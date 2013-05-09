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Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Андреа Карреа

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Андреа Карреа

 

   На Тур де Франс (Tour de France)-1952 итальянский велосипедист Андреа Карреа (Andrea Carrea) отправился в качестве грегари в составе велокоманды - Bianchi-Pirelli, капитаном которой был звезда велоспорта того времени Фаусто Коппи (Fausto Coppi), а спортивным директором не менее звёздный Альфредо Binda (Alfredo Binda).

 

   Товарищ по велокоманде, это прежде всего работа! Грегари — это те, кто зажигают звёзды. Для некоторых велогонщиков, которые выходят на старт в качестве грегари, их роль ясна и ценят они свою работу без претензий на роль капитана. Конечно, не всех устраивает роль «слуги», однако, велоспорт — это не театр одного актёра, это командный вид спорта.

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Андреа Карреа

 

 

   Андреа Карреа только что принимавший участие в четвёртой победе Фаусто Коппи на Джиро д'Италия (Giro d’Italia)-1952 был дебютантом Тур де Франс. «Капмиониссимо» покорил Розовую гонку в очередной раз в своём стиле. На этом этапе карьеры Коппи заслужил глубочайшее уважение пелотона. И не только за своё спортивное превосходство, но и за отсутствие высокомерия, учитывая его статус в велоспорте.

 

   Для 28-летнего Андреа Карреа, родившегося в 26 км от родного города 33-летнего Фаусто Коппи Кастеллании (Castellania), иерархические связи и субординация были священны. Каррера выполняя роль грегари Фаусто Коппи, отдавая всего себя без остатка, на каждой велогонке.

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Андреа Карреа   На 9-м этапе Тур де Франс-1952 в отрыв уехала группа из 8 велосипедистов. Защищая интересы своего капитана, Андреа Карреа отобрался в отрыв дня, а к финишу этапа протяжённостью 238 км отрыв привез пелотону более 9 минут. Когда Карреа вернулся в гостиницу после этапа, за ним пришла полиция.

 

   Велогонщик спросил, что он нарушил, и ему сообщили, что он стал новым лидером велогонки, и должен идти на церемонию награждения и надеть желтую майку, которая перешла к нему с плеч Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni).

 

   «Он чувствовал себя как ребенок, который съел перед обедом полбанки варенья и вынужден  бежать, так как домой вернулся его отец», - шутливо резюмировал журналист французского спортивного издания L’Equipe, описывающий в своей статье возвращение в отель итальянских велогонщиков после награждения.

 

   Надев жёлтую майку лидера Тур де Франс-1952, Андреа Карреа испытывал вовсе не радость, его переполнял страх. Он подошёл к Фаусто Коппи и начал извиняться перед своим капитаном из-за страха, что лидер велокоманды рассердится, так как его грегари поднялся выше капитана, но Коппи не был зол. В качестве «выговора за содеянное» Андреа Карреа получил от капитана и велогонщиков команды Bianchi-Pirelli самые искренние поздравления, а также поздравления со всех концов велосипедного мира.

 

   Андреа Карреа хоть и считал, что жёлтая майка ему великовата, на следующий день вышел в ней на старт 10-го этапа Тур де Франс.

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Андреа Карреа   Этот этап не был похож ни на один из ранее существовавших этапов. На 10-м этапе организаторы Тур де Франс-1952 ввели новшество -  финиш в гору. Таких этапов в 1952 году было три: 10, 11 и 21-й. На 10-м этапе участникам Большой Петли предстояло покорить Альп д’Юэз (l'Alpe d'Huez), которая впервые была включена в маршрут Тур де Франс.

 

   Таким образом, скромный грегари Андреа Карреа стал первым велогонщиком, поднявшимся по 21-му виражу к вершине Альп д’Юэз в жёлтой майке лидера Тур де Франс.

 

   Это головокружительное восхождение на Альп д’Юэз завершилось сменой лидера, и майка перешла к капитану Bianchi-Pirelli Фаусто Коппи.

 

   Бретонский велогонщик Жан Робик (Jean Robic), победитель Тур де Франс 1947 года, пошел в атаку и только Коппи смог удержаться за ним.

 

   В этот день три итальянских велогонщика поднялись на подиум - включая Андреа Карреа и Фаусто Коппи, который продолжил борьбу уже на дорогах итальянской части горного плато Сестриер.

 

  Всё вернулось на круги своя!

 

 

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Макс Булла 
Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Амеди Фурнье

Один день в жёлтой майке лидера Тур де Франс: Андреа Карреа

По материалам letour.fr

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France велоспорт жёлтая майка Гран-тур результаты Тур де Франс история велоспорта страницы истории велоспорта велолайв Андреа Карреа Andrea Carrea

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  1. Имя: Борис

    Boris

    Сегодня, 07:55 | Регистрация: 5.07.2014

    Очень интересная серия статей!

  2. Имя: volodya

    volodya

    Сегодня, 08:11 | Регистрация: 7.08.2018

    Вот как грегари относились к своему капитану, а то отношения мувиков к кинтане не красит их

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 09:46 | Регистрация: 4.08.2018

      Может, Вы и правы, но нужно сказать, что авторитет Фаусто Коппи тогда среди гонщиков и авторитет Кинтаны сейчас - это две большие разницы.

