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Джиро д’Италия-2022: презентация велокоманд. Фотогалерея

Джиро д’Италия-2022: презентация велокоманд. Фотогалерея

 

 

4 мая в столице Венгрии прошла презентация 22 команд-участниц 105-го выпуска Джиро д’Италия, которые 6 мая стартуют в Будапеште. Предлагаем вашему вниманию фотогалерею с презентации команд.

 

. В финале на сцене появился заветный приз – «Трофео сенца фине – Бесконечная лента Джиро д’Италия» с именами победителей.

 

В этом году на Джиро д’Италия стартуют три победителя итальянского Гранд-тура – Винченцо Нибали(Astana Qazaqstan), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Том Дюмулин (Jumbo-Visma). 

 

 

Photo Credits: LaPresse

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2022 Гранд-тур велоспорт

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Ближайшие старты

3 - 8 мая 2022

4 Jours de Dunkerque

6 - 29 мая 2022

Giro d'Italia

11 - 15 мая 2022

Tour de Hongrie

24 - 29 мая 2022

Tour of Norway

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

ОПРОС

Кто выиграет Джиро д'Италия-2022?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2022 Цикламено ... (7)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется что если у этого француза не будет падений и травм, то скорей всего малью чикламино в Вероне примеряет на итоговом подиуме Арно Демар. А ещё интересно сколько этапов сможет зацепить КЭВ, ведь Марку нужно всего две таких чтобы сравняться по количеству побед за всю карьеру с легендарными спринтером (и Джиро в т.ч.) М.Чиполлини (161).

    Цитата: SportSpirit
    В этом списке нет будущего обладателя цикламеновой майки) 

    Генеральщик !?

    Цитата: Earl57
    Прикольное "колесо фортуны" для предсказания победителя Джиро.
    https://twitter.com/procycletrumps/status/1521830024856457222
    Я дважды попробовала, и оба раза стрелка остановилась на Лопесе))

    Один раз поПробовал и остановилась "рулетка" на Ланде...одобряю) т.е. хотелось бы его победы в общем зачёте.

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022 Цикламено ... (7)
    Earl57-Фото

    У Альпецина на Джиро будет другая форма

  • uran
    4 дня Дюнкерка-2022. Этап 1 (6)
    uran-Фото
    Не думал, что кто-то из велоболельщиков ждёт падений. Ободранные руки ноги спины, поломанные кости, искалеченные лица это самое прекрасное, по мнению некоторых экспертов, в велоспорте.
  • nekii994
    Роан Деннис проиграл Тур Роман ... (5)
    nekii994-Фото

    если бы у бабушки были....,то она была бы дедушкой.ВЛАСОВ наследник великих русских гонцов.

  • nekii994
    Предварительные составы команд ... (21)
    nekii994-Фото

    Цитата: velodoctor
    Кельдерман и Хиндли вместе в одной команде снова едут Джиро. У Дюмолена капитаский номер, но на генерал должен ехать Фосс. Непонятно в какой он форме правда.  Много конечно подбитых лётчиков и подающих надежды, интересно будет. 


    Я наверное за Бильбао буду болеть. У него бывают очень сильные дни в горах, надеюсь стабильности хватит. 
    не могу смотреть на его педаляж

  • reforg34
    Джиро д'Италия-2022 Цикламено ... (7)
    reforg34-Фото

    Если Ланда не сильно будет жадничать с этапами и будет довольствоваться помимо генеральной классификации, всего 3-4 этапами, то скорее всего майку заберет один из спринтеров.

  • Shalam s Urala
    Микель Ланда возглавит команду ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    хотел бы ошибиться, но Ланда и в этот раз уже привычно "найдёт" себе какую-нибудь уважительную причину

  • Earl57
    Джиро д'Италия-2022. Розовая ... (15)
    Earl57-Фото

    Прикольное "колесо фортуны" для предсказания победителя Джиро.

     

    https://twitter.com/procycletrumps/status/1521830024856457222

     

    Я дважды попробовала, и оба раза стрелка остановилась на Лопесе))

     

    Вот так:

  • старт-шоссе 82
    Джиро д'Италия-2022 Цикламено ... (7)
    старт-шоссе 82-Фото

    Это именно тот случай, когда можно только развести руками или надуть щеки.

    Возможно Кев и Юен сойдут на второй недели, Демар с каждым годом все тяжелее и тяжелее =балансирует на пике не поподания в лимит=, Гавирия давно не на пике, Ницоло тоже самое ,хотя на прошлой Джиро выглядел очень хорошо и стабильно.

     

    Остается голандец, вот только надо спросить его, о его планах на цикламеновую майку.Он могет. Но учитывая его =опыт= на гранд-турах, все под большим вопросом.

  • RVL
    Тур Романдии-2022. Этап 5 (19)
    RVL-Фото

    Гешке всегда был как неплохим горняком так и мотором. я рад за него

    один и первых бородачей пелотона))

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Roman Kreuziger (Gazprom - RusVelo)

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