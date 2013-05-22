Марк Кавендиш откладывает завершение карьеры и остается в Astana Qazaqstan Team

Один из величайших спринтеров в истории велоспорта британец Марк Кавендиш принял решение отложить завершение своей профессиональной карьеры еще на год. В то же самое время, Марк Кавендиш и команда Astana Qazaqstan Team договорились о новом соглашении. В результате британский гонщик продолжит выступать в составе казахстанской команды до конца 2024 года.

Photo credit: Astana Qazaqstan Team

«В этом году я объявил о завершении карьеры, мне нравилась мысль о том, что больше не придется каждый день вставать по утрам и выезжать на тренировку, не нужно будет подолгу отсутствовать дома, а вместо этого больше времени проводить с семьей. Я люблю велоспорт, люблю гонки, однако, я был доволен своим решением. Но… На самом деле, мое падение и сход с «Тур де Франс» стали не тем окончанием карьеры, на которое я надеялся. Но, случилось, как случилось. В этом году вместе с Astana Qazaqstan Team мы серьезно выросли как команда, и я чувствовал себя здесь, как в семье. И первое, что сказал мне Александр Винокуров после падения на «Тур де Франс»: «почему бы тебе не провести еще один год?». Что ж, моей первой реакцией было: «нет, нет…». Я не был готов изменить свое решение, я уже смирился с ним… Затем, я обсудил это с моей семьей, с детьми, и получил ответ: «ты должен продолжить, но лишь на один год…». Что ж, сейчас я думаю, что готов к еще одному году в качестве профессионального гонщика, и я рад, что я могу провести его и закончить мою карьеру вместе с Astana Qazaqstan Team. Мне по-настоящему нравится эта команда, и даже после 2024 года я был бы рад сделать что-то еще для этого проекта. Но, это все вопрос будущего», - сказал Марк Кавендиш.



«Ни для кого не секрет, что главная цель для Марка был «Тур де Франс» и победа на этапе. И на седьмом этапе он был очень близок к тому, чтобы побить свой исторический рекорд. Однако, тяжелое падение днем позже перечеркнуло все планы и гонщика, и команды. Я считаю, что настоящий чемпион не должен завершать свою карьеру таким образом. Поэтому я спросил Марка, не будет ли он через несколько лет сожалеть о том, что не попробовал еще раз, и, в свою очередь, предложил ему пересмотреть свое решение, остаться еще на один сезон, и все-таки попробовать побороться за этап на «Тур де Франс». Думаю, что Марк сам серьезно об этом думал; пересмотреть уже принятое решение непросто, но в итоге Марк согласился, и 2024 год он проведет в Astana Qazaqstan Team. Если в этом сезоне приход Марка в команду был достаточно неожиданным, то к следующему году мы готовимся основательно, серьезно пересматриваем состав, укрепляем спринтерское направление, вносим кадровые изменения. Побить рекорд, который он делит с Эдди Мерксом, будет непросто, это стало бы историческим достижением, но у нас есть шанс, и мы должны его использовать. Что касается планов после 2024 года, то определенные обсуждения ведутся, и команда заинтересована в продолжении сотрудничества с Марком. Но, конечно, в первую очередь наши мысли о ближайшем сезоне», - сказал Александр Винокуров.

Пресс-служба Astana Qazaqstan Team