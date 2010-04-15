Марк Кэвендиш сошёл с Тур де Франс-2023 после падения на 8-м этапе

- Категория:
- VeloNEWS / Tour de France |
- Дата:
- Вчера, 16:48
Марк Кэвендиш упал и сошёл с Тур де Франс-2023 на 8-м этапе
Марк Кэвендиш упал за 63 км до финиша на 8-м этапе Тур де Франс-2023. Вернуться на велосипед 38-летний британский велогонщик команды Astana Qazaqstan не смог и сошёл с французского Гранд-тура.
По сообщению велокоманды Astana Qazaqstan, Марк Кэвендиш упал вместе с Пельо Бильбао (Bahrain Victorious). Британский спринтер повредил правое плечо и покинул гонку в машине скорой помощи.
Марк Кэвендиш был нацелен бороться за 35 победу на этапе французского Гранд-тура, но его лучшим результатом стало 2-е место на 7-м этапе.
Обновление данных о состоянии Марка Кэвендиша:
Велокоманда Astana Qazaqstan сообщила, что у Марка Кэвендиша перелом ключицы и ослабление винта прошлого остеосинтеза.
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