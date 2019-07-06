Жулиан Алафилипп в жёлтой майке лидера перед первым днём отдыха Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп о 10-м этапе Тур де Франс-2019

Команда Deceuninck-Quick Step стала одной из команд, создавших разрыв пелотона и работавших на его увеличение на финальных 30 км дистанции 10 этапа Тур де Франс-2019.

Обладатель жёлтой майки лидера Жулиан Алафилипп проводил смены в голове группы наравне со всеми. И хотя спринтер команды Элиа Вивиани на финише проиграл всего сантиметр победителю этапа Вауту ван Арту (Jumbo-Visma), команда Deceuninck-Quick Step отправляется на первый день отдыха с жёлтой майкой лидера и двумя победами на этапах (Жулиана Алафилиппа на 3-м этапе и Элиа Вивиани на 4-м).

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Жулиан Алафилипп: «Мы не планировали рвать пелотон, лишь ожидали, что этап будет коварным и нервным. Мы намеревались лишь сохранить жёлтую майку и сфокусироваться на спринте с Элиа Вивиани. Мы точно знали, на каком километре появится риск боковых ветров. Всем командам дали такие же инструкции. В пелотоне возникло огромное напряжение. Когда он порвался, все этого момента ждали, а потом мы выдали максимум.

Мы не выиграли этап, но проехали сегодня слаженно, как сильная команда, чем можем гордиться.

Я не ставил цель выиграть время у других фаворитов. Мои планы в генеральной классификации не изменились. Всё, что будет происходить в гонке с этого момента, будет для меня бонусом.

Сегодня я сохранил жёлтую майку, а Энрик поднялся на несколько позиций в генеральной классификации, так что мы можем быть довольны итогом этапа. Это был интересный, активный этап, а теперь я очень рад, что у нас, наконец, день отдыха».