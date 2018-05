Джиро д'Италия-2018. Результаты 9 этапа Категория:

VeloRACE / VeloRESULTS |

Дата:

Сегодня, 18:04 Песко-Саннита - Гран-Сассо-д’Италия, 225 км 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 5:54:13 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:00 3 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 4 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 0:04 5 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 6 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 0:10 7 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 0:12 8 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 9 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 10 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 0:24 11 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 0:26 12 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac 0:36 13 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 0:38 14 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 0:52 15 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 16 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 01:00 17 Wout Poels (Ned) Team Sky 01:02 18 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama - FDJ 19 Alexandre Geniez (Fra) AG2R 20 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 21 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 22 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 23 Chris Froome (Gbr) Team Sky 01:07 24 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 01:14 25 Sergio Henao (Col) Team Sky 01:17 26 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 01:23 27 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 01:25 28 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 01:37 29 Hubert Dupont (Fra) AG2R 01:48 30 Joseph Dombrowski (Usa) EF Education First-Drapac 02:02 31 Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin 02:04 32 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 02:16 33 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 02:20 34 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 02:27 35 Mikael Cherel (Fra) AG2R 02:35 36 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 37 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 02:45 38 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 02:53 39 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 02:56 40 Francois Bidard (Fra) AG2R 03:14 41 Benjamin King (Usa) Dimension Data 04:32 42 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 43 Rafael Valls (Esp) Movistar Team 04:59 44 Victor De La Parte (Esp) Movistar Team 05:27 45 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 46 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 47 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 48 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 05:45 49 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 06:41 50 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First-Drapac 06:49 51 Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida 07:48 52 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain Merida 53 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 08:24 54 David De La Cruz (Esp) Team Sky 08:32 55 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 09:40 56 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 57 Matteo Montaguti (Ita) AG2R 58 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 59 Maxim Belkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 60 Robert Gesink (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 10:30 61 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 11:29 62 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 12:48 63 Manuel Senni (Ita) Bardiani - CSF 12:59 64 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 65 Steve Morabito (Swi) Groupama - FDJ 13:31 66 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 14:13 67 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 68 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 14:46 69 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 15:31 70 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 16:42 71 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 72 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 73 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 74 Ruben Fernandez (Esp) Movistar Team 17:49 75 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 18:24 76 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 77 Georg Preidler (Aut) Groupama - FDJ 78 Maurits Lammertink (Ned) Team KATUSHA-Alpecin 79 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 80 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 81 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 82 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-hansgrohe 20:12 83 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 21:24 84 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 21:29 85 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 22:18 86 Tony Martin (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 23:11 87 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 88 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 