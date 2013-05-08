Марк Кэвендиш и его тренер о 35-й победе на этапе Тур де Франс

Марк Кэвендиш: «Тур де Франс больше, чем велоспорт»

В 39 лет Марк Кэвендиш одержал 35-ю победу на этапе Тур де Франс и довёл общее число выигранных этапов Гранд-туров до 55 (35 на французском Гранд-туре, 17 этапов на Джиро д’Италия, 3 этапа Вуэльты Испании).

По количеству общих побед на этапах Гранд-туров он уступает Эдди Мерксу (65 побед - 34 на Тур де Франс, 25 на Джиро д’Италия, 6 на Вуэльте Испании) и Марио Чиполлини - 57 выигранных этапов Гранд-туров (12 на Тур де Франс, 42 на Джиро и 3 на Вуэльте).

В этом году ради борьбы за этап Тур де Франс британский спринтер продолжил карьеру, подписав второй год подряд контракт с казахстанской командой Astana Qazaqstan.

В прошлом году, на Тур де Франс-2023, 35-я победа на этапе была близко, Марк Кэвендиш финишировал вторым, уступив Ясперу Филипсену. На этот раз британский спринтер опередил Яспера Филипсена на 5-м этапе Тур де Франс-2024.

5-й этап Тур де Франс-2024, как и предполагалось, завершился общим спринтом. Команда Astana Qazaqstan контролировала ситуацию. На последних 200 метрах Марк Кэвендиш набрал скорость с 66,2 км/ч до 69,4 км/ч.

Марк Кэвендиш в возрасте 39 лет 1 месяца и 12 дней он стал вторым самым возрастным в истории победителем этапа Тур де Франс после Пино Черами (Pino Cerami), который в 1963 году выиграл этап в По в возрасте 41 года, 2 месяцев и 3 дней.

В этом году Марк Кэвендиш большую часть сезона провёл вдали от дома, в тренировочном лагере команды на высоте, из-за болезни был вынужден поменять график гонок и тренировок, исключив бельгийские классики конца марта, а в апреле работал со своим тренером Василисом Анастопулосом (Vasilis Anastopoulos) в Греции, которая стала его базовым тренировочным лагерем, и где в общей сложности тренировался три месяца, за исключением стартов на Туре Венгрии и Туре Швейцарии. Много дней Марк Кэвендиш также работал на высоте в Сьерра Неваде.

Василис Анастопулос, тренер Марка Кэвендиша в интервью Cyclingnews рассказал: «Была проделала огромная работа. Мы начали с тренировочного лагеря уже в декабре. Думаю, за декабрь и январь я провёл дома не больше четырёх дней. Мы поехали в Колумбии, работали очень много. И там он выиграл этап.

Нам пришлось полностью изменить планы и начать заново. В начале апреля Марк поехал со мной в Грецию. Между гонками в Турции, Венгрии и Швейцарии мы проработали в Греции три месяца. Каждый день тренировались вместе, верили в то, что всё получится. Могу признаться, что было нелегко, но мы не опускали руки, верили, что работа принесёт результат.

Данные, которые он выдавал, показывали, что у него получится. Он вернулся в Грецию сразу после Тура Швейцарии, и мы всю неделю работали над спринтом, потому что работу в горах он уже провёл.

Самым большим вызовом для нас были эти три первых этапа в Италии. В первый день ему было тяжело из-за жары, но мы не паниковали, всё держали под контролем.

Мы разработали идеальный план для этапа с Галибье, чтобы вписаться в лимит времени, не потратив слишком много сил. Даже когда группетто уехало от нас на последнем подъёме, мы сказали ему не волноваться и ехать, ориентируясь на собственные ватты. Мы рассчитали, какие ватты он должен выдавать, чтобы подойти к старту сегодняшнего этапа как можно более свежим.

Он всегда под давлением. Когда он объявил, что продолжит выступать ещё сезон, все постоянно твердили о 35-й победе. Невозможно представить, под каким давлением он жил. Прессинг был невероятным. Но он — великий чемпион, только чемпион может справиться с таким давлением.

Сегодня все увидели, почему он - чемпион. Ему 39 лет. Большинство считало, что у него не получится выиграть. Он ещё в 2021 году доказал, что они ошибаются, а затем снова показал, что они не правы уже в 2024. Он феномен.

Нет, мы не собирается останавливаться. Завтра ещё один шанс. Мы хотим выиграть как можно больше. Поэтому прекращать борьбу не будем. Наша цель — доехать до Ниццы, не до Парижа, к сожалению, и там отпраздновать. Мы хотим одержать ещё две или три победы перед тем, как он закончит карьеру».

Марк Кэвендиш: «Мне немного не верится. Astana сделала большую ставку на этот год, приложила все силы, чтобы мы хорошо выступили на Тур де Франс. Мой босс Александр Винокуров очень рисковал, решил выиграть с нами, по меньшей мере, один этап. Это показывает, что он отлично знает, что такое Тур де Франс. Он знает, что ради этой гонки надо выкладываться по полной. И мы сделали это. Мы работали так, как хотели, все наши усилия, были направлены на сегодняшний день. Мы построили команду, работали с оборудованием, продумывали каждую деталь. Это не значит, что мы теперь возглавим рейтинг UCI, но Тур де Франс - это больше, чем велоспорт.

