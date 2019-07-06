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100 лет жёлтой майке Тур де Франс

20 уникальных жёлтых маек лидера на Тур де Франс-2019

 

 

100 лет жёлтой майке Тур де Франс

100 лет жёлтой майке Тур де Франс

 

100 лет жёлтой майке Тур де Франс

 

 

   19 июля 1919 года на Тур де Франс на плечах Эжена Кристофа (Eugène Christophe), лидировавшего в генеральной классификации, появилась жёлтая майка лидера. Первому обладателю майка не только не принесла победы в гонке, но и добавила обидное прозвище «канарейка». Но в итоге именно жёлтая майка стала ярким символом французского Гран-тура, мечтой профессионального велогонщика.

 

 

  В этом году ASO, организаторы Тур де Франс совместно с давним партнёром – французской компанией Le Coq Sportif («Спортивный петух») создала 20 уникальных жёлтых маек. Через изображения знаменитых городов и памятников архитектуры  и портреты легендарных велогонщиков отразится история Большой Петли и Франции.

 

 

  Кроме того, на каждый экземпляр майки, который будет вручаться после финиша этапа, будет наноситься имя выигравшего её гонщика и название этапа.

 

  Кристиан Прюдомм, директор Тур де Франс: «В этом году в гонке уникальные жёлтые майки. Каждая посвящена или знаковому месту маршрута гонки или чемпиону, вписавшему своё имя в историю Тур де Франс. Мы отправляемся из Брюсселя, где будет вручена первая жёлтая майка с изображением Атомиума. На последней майке изображение Триумфальной Арки и Елисейских Полей. На других майках будут портреты Бернара Ино, Эдди Меркса, Жака Анкетиля, Мигеля Индурайна».

 

 

 

Изображения на жёлтых майках Тур де Франс-2019:

 

 

Этап 2.  Атомиум в Брюсселе.

 

 

 

Этап 3.   Эдди Меркс,  50 лет первой победы на Тур де Франс.

 

 

Этап 4. Реймсский собор, свидетель коронации французских королей, а также … многих спринтеров Тур де Франс.

 

 

Этап 5. Жак Анкетиль, первый гонщик, выигравший Тур де Франс пять раз.

 

Этап 6. Пелотон и болельщики

 

Этап 7. «Бельфорский лев», скульптура Огюста Бартольди, автора статуи «Свободы, освещающей мир». В Бельфоре в 1969 году Эдди Меркс надел свою первую жёлтую майку лидера и удержал её до Парижа.

 

Этап 8. Бернар Ино, пятикратный победитель Тур де Франс, а также последний из французских гонщиков, побеждавших на французском Гран-туре.

 

Этап 9. Стадион «Жоффруа Гишар» в Сент-Этьене. Стадион – часть французского спортивного наследия.

 

Этап 10. Собор Святой Цецилии в Альби. На сегодняшний день это крупнейшее кирпичное здание в мире, его строительство началось в 1287 году и длилось 200 лет.

 

Этап 11. Жак Анкетиль, Эдди Меркс, Бернар Ино и Мигель Индурайн  - члены эксклюзивного клуба пятикратных победителей Тур де Франс.

 

Этап 12.  Площадь Капитолия в Тулузе. Одна из крупнейших площадей Франции.

 

Этап 13. Эжен Кристоф – первый гонщик, надевший жёлтую майку лидера в 1919 году и потерявший её за день до финиша гонки.

 

Этап 14. Коль дю Турмале, впервые появился на Тур де Франс в 1910 году и с тех пор 82 раза входивший в маршрут Большой Петли.

 

Этап 15. Мигель Индурайн  - единственный гонщик, выигравший Тур де Франс пять раз подряд.

 

Этап 16. Арена в Ниме.

 

Этап 17. Акведук Пон-дю-Гар, самый высокий из сохранившихся римский акведук. Находится в департаменте Гар, перекинут через реку Гарон.

 

 

Этап 18. Коль дю Галибье, самый высокий финиш этапа Тур де Франс с 2011 года, на высоте 2645 м.

 

Этап 19. Коль де Изеран, вершина Тур де Франс-2019 – финиш на высоте 2770 м

 

Этап 20. Альбервиль - Валь Торан. Последний горный этап, на котором возможна драматическая борьба за подиум Тур де Франс-2019.  

 

Этап 21. Триумфальная Арка на Елисейских Полях – свидетель Гран-финала Тур де Франс с 1975 года.

 

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур жёлтая майка

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Mike790
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (15)
    Mike790-Фото

    Присоединюсь к вопросу выше, про просмотр Tour de France онлайн. Подскажите пожалуйста. Есть хороший интернет, через какой сервис будет лучшее качество трансляции онлайн, подписка на евроспорт плеер? или есть еще альтернатива какая-то?

  • Shega
    Крис Фрум выписан из больницы ... (4)
    Shega-Фото
    Медицина подобного уровня творит чудеса и у нас. Его, чай, не в районной больничке оперировали и восстанавливали)
    А Фруму - здоровья и дальнейшего максимального восстановления!
  • Адриен
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (15)
    Адриен-Фото

    С неважным интернетом есть только одна возможность смотреть Tour de France в хорошем качестве без "мычаний и зависаний" - скачивать прошедшие этапы с торрент трекеров... Да, скачивание займет некоторое время ,  но это лучше , чем нервотрепка с пикселями, паузами и прерываниями...

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото

    в 1-00 по Евроспорту 1 презентация команд, повтор в 10-45

  • дрокер
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    дрокер-Фото
    Китель ведь не ушел, он взял паузу.
  • uran
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    uran-Фото
    Даже не верится 12 стартов ТДФ у Кэва, а всего 34 года.
  • SportSpirit
    Марк Кэвендиш не стартует на Т ... (5)
    SportSpirit-Фото

    Мое мнение, что одно из важных умений больших спортсменов - вовремя уйти. 

     

    Я не симпатизиую Киттелю, и то, что он сделал, можно было сделать раньше. Но уважаю его за это решение! Если нет искры/здоровья продолжать, честно признайся себе и вовлеченным в этом людям. 

     

    Они были великими спинтерами. Все остальное - борьба за иллюзии и контакты. 

  • SportSpirit
    Команда Bora-hansgrohe стартуе ... (1)
    SportSpirit-Фото

    Бора сильна! 

    3 капитана и Шахманн "запасной" на этапы) 

  • ЧОРНЫЙ
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (15)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Ну как так?! Ну почему отцепили ФилДжила?!!!
  • Alya
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (15)
    Alya-Фото

    Технический вопрос. У меня есть подписка на европосрт. Но интернет в моей провинции - это одно название. Существует ли возможность скачать оплаченную трансляцию и посмотреть нормально без зависаний и мычаний?

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