24:09 89 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 90 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 91 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 92 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain Merida 93 Nathan Brown (Usa) EF Education First-Drapac 24:32 94 Nico Denz (Ger) AG2R 25:58 95 Mads Würtz Schmidt (Den) Team KATUSHA-Alpecin 96 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 97 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 98 Jeremy Roy (Fra) Groupama - FDJ 99 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 100 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 101 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 102 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 103 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 104 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 105 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 106 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 107 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli 108 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ 109 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 110 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 111 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 112 Jos Van Emden (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 113 Gijs Van Hoecke (Bel) Team Lotto NL - Jumbo 114 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 115 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 116 Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo 117 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 118 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 119 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 120 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 121 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac 122 Tom Scully (Nzl) EF Education First-Drapac 123 Baptiste Planckaert (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 124 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 125 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 126 Enrico Battaglin (Ita) Team Lotto NL - Jumbo 127 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 128 Clement Venturini (Fra) AG2R 129 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 130 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 131 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 132 William Bonnet (Fra) Groupama - FDJ 133 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 134 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 135 Christian Knees (Ger) Team Sky 136 Antonio Nibali (Ita) Bahrain Merida 137 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 138 Koen Bouwman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 139 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac 26:41 140 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 26:51 141 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 27:16 142 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 143 Francisco Ventoso (Esp) BMC Racing Team 27:19 144 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 28:13 145 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 28:19 146 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 28:30 147 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 30:47 148 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 149 Alex Dowsett (Gbr) Team KATUSHA-Alpecin 150 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 151 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac 152 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors 153 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 154 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 155 Igor Anton (Esp) Dimension Data 156 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 157 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 158 Andreas Schillinger (Ger) Bora-hansgrohe 159 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 160 Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 161 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 162 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia 163 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 164 Michael Morkov (Den) Quick-Step Floors 165 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 166 Boy Van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 167 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 31:07 168 Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott 31:10 169 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 170 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 31:53 DNF Jakub Mareczko (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 0 Очки, общий зачет этапа 1 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 16 2 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 15 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 12 4 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 9 5 Maxim Belkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 8 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 7 7 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 6 8 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 5 9 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 