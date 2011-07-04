Тадей Погачар — победитель 4-го этапа Тур де Франс-2024

Тадей Погачар выиграл 4-й этап Тур де Франс-2024 атакой на Галибье и вернул жёлтую майку лидера

25-летний словенский велогонщик Тадей Погачар одержал победу на 4-м этапе Тур де Франс-2024, горном этапе с набором высоты 3600 м, вновь выиграв из сольного отрыва, атаковав у вершины Галибье. Многочисленный отрыв дня не смог уехать от группы генеральщиков и был нейтрализован на финальном подъёме дня.

Тадей ускорился за 800 м до вершины Галибье, после того, как команда UAE Team Emirates оставила от пелотона группу в восемь гонщиков. Никто из соперников не смог сесть Погачару на колесо, и словенский гонщик финишировал с преимуществом в 35 секунд над ближайшими преследователями, выиграв также 8 бонусных секунд на вершине Галибье, и вновь надел жёлтую майку лидера.

Ход 4 этапа Тур де Франс-2024

Сразу после старта первым атаковал Мадс Педерсен (Lidl-Trek), нацеленный побороться за промежуточный спринт. За ним потянулись гонщики, которые добрали датского гонщика через 7 км. Но атаки из пелотона продолжались.

За 130 км до финиша с 12 секундами преимущества образовалась группа в составе Мадса Педерсена, Ваута Пулса (Bahrain Victorious), Кевина Женье (Groupama-FDJ), Франка ван ден Брук (dsm), Харольда Техады (Astana Qazaqstan).

Ленни Мартинес (Groupama FdJ), Сёрен Краг Андерсен (Alpecin Deceuninck) и Рауль Пьерна Гарсия (Arkea) оторвались от пелотона, чтобы переложиться к отрыву, который в начале первого подъёма дня лидировал с 20 секундами. Но 34 км до вершины догнали и первый отрыв дня, и команда Lidl-Trek выстроилась, чтобы развезти Мадса Педерсена перед промежуточным спринтом, который он в итоге выиграл у Биньяма Гирмая (Intermarche Wanty).

За 30 км до вершины Сестриере атаковали Максим Ван Гильс (Lotto Dstny) и Стивен Уильямс (Israel Premier Tech), но их догнали, и вперёд через 5 км уехали Кристофер Юл-Йенсен (Jayco AlUla), Ойер Ласкано (Movistar), Алексей Луценко (Astana Qazaqstan) и Тобиас Халланд Йоханнессен (Uno X).

Большой просвет им создать не удалось. В это время из пелотона выпадали спринтеры, отстал и Ваут ван Арт (Visma Lease a Bike), в группе которого также был и Эган Берналь (INEOS). За 21 км до вершины группа Ван Арта проигрывала пелотону 1 минуту. В это время к квартеру лидеров переложились Бруно Армираль (Decathlon AG2r), Роман Грегуар (Groupama FDJ), но пелотон был рядом и атаки продолжались.

За 17 км до вершины Сестриере впереди сформировалась группа из 17 гонщиков:

Крис Юл-Йенсен (Chris Juul-Jensen (Jayco-AlUla),

Жульен Бернар (Julien Bernard (Lidl-Trek),

Бруно Армираль (Bruno Armirail (Decathlon-Ag2r La Mondiale),

Давид Годю, Роман Грегуар и Валентан Мадуа (David Gaudu, Romain Gregoire, Valentin Madouas (Groupama-FDJ),

Матье ван дер Пул (Mathieu Van der Poel ( Alpecin-Deceuninck),

Стивен Уильямс (Stephen Williams (Israel-Premier Tech),

Ойер Ласкано (Oier Lazkano (Movistar Team),

Рауль Гарсия Пьерна и Кристиан Родригес (Raúl García Pierna, Cristian Rodríguez (Arkéa-B&B Hotels),

Кобе Гооссенс (Kobe Goossens (Intermarché-Wanty),

Варран Баргиль (Warren Barguil (Team dsm-firmenich PostNL ),

Алексей Луценко (Alexey Lutsenko (Astana Qazaqstan),

Одд Кристиан Эйкинг и Тобиас Халланд Йоханнессен (Odd Christian Eiking, Tobias Halland Johannessen (Uno-X),

Матье Бургодо (Mathieu Burgaudeau (TotalEnergies).

За 13,5 км до вершины Сестриере большой отрыв набрал минуту преимущества над пелотоном. Но в итоге главным событием в отрыве стала борьба за горные очки.28-летний британский велогонщик команды Israel Premier Tech Стивен Уильямс спринтовал у вершины Сестриере, опередив Валентана Мадуа (Groupama-FdJ). Пелотон в это время проигрывал отрыву 2 минуты.

