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Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Джиро д’Италия-2023

Марк Кэвендиш стартует на Джиро д’Италия в седьмой раз в карьере

 

 

  Велокоманда Astana Qazaqstan объявила состав на Джиро д’Италия-2023. На старт 6 мая выйдут: 37-летний британский гонщик Марк Кэвендиш, 24-летний итальянский гонщик Самуэле Баттистелла, 31-летний американский велогонщик Джо Домбровски, 29-летний итальянский гонщик Джанни Москон, 24-летний казахстанский гонщик Вадим Пронский, 39-летний испанский гонщик Луис-Леон Санчес, 25-летний итальянский гонщик Кристиан Скарони и 27-летний итальянский гонщик Симоне Веласко.

 

Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Джиро д’Италия-2023

 

  Самые опытные гонщики команды - Луис-Леон Санчес, Марк Кэвендиш и Джо Домбровски.

 

  Марк Кэвендиш - победитель 16 этапов Джиро д’Италия, поедет итальянский Гранд-тур в седьмой раз в карьере. В 2013 году британский спринтер выиграл цикламеновую майку лучшего в очковой классификации Джиро д’Италия. В прошлом году Марк Кэвендиш выиграл 3-й этап Джиро д’Италия-2022 и занял 3-е место в очковой классификации.

 

  Луис Леон Санчес принял участие в 28 Гранд-турах в карьере, а Джиро д’Италия поедет в пятый раз.

 

  Джо Домбровски поедет Джиро д’Италия в восьмой раз в карьере. Его лучшим результатом в генеральной классификации на итальянском Гранд-туре было 12-е место в 2019 году.

 

  Симоне Веласко, Кристиан Скарони впервые поедут итальянский Гранд-тур, Джанни Москон, несмотря на опыт выступления на Гранд-турах (стартовал на пяти трёхнедельных гонках в карьере), Джиро поедет второй раз.

 

Состав велокоманды Astana Qazaqstan на Джиро д’Италия-2023:

 

Mark Cavendish, (Великобритания)

Samuele Battistella, (Италия)

Joe Dombrowski, (США)

Gianni Moscon, (Италия)

Vadim Pronskiy, (Казахстан)

Luis Leon Sanchez, (Испания)

Cristian Scaroni, (Италия)

Simone Velasco, (Италия)

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Теги к статье: Astana Qazaqstan Team Джиро д'Италия-2023 Giro d'Italia-2023 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 16:39 | Регистрация: 30.06.2017

    А на, что этот состав претендует, вот интересно?

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Борис

    Esperus2006

    Сегодня, 16:48 | Регистрация: 15.05.2022

    Цитата: Astanaforever
    А на, что этот состав претендует, вот интересно?
    Скарони с Батистеллой по отрывам покатаются, может в топ 3 и войдут разок. Остальные для количества

  3. Имя: Слава Андреев

    Святославчик

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 27.04.2022

    Все лучшие силы(в виде Луценко) берегут на ТдФ! Чтобы дать бой Поначалу и Винегору)))

  4. Имя: Андрей

    Krakk

    Сегодня, 19:13 | Регистрация: 22.06.2018

    Вот и настало время для Пронского заявить о себе во весь голос. Но победить Роглича при такой протяженности разделок не удастся, максимум второе место.

    Все лучшие силы(в виде Луценко) берегут на ТдФ! Чтобы дать бой Поначалу и Винегору)))
    Эта шутка, наверное, была. А вот здесь Луценко был бы очень кстати в качестве помощника вместо Кэвендиша - этот только под колесами путаться будет. Вместе с Домбрауски и Баттистеллой составил бы отличную поддержку Вадиму.

    1. RVL

      Сегодня, 19:35 | Регистрация: 30.08.2012

      А на счёт Пронского это не шутка?

      1. Имя: Сергей

        SVS

        Сегодня, 19:59 | Регистрация: 26.04.2017

        Это альтернативная вселенная, ИМХО :).

    2. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 20:34 | Регистрация: 7.12.2014

      Болеет же Луценко. К Туру скорее всего выздоровеет, а на Джиро никак не успеет.

  5. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:25 | Регистрация: 8.07.2013

    По Астане все вопросы давно уже отпали, больше удивляют люди которые продолжают чему-то удивляться.

    Конечно с составами прошлых лет не сравнить, ну что делать? Остаеться только ждать и надееться. Я верю что команда сможет выйти из кризиса (в будущем) и повторить победы своих лучших сезонов.

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7 - 11 июня 2023

ZLM Tour

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Комментарии

  • Earl57
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (8)
    Earl57-Фото
    Болеет же Луценко. К Туру скорее всего выздоровеет, а на Джиро никак не успеет.
  • старт-шоссе 82
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    По Астане все вопросы давно уже отпали, больше удивляют люди которые продолжают чему-то удивляться.

    Конечно с составами прошлых лет не сравнить, ну что делать? Остаеться только ждать и надееться. Я верю что команда сможет выйти из кризиса (в будущем) и повторить победы своих лучших сезонов.

  • SVS
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (8)
    SVS-Фото
    Это альтернативная вселенная, ИМХО :).
  • si40w
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (9)
    si40w-Фото
    Цитата: Krakk
    За 15 лет не скажу, но за последние 5 лет точно самый сильный маршрут. И определят сильнейшего вовсе не разделки. И все-таки такая Джиро заслуживает лучшего представительства - состав вызывает недоумение.
    Думаю, это во многом из-за маршрута как раз. Разделки отпугнули многих
  • nightbuster33
    Предварительные составы команд ... (40)
    nightbuster33-Фото

    Тут одна болела рекомендует присмотреть за Димой Груздевым.Пардон, его оказывается тоже нет.Ну-у-у,тогда не знаю. Может, кого-нибудь присмотрите на параде открытия.

  • RVL
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (8)
    RVL-Фото
    А на счёт Пронского это не шутка?
  • Krakk
    Состав велокоманды Astana Qaza ... (8)
    Krakk-Фото

    Вот и настало время для Пронского заявить о себе во весь голос. Но победить Роглича при такой протяженности разделок не удастся, максимум второе место.

    Все лучшие силы(в виде Луценко) берегут на ТдФ! Чтобы дать бой Поначалу и Винегору)))
    Эта шутка, наверное, была. А вот здесь Луценко был бы очень кстати в качестве помощника вместо Кэвендиша - этот только под колесами путаться будет. Вместе с Домбрауски и Баттистеллой составил бы отличную поддержку Вадиму.

  • motte
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (9)
    motte-Фото

    Как я говорил ранее, ремкина эта джиро. 

  • Krakk
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (9)
    Krakk-Фото

    За 15 лет не скажу, но за последние 5 лет точно самый сильный маршрут. И определят сильнейшего вовсе не разделки. И все-таки такая Джиро заслуживает лучшего представительства - состав вызывает недоумение.

  • Святославчик
    Джиро д'Италия-2023. Альтимет ... (9)
    Святославчик-Фото
    Цитата: Андрей Аблёхин
    Надеюсь на новые имена!!! В том году не увидел...
    А Гирмай как же?

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