4 10 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 3 11 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 2 12 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 2 13 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 1 Горная премия 2 кат. ROCCARASO - (108 км) 1 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 15 2 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 8 3 Mikael Cherel (Fra) AG2R 6 4 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain Merida 4 5 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 2 6 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 1 Горная премия 2 кат. CALASCIO - (192 км) 1 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 15 2 Mikael Cherel (Fra) AG2R 8 3 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 6 4 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 4 5 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First-Drapac 2 6 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain Merida 1 Горная премия 1 кат. GRAN SASSO D'ITALIA - (229 км) 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 35 2 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 18 3 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 12 4 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 9 5 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 6 6 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 4 7 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 2 8 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 1 Командная классификация этапа 1 Mitchelton-Scott (Aus) 17:43:41 2 Astana (Kaz) 01:25 3 Sky (Gbr) 02:24 4 Team Sunweb (Ger) 02:57 5 Bora-hansgrohe (Ger) 04:18 6 AG2R (Fra) 04:23 7 Movistar (Spa) 04:53 8 Dimension Data (Rsa) 04:56 9 UAE Team Emirates (Uae) 07:59 10 EF Education First-Drapac (Usa) 08:25 11 Bahrain Merida (Brn) 12:17 12 Groupama - FDJ (Fra) 13:31 13 Androni Giocattoli (Ita) 17:17 14 Quick-Step Floors (Bel) 28:27 15 KATUSHA-Alpecin (Sui) 29:06 16 BMC Racing Team (Usa) 32:39 17 Bardiani - CSF (Ita) 34:39 18 Lotto NL - Jumbo (Ned) 35:38 19 Trek-Segafredo (Usa) 43:04 20 Israel Cycling Academy (Isr) 53:29 21 Lotto Soudal (Bel) 1:0:02 22 Wilier Triestina - Selle Italia (Ita) 1:24:17 Генеральная классификация после 9 этапа 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 37:37:15 2 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 0:32 3 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 0:38 4 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 0:45 5 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 0:57 6 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 01:20 7 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 01:33 8 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 02:05 9 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 10 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac 02:25 11 Chris Froome (Gbr) Team Sky 02:27 12 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 02:34 13 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 14 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 02:36 15 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 16 Carlos Betancur (Col) Movistar Team 02:46 17 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 02:54 18 Sergio Henao (Col) Team Sky 03:14 19 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 03:37 20 Alexandre Geniez (Fra) AG2R 04:12 21 Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin 04:32 22 Mikel Nieve (Esp) Mitchelton-Scott 05:09 23 Louis Meintjes (Rsa) Dimension Data 05:44 24 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 05:49 25 Wout Poels (Ned) Team Sky 05:56 26 Rafael Valls (Esp) Movistar Team 07:28 27 Sebastien Reichenbach (Swi) Groupama - FDJ 10:33 28 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 10:50 29 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 11:34 30 Mikael Cherel (Fra) AG2R 13:30 31 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 14:46 32 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 15:14 33 Diego Ulissi (Ita) UAE Team Emirates 15:40 34 Ben Hermans (Bel) Israel Cycling Academy 17:41 35 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 17:48 36 Tanel Kangert (Est) Astana Pro Team 18:53 37 Kenny Elissonde (Fra) Team Sky 19:33 38 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 20:34 39 Hubert Dupont (Fra) AG2R 21:17 40 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 23:10 41 Georg Preidler (Aut) Groupama - FDJ 23:29 42 Matteo Montaguti (Ita) AG2R 24:21 43 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 25:06 44 Laurens Ten Dam (Ned) Team Sunweb 26:41 45 Robert Gesink (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 26:57 46 Maurits Lammertink (Ned) Team KATUSHA-Alpecin 27:06 47 Joseph Dombrowski (Usa) EF Education First-Drapac 29:58 48 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 30:17 49 Benjamin King (Usa) Dimension Data 30:28 50 Jarlinson Pantano (Col) Trek-Segafredo 30:52 51 Victor De La Parte (Esp) Movistar Team 32:05 52 Jan Hirt (Cze) Astana Pro Team 33:11 53 Eros Capecchi (Ita) Quick-Step Floors 33:33 54 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 33:47 55 Darwin Atapuma (Col) UAE Team Emirates 56 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 