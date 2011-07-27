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Марк Реншоу и Василис Анастопулос о подготовке Марка Кэвендиша и команды Astana Qazaqstan к Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш начнёт сезон с Тура Колумбии-2024 и увеличит количество тренировок на высоте перед Тур де Франс

 

Марк Реншоу и Василис Анастопулос о подготовке Марка Кэвендиша и команды Astana Qazaqstan к Тур де Франс-2024

 

38-летний британский спринтер Марк Кэвендиш начнёт свой 20-й сезон в профессионалах и второй сезон в команде Astana Qazaqstan с Тура Колумбии, который пройдёт с 6 по 11 февраля.

 

Тренер Кэвендиша Василис Анастопулос в интервью GCN рассказал, что большое количество тренировок на высоте станут важным инструментом в подготовке к Тур де Франс-2024, первый из таких тренировочных лагерей на высоте пройдёт в Колумбии, а также подчеркнул, что Марк Кэвендиш не будет принимать участие в Джиро д’Италия.

 

Василис Анастопулос, тренер команды Astana Qazaqstan:

 

«Впервые команда поедет так далеко в тренировочный лагерь. Мы думали поехать в Колумбию ещё до того, как организаторы Тура Колумбии объявили о проведении гонки. А теперь у нас появилась фантастическая возможность. Сценарий кажется совершенно идеальным.

 

Мы собираемся проехать хороший блок гонок, а потом будем восстанавливаться. Потом ещё один блок тренировок и пара гонок перед Туром. Группа Марка в этом году перед Тур де Франс поработает в двух длительных тренировочных лагерях на высоте. Ещё один тренировчный лагерь хотим провести в Греции в апреле - всё это часть процесса подготовки к Тур де Франс-2024».

 

Марк Кэвендиш: "Никогда в карьере ещё я не был в стольких тренировочных лагерях на высоте, но теперь это необходимость. Если сейчас не работать так, то не достигнешь необходимого уровня".

 

Марк Реншоу, который стал спортивным директором команды Astana Qazaqstan, считает, что уровень спринтерского поезда команды в следующем сезоне будет намного выше, чем в прошедшем, и  команда сможет одержать в следующем сезоне 10 - 15 побед в гонках Мирового тура.

 

В интервью GCN во время тренировочного лагеря команды Astana Qazaqstan в испанской Алтее Марк Реншоу сказал:

 

«Команда, которая поедет Тур де Франс-2024, на мили впереди команды, которая была на Туре в 2023 году. Есть Мёркёв с его опытом, Баллерини, Кейс Бол, Алексей Луценко - на Тур де Франс он сделал хороший просвет для Кейса Бола, Евгений Фёдоров… У нас сильные гонщики, которые приобретают всё больше опыта. Присутствие в команде Мёркёва вдохновило всех, потому что когда ты хороший спринтер и у тебя прекрасный развозящий поезд, возникает давление добиться результата. В девяти случаях из десяти Мёркёв вывезет его на идеальную позицию. Оправданий не будет, когда ты видишь впереди финишную черту, и никто не мешает, ты должен сделать следующий шаг. Это мотивирует гонщиков.

 

10 - 15 побед достижимы. Да, у нас нет силы некоторых команд, но топ-10 наших гонщиков идут вровень с гонщиками некоторых других команд.

 

Глеб Сырица - просто абсолютная машина. Он выглядит мощным и сильным, а теперь нам надо выпустить его на простор, это всё, что ему требуется. Кейс Бол достаточно быстрый, чтобы побеждать в гонках, подводящих к Гранд-турам, а Баллерини - на классиках. У нас много направлений, на которых мы будем бороться».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    21 декабря 2023 02:30 | Регистрация: 30.06.2017

    Так послушаешь эти победные реляции и поверишь всерьез, что Астана на туре всех спринтеров разнесет, включая Якобсенов, Педерсенов, Филипсенов с Метьюзами и Груневегенами включая. Дай Бог.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Sasha

    sashaney

    21 декабря 2023 03:46 | Регистрация: 19.09.2014

    Цитата: Astanaforever
    Так послушаешь эти победные реляции и поверишь всерьез, что Астана на туре всех спринтеров разнесет, включая Якобсенов, Педерсенов, Филипсенов с Метьюзами и Груневегенами включая. Дай Бог.
    Ну цель то реальная один этап. После этого шампанское и селфи.

