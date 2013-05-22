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Марк Кавендиш откладывает завершение карьеры и остается в Astana Qazaqstan Team

Марк Кавендиш откладывает завершение карьеры и остается в Astana Qazaqstan Team

 

Один из величайших спринтеров в истории велоспорта британец Марк Кавендиш принял решение отложить завершение своей профессиональной карьеры еще на год. В то же самое время, Марк Кавендиш и команда Astana Qazaqstan Team договорились о новом соглашении. В результате британский гонщик продолжит выступать в составе казахстанской команды до конца 2024 года.

 

 Марк Кавендиш откладывает завершение карьеры и остается в Astana Qazaqstan Team

Photo credit: Astana Qazaqstan Team

 

«В этом году я объявил о завершении карьеры, мне нравилась мысль о том, что больше не придется каждый день вставать по утрам и выезжать на тренировку, не нужно будет подолгу отсутствовать дома, а вместо этого больше времени проводить с семьей. Я люблю велоспорт, люблю гонки, однако, я был доволен своим решением. Но… На самом деле, мое падение и сход с «Тур де Франс» стали не тем окончанием карьеры, на которое я надеялся. Но, случилось, как случилось. В этом году вместе с Astana Qazaqstan Team мы серьезно выросли как команда, и я чувствовал себя здесь, как в семье. И первое, что сказал мне Александр Винокуров после падения на «Тур де Франс»: «почему бы тебе не провести еще один год?». Что ж, моей первой реакцией было: «нет, нет…». Я не был готов изменить свое решение, я уже смирился с ним… Затем, я обсудил это с моей семьей, с детьми, и получил ответ: «ты должен продолжить, но лишь на один год…». Что ж, сейчас я думаю, что готов к еще одному году в качестве профессионального гонщика, и я рад, что я могу провести его и закончить мою карьеру вместе с Astana Qazaqstan Team. Мне по-настоящему нравится эта команда, и даже после 2024 года я был бы рад сделать что-то еще для этого проекта. Но, это все вопрос будущего», - сказал Марк Кавендиш.

«Ни для кого не секрет, что главная цель для Марка был «Тур де Франс» и победа на этапе. И на седьмом этапе он был очень близок к тому, чтобы побить свой исторический рекорд. Однако, тяжелое падение днем позже перечеркнуло все планы и гонщика, и команды. Я считаю, что настоящий чемпион не должен завершать свою карьеру таким образом. Поэтому я спросил Марка, не будет ли он через несколько лет сожалеть о том, что не попробовал еще раз, и, в свою очередь, предложил ему пересмотреть свое решение, остаться еще на один сезон, и все-таки попробовать побороться за этап на «Тур де Франс». Думаю, что Марк сам серьезно об этом думал; пересмотреть уже принятое решение непросто, но в итоге Марк согласился, и 2024 год он проведет в Astana Qazaqstan Team. Если в этом сезоне приход Марка в команду был достаточно неожиданным, то к следующему году мы готовимся основательно, серьезно пересматриваем состав, укрепляем спринтерское направление, вносим кадровые изменения. Побить рекорд, который он делит с Эдди Мерксом, будет непросто, это стало бы историческим достижением, но у нас есть шанс, и мы должны его использовать. Что касается планов после 2024 года, то определенные обсуждения ведутся, и команда заинтересована в продолжении сотрудничества с Марком. Но, конечно, в первую очередь наши мысли о ближайшем сезоне», - сказал Александр Винокуров.

 

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Astana Qazaqstan Team Александр Винокуров

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  1. Wesley-31

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 18.05.2023

    Поедет на Тур и заберет этап.

    1. Имя: Борис

      BlAr

      Сегодня, 15:18 | Регистрация: 5.09.2020

      Надеюсь, что не заберет. Хотя могут и отдать, как на Джиро...

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:08 | Регистрация: 30.06.2017

    Вино, договорись чисто по нашенски, по пацански, по совку, дай бабки Прюдомму , пелотону , еще кому то, забери этот чертов этап...ты же можешь это сделать..? Твоя стихия..))))) Что ради удовлетворения личных амбиций не сделаешь..)))

    Ну, вот. завтра ждём в команде тарана Меркоффа

    Вся жизнь это гонка.

    1. MVDP

      Сегодня, 13:40 | Регистрация: 3.10.2020

      Бабок хватило только на этап Джиро.

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 13:35 | Регистрация: 22.05.2013

    Там уже подросли Кой и Де Ли, с каждым годом это сделать все сложнее, конкуренция очень высокая. 

  4. MVDP

    Сегодня, 13:38 | Регистрация: 3.10.2020

    Судя по фото, Кэвендиш вошел в состав Little Big.

  5. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 14:23 | Регистрация: 18.09.2014

    Вот и молодец!

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  6. Имя: Виктор Сироткин

    Виктор Сироткин

    Сегодня, 14:46 | Регистрация: 14.02.2016

    что бы ни говорили, а событие это выглядит чисто по спортивному: рекорд не всегда дается с первой попытки, тем более не особо подготовленной.

  7. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 14:50 | Регистрация: 30.06.2017

    Интересно, а Эдди сегодня утром не поплохело от этой новости?

    Вся жизнь это гонка.
  8. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 15:06 | Регистрация: 8.07.2017

    Здесь на фото М. Кавендиш хотя и в смокинге - но в футболке.

     

    Это говорит, что Марк по-прежнему всё ещё передовой, современный и молодёжный! 

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Республики Гаити и Французской Республики
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