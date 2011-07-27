Марк Реншоу и Василис Анастопулос о подготовке Марка Кэвендиша и команды Astana Qazaqstan к Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш начнёт сезон с Тура Колумбии-2024 и увеличит количество тренировок на высоте перед Тур де Франс

38-летний британский спринтер Марк Кэвендиш начнёт свой 20-й сезон в профессионалах и второй сезон в команде Astana Qazaqstan с Тура Колумбии, который пройдёт с 6 по 11 февраля.

Тренер Кэвендиша Василис Анастопулос в интервью GCN рассказал, что большое количество тренировок на высоте станут важным инструментом в подготовке к Тур де Франс-2024, первый из таких тренировочных лагерей на высоте пройдёт в Колумбии, а также подчеркнул, что Марк Кэвендиш не будет принимать участие в Джиро д’Италия.

Василис Анастопулос, тренер команды Astana Qazaqstan:

«Впервые команда поедет так далеко в тренировочный лагерь. Мы думали поехать в Колумбию ещё до того, как организаторы Тура Колумбии объявили о проведении гонки. А теперь у нас появилась фантастическая возможность. Сценарий кажется совершенно идеальным.

Мы собираемся проехать хороший блок гонок, а потом будем восстанавливаться. Потом ещё один блок тренировок и пара гонок перед Туром. Группа Марка в этом году перед Тур де Франс поработает в двух длительных тренировочных лагерях на высоте. Ещё один тренировчный лагерь хотим провести в Греции в апреле - всё это часть процесса подготовки к Тур де Франс-2024».

Марк Кэвендиш: "Никогда в карьере ещё я не был в стольких тренировочных лагерях на высоте, но теперь это необходимость. Если сейчас не работать так, то не достигнешь необходимого уровня".

Марк Реншоу, который стал спортивным директором команды Astana Qazaqstan, считает, что уровень спринтерского поезда команды в следующем сезоне будет намного выше, чем в прошедшем, и команда сможет одержать в следующем сезоне 10 - 15 побед в гонках Мирового тура.

В интервью GCN во время тренировочного лагеря команды Astana Qazaqstan в испанской Алтее Марк Реншоу сказал:

«Команда, которая поедет Тур де Франс-2024, на мили впереди команды, которая была на Туре в 2023 году. Есть Мёркёв с его опытом, Баллерини, Кейс Бол, Алексей Луценко - на Тур де Франс он сделал хороший просвет для Кейса Бола, Евгений Фёдоров… У нас сильные гонщики, которые приобретают всё больше опыта. Присутствие в команде Мёркёва вдохновило всех, потому что когда ты хороший спринтер и у тебя прекрасный развозящий поезд, возникает давление добиться результата. В девяти случаях из десяти Мёркёв вывезет его на идеальную позицию. Оправданий не будет, когда ты видишь впереди финишную черту, и никто не мешает, ты должен сделать следующий шаг. Это мотивирует гонщиков.

10 - 15 побед достижимы. Да, у нас нет силы некоторых команд, но топ-10 наших гонщиков идут вровень с гонщиками некоторых других команд.

Глеб Сырица - просто абсолютная машина. Он выглядит мощным и сильным, а теперь нам надо выпустить его на простор, это всё, что ему требуется. Кейс Бол достаточно быстрый, чтобы побеждать в гонках, подводящих к Гранд-турам, а Баллерини - на классиках. У нас много направлений, на которых мы будем бороться».