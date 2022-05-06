- Категория:
- VeloRACE / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 22:42
Джиро д’Италия-2022: презентация велокоманд. Фотогалерея
4 мая в столице Венгрии прошла презентация 22 команд-участниц 105-го выпуска Джиро д’Италия, которые 6 мая стартуют в Будапеште. Предлагаем вашему вниманию фотогалерею с презентации команд.
. В финале на сцене появился заветный приз – «Трофео сенца фине – Бесконечная лента Джиро д’Италия» с именами победителей.
В этом году на Джиро д’Италия стартуют три победителя итальянского Гранд-тура – Винченцо Нибали(Astana Qazaqstan), Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), Том Дюмулин (Jumbo-Visma).
Photo Credits: LaPresse
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