Обычно для того, чтобы вкатиться, мне требуется несколько дней. Я понимаю, как всё работает, мой тренер и все вокруг меня тоже знают, что надо делать. Я принял участие уже в 15 Тур де Франс. Не люблю переносить плохие дни и мучиться. Но понимаю, что всё дело в голове. Если ты настойчив, то справишься со всем. Если работаешь, тогда появляется возможность, но всё ещё должно сложиться так, как надо. Да, у нас не получилось идеального развоза, такого, как мы планировали, но ребята импровизировали и вывезли меня на лучшую позицию. Я сел в тот поезд, который мог победить. Это важно, когда ты не так силён физически, как другие. В таком случае надо думать головой.

Мне очень повезло, что в Astana Qazaqstan у меня невероятная команда, группа друзей и товарищей по команде, а также, что меня поддерживала семья. Я так благодарен, что моя семья здесь. Они приехали сюда вчера вечером, были и на старте, и на финише. Для меня всегда так много значит их присутствие на гонке, в день, когда я могу выиграть.

Все вложили силы в эту победу. Когда у тебя пятеро детей, а твоя жена воспитывает их и следит, чтобы они жили нормальной жизнью, когда их папы нет дома, это очень здорово, понимаете? Они поддерживали меня всё это время. Думаю, любой отец может подтвердить, насколько важно, что семья смогла приехать и разделить этот момент.

Мне очень повезло, что сейчас, в последние годы своей карьеры, я могу выступать с гонщиками, болельщиком которых останусь, когда прекращу выступать. Буду смотреть их по телевизору, буду за них болеть. Я получил привилегию узнать этих ребят как соперников. В последние несколько дней все меня подбадривали. Большинство гонщиков говорили: «Надеюсь, ты сможешь выиграть этап». Это вызывает во мне массу эмоций.

Прежде всего, постараюсь насладиться победой, а потом попробуем снова добиться успеха, потому что в этом заключается наша работа. Я люблю эту гонку, всегда её любил. Люблю участвовать в ней, люблю смотреть. Ради неё всегда буду выкладываться на сто процентов. Поэтому мы продолжим бороться, будем пробовать со мной и моими развозящими. Мы продолжим бороться и на других этапах уже с Харольдом и Луцем (Алексеем Луценко), и теми ребятами, которые могут выиграть этап. У команды Astana Qazaqstan здесь есть шанс выиграть несколько этапов, мы постараемся и сделаем для этого всё возможное.

Хотя спринтеру нелегко выдержать весь маршрут, но мы приложим все силы, чтобы через две с половиной недели проехать зрелищную разделку от Монако до Ниццы».

История побед на этапах Тур де Франс Марка Кэвендиша

Марк Кэвендиш и его тренер о 35-й победе на этапе Тур де Франс

Марк Кэвендиш и его тренер о 35-й победе на этапе Тур де Франс

Марк Кэвендиш и его тренер о 35-й победе на этапе Тур де Франс

Марк Кэвендиш и его тренер о 35-й победе на этапе Тур де Франс

Марк Кэвендиш и его тренер о 35-й победе на этапе Тур де Франс

Первую победу на этапе Тур де Франс Марк Кэвендиш одержал, когда ему было 23 года, на Тур де Франс в 2008 году, 15 лет, 11 месяцев и 24 дня назад. Тогда он, как и сейчас, тоже выиграл в пятый день Тур де Франс, на 5-м этапе до Шатору, опередив в спринте Оскара Фрейре и Эрика Цабеля. На том же Тур де Франс-2008 Марк Кэвендиш выиграл ещё три этапа (на 8-м этапе обошёл Геральда Циолека, на 12-м - Себастьяна Шаванеля, на 13-м - Робби МакЮэна).

На следующий год на Тур де Франс-2009 Марк Кэвендиш выиграл 6 этапов, включая первый в карьере престижный 21-й этап с финишем на Елисейских Полях, где его развозящий, а теперь спортивный директор команды Astana Qazaqstan Марк Реншоу занял 2-е место, опередив Тайлера Фаррара.

В 2010 году на Тур де Франс Кэвендиш продолжил победное шествие, выиграв 5 этапов. В 2011 году он также увеличил список побед на этапах французского Гранд-тура на пять побед.

В 2012 смог выиграть 3 этапа, в 2013 - два, в 2015 - одну. Следующие 4 победы были одержаны на Тур де Франс-2016, когда Марк Кэвендиш в составе команды Dimension Data сначала выиграл 1-й этап и надел жёлтую майку лидера, обойдя Марселя Киттеля и Петера Сагана, а затем одержал победу ещё на трёх этапах. Затем пять лет в карьере Марка Кэвендиша не было побед на этапах Большой Петли.

Он продолжил вписывать себя в историю Тур де Франс уже в 2021, в составе команды Патрика Лефевра, когда выиграл 4 этапа. Тогда впервые одним из его соперников уже стал молодой Яспер Филипсен, занявший 3-е место на 4-м этапе, где выиграл Марк Кэвендиш, потом Филипсен проиграл британскому спринтеру на 6-м этапе.

На 10-м этапе Тур де Франс-2021 Марк Кэвендиш выиграл у Ваута ван Арта и Яспера Филипсена, на 13-м этапе обошёл Филипсена вместе со своим развозящим Михаэлем Мёркёвым.

Следующее возвращение Марка Кэвендиша на Тур де Франс состоялось уже в составе команды Astana в 2023 году, а в 2024 он одержал 35-ю в карьере победу.