Марк Кэвендиш: «Самое тяжёлое для меня в последние годы – не побеждать»

Марк Кэвендиш о подписании контракта с велокомандой Astana Qazaqstan

37-летний британский спринтер Марк Кэвендиш после неудачи с проектом B&B Hotels / “Paris Cycling” благодаря приходу в велокоманду Astana Qazaqstan получил шанс принять участие в Тур де Франс после того, как в 2021 году выиграл вторую зелёную майку Тур де Франс и довёл количество побед на французском Гранд-туре до 34.

В интервью L’Equipe, первом за долгое время, чемпион Великобритании рассказал, как заключил контракт после того, как ему позвонил генеральный менеджер команды Astana Qazaqstan Александр Винокуров.

Photo (c) Astana Qazaqstan Team

Марк Кэвендиш: «Все знают, что я построил всю свою карьеру на Туре. Я люблю Тур де Франс. Но все эти истории о рекорде идут не от меня. Это всё спекуляции других. В конце концов, у меня была долгая и счастливая карьера. За это время я вырос как личность. У меня дети, я осознал, что моя цель – вдохновлять людей. Мои дети не смотрят только на мои результаты, он восхищаются и другими гонщиками. Поэтому, если я могу повлиять на опыт других детей, увлекающихся велоспортом, как происходит с моими детьми, буду продолжать выступать так долго, как только получится.

Проект «Париж», на который мы надеялись, не получился. Но нельзя оглядываться и жалеть себя. Жизнь меня научила просто двигаться дальше. Вино (Александр Винокуров) позвонил мне в декабре, когда с проектом «Париж» всё было кончено. Осенью у меня было несколько вариантов, но, конечно, некоторые из них уже потеряли актуальность, потому что я тогда подписался на парижский проект.

Звонок Вино оказался немного неожиданным, но приятным сюрпризом. Самое важное, как Вино говорил со мной – в очень позитивном ключе. Мне не нужно было доказывать, кто я, подтверждать, для чего я подхожу.

Я несколько месяцев не давал интервью, всё, что в это время писали обо мне – домыслы, что всегда расстраивает. В моей частной жизни многое произошло. Я волновался о безопасности моей семьи, и благодарен Вино и команде Astana, что дали мне время сфокусироваться на этом, удостовериться, что с моей семьёй всё хорошо. Уже одно это показывает атмосферу и менталитет команды. Сейчас я очень счастлив, команда прекрасно меня приняла. Хорошо, что всё снова начинается, я очень взволнован.

Самым тяжёлым для меня за последние несколько лет было не побеждать или не иметь возможности участвовать в гонках. Мы с Вино поставили цели, и это очень вдохновляет».