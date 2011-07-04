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Джиро д’Италия-2022 финиширует в Вероне индивидуальной гонкой на время

Джиро д’Италия-2022: презентация финального этапа 105-го выпуска итальянского Гранд-тура

 

 

Джиро д’Италия-2022 финиширует на Арене Вероны. 105-й выпуск итальянского Гранд-тура завершится индивидуальной гонкой на время, как было в 1981, 1984, 2010 и 2019 годах, когда победу в общем зачёте «Корса Роза» праздновали Джиованни Баттальин, Франческо Мозер, Иван Бассо и Ричард Карапас.

 

 

  Филиппо Ганна, действующий чемпион мира в разделке, победитель шести этапов Джиро д’Италия, прокомментировал маршрут: «Джиро д’Италия-2021 началась для меня с розовой майки в Турине и победной для команды розовой майки Эгана Берналя. Было бы приятно повторить это и в следующем году. Кто бы ни выиграл разделку в Будапеште, он сможет носить розовую майку несколько дней. А индивидуальная гонка с финишем на Арене Вероны будет зрелищной и решающей для победителя. Джиро обещает быть интересной».

 

21-й этап Джиро д’Италия-2022: Verona-Verona (Colline Veronesi), ITT, 17,1 км, набор высоты 280 м

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022 финиширует в Вероне индивидуальной гонкой на времяДжиро д&rsquo;Италия-2022 финиширует в Вероне индивидуальной гонкой на время

 

 

  На 21-м этапе участники проедут 17 км индивидуальную разделку с преодолением подъёма 4 категории Торричелле (Torricelle), как и в 2010 году, тогда победу одержал Густав Эрик Ларссон (Gustav Erik Larsson), в 2019 году индивидуальную гонку с финишем в Вероне выиграл Чед Хага, опередивший Виктора Кампенартса и Томаса Де Гендта.

  Со старта дорога поведёт участников на север. Преодолев серию поворотов по улицам города на первых 5 километрах, велогонщики начнут проходить подъём 4 категории Торричелле (Torricelle, 72 – 277 м, протяжённость 4,5 км, перепад 205 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 9%).

  Пройдя вершину подёема, на которой будет расположена промежуточная отсечка времени, участники проедут спуск, ведущий на юг, и вернутся на извилистые улицы Вероны, местами вымощенные брусчаткой. Финиширует 105-го выпуск итальянского Гранд-тура на древнеримской арене Вероны.

 

 

Этапы Джиро д’Италия-2022:

 

Джиро д’Италия-2022: презентация маршрута

Джиро д'Италия-2022: презентация маршрута спринтерских этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация маршрута шести среднегорных этапов

Джиро д’Италия-2022: презентация маршрута горных этапов

 

 

 

  Таким образом, на Джиро д’Италия-2022 будет теоретически 7 спринтерских, 6 среднегорных,6 высокогорных этапов и 2 индивидуальных гонки на время. Общая протяжённость дистанции составит 3410,3 км, общий набор высоты – 51 км. 105-й выпуск итальянского Гранд-тура стартует 6 мая в столице Венгрии Будапеште, а финиширует 29 мая в Вероне.

 

Джиро д&rsquo;Италия-2022 финиширует в Вероне индивидуальной гонкой на времяДжиро д&rsquo;Италия-2022 финиширует в Вероне индивидуальной гонкой на время

 

 

 

 

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Теги к статье: Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2022 Giro d'Italia Giro d'Italia-2022 Гранд-тур многодневная велогонка велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 15:48 | Регистрация: 7.12.2014

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 15:59 | Регистрация: 4.07.2011

    Честно, вообще какой-то странный маршрут всей джиро

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Комментарии

  • motte
    Джиро д’Италия-2022 финиширует ... (2)
    motte-Фото

    Честно, вообще какой-то странный маршрут всей джиро

  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022 финиширует ... (2)
    Earl57-Фото

  • Адриен
    Андрей Зейц будет выступать в ... (3)
    Адриен-Фото
    Вот если обнародуют БЮДЖЕТ - тогда можно будет делать прогнозы - что ждет команду в ближайшие два-три года...
  • Astanaforever
    Андрей Зейц будет выступать в ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Не впечатлен. Ему 34.

    Пусть Астана опубликует средний возраст гонщиков команды. И сделаем выводы и прогнозы, что ждет команду в следующие два-три года.
  • Earl57
    Джиро д’Италия-2022: презентац ... (11)
    Earl57-Фото

    Карапасу и Лопесу маршрут Джиро точно понравится. Много гор, очень мало разделки - 9 км на 2-м этапе и 17 км на последнем. Всего в сумме 26 км разделки. Мечта, а не Джиро))

    На Джиро-2022 устремятся все антираздельщики вроде Барде или Пино. Когда еще выпадет такой шанс...

     

  • Ice
    Тадей Погачар о своих слабых м ... (9)
    Ice-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Его тактика не в его мозгах,а в его ушах. Запретят радио и будет чувствовать себя как на Олимпийских Играх. Пока у него будет только один     достойный соперник его голова будет работать.У Роглика появляется достойный напарник,Йенос улучшит взаимодействие между собой, да и другие команды в новом сезоне со своими директорами более ответственно подойдут в подготовке к гонкам и их тактика начнет проявлятся с самого начало гонки и до пересечения финишной черты.Как поется в песне-"ни минуты покоя" в ходе гонки.Вот  и увидим, как будет чувствовать себя будущий Меркс.Если выдержит,тогда и отметим,чего он достоин.

    Суть в том, что Тадей пока прогрессирует. И может оказаться так, что все постороения и тактики будут бесполезны, так как его просто физически никто не сможет объехать даже командой. Он посидит на колесе, а потом пульнет так, что никто и не попытается зацепиться.

  • Ice
    Андрей Зейц будет выступать в ... (3)
    Ice-Фото

    А это хорошее пополнение. Действительно надежный командный боец.

  • Avenir
    Astana Qazaqstan Team создаст ... (4)
    Avenir-Фото

    Это точно,Наши доморощенные сильнее их, при условии что пандемия и у наших нет такой практики участия в гонках и при таком техническом обеспечении.Но наши всё равно выигрывают.Но их не берут дайте такие велосипеды областям, дайте массажистов, дайте питание и проживание и где они будут.Помню наши выигрывали командную гонку в Астане (юниоры), но чудесным образом Петропавловск всё-таки вырвал победу, и это постоянно и все (окружение) вокруг готовы порвать за них всех и вся чихая на правила и судей.

  • Qazaqstanec
    Astana Qazaqstan Team создаст ... (4)
    Qazaqstanec-Фото
    создание команды совпало с подходящим возрастом сыновей Винокурова, какая удача! критерии отбора непонятны, как сказал один знакомый человек из мира казахстанского велоспорта: "через 4 года команду закроют, скорее всего, но пока у молодых и перспективных будет шанс возить Винокурят", хинт - им как раз 19...
  • Серафим
    Тадей Погачар о своих слабых м ... (9)
    Серафим-Фото

    Цитата: nightbuster33
    .Вот  и увидим, как будет чувствовать себя будущий Меркс.

     Думаю, Погачар далеко не Меркс, ни будущий, ни нынешний. Он многодневщик, возможно лучший сейчас. Достаточно неплохой раздельщик, довольно средний спринтер и классик. Я бы его скорее сравнил с Армстронгом. У того, правда, разделка была мощная.

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6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
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