33:52 57 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 35:06 58 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain Merida 35:12 59 Nicolas Roche (Irl) BMC Racing Team 35:20 60 Manuele Boaro (Ita) Bahrain Merida 37:10 61 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 37:15 62 Nathan Brown (Usa) EF Education First-Drapac 37:56 63 Mattia Cattaneo (Ita) Androni Giocattoli 38:42 64 Ruben Plaza (Esp) Israel Cycling Academy 40:42 65 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 40:58 66 Enrico Battaglin (Ita) Team Lotto NL - Jumbo 41:00 67 Chad Haga (Usa) Team Sunweb 41:01 68 Francois Bidard (Fra) AG2R 42:10 69 Sander Armee (Bel) Lotto Soudal 43:05 70 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 43:12 71 David De La Cruz (Esp) Team Sky 43:30 72 Anthony Roux (Fra) Groupama - FDJ 44:40 73 Andrey Zeits (Kaz) Astana Pro Team 45:28 74 Koen Bouwman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 46:04 75 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First-Drapac 47:30 76 Manuel Senni (Ita) Bardiani - CSF 49:53 77 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data 50:23 78 Alessandro De Marchi (Ita) BMC Racing Team 50:39 79 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 50:45 80 Christoph Pfingsten (Ger) Bora-hansgrohe 52:12 81 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 53:27 82 Nico Denz (Ger) AG2R 54:30 83 Alessandro Tonelli (Ita) Bardiani - CSF 58:33 84 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 59:17 85 Dayer Quintana (Col) Movistar Team 1:0:07 86 Mads Würtz Schmidt (Den) Team KATUSHA-Alpecin 1:02:19 87 Cesare Benedetti (Ita) Bora-hansgrohe 1:02:39 88 Matthieu Ladagnous (Fra) Groupama - FDJ 1:02:47 89 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 1:03:09 90 Adam Hansen (Aus) Lotto Soudal 1:04:01 91 Christopher Juul Jensen (Den) Mitchelton-Scott 1:04:04 92 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 1:04:26 93 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 1:04:42 94 Steve Morabito (Swi) Groupama - FDJ 1:04:51 95 Salvatore Puccio (Ita) Team Sky 1:07:35 96 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 1:07:51 97 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 1:08:32 98 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 1:08:52 99 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 1:10:12 100 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 1:10:35 101 Jeremy Roy (Fra) Groupama - FDJ 1:11:34 102 Clement Venturini (Fra) AG2R 1:12:37 103 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 1:12:58 104 Igor Anton (Esp) Dimension Data 1:13:14 105 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 1:13:25 106 Maxim Belkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 1:13:50 107 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli 1:14:21 108 Antonio Pedrero (Esp) Movistar Team 1:14:29 109 Gijs Van Hoecke (Bel) Team Lotto NL - Jumbo 1:15:21 110 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 1:15:28 111 Alex Dowsett (Gbr) Team KATUSHA-Alpecin 1:15:37 112 Tony Martin (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 1:16:15 113 Vasil Kiryienka (Blr) Team Sky 1:16:26 114 Vegard Stake Laengen (Nor) UAE Team Emirates 1:16:32 115 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac 1:16:58 116 Eduardo Sepulveda (Arg) Movistar Team 1:17:07 117 Antonio Nibali (Ita) Bahrain Merida 1:17:50 118 Bert-Jan Lindeman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 1:17:54 119 Zakkari Dempster (Aus) Israel Cycling Academy 1:18:15 120 Ruben Fernandez (Esp) Movistar Team 1:19:23 121 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 1:19:45 122 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 1:19:54 123 Davide Villella (Ita) Astana Pro Team 1:20:02 124 Baptiste Planckaert (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 1:20:05 125 Francisco Ventoso (Esp) BMC Racing Team 1:20:13 126 Jos Van Emden (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 1:20:18 127 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 1:20:25 128 Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo 1:20:29 129 Christian Knees (Ger) Team Sky 1:20:56 130 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 1:21:10 131 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac 1:21:12 132 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 1:21:14 133 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 1:21:53 134 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 1:22:03 135 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain Merida 1:22:21 136 Michael Morkov (Den) Quick-Step Floors 1:22:33 137 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 1:22:54 138 William Bonnet (Fra) Groupama - FDJ 1:23:31 139 Tom Scully (Nzl) EF Education First-Drapac 1:24:19 140 Mirco Maestri (Ita) Bardiani - CSF 1:24:25 141 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 1:25:02 142 Jaco Venter (Rsa) Dimension Data 1:26:14 143 Sam Bewley (Nzl) Mitchelton-Scott 1:27:19 144 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 1:27:52 145 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors 1:28:12 146 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 1:28:14 147 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 1:28:23 148 