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Марк Кавендиш открывает счёт победам на 4-м этапе Тура Колумбии-2024

Тур Колумбии. Марк Кавендиш открывает счёт победам на четвёртом этапе

 

 

Гонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш открыл свой победный счет в 2024 году, выиграв массовый спринт на четвертом этапе «Тура Колумбии» с финишем в городе Сипакира. Кавендиш одержал победу после феноменального «развоза» в исполнении Харольда Техады, Алексея Луценко, Микаэля Мёркёва и Кейса Бола, который стал «последним колесом» для спринтера «Астаны».

 

Также, стоит отметить огромный объем работы, который проделал Харольд Мартин Лопес, большую часть этапа проведший во главе пелотона, догоняя отрывы и нейтрализовывая атаки.

 

 

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

«У меня нет слов. Я сидел за своими товарищами на заключительном километре и знал, что не смогу подвести их. Они были бесподобны! Не только в финале, но и весь день. После того, как пелотон распался на группы, они организовали сумасшедшее преследование вместе с Movistar Team, сделав все возможное для того, чтобы мы добрались до спринта.

 

Вера и страсть, которые продемонстрировала наша команда, вызывают слезы на моих глазах. Я так горд тем, что мы смогли выиграть еще один этапе здесь, в Колумбии. Спринтовать против Фернандо Гавирии на его родине тоже стало особенным моментом для меня. Он выходил очень хорошо, на отличной скорости, так что я очень рад разделить с ним подиум сегодняшнего этапа после всей той работы, которую наши команды проделали сегодня», – сказал Марк Кавендиш.

 

«На бумаге этап выглядел достаточно просто, и мы старались контролировать ситуацию. Но, из-за подъема на середине дистанции пелотон разделился на несколько групп, а Марк Кавендиш оказался в группе вместе со спринтерами, в двух минутах позади лидеров. Алексей Луценко и Харольд Мартин Лопес проделали фантастическую работу, закрыв две минуты за 30 км и вернув Кавендиша к лидерам.

 

В нашем спринтерском поезде мы сделали небольшое изменение и поставили Кейса Бола в качестве последнего «развозящего» для Марка. На первом этапе в этой роли выступил Микаэль Мёркёв, но сегодня у него случился прокол колеса в не самый подходящий момент, так что ему пришлось долго догонять и потратить очень много сил. В целом, наш «поезд», все ребята выступили великолепно, а Марк завершил все это замечательной победой. Для команды это был отличный день», – добавил Василис Анастопоулос, главный тренер Astana Qazaqstan Team.

 

После четвертого этапа и накануне королевского горного этапа до Альто де Вино гонщик Astana Qazaqstan Team Харольд Техада сохраняет за собой второе место в общем зачете, уступая лидеру гонки Родриго Контрерасу всего 4 секунды.

 

 Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Team Тур Колумбии-2024 Tour Colombia-2024 Марк Кавендиш

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Комментарии

  • Гонщик
    Тур Колумбии-2024. Этап 4 (6)
    Гонщик-Фото
    С победой , но оба псэна отсутствовали …
  • VeloVelo
    Михаэль Мёркёв о первом спринт ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Надеюсь, он возьмет еще одну олимпийскую медаль на треке.

  • VeloVelo
    Алехандро Вальверде: «В прошло ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Алехандро, спасибо за вью и за всю твою карьеру. Уважение! good

  • VeloVelo
    Тур Колумбии-2024. Этап 4 (6)
    VeloVelo-Фото

    С Победой Марка и Астану! good

  • VeloVelo
    Тур Прованса-2024. Пролог (1)
    VeloVelo-Фото

    Andrey Remkhe

    Rudolf Remkhi

    Почти однофамильцы.

  • старт-шоссе 82
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото
    Нет какой тут спор, просто обмен мнением и информацией. Я всё равно остаюсь при своём,
    =сверх тяжолые нагрузки на гонщиков на гранд-турах=
    и велоспорт остаётся спортом номер 1 - или один из ,по принятию допинга и допинг скандалов.
    По поводу Галибье и Турмале понятно, но я писал = перепад высот= конечно это моё предположение.
    Ещё не забывайте про такую вещь как скорость восхождения. Реккорды восхождения сейчас меняются постоянно.
    Вы написали что =Средняя скорость тоже за 20 последних лет выросла на 1км/ч.= я согласен ,но напишу что всё относительно и приведу пример:
    В 2015 году Роан Денис проехал разделку 13км со скоростью 55км в час и это был рекорд , а в 2023 году Ганна проехал разделку в 25 км со скоростью 56 км в час
  • Astanaforever
    Тур Колумбии-2024. Этап 4 (6)
    Astanaforever-Фото
    Эта победа придаст уверенность в себя. Поздравление ветерану!
  • EL-Fenomeno
    Тур Колумбии-2024. Этап 4 (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Cyrill
    Марка с почином! Надеемся, верим, жд?м!

     kaz №1 в этом/новом сезоне и №163 (!!!) в карьере - гуд лак, Mr.CAV brit

  • Cyrill
    Тур Колумбии-2024. Этап 4 (6)
    Cyrill-Фото
    Марка с почином! Надеемся, верим, жд?м!

    Цитата: Cyrill
    Марка с почином! Надеемся, верим, жд?м!


    И вс?-таки жд?м.
  • sashaney
    Ответ Патрика Лефевра на рассу ... (9)
    sashaney-Фото
    Надеюсь это не спор, а обмен мнениями. Общий километраж стабилизировался на ТдФ уже давно и не меняется примерно с 30-х годов. Он снизился с неимоверных за 5000, кстати. Средняя скорость тоже за 20 последних лет выросла на 1км/ч. Что выглядит разумно: тех и другие прогрессы. Наблюдается плато. А вот про общую и по этапам высоту не нашёл статистики, только по наивысшим точкам, где тоже стабильно последние 30 лет - выше гор лезть некуда. Есть ли у Вас сведения по этому? Интерсно было бы посмотреть. Спасибо.
    з.ы. статистика по общему км/этапы,скорость https://bikeraceinfo.com/tdf/tdfstats.html
    з.ы. 2 вышие точки ТдФ https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_highest_points_reached_in_the_Tour_de_Fra
    nce

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