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Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2023 после падения на 8-м этапе

Марк Кэвендиш упал и сошёл с Тур де Франс-2023 на 8-м этапе

 

 

Марк Кэвендиш упал за 63 км до финиша на 8-м этапе Тур де Франс-2023. Вернуться на велосипед 38-летний британский велогонщик команды Astana Qazaqstan не смог и сошёл с французского Гранд-тура.

 

По сообщению велокоманды Astana Qazaqstan, Марк Кэвендиш упал вместе с Пельо Бильбао (Bahrain Victorious). Британский спринтер повредил правое плечо и покинул гонку в машине скорой помощи.

 

Марк Кэвендиш был нацелен бороться за 35 победу на этапе французского Гранд-тура, но его лучшим результатом стало 2-е место на 7-м этапе.

 

Обновление данных о состоянии Марка Кэвендиша:

 

Велокоманда Astana Qazaqstan сообщила, что у Марка Кэвендиша перелом ключицы и ослабление винта прошлого остеосинтеза. 

 

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2023 после падения на 8-м этапе

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2023 после падения на 8-м этапе

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2023 после падения на 8-м этапе

 

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2023 после падения на 8-м этапе

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2023 после падения на 8-м этапе

Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2023 после падения на 8-м этапе

 

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Тур де Франс-2023 Tour de France-2023 Гранд-тур велогонка Мирового тура

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 17:19 | Регистрация: 30.06.2017

    Трагедия. Жаль. Но все равно в строю с Эдди.

    Трагедия. Жаль. Но все равно в строю с Эдди.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Kuanysh

    Antonio Colom

    Вчера, 17:32 | Регистрация: 28.02.2023

    Жаль. Может, ещё, покатаетс годик.

    1. Имя: Игорь

      shain

      Вчера, 18:46 | Регистрация: 1.10.2020

      Может, не в этой помойке.

  3. Имя: Мэлс

    nightbuster33

    Вчера, 17:39 | Регистрация: 20.05.2021

    Сожалею. Кто следующий для зубоскальства?

  4. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 17:49 | Регистрация: 18.09.2014

    О, нет!

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц
  5. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 18:02 | Регистрация: 10.06.2017

    Как жаль, закончилось ожидание …

  6. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 18:03 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: Antonio Colom
    Жаль. Может, ещё, покатаетс годик.
    Он может. Но, кто с ним подпишет контракт на сл. сезон из команд мирового дивизиона? А Астана вылетит в этом году. И нет гарантий, что организаторы тура Астану пригласят на участие в сл. году.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Drew

      ittrainbow

      Вчера, 23:29 | Регистрация: 16.07.2022

      лицензии на участие выдавались по итогам цикла 2020-22 на цикл 2023-25 и Астана предыдущий закончила на 13-м получив трехлетнюю лицензию

      что я понимаю не так?

  7. Имя: Андрей Пугачев

    Pugachev

    Вчера, 19:54 | Регистрация: 8.09.2010

    Ну, не поклонник я Кавендиша... И не хотел его победы с стиле "рестлинг для публики".... Но - что-то жалко: очень много "ключевых" падений у него последние ("нисходящие") годы было. По молодости был крепок, как дубовый ствол, вероятно, осталисть старые рефлексы. да организм не тот. Скорейшей поправки - и чтобы еще погонялся хоть сезончик!

     

  8. Имя: Ернат

    Ернат

    Вчера, 20:54 | Регистрация: 22.09.2020

    мне кажется допрыгался Вино, привет ему от супермена, настигла его кара (((( кинуть супермена, который долго был в астане, хоть ему не фартило во многом, но хотя бы стабильно занимал места на этапах и в общем зачете

  9. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 20:55 | Регистрация: 15.04.2010

    Видно этот Тур будет его последний.

  10. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 21:00 | Регистрация: 10.06.2017

    Не поедет он ещё год.

