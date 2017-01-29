Премиальные и бонусы Тур де Франс-2017

Первого июля 2017 года в Дюссельдорфе, в Германии, стартует 104-й выпуск французской многодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France). Организаторы сохранили такую же систему начисления призовых, как и в прошлом году. В качестве премиальных и бонусов Тур де Франс-2017 будет разыграна сумма в 2 280 950 евро.

На старт Тур де Франс-2017 выйдут 198 участника, но только один из них поднимется на первую ступень подиума на Елисейских полях в Париже 23-го июля.

Велогонщики, становившиеся промежуточными лидерами генеральной классификации во время велогонки, также получают премиальные за каждый день, проведённый в жёлтой майке лидера. Гонщики возглавляющие классификации - «очковую», «горную», «молодой гонщик» - за каждый этап также получают премиальные за каждый день, проведённый в майке лидера своей классификации.



Общая сумма премиальных и бонусов, которую выплатит организатор Тур де Франс-2017 Amaury Sport Organisation (ASO), составляет 2 280 950 €, что на 14 900 € меньше, чем в 2016 году (в 2016 году общая сумма премиальных и бонусов на Тур де Франс составила - 2 295 850 €).

Каждый велогонщик, из числа доехавших до финиша Тур де Франс-2017 и занявший в итоговой генеральной классификации с 20-го по 160-е место, получит по 1000 €. Больше всех, конечно же, получит победитель Тур де Франс-2017 - 500 000 €, столько же как и в прошлом году.



Представляем вашему вниманию лист премиальных и бонусов Тур де Франс-2017:



Победа на этапе:

1-е место: 11 000 €

2-е место: 5 500 €

3-е место: 2 800 €

4-е место: 1 500 €

5-е место: 830 €

6-е место: 780 €

7-е место: 730 €

8-е место: 670 €

9-е место: 650 €

10-е место: 600 €

11-е место: 540 €

12-е место: 470 €

13-е место: 440 €

14-е место: 340 €

15-е место: 300 €

16-е место: 300 €

17-е место: 300 €

18-е место: 300 €

19-е место: 300 €

20-е место: 300 €

20 призовых мест = 28 650 €

(А) ОБЩАЯ СУММА: 28 650 € х 21 = 601 650 €



Итоговая генеральная классификация Тур де Франс-2017:

1-е место: 500 000 €

2-е место: 200 000 €

3-е место: 100 000 €

4-е место: 70 000 €

5-е место: 50 000 €

6-е место: 23 000 €

7-е место: 11 500 €

8-е место: 7 600 €

9-е место: 4 500 €

10-е место: 3 800 €

11-е место: 3 000 €

12-е место: 2 700 €

13-е место: 2 500 €

14-е место: 2 100 €

15-е место: 2 000 €

16-е место: 1 500 €

17-е место: 1 300 €

18-е место: 1 200 €

19-е место: 1 100 €

*20-160-е место: 1 000 €

* для всех гонщиков итоговой генеральной классификации

(1) ОБЩАЯ СУММА: 1 128 800 €



Ношение жёлтой майки лидера Тур де Франс-2017 - в день: 500 €

(2) 500 € х 20 = 10 000 €

(Б) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) = 1 138 800 €



Ношение майки "лучшего спринтера" Тур де Франс-2017 - в день: 300 €

(1) 300 € х 20 = 6 000 €



Премиальные на промежуточных финишах:

1-е место: 1 500 €

2-е место: 1 000 €

3-е место: 500 €

ОБЩАЯ СУММА: 3 000 €

(2) 3 000 € х 20 = 57 000 €



Победитель итоговой классификации - "лучший спринтер" Тур де Франс-2017:

1-е место: 25 000 €

2-е место: 15 000 €

3-е место: 10 000 €

4-е место: 4 000 €

5-е место: 3 500 €

6-е место: 3 000 €

7-е место: 2 500 €

8-е место: 2 000 €

(3) ОБЩАЯ СУММА: 65 000 €

(В) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) + (3) = 128 000 €



Ношение майки "лучшего горного гонщика" Тур де Франс-2017 - в день: 300 €

(1) 300 € х 20 = 6 000 €



Пересечение горных вершин, первый гонщик:

Высшая категория:

1-е место: 800 €

2-е место: 450 €

3-е место: 300 €

ОБЩАЯ СУММА: 1 550 €

(2) 7 ГОР: 10 850 €



1-я категория:

1-е место: 650 €

2-е место: 400 €

3-е место: 150 €

ОБЩАЯ СУММА: 1 200 €

(3) 11 ГОР: 13 200 €



2-я категория:

1-е место: 500 €

2-е место: 250 €

ОБЩАЯ СУММА: 750 €

(4) 5 ГОР: 3 750 €



3-я категория: 300 €

1-е место: 300 €

ОБЩАЯ СУММА: 300 €

(5) 14 ГОР: 4 200 €



4-я категория:

1-е место: 200 €

ОБЩАЯ СУММА: 200 €

(6) 16 ГОР: 3 200 €



Победитель итоговой классификации "лучший горный гонщик" Тур де Франс-2017:

1-е место: 25 000 €

2-е место: 15 000 €

3-е место: 10 000 €

4-е место: 4 000 €

5-е место: 3 500 €

6-е место: 3 000 €

7-е место: 2 500 €

8-е место: 2 000 €

(7) ОБЩАЯ СУММА: 65 000 €



(Г) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7) = 106 200 €





Ношение майки "лучший молодой гонщик" Тур де Франс-2017 - в день: 300 €

(1) 300 € х 20 = 6 000 €



На этапе: 500 €

(2) 500 € х 21 = 10 500 €



Победитель номинации "лучший молодой гонщик" Тур де Франс-2017:

1-е место: 20 000 €

2-е место: 15 000 €

3-е место: 10 000 €

4-е место: 5 000 €

3) ОБЩАЯ СУММА: 50 000 €



(Д) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) + (3) = 66 500 €



Команда победительница "командной классификации" Тур де Франс-2017:

На этапе:

1-е место: 2 800 €

(1) 2 800 € х 21 = 58 800 €



Команда победительница итоговой "командной классификации" Тур де Франс-2017:

1-е место: 50 000 €

2-е место: 30 000 €

3-е место: 20 000 €

4-е место: 12 000 €

5-е место: 8 000 €

(2) ОБЩАЯ СУММА: 120 000 €



(Е) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) = 178 800 €



Приз самому агрессивному гонщику:

2 000 € самому агрессивному гонщику на этапе

(1) 2 000 € х 18 = 36 000 €



(2) 20 000 € самому агрессивному гонщику по итогам гонки



(Ж) ОБЩАЯ СУММА: (1) + (2) = 56 000 €





Особые премиальные:

(1) Премия "Памяти Анри Дегранжа" (Souvenir Henri Desgrange) - 17-й этап, вершина Галибье (Col du Galibier): 5 000 €



(З) ОБЩАЯ СУММА: (1) = 5 000 €



ОБЩАЯ СУММА ВСЕХ ПРЕМИАЛЬНЫХ И БОНУСОВ НА ТУР ДЕ ФРАНС 2017:



(А) + (Б) + (В) + (Г) + (Д) + (Е) + (Ж) + (З) = 2 280 950 €