На второй вершине дня - вершине подъема 2-й категории Коль-де-Монженевр (Col de Montgenèvre) Стивен Уильямс опередил Варрана Баргиля, который попытался предвосхитить соперников по отрыву и атаковал заранее.

Пелотон в это время проигрывал отрыву две с половиной минуты. Однако этот разрыв стал уменьшаться, когда отрыв начал восхождение к вершине Галибье. На Галибье отрыв рассыпался. За 14 км до вершины из отрыва атаковали Давид Годю и Ойер Ласкано, к которым через 1,5 км переложились Кристофер Юл-Йенсен и Тобиас Халланд Йоханнессе.

За 12,3 км до вершины они опережали бывших попутчиков на 30 секунд. А Матье ван дер Пул и Алексей Луценко в это время вернулись в пелотон. За 11 км до вершины Галибье пелотон сократил отставание от лидеров отрыва до 55 секунд. За 10 км до вершины Галибье в одиночку атаковал Ойер Ласкано (Movistar), но уже через три километра пелотон его догнал и обошёл.

В это время из группы генеральщиков выпал Саймон Йейтс (Jayco ALUla) с двумя товарищами по команде. Также не выдержал темпа, задаваемого UAE, и Том Пидкок (INEOS).

За 6,5 км до вершины Галибье отстал обладатель жёлтой майки лидера Ричард Карапас (EF Edcation EasyPost). Менее чем за километр Ричард Карапас потерял 22 секунды. Группа Саймона Йейтса в этот момент проигрывала пелотону, в голове которого продолжала задавать темп команда UAE, 1:46. Жуана Алмейду, на смене которого выпал Карапас, сменил Адам Йейтс за 5,5 км до вершины Галибье.

За 5 км до вершины Карапас проигрывал уже 46 секунд, группа Саймона Йейтса - 2:24.

Не выдержали темп и Энрик Мас (Movistar), Александр Власов (Red Bull Bora-hansgrohe), Роман Барде (dsm) и Герант Томас (INEOS). За 4,4 км до вершины выпал Маттео Йоргенсон (Visma Lease a Bike).

За 4 км до вершины Галибье в группе, возглавляемой Жуаном Алмейдой, остались только 8 гонщиков - Йонас Вингегор, Тадей Погачар, Примож Роглич, Хуан Аюсо, Карлос Родригес, Ремко Эвенепул, Микель Ланда.

За 3 км до вершины Галибье на смену Алмейде в голове группы вышел Хуан Аюсо. За 21 км до финиша и за 2,1 км до вершины Карапас проигрывал две минуты.

За 800 м до вершины Галибье Тадей Погачар атаковал в одиночку. На его ускорение отреагировали Йонас Вингегор и Ремко Эвенепул. Но Эвенепул быстро отстал, а двукратный победитель Тур де Франс Йонас Вингегор сначала сел на колесо словенскому гонщику, но затем тоже не выдержал его скорости. Тадей Погачар первым прошёл вершину Галибье, увеличив своё преимущество дополнительно на 8 бонусных секунд.

На вершине Галибье Йонас Вингегор проигрывал Тадею Погачару 11 секунд, Ремко Эвенепул был третьим преследователем в полуминуте, а Примож Роглич отставал примерно на 40 секунд.

На спуске Карлос Родригес, Хуан Аюсо и Примож Роглич обошли Ремко Эвенепула, который ехал впереди Микеля Ланды и Хуана Аюсо.

За 8 км Йонас Вингегор проигрывал Погачару 22 секунды, группа Родригеса-Роглича - 32 секунды Эвенепул - около 40 секунд.

За 4 км до финиша Йонаса Вингегора догнали Родригес, Аюсо и Роглич, а ещё через две сотни метров к ним переложился Ремко Эвенепул.

Тадей Погачар привёз своим соперникам на финише 35 секунд и в двенадцатый раз в карьере отпраздновал победу на этапе Тур де Франс. Также 25-летний словенский велогонщик команды UAE Team Emirates вновь надел жёлтую майку лидера, которую на один день у него забрал Ричард Карапас (EF Education EasyPost).

Ричард Карапас финишировал вместе со своим товарищем по команде Беном Хили через 5 минут 10 секунд после Тадея Погачара.

Группа спринтеров вписалась в лимит времени, приехав на финиш через 36 минут 11 секунд после победителя, Тадея Погачара.

Изменения в классификациях после 4 этапа Тур де Франс-2024

Тадей Погачар вернулся на первое место в общем зачёте, и после 4 этапа между претендентами на генеральную классификацию появились настоящие разрывы. Ремко Эвенепул (Soudal Quick Step), спринтовавший в финале и занявший 2-е место на этапе, поднялся на вторую строчку общего зачёта и уступает Тадею Погачару 45 секунд. Йонас Вингегор (Visma Lease a Bike) замыкает тройку лучших с отставанием в 50 секунд.

Йонас Абрахамсен