  3. Имя: Борис

    BlAr

    21 декабря 2023 06:15 | Регистрация: 5.09.2020

    Почитаешь интервью, а там прямо "эх, держите меня семеро!"

  4. Имя: Ararat

    ararat

    21 декабря 2023 07:28 | Регистрация: 11.12.2014

    Аминь! Удачи!

  5. Имя: Олег

    Joe

    21 декабря 2023 15:47 | Регистрация: 14.05.2019

    А мне нравится такой подход. Красиво, духоподъемно. В спорте по-другому, не вселив веру в победу, побеждать не получится. Буду рад, если Астана, испытывающая стесненность в своих возможностях, проведет успешный сезон, а Кэв сделает красивую спортивную сказку былью. И Нетфликс выкупит права на историю Кэвендиша, чтобы снять сериал в жанре спортивной драмы.

  6. Имя: Ден

    rude_rider

    21 декабря 2023 16:43 | Регистрация: 27.07.2011

    ставить на одну лошадку так себе )))) 

    девирсификация как же.. 

     

    проект астана катится катится .. 

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Комментарии

  • s75
    Йонас Вингегор и Сепп Кусс про ... (3)
    s75-Фото

    Если UAE сумеют сделать из своих звезд Команду, защитить титул Висме будет нелегко.


  • Astanaforever
    Велокоманда Movistar представи ... (5)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sashaney
    Цитата: nightbuster33
    Между тем,на торжественном ужине по случаю презентации нового состава команды "Астана", в связи с завершением карьеры,  Зейтсу был преподнесен подарок байк "WILIER" со спец.раскраской. Таким  образом,окончательно распрощались с легендой казахстанского велоспорта по числу участия в гонках МТ.Здоровья и успехов в "мирной" жизни!
    Сам решил или контракт не нашёл?
    Нет, просто Зейц меньше в корешах у Вино чем Димон Груздев..
  • motte
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    motte-Фото

    Ваут пропускает тур ради олимпийского Парижа 

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (132)
    s75-Фото

    Цитата: s75
    Датчанин Теодор Сторм, которого "сватают" в Инеос-2025, следующий сезон проведет в датской континентальной команде ColoQuick, за которую в свое время гонялся Вингегаард.


    Похоже, транзитный сезон в континентальной команде отменяется, следующий сезон датчанин начнет в Инеос.

    (@dnlbenson)

  • s75
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    s75-Фото
    deltaG Ketones, a company that produces the revolutionary ketone ester, deltaG, and the multi-disciplinary WorldTeam Alpecin-Deceuninck, are excited to announce their 2024 partnership.

    приехали;)
  • Гонщик
    Киан Эйтдебрукс представлен ка ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Freejazz
    Цитата: Гонщик
    Цитата: Karmatron
    Ремко по сравнению с ним скромен и немногословен.
    Есть такое , а этот юнец  когти на пальцах подстриг бы для начала ... 
    Надо смотреть на другой (левой руке). Может он на гитаре играет?
    Рассмешил , а может в ушах ковыряется ...

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото

    Цитата: Earl57
    47 человек Матье обогнал на круг!!!

    И это он ещё кетонами не закинулся, наверное.

  • Earl57
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    Earl57-Фото

    На таких трассах с песком, где требуется прежде всего физическая сила, с Ван дер Пулом сложно сражаться. Он привез Вауту больше минуты, однако сам Ваут привез минуту 3-му месту. Ван Арт какое-то время пытался догонять Матье, потом бросил и спокойно поехал в комфортном для себя темпе. Из 61 стартовавших в гонке финишировали только 10 человек, включая Матье. Причем 8-й, 9-й и 10-й закончили гонку через пять с половиной минут после Ван дер Пула. У троих DNF, остальные стали круговыми. 47 человек Матье обогнал на круг!!!

    Так что минута Ван Арту - это так, мелочь))

  • MVDP
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    MVDP-Фото
    Цитата: velodoctor
    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 
    Готовились к сегодняшнему этапу КМ.
  • velodoctor
    Матье ван дер Пул обошёл Ваута ... (6)
    velodoctor-Фото

    Интересно почему большинство ребят из топ 10 проигнорировали гонку. 

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