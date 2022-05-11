Происшествие с Сэмом Ооменом после 5-го этапа Джиро д’Италия-2022

- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 00:28
Сэм Оомен упал после финиша 5-го этапа Джиро д'Италия-2022
Все гонщики команды Jumbo-Visma спокойно финишировали на 5-м этапе Джиро д’Италия-2022, но после завершения этапа с Сэмом Ооменом произошёл нелепый инцидент с болельщиком.
Когда 26-летний нидерландский гонщик ехал на велосипеде к командному автобусу, он, вероятно, решил порадовать болельщика и протянул ему бачок. Но ремень сумки болельщика зацепился за руль и Сэм Оомен упал. Команда Jumbo-Visma объявила в соцсетях, что с Сэмом Ооменом «кажется, всё в порядке».
Photo (c) Cycling out of context @OutOfCycling
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