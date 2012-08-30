- Категория:
- VeloNEWS / Giro d'Italia |
- Дата:
- Сегодня, 15:40
Марк Кэвендиш стартует на Джиро д’Италия в седьмой раз в карьере
Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Джиро д’Италия-2023. На старт 6 мая выйдут: 37-летний британский гонщик Марк Кэвендиш, 24-летний итальянский гонщик Самуэле Баттистелла, 31-летний американский велогонщик Джо Домбровски, 29-летний итальянский гонщик Джанни Москон, 24-летний казахстанский гонщик Вадим Пронский, 39-летний испанский гонщик Луис-Леон Санчес, 25-летний итальянский гонщик Кристиан Скарони и 27-летний итальянский гонщик Симоне Веласко.
Самые опытные гонщики команды - Луис-Леон Санчес, Марк Кэвендиш и Джо Домбровски.
Марк Кэвендиш - победитель 16 этапов Джиро д’Италия, поедет итальянский Гранд-тур в седьмой раз в карьере. В 2013 году британский спринтер выиграл цикламеновую майку лучшего в очковой классификации Джиро д’Италия. В прошлом году Марк Кэвендиш выиграл 3-й этап Джиро д’Италия-2022 и занял 3-е место в очковой классификации.
Луис Леон Санчес принял участие в 28 Гранд-турах в карьере, а Джиро д’Италия поедет в пятый раз.
Джо Домбровски поедет Джиро д’Италия в восьмой раз в карьере. Его лучшим результатом в генеральной классификации на итальянском Гранд-туре было 12-е место в 2019 году.
Симоне Веласко, Кристиан Скарони впервые поедут итальянский Гранд-тур, Джанни Москон, несмотря на опыт выступления на Гранд-турах (стартовал на пяти трёхнедельных гонках в карьере), Джиро поедет второй раз.
Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Джиро д’Италия-2023:
Mark Cavendish, (Великобритания)
Samuele Battistella, (Италия)
Joe Dombrowski, (США)
Gianni Moscon, (Италия)
Vadim Pronskiy, (Казахстан)
Luis Leon Sanchez, (Испания)
Cristian Scaroni, (Италия)
Simone Velasco, (Италия)
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