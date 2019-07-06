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Жулиан Алафилипп в жёлтой майке лидера перед первым днём отдыха Тур де Франс-2019

Жулиан Алафилипп о 10-м этапе Тур де Франс-2019

 

 

  Команда Deceuninck-Quick  Step стала одной из команд, создавших разрыв пелотона и работавших на его увеличение на финальных 30 км дистанции 10 этапа Тур де Франс-2019.

 

  Обладатель жёлтой майки лидера Жулиан Алафилипп проводил смены в голове группы наравне со всеми. И хотя спринтер команды Элиа Вивиани на финише проиграл всего сантиметр победителю этапа Вауту ван Арту (Jumbo-Visma), команда Deceuninck-Quick Step отправляется на первый день отдыха с жёлтой майкой лидера и двумя победами на этапах (Жулиана Алафилиппа на 3-м этапе и Элиа Вивиани на 4-м).

 

Жулиан Алафилипп в жёлтой майке лидера перед первым днём отдыха Тур де Франс-2019

Photo ©A.S.O. / Pauline Ballet

 

  Жулиан Алафилипп: «Мы не планировали рвать пелотон, лишь ожидали, что этап будет коварным и нервным. Мы намеревались лишь сохранить жёлтую майку и сфокусироваться на спринте с Элиа Вивиани. Мы точно знали, на каком километре появится риск боковых ветров. Всем командам дали такие же инструкции. В пелотоне возникло огромное напряжение. Когда он порвался, все этого момента ждали, а потом мы выдали максимум.

 

Мы не выиграли этап, но проехали сегодня слаженно, как сильная команда, чем можем гордиться.

 

Я не ставил цель выиграть время у других фаворитов. Мои планы в генеральной классификации не изменились. Всё, что будет происходить в гонке с этого момента, будет для меня бонусом.

 

Сегодня я сохранил жёлтую майку, а Энрик поднялся на несколько позиций в генеральной классификации, так что мы можем быть довольны итогом этапа. Это был интересный, активный этап, а теперь я очень рад, что у нас, наконец, день отдыха».

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • RWW
    Внимание! Внимание! Внимание! (54)
    RWW-Фото

    Уважаемые друзья, не изобретайте велосипед, ларчик открывается просто. Во всех комментах есть ключевое слово "анонимно". Установите, что регистрирующийся на сайте в обязательном порядке должен указать имя, фамилию и номер телефона и все, все "развлекатели" уйдут, а останутся только те, кто действительно любит велоспорт и хочет о нем поговорить. (Для сомневающихся : такой способ применен на всех новостных сайтах в Казахстане, результат потрясащий - хамы исчезли абсолютно).

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (41)
    VeloVelo-Фото
    Миша, извини, что спалил.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (41)
    VeloVelo-Фото
    Да, вы правы, а я ошибся.

    Почему-то был уверен(!), что в 2013
    Дэрил взял личную победу на Корсике.
  • ARC
    Ваут ван Арт – победитель 10 э ... (4)
    ARC-Фото

    Jumbo-Visma просто звери, осталось их кэпу желтое одеть в Париже.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (41)
    VeloVelo-Фото

    Если вам на самом деле интересна моя позиция, то:

    1. Первым делом болею за российских гонщиков и спортсменов.

    2. Болею за тех, кто мне импонирует как личность,
    неважно, какая у человека национальность - украинец он или американец или албанец
    или папуас.
    За Фульса, например, болею, за Алафилиппа болею, за Лёшу Луценко,
    за Конту болею (в курсе, что он ушел),
    за Падуна болею, за Васю болею, За Роглича болею, за Жильбера болею и много за кого.
    Замучаюсь перечислять.

    3. Болею за наших бывших советских за всех - ЗА:
    белорусов, украинцев, казахстанцев, молдован, узбеков, таджиков, азербайджанцев, грузин, армян, туркменов, киргизов, эстонцев, литовцев, латышей.

    Знаю (не лично) многих спорсменов во многих видах спорта из бывших республик.
    Вы в курсе, что таджик Дилшод Назаров (это не русская фамилия, если вы не в теме) - действующий олимпийский чемпион в метании молота? 

    Вы в курсе, кто такой Лаша Талахадзе - Выдающийся грузинский тяжелоатлет,
    действующий олимпийский чемпион и чемпион мира? 

    Вы знаете, что наш форумчанин Motte (Михаил), мой дорогой эстонский Миша -
    Чемпион СССР по велоспорту? Что он побеждал в одной связке с Ааво Пиккуусом?

    Мог бы десятки имен здесь написать, но, формат не позволяет )

  • Earl57
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (46)
    Earl57-Фото
    А обязательно надо повторять чьи-то достижения? Стремиться кого-то догнать и перегнать? Почему нельзя быть просто Петером Саганом, таким как он есть. Ну и просто Вальверде или просто Нибали.
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (8)
    VeloVelo-Фото

    Паша, я, видимо, граммар наци )
    Ненавижу, когда сознательно коверкают
    русский язык на письме.

    Считаю это не достойным поведением.
    И бл...дь буду с этим бороться, пока жив )


    В устной речи попроще дела обстоят - 
    если что не так скажешь -
    тебя просто не поймут, огребешь сразу же )

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (46)
    VeloVelo-Фото

    Я так понимаю, Андрей имел ввиду Великих классиков.

    Петя пока явно уступает Спартаку, Жильберу и Боонену, например.
    Вот они - Великие, а Саган вряд ли
    повторит их достижения.

  • VeloVelo
    Алессандро Де Марки сошёл с Гр ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Да нет, это я для вас написал, разве не понятно? )
  • VeloVelo
    Ваут ван Арт – победитель 10 э ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Почти все спринтеры приехали на финиш.
    Но, 217 км тяжелого рельефа и "убегалок" было для них,
    видимо, слишком тяжелым бременем.
    Чем сумел воспользоваться Ван Арт.

    Этот парень сумел всё выдержать и накатить на финиш,
    обойдя крутых спринтеров. Невероятно! Браво! 
    Это была Его классика на ТДФ!

    Очень крутая победа, учитывая возраст и опыт на шоссе! 
    Ох, как завидует ван дер Пул.... представляю ))


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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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