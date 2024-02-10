Марк Кавендиш открывает счёт победам на 4-м этапе Тура Колумбии-2024

Тур Колумбии. Марк Кавендиш открывает счёт победам на четвёртом этапе

Гонщик Astana Qazaqstan Team Марк Кавендиш открыл свой победный счет в 2024 году, выиграв массовый спринт на четвертом этапе «Тура Колумбии» с финишем в городе Сипакира. Кавендиш одержал победу после феноменального «развоза» в исполнении Харольда Техады, Алексея Луценко, Микаэля Мёркёва и Кейса Бола, который стал «последним колесом» для спринтера «Астаны».

Также, стоит отметить огромный объем работы, который проделал Харольд Мартин Лопес, большую часть этапа проведший во главе пелотона, догоняя отрывы и нейтрализовывая атаки.

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

«У меня нет слов. Я сидел за своими товарищами на заключительном километре и знал, что не смогу подвести их. Они были бесподобны! Не только в финале, но и весь день. После того, как пелотон распался на группы, они организовали сумасшедшее преследование вместе с Movistar Team, сделав все возможное для того, чтобы мы добрались до спринта.

Вера и страсть, которые продемонстрировала наша команда, вызывают слезы на моих глазах. Я так горд тем, что мы смогли выиграть еще один этапе здесь, в Колумбии. Спринтовать против Фернандо Гавирии на его родине тоже стало особенным моментом для меня. Он выходил очень хорошо, на отличной скорости, так что я очень рад разделить с ним подиум сегодняшнего этапа после всей той работы, которую наши команды проделали сегодня», – сказал Марк Кавендиш.

«На бумаге этап выглядел достаточно просто, и мы старались контролировать ситуацию. Но, из-за подъема на середине дистанции пелотон разделился на несколько групп, а Марк Кавендиш оказался в группе вместе со спринтерами, в двух минутах позади лидеров. Алексей Луценко и Харольд Мартин Лопес проделали фантастическую работу, закрыв две минуты за 30 км и вернув Кавендиша к лидерам.

В нашем спринтерском поезде мы сделали небольшое изменение и поставили Кейса Бола в качестве последнего «развозящего» для Марка. На первом этапе в этой роли выступил Микаэль Мёркёв, но сегодня у него случился прокол колеса в не самый подходящий момент, так что ему пришлось долго догонять и потратить очень много сил. В целом, наш «поезд», все ребята выступили великолепно, а Марк завершил все это замечательной победой. Для команды это был отличный день», – добавил Василис Анастопоулос, главный тренер Astana Qazaqstan Team.

После четвертого этапа и накануне королевского горного этапа до Альто де Вино гонщик Astana Qazaqstan Team Харольд Техада сохраняет за собой второе место в общем зачете, уступая лидеру гонки Родриго Контрерасу всего 4 секунды.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team