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 1:29:25 149 Alexey Lutsenko (Kaz) Astana Pro Team 1:29:48 150 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 1:30:31 151 Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 1:31:22 152 Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac 1:31:40 153 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 154 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 1:31:57 155 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 1:32:05 156 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 1:32:56 157 Andreas Schillinger (Ger) Bora-hansgrohe 1:33:35 158 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 1:34:43 159 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 1:35:05 160 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 1:36:39 161 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 1:37:49 162 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 1:39:28 163 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 1:40:37 164 Boy Van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 1:41:09 165 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 1:42:14 166 Liam Bertazzo (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 1:43:09 167 Marco Coledan (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 1:43:22 168 Svein Tuft (Can) Mitchelton-Scott 1:44:22 169 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia 1:44:36 170 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 1:57:46 Очки, общий зачет 1 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 178 2 Sam Bennett (Irl) Bora-hansgrohe 100 3 Sacha Modolo (Ita) EF Education First-Drapac 73 4 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 68 5 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 52 6 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 51 7 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 49 8 Maxim Belkov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 46 9 Enrico Battaglin (Ita) Team Lotto NL - Jumbo 45 10 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain Merida 43 11 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 35 12 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 33 13 Rohan Dennis (Aus) BMC Racing Team 32 14 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 30 15 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 30 16 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 29 17 Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 29 18 Jose Goncalves (Por) Team KATUSHA-Alpecin 25 19 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 24 20 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 23 21 Michael Woods (Can) EF Education First-Drapac 22 22 Clement Venturini (Fra) AG2R 22 23 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 21 24 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 21 25 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 20 26 Manuel Belletti (Ita) Androni Giocattoli 19 27 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain Merida 18 28 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 18 29 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 18 30 Rodolfo Torres (Col) Androni Giocattoli 16 31 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 16 32 Markel Irizar (Esp) Trek-Segafredo 16 33 Baptiste Planckaert (Bel) Team KATUSHA-Alpecin 15 34 Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team 15 35 Victor Campenaerts (Bel) Lotto Soudal 14 36 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 12 37 Kristian Sbaragli (Ita) Israel Cycling Academy 12 38 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 11 39 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 11 40 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 11 41 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 11 42 Michael Morkov (Den) Quick-Step Floors 11 43 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 11 44 Paolo Simion (Ita) Bardiani - CSF 11 45 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 9 46 Patrick Konrad (Aut) Bora-hansgrohe 8 47 Francesco Gavazzi (Ita) Androni Giocattoli 8 48 Fabio Sabatini (Ita) Quick-Step Floors 8 49 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 8 50 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia 8 51 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 7 52 Pello Bilbao (Esp) Astana Pro Team 6 53 Matteo Montaguti (Ita) AG2R 6 54 Mads Würtz Schmidt (Den) Team KATUSHA-Alpecin 6 55 Alex Dowsett (Gbr) Team KATUSHA-Alpecin 6 56 Tony Martin (Ger) Team KATUSHA-Alpecin 6 57 Roman Kreuziger (Cze) Mitchelton-Scott 5 58 Koen Bouwman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 5 59 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 5 60 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 5 61 Vyacheslav Kuznetsov (Rus) Team KATUSHA-Alpecin 5 62 Luis Leon Sanchez (Esp) Astana Pro Team 3 63 Maurits Lammertink (Ned) Team KATUSHA-Alpecin 3 64 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 3 65 Fabio Aru (Ita) UAE Team Emirates 2 66 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors 2 67 Alex Turrin (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 2 68 Giuseppe Fonzi (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 2 69 Chris Froome (Gbr) Team Sky 1 70 