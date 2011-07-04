Джиро д’Италия-2022: презентация финального этапа 105-го выпуска итальянского Гранд-тура

Джиро д’Италия-2022 финиширует на Арене Вероны. 105-й выпуск итальянского Гранд-тура завершится индивидуальной гонкой на время, как было в 1981, 1984, 2010 и 2019 годах, когда победу в общем зачёте «Корса Роза» праздновали Джиованни Баттальин, Франческо Мозер, Иван Бассо и Ричард Карапас.

Филиппо Ганна, действующий чемпион мира в разделке, победитель шести этапов Джиро д’Италия, прокомментировал маршрут: «Джиро д’Италия-2021 началась для меня с розовой майки в Турине и победной для команды розовой майки Эгана Берналя. Было бы приятно повторить это и в следующем году. Кто бы ни выиграл разделку в Будапеште, он сможет носить розовую майку несколько дней. А индивидуальная гонка с финишем на Арене Вероны будет зрелищной и решающей для победителя. Джиро обещает быть интересной».

21-й этап Джиро д’Италия-2022: Verona-Verona (Colline Veronesi), ITT, 17,1 км, набор высоты 280 м

Джиро д’Италия-2022 финиширует в Вероне индивидуальной гонкой на время

На 21-м этапе участники проедут 17 км индивидуальную разделку с преодолением подъёма 4 категории Торричелле (Torricelle), как и в 2010 году, тогда победу одержал Густав Эрик Ларссон (Gustav Erik Larsson), в 2019 году индивидуальную гонку с финишем в Вероне выиграл Чед Хага, опередивший Виктора Кампенартса и Томаса Де Гендта.

Со старта дорога поведёт участников на север. Преодолев серию поворотов по улицам города на первых 5 километрах, велогонщики начнут проходить подъём 4 категории Торричелле (Torricelle, 72 – 277 м, протяжённость 4,5 км, перепад 205 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 9%).

Пройдя вершину подёема, на которой будет расположена промежуточная отсечка времени, участники проедут спуск, ведущий на юг, и вернутся на извилистые улицы Вероны, местами вымощенные брусчаткой. Финиширует 105-го выпуск итальянского Гранд-тура на древнеримской арене Вероны.

Этапы Джиро д’Италия-2022:

Джиро д’Италия-2022: презентация маршрута

Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация маршрута шести среднегорных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация маршрута горных этапов

Таким образом, на Джиро д’Италия-2022 будет теоретически 7 спринтерских, 6 среднегорных,6 высокогорных этапов и 2 индивидуальных гонки на время. Общая протяжённость дистанции составит 3410,3 км, общий набор высоты – 51 км. 105-й выпуск итальянского Гранд-тура стартует 6 мая в столице Венгрии Будапеште, а финиширует 29 мая в Вероне.

Джиро д’Италия-2022 финиширует в Вероне индивидуальной гонкой на время