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Марк Кэвендиш: «Самое тяжёлое для меня в последние годы – не побеждать»

Марк Кэвендиш о подписании контракта с велокомандой Astana Qazaqstan

 

 

  37-летний британский спринтер  Марк Кэвендиш после неудачи с проектом B&B Hotels / “Paris Cycling” благодаря приходу в велокоманду Astana Qazaqstan получил шанс принять участие в Тур де Франс после того, как в 2021 году выиграл вторую зелёную майку Тур де Франс и довёл количество побед на французском Гранд-туре до 34.

 

  В интервью L’Equipe, первом за долгое время, чемпион Великобритании рассказал, как заключил контракт после того, как ему позвонил генеральный менеджер команды Astana Qazaqstan Александр Винокуров.

 

Марк Кэвендиш: «Самое тяжёлое для меня в последние годы – не побеждать»

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

 

 

  Марк Кэвендиш: «Все знают, что я построил всю свою карьеру на Туре. Я люблю Тур де Франс. Но все эти истории о рекорде идут не от меня. Это всё спекуляции других. В конце концов, у меня была долгая и счастливая карьера. За это время я вырос как личность. У меня дети, я осознал, что моя цель – вдохновлять людей. Мои дети не смотрят только на мои результаты, он восхищаются и другими гонщиками. Поэтому, если я могу повлиять на опыт других детей, увлекающихся велоспортом, как происходит с моими детьми, буду продолжать выступать так долго, как только получится.  

 

  Проект «Париж», на который мы надеялись, не получился. Но нельзя оглядываться и жалеть себя. Жизнь меня научила просто двигаться дальше. Вино (Александр Винокуров) позвонил мне в декабре, когда с проектом «Париж» всё было кончено. Осенью у меня было несколько вариантов, но, конечно, некоторые из них уже потеряли актуальность, потому что я тогда подписался на парижский проект.

 

  Звонок Вино оказался немного неожиданным, но приятным сюрпризом. Самое важное, как Вино говорил со мной – в очень позитивном ключе. Мне не нужно было доказывать, кто я, подтверждать, для чего я подхожу.

 

  Я несколько месяцев не давал интервью, всё, что в это время писали обо мне – домыслы, что всегда расстраивает. В моей частной жизни многое произошло. Я волновался о безопасности моей семьи, и благодарен Вино и команде Astana, что дали мне время сфокусироваться на этом, удостовериться, что с моей семьёй всё хорошо. Уже одно это показывает атмосферу и менталитет команды. Сейчас я очень счастлив, команда прекрасно меня приняла. Хорошо, что всё снова начинается, я очень взволнован.

 

  Самым тяжёлым для меня за последние несколько лет было не побеждать или не иметь возможности участвовать в гонках.  Мы с Вино поставили цели, и это очень вдохновляет».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:54 | Регистрация: 30.06.2017

    А про безопасность семьи, это, что? Неушта про это злосчастное ограбление дома Марка? Что так все серьезно было?

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • nightbuster33
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    nightbuster33-Фото

    Это первое выступление Сырицы с более известными соперниками из высшей лиги,отсюда плохое знание их возможностей и соответственноно не тот первоначальный выбор колеса. Был далеко,когда основные  начали финишировать,создали просвет,который он не смог погасить и,возможно, из-за наступившей уже усталости.Как-никак,первый старт сезона. И тем более,что его возможного помошника, Гидича, небыло рядом,который незадолго до финиша попал в завал.

  • Astanaforever
    Марк Кэвендиш: «Самое тяжёлое ... (1)
    Astanaforever-Фото
    А про безопасность семьи, это, что? Неушта про это злосчастное ограбление дома Марка? Что так все серьезно было?
  • Astanaforever
    Вуэльта провинции Сан-Хуан-202 ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Ни Якобсена,ни Эвенпула не было в финальной разборке. Морков порвал своих одноклубников.А Сырица ещё всем жару даст в этом сезоне. И того же Кэвендиша вывезет на финиш за 35 победой. Рама о го го.! Пятое место тому подтверждение.
  • MVDP
    Classica Comunitat Valenciana ... (1)
    MVDP-Фото

    Серьезная заявка на топ-6 рейтинга UCI.

  • MVDP
    Велокросс. UCI World Cup Benid ... (2)
    MVDP-Фото

    В том, чтобы быть первым до поворота.
    Последний круг точно войдет во всевозможные хайлайты. Уложились в час ровно, кстати.

  • Komayagua
    Тур Даун Андер-2023. Этап 5 (3)
    Komayagua-Фото
    Несомненно, как и в прошлом году.
  • velodoctor
    Велокросс. UCI World Cup Benid ... (2)
    velodoctor-Фото

    Вот в чем смысл финиша из-за поворота сразу. 

  • Виктор Сироткин
    Велокросс. UCI World Cup Benid ... (1)
    Виктор Сироткин-Фото

    ФВЭ очень мощно разгоняется и умеет экономить силы. А главное едет эмоционально сдержанно. У ПП был бы шанс, если бы она на последних барьерах была впереди, что она и пыталась сделать, но не удержала соперницу позади себя.

    Необычная конфигурация трассы, по характеру напоминающая картодром.

  • SVS
    Джанни Москон сошёл с Тура Дау ... (2)
    SVS-Фото

    Сорри за офф-топ, но с "астанинцами" вот этим уже кто-нибудь поделился?

    Тут по русски просто. Когда оригинальное видео вышло, к сожалению - не в курсе...

     

    https://youtu.be/SLiDz8d65Nc

     

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