  11. Имя: Виктор

    oblivion

    Вчера, 21:00 | Регистрация: 18.04.2021

    Цитата: Astanaforever
    Цитата: Antonio Colom
    Жаль. Может, ещё, покатаетс годик.
    Он может. Но, кто с ним подпишет контракт на сл. сезон из команд мирового дивизиона? А Астана вылетит в этом году. И нет гарантий, что организаторы тура Астану пригласят на участие в сл. году.
    В этом не вылетит. В конце 2025 заканчивается цикл отбора

  12. Camel

    Вчера, 21:07 | Регистрация: 29.01.2017

    Цитата: Николай Н.
    Видно этот Тур будет его последний.

    Да что вы говорите!

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Tour de Pologne

3 - 13 августа 2023

World Championships

6 августа 2023

World Championships. Road Race. Men Elite

11 августа 2023

World Championships. ITT. Men Elite

ОПРОС

Кто выиграет Тур де Франс-2023?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Согласен, Подходящий этап для того, чтобы расставить все точки над "i" в первой пятерке.

    Но! Есть такое волшебное слово "колхоз".
    Тем более, что на первой неделе напахались "в усмерть" все.
    Такой интенсивной первой недели, возможно, еще не было никогда.

    Поэтому есть вариант сберечь силы генералам,
    а этап отдать отрыву. Думаю, что так и будет.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    VeloVelo-Фото
    Вы о чем? О том что он не потянет финишный крутяк?
    А почему не потянет? Вы что-то знаете?
  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (24)
    VeloVelo-Фото

    Лутченко это хоккеист такой был замечательный.



    Астане теперь в отрывы отбираться обязательно и ждать своего шанса. 
    Надеюсь, без победы не уедут с Тура. Алга, Астана!

    Надеюсь, что Лёша восстановится на 2-й или на 3-й неделе.

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (24)
    VeloVelo-Фото
    Спасибо за инфу.
  • s75
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (24)
    s75-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Еще сохраняется для него шанс вероятного вхождения в десятку.


    В третью.

  • ittrainbow
    Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Ф ... (14)
    ittrainbow-Фото
    лицензии на участие выдавались по итогам цикла 2020-22 на цикл 2023-25 и Астана предыдущий закончила на 13-м получив трехлетнюю лицензию

    что я понимаю не так?
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (16)
    s75-Фото

    Оказывается, когда-то подававший большие надежды Крис "DNF" Лаулесс после того, как в марте его британская континентальная команда приказала долго жить, перебрался в континентальную команду развития Lotto Dstny. 

  • MVDP
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    MVDP-Фото

    Завтра могут майку и отдать кому-нибудь типа Барде. Юмба, мне кажется, подустала за последние дни.

  • nightbuster33
    Тур де Франс-2023. Результаты ... (24)
    nightbuster33-Фото

    Поддерживая Кэва команда забыла,что есть такой гонщик как Техада. Впереди ещё 2/3 гонки. Теперь появились помощники и для него.Еще сохраняется для него шанс вероятного вхождения в десятку. Но....,Лутченко и Федоров будущие участники ЧМ. Да и первый, в поиске пути вероятной победы на одном из этапов. Так что, больше вопросов,чем ответов.

  • motte
    Тур де Франс-2023, превью этап ... (7)
    motte-Фото

    Цитата: velodoctor
     Мне интересно замахнется ли Погачар  завтра  на этап и возможную желтую майку перед днем отдыха, будет ли УАЕ ради этого контролировать отрыв. Риски в этом несомненно есть, т.к. мы уже видели 2 раза обратное когда юмба вела гонку выигрывал словенец и наоборот. Ну и к гадалке не ходи, разборки будут на последних 3 км.
     Судя по пкс, последний раз этап тут финишировал аж в 1988 году, до этого в 86 и оба раза победили отрывы, геренральщики были основные примерно в 1,5 минутах между собой, но правда тогда это был конец 3 недели, да и эпоха немного дургая.

    Непременно замахнется, финишная горка ( крутяк) под него, Джабо будет стараться взять его измором с самого начала гонки.

    Ребят, а ведь Федерико Мартин Бахамонтес жив по сей день, ему 94 года, он Легенда всех Легенд в истории велоспорта!!!

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2 Эвенепул Р. (Bel) (SOQ) 5073
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 5057
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 3836
5 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3527
6 Педерсен М. (Den) (TFS) 3316
7 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 2968
8 Томас Г. (GBr) (ING) 2943
9 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 2844
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 2826

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