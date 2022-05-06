Ян Тратник сошёл с Джиро д’Италия-2022 на 3-м этапе

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Вчера, 18:23
Ян Тратник сошёл с Джиро д’Италия-2022 из-за травмы руки
Чемпион Словении Ян Тратник (Jan Tratnik) стал первым гонщиком, сошедшим с Джиро д’Италия-2022. Он был вынужден покинуть гонку во время 3-го этапа из-за острой боли в руке. 32-летний велогонщик команды Bahrain Victorious упал в финале 1-го этапа и повредил запястье.
Photo @Sprintcycling @TeamBahrainVictorious
Ему наложили повязку, он принял участие в разделке на 2-м этапе, где финишировал последним. Тратник вышел на старт 3-го этапа и проехал несколько десятков километров, но из-за боли в запястье и руке не мог хорошо держать руль и решил сойти.
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