Jan Polanc (Slo) UAE Team Emirates 1 71 Manuele Mori (Ita) UAE Team Emirates 1 72 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 1 73 Wout Poels (Ned) Team Sky -5 74 Jacques Janse Van Rensburg (Rsa) Dimension Data -5 Общий зачет горной классификации 1 Simon Yates (Gbr) Mitchelton-Scott 55 2 Esteban Chavez (Col) Mitchelton-Scott 47 3 Thibaut Pinot (Fra) Groupama - FDJ 36 4 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 23 5 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 21 6 Domenico Pozzovivo (Ita) Bahrain Merida 16 7 Natnael Berhane (Eri) Dimension Data 15 8 Davide Formolo (Ita) Bora-hansgrohe 12 9 Mikael Cherel (Fra) AG2R 12 10 Enrico Barbin (Ita) Bardiani - CSF 11 11 George Bennett (Nzl) Team Lotto NL - Jumbo 11 12 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 9 13 Marco Frapporti (Ita) Androni Giocattoli 7 14 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 6 15 Tim Wellens (Bel) Lotto Soudal 6 16 Eugert Zhupa (Alb) Wilier Triestina - Selle Italia 5 17 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 4 18 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 4 19 Gianluca Brambilla (Ita) Trek-Segafredo 4 20 Enrico Battaglin (Ita) Team Lotto NL - Jumbo 4 21 Laurent Didier (Lux) Trek-Segafredo 4 22 Giovanni Visconti (Ita) Bahrain Merida 3 23 Guillaume Boivin (Can) Israel Cycling Academy 3 24 Tom Dumoulin (Ned) Team Sunweb 2 25 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First-Drapac 2 26 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 2 Молодежная классификация 1 Richard Carapaz (Ecu) Movistar Team 37:38:35 2 Miguel Lopez (Col) Astana Pro Team 01:14 3 Ben O'Connor (Aus) Dimension Data 01:16 4 Sam Oomen (Ned) Team Sunweb 01:34 5 Maximilian Schachmann (Ger) Quick-Step Floors 02:17 6 Valerio Conti (Ita) UAE Team Emirates 09:30 7 Fausto Masnada (Ita) Androni Giocattoli 10:14 8 Jack Haig (Aus) Mitchelton-Scott 19:14 9 Matej Mohoric (Slo) Bahrain Merida 23:46 10 Louis Vervaeke (Bel) Team Sunweb 28:57 11 Giulio Ciccone (Ita) Bardiani - CSF 32:27 12 Felix Grossschartner (Aut) Bora-hansgrohe 32:32 13 Quentin Jauregui (Fra) AG2R 33:46 14 Koen Bouwman (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 44:44 15 Hugh Carthy (Gbr) EF Education First-Drapac 46:10 16 Nico Denz (Ger) AG2R 53:10 17 Mads Würtz Schmidt (Den) Team KATUSHA-Alpecin 1:0:59 18 Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data 1:03:06 19 Remi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 1:03:22 20 Davide Ballerini (Ita) Androni Giocattoli 1:07:32 21 Andrea Vendrame (Ita) Androni Giocattoli 1:09:15 22 Clement Venturini (Fra) AG2R 1:11:17 23 Niklas Eg (Den) Trek-Segafredo 1:11:38 24 Kilian Frankiny (Swi) BMC Racing Team 1:14:08 25 Loïc Vliegen (Bel) BMC Racing Team 1:19:05 26 Krists Neilands (Lat) Israel Cycling Academy 1:19:50 27 Simone Andreetta (Ita) Bardiani - CSF 1:19:54 28 Guy Sagiv (Isr) Israel Cycling Academy 1:20:33 29 Domen Novak (Slo) Bahrain Merida 1:20:43 30 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain Merida 1:21:01 31 Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors 1:26:52 32 Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo 1:27:03 33 Danny Van Poppel (Ned) Team Lotto NL - Jumbo 1:30:02 34 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 1:33:23 35 Chris Hamilton (Aus) Team Sunweb 1:33:45 36 Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb 1:36:29 37 Jacopo Mosca (Ita) Wilier Triestina - Selle Italia 1:39:17 Командный зачет 1 Mitchelton-Scott (Aus) 112:55:41 2 Astana (Kaz) 03:48 3 Sky (Gbr) 04:30 4 Movistar (Spa) 07:04 5 UAE Team Emirates (Uae) 14:28 6 Team Sunweb (Ger) 17:37 7 Groupama - FDJ (Fra) 21:45 8 Dimension Data (Rsa) 25:36 9 AG2R (Fra) 26:59 10 Bora-hansgrohe (Ger) 30:40 11 Bahrain Merida (Brn) 40:43 12 EF Education First-Drapac (Usa) 41:14 13 Lotto NL - Jumbo (Ned) 51:14 14 Androni Giocattoli (Ita) 1:04:21 15 KATUSHA-Alpecin (Sui) 1:09:56 16 BMC Racing Team (Usa) 1:12:47 17 Quick-Step Floors (Bel) 1:14:23 18 Trek-Segafredo (Usa) 1:35:28 19 Israel Cycling Academy (Isr) 1:46:32 20 Lotto Soudal (Bel) 1:55:42 21 Bardiani - CSF (Ita) 2:03:34 22 Wilier Triestina - Selle Italia (Ita) 4:26:34 Джиро д'Италия-2018. Превью этапов Результаты 1 этапа Джиро д'Италия-2018 Результаты 2 этапа Джиро д'Италия-2018 Результаты 3 этапа Джиро д'Италия-2018 Результаты 4 этапа Джиро д'Италия-2018 Результаты 5 этапа Джиро д'Италия-2018 Результаты 6 этапа Джиро д'Италия-2018 Результаты 7 этапа Джиро д'Италия-2018 Результаты 8 этапа Джиро д'Италия-2018 Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно. Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур Саймон Йейтс Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!



Комментариев

(42)

Просмотров

(1 259)

В тему: Джиро д'Италия-2018. Результаты 8 этапа

Джиро д'Италия-2018. Результаты 7 этапа

Джиро д'Италия-2018. Результаты 6 этапа

Джиро д'Италия-2018. Результаты 5 этапа

Джиро д'Италия-2018. Результаты 4 этапа

Джиро д'Италия-2018. Результаты 3 этапа

Джиро д'Италия-2018. Результаты 1 этапа

Вуэльта Каталонии-2018. Этап 7

Париж-Ницца-2018. Этап 8. Результаты

Париж-Ницца-2018. Этап 7. Результаты

Мы рекомендуем Вам Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем. Информация

Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.