    2. Имя: Константин

      Konstantin41

      Сегодня, 11:11 | Регистрация: 4.07.2017

      ну вообще-то Ланда тоже капитан. И в данный момент он намного лучше, чем Кинтана. Поэтому мувики просто работали на продвижение лучшего из своих капитанов (Ланды) в ГК.

  3. Имя: евгений

    shiber

    Сегодня, 09:38 | Регистрация: 9.05.2013

    Отличный текст, спасибо.

     

    ===============

     

    "ТакиМ образом, скромный грегари Андреа Карреа стал перОвым велогонщиком"

     

    исправьте, пожалуйста, пару очепяток.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • salomon
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    salomon-Фото
    Давай Тибо, крути педали ! Ты из фаворитов больше всех заслуживаешь триумфа в Париже !
  • Oha
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Oha-Фото
    Цитата: salomon
    Последняя неделя в Альпах будет смертельной !!!Обещают страшную жару - за 35° !!!Кто выдержит этот АД , будет стоять на подиуме в Париже !!!
    16 и 17 этапы да, прогноз 38-39°С в тени. Температура при которой организму уже охлаждаться очень трудно даже в покое. 18 и 19 этапы пройдут на высотах от 1 до 2 км. Там прохладнее. Может быть всего +10-+15. Плюс ко всему ещё и ливни обещают. Так что неделька обещает быть "из огня да в полымя". А учитывая что отрывы минимальны интрига остаётся невероятная. "146% удовольствие" этот ваш ЛЁ ТУР, господа французы.

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    ____________________101 комментарий____________________________________________________________________
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  • EL-Fenomeno
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ланда, очень старается и силёнок у него больше чем Наиро и Алехандро на этом Туре, но все равно почему то он не №1 в Мувиках. Ну хоть орги уважилии и дали номер самого агрессивного на этапе.

    Думаю, что Микэль просто обязан проявить себя на альпийских этапах (хоть одном)  и взять победу, тем самым спасти свою команду на не особо удачном для испанской вело-дружины ТдФ 2019

  • DV
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (2)
    DV-Фото
    Тройка должна быть железно. Филя поплывет,Томас и Кройшвайк вероятно тоже. Берналь,Пино,Ланда хороший подиум.
  • Oha
    100 лет жёлтой майке Тур де Фр ... (2)
    Oha-Фото
    Вот это да! Почему эту новость не дублируем после каждого этапа. Каждая майка событие и история. Это уже не майка - это уникальный кубок за этап!!! Алафилипп "КАНАРЕЙКА" может магазин маек открывать... Или зоопарк с львятами )) Очень круто.
  • veloliveuser
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    veloliveuser-Фото
    а разве до Фрума скай ничего не сказал в велоспорте? тогда ху из Виго и за что получил сэра?

    а то, что Фрум получил столько наград, не превращает его из скучного в интересного гонца. ну совсем не нравится смотреть ни на него, ни на команду под ним.

    зато каков тур без него!
  • Konstantin41
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Konstantin41-Фото

    Нет, там всё намного сложнее. Всё зависит от категории сложности этапа (т.е. на спринтерских и на горных этапах лимит высчитывается по-разному) и от средней скорости победителя. Например вчера был этап 4 категории. Значит лимит высчитывается по таким цифрам:
    7% от времени победителя лимит, если средняя скорость победителя до 30 км/ч ;
    8% лимит от 30 до 31 км/ч;
    9% лимит от 31 до 32 км/ч;
    10% лимит от 32 до 33 км/ч;
    11% лимит от 33 до 34 км/ч;
    12% лимит от 34 до 35 км/ч;
    13% лимит от 35 до 36 км/ч;
    14% лимит от 36 до 37 км/ч;
    15% лимит от 37 до 38 км/ч;
    16% лимит от 38 до 39 км/ч;
    17% лимит от 39 до 40 км/ч;
    18% более 40 км/ч.

    Средняя скорость Ейтса вчера была 38,66 км/ч.Время - 4ч47мин05сек. Считаем 4ч47мин=287мин*0.16=45мин92сек. Т.е. вчера лимит больше 45 минут. Саган спокойно вписался

  • Oha
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Oha-Фото
    Цитата: Bernal95
    Средняя скорость Тур де Франс 2019 после 15 этапов(двух недель) составляет 42,60 км/ч. Феноменальные и невообразимые скорости! Если Тур будет больше 41 км/ч- это будет просто непостижимый результат для современной эпохи. Не беру в расчет Тур 2005 года, где было три разделки, одна командная с доминированием Discovery. Тот рекорд всех времен по средней на Туре 41,7 км/ч можно смело отбрасывать! 
    Ох какая интересная статистика. Спасибо! Ещё один кирпичик стену понимания почему этот Тур такой классный.
  • Konstantin41
    Один день в жёлтой майке лидер ... (5)
    Konstantin41-Фото
    ну вообще-то Ланда тоже капитан. И в данный момент он намного лучше, чем Кинтана. Поэтому мувики просто работали на продвижение лучшего из своих капитанов (Ланды) в ГК.
  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (101)
    Maxim Popov-Фото
    Люди, плиз, объясните мне неучу как определяется лимит времени на гонку? Я раньше думал что 30 минут после того как финишировал первый гонщик. Кто не уложился тот вылетает. Саган вчера пиоехал больше 30 минут, но я так понимаю он бужет участвовать дальше. Вот хотелось разъяснений)

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