11 ГОР: 13 200 €
2-я категория:
1-е место: 500 €
2-е место: 250 €
ОБЩАЯ СУММА: 750 €
(4) 5 ГОР: 3 750 €
3-я категория: 300 €
1-е место: 300 €
ОБЩАЯ СУММА: 300 €
(5) 14 ГОР: 4 200 €
4-я категория:
1-е место: 200 €
ОБЩАЯ СУММА: 200 €
(6) 16 ГОР: 3 200 €
Победитель итоговой классификации "лучший горный гонщик" Тур де Франс-2017:
1-е место: 25 000 €
2-е место: 15 000 €
3-е место: 10 000 €
4-е место: 4 000 €
5-е место: 3 500 €
6-е место: 3 000 €
7-е место: 2 500 €
8-е место: 2 000 €
(7) ОБЩАЯ СУММА: 65 000 €
(Г) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 106 200 €
Ношение майки "лучший молодой гонщик" Тур де Франс-2017 - в день: 300 €
(1) 300 € х 20 = 6 000 €
На этапе: 500 €
(2) 500 € х 21 = 10 500 €
Победитель номинации "лучший молодой гонщик" Тур де Франс-2017:
1-е место: 20 000 €
2-е место: 15 000 €
3-е место: 10 000 €
4-е место: 5 000 €
3) ОБЩАЯ СУММА: 50 000 €
(Д) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) + (3) = 66 500 €
Команда победительница "командной классификации" Тур де Франс-2017:
На этапе:
1-е место: 2 800 €
(1) 2 800 € х 21 = 58 800 €
Команда победительница итоговой "командной классификации" Тур де Франс-2017:
1-е место: 50 000 €
2-е место: 30 000 €
3-е место: 20 000 €
4-е место: 12 000 €
5-е место: 8 000 €
(2) ОБЩАЯ СУММА: 120 000 €
(Е) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) = 178 800 €
Приз самому агрессивному гонщику:
2 000 € самому агрессивному гонщику на этапе
(1) 2 000 € х 18 = 36 000 €
(2) 20 000 € самому агрессивному гонщику по итогам гонки
(Ж) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) = 56 000 €
Особые премиальные:
(1) Премия "Памяти Анри Дегранжа" (Souvenir Henri Desgrange) - 17-й этап, вершина Галибье (Col du Galibier): 5 000 €
(З) ОБЩАЯ СУММА: (1) = 5 000 €
ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ ПРЕМИАЛЬНЫХ И БОНУСОВ НА ТУР ДЕ ФРАНС 2017:
(А) + (Б) + (В) + (Г) + (Д) + (Е) + (Ж) + (З) = 2 280 950 €
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (1)
- Просмотров
- (198)