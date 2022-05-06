Ян Тратник сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 3-м этапе

Как сказал бы С.Курдюков - это была настоящая "взлётная полоса". А там где "финишниый стол", Марку по прежнему почти нет равных в мощном спурте даже в его то возрасте.

а Гирмэй всё-таки зацепил +2 в чикламине; ну шо ж на Этне будет красоваться в фиолетовом.

Цитата: salomon

Рановато списали в утиль Кэнон-бола !

Выиграл этап - уже не зря поехал/взяли на итальянский гранд тур. Если КЭВ доколесит до 21 мая (14-й этап) будет праздновать свои 37 ДР прям на Джиро)

Почти НЕ в тему:

Цитата: Meridale

Откуда на гонке "4 дня Дюнкерка" пятый этап?)

И даже шестой)) Жильбер: этап + генерал

P.S.

Коментатор за время этапа выдал все что имел и знал свои статистические данные о разных соревнованиях, едва хватило на эфир))..даже о кибер спорте вспомнил))

P.P.S.

Венгрии (симпатишная страна) спасибо за Грандэ Партенцу - это было красиво!

https://twitter.com/qst_alphavinyl/status/1522610240843399170