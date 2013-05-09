Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Андреа Карреа

На Тур де Франс (Tour de France)-1952 итальянский велосипедист Андреа Карреа (Andrea Carrea) отправился в качестве грегари в составе велокоманды - Bianchi-Pirelli, капитаном которой был звезда велоспорта того времени Фаусто Коппи (Fausto Coppi), а спортивным директором не менее звёздный Альфредо Binda (Alfredo Binda).

Товарищ по велокоманде, это прежде всего работа! Грегари — это те, кто зажигают звёзды. Для некоторых велогонщиков, которые выходят на старт в качестве грегари, их роль ясна и ценят они свою работу без претензий на роль капитана. Конечно, не всех устраивает роль «слуги», однако, велоспорт — это не театр одного актёра, это командный вид спорта.

Андреа Карреа только что принимавший участие в четвёртой победе Фаусто Коппи на Джиро д'Италия (Giro d’Italia)-1952 был дебютантом Тур де Франс. «Капмиониссимо» покорил Розовую гонку в очередной раз в своём стиле. На этом этапе карьеры Коппи заслужил глубочайшее уважение пелотона. И не только за своё спортивное превосходство, но и за отсутствие высокомерия, учитывая его статус в велоспорте.

Для 28-летнего Андреа Карреа, родившегося в 26 км от родного города 33-летнего Фаусто Коппи Кастеллании (Castellania), иерархические связи и субординация были священны. Каррера выполняя роль грегари Фаусто Коппи, отдавая всего себя без остатка, на каждой велогонке.

На 9-м этапе Тур де Франс-1952 в отрыв уехала группа из 8 велосипедистов. Защищая интересы своего капитана, Андреа Карреа отобрался в отрыв дня, а к финишу этапа протяжённостью 238 км отрыв привез пелотону более 9 минут. Когда Карреа вернулся в гостиницу после этапа, за ним пришла полиция.

Велогонщик спросил, что он нарушил, и ему сообщили, что он стал новым лидером велогонки, и должен идти на церемонию награждения и надеть желтую майку, которая перешла к нему с плеч Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni).

«Он чувствовал себя как ребенок, который съел перед обедом полбанки варенья и вынужден бежать, так как домой вернулся его отец», - шутливо резюмировал журналист французского спортивного издания L’Equipe, описывающий в своей статье возвращение в отель итальянских велогонщиков после награждения.

Надев жёлтую майку лидера Тур де Франс-1952, Андреа Карреа испытывал вовсе не радость, его переполнял страх. Он подошёл к Фаусто Коппи и начал извиняться перед своим капитаном из-за страха, что лидер велокоманды рассердится, так как его грегари поднялся выше капитана, но Коппи не был зол. В качестве «выговора за содеянное» Андреа Карреа получил от капитана и велогонщиков команды Bianchi-Pirelli самые искренние поздравления, а также поздравления со всех концов велосипедного мира.

Андреа Карреа хоть и считал, что жёлтая майка ему великовата, на следующий день вышел в ней на старт 10-го этапа Тур де Франс.

Этот этап не был похож ни на один из ранее существовавших этапов. На 10-м этапе организаторы Тур де Франс-1952 ввели новшество - финиш в гору. Таких этапов в 1952 году было три: 10, 11 и 21-й. На 10-м этапе участникам Большой Петли предстояло покорить Альп д’Юэз (l'Alpe d'Huez), которая впервые была включена в маршрут Тур де Франс.

Таким образом, скромный грегари Андреа Карреа стал первым велогонщиком, поднявшимся по 21-му виражу к вершине Альп д’Юэз в жёлтой майке лидера Тур де Франс.

Это головокружительное восхождение на Альп д’Юэз завершилось сменой лидера, и майка перешла к капитану Bianchi-Pirelli Фаусто Коппи.

Бретонский велогонщик Жан Робик (Jean Robic), победитель Тур де Франс 1947 года, пошел в атаку и только Коппи смог удержаться за ним.

В этот день три итальянских велогонщика поднялись на подиум - включая Андреа Карреа и Фаусто Коппи, который продолжил борьбу уже на дорогах итальянской части горного плато Сестриер.

Всё вернулось на круги своя!

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Андреа Карреа