Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2023 после падения на 8-м этапе

Марк Кэвендиш упал и сошёл с Тур де Франс-2023 на 8-м этапе

Марк Кэвендиш упал за 63 км до финиша на 8-м этапе Тур де Франс-2023. Вернуться на велосипед 38-летний британский велогонщик команды Astana Qazaqstan не смог и сошёл с французского Гранд-тура.

По сообщению велокоманды Astana Qazaqstan, Марк Кэвендиш упал вместе с Пельо Бильбао (Bahrain Victorious). Британский спринтер повредил правое плечо и покинул гонку в машине скорой помощи.

Марк Кэвендиш был нацелен бороться за 35 победу на этапе французского Гранд-тура, но его лучшим результатом стало 2-е место на 7-м этапе.

Обновление данных о состоянии Марка Кэвендиша:

Велокоманда Astana Qazaqstan сообщила, что у Марка Кэвендиша перелом ключицы и ослабление винта прошлого остеосинтеза.