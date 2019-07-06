100 лет жёлтой майке Тур де Франс

20 уникальных жёлтых маек лидера на Тур де Франс-2019

19 июля 1919 года на Тур де Франс на плечах Эжена Кристофа (Eugène Christophe), лидировавшего в генеральной классификации, появилась жёлтая майка лидера. Первому обладателю майка не только не принесла победы в гонке, но и добавила обидное прозвище «канарейка». Но в итоге именно жёлтая майка стала ярким символом французского Гран-тура, мечтой профессионального велогонщика.

В этом году ASO, организаторы Тур де Франс совместно с давним партнёром – французской компанией Le Coq Sportif («Спортивный петух») создала 20 уникальных жёлтых маек. Через изображения знаменитых городов и памятников архитектуры и портреты легендарных велогонщиков отразится история Большой Петли и Франции.

Кроме того, на каждый экземпляр майки, который будет вручаться после финиша этапа, будет наноситься имя выигравшего её гонщика и название этапа.

Кристиан Прюдомм, директор Тур де Франс: «В этом году в гонке уникальные жёлтые майки. Каждая посвящена или знаковому месту маршрута гонки или чемпиону, вписавшему своё имя в историю Тур де Франс. Мы отправляемся из Брюсселя, где будет вручена первая жёлтая майка с изображением Атомиума. На последней майке изображение Триумфальной Арки и Елисейских Полей. На других майках будут портреты Бернара Ино, Эдди Меркса, Жака Анкетиля, Мигеля Индурайна».

Изображения на жёлтых майках Тур де Франс-2019:

Этап 2. Атомиум в Брюсселе.

Этап 3. Эдди Меркс, 50 лет первой победы на Тур де Франс.

Этап 4. Реймсский собор, свидетель коронации французских королей, а также … многих спринтеров Тур де Франс.

Этап 5. Жак Анкетиль, первый гонщик, выигравший Тур де Франс пять раз.

Этап 6. Пелотон и болельщики

Этап 7. «Бельфорский лев», скульптура Огюста Бартольди, автора статуи «Свободы, освещающей мир». В Бельфоре в 1969 году Эдди Меркс надел свою первую жёлтую майку лидера и удержал её до Парижа.

Этап 8. Бернар Ино, пятикратный победитель Тур де Франс, а также последний из французских гонщиков, побеждавших на французском Гран-туре.

Этап 9. Стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Стадион – часть французского спортивного наследия.

Этап 10. Собор Святой Цецилии в Альби. На сегодняшний день это крупнейшее кирпичное здание в мире, его строительство началось в 1287 году и длилось 200 лет.

Этап 11. Жак Анкетиль, Эдди Меркс, Бернар Ино и Мигель Индурайн - члены эксклюзивного клуба пятикратных победителей Тур де Франс.

Этап 12. Площадь Капитолия в Тулузе. Одна из крупнейших площадей Франции.

Этап 13. Эжен Кристоф – первый гонщик, надевший жёлтую майку лидера в 1919 году и потерявший её за день до финиша гонки.

Этап 14. Коль дю Турмале, впервые появился на Тур де Франс в 1910 году и с тех пор 82 раза входивший в маршрут Большой Петли.

Этап 15. Мигель Индурайн - единственный гонщик, выигравший Тур де Франс пять раз подряд.

Этап 16. Арена в Ниме.

Этап 17. Акведук Пон-дю-Гар, самый высокий из сохранившихся римский акведук. Находится в департаменте Гар, перекинут через реку Гарон.

Этап 18. Коль дю Галибье, самый высокий финиш этапа Тур де Франс с 2011 года, на высоте 2645 м.

Этап 19. Коль де Изеран, вершина Тур де Франс-2019 – финиш на высоте 2770 м

Этап 20. Альбервиль - Валь Торан. Последний горный этап, на котором возможна драматическая борьба за подиум Тур де Франс-2019.

Этап 21. Триумфальная Арка на Елисейских Полях – свидетель Гран-финала Тур де Франс с 1975 года.