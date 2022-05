Происшествие с Сэмом Ооменом после 5-го этапа Джиро д’Италия-2022

Сэм Оомен упал после финиша 5-го этапа Джиро д'Италия-2022

Все гонщики команды Jumbo-Visma спокойно финишировали на 5-м этапе Джиро д’Италия-2022, но после завершения этапа с Сэмом Ооменом произошёл нелепый инцидент с болельщиком.

Когда 26-летний нидерландский гонщик ехал на велосипеде к командному автобусу, он, вероятно, решил порадовать болельщика и протянул ему бачок. Но ремень сумки болельщика зацепился за руль и Сэм Оомен упал. Команда Jumbo-Visma объявила в соцсетях, что с Сэмом Ооменом «кажется, всё в порядке».

Photo (c) Cycling out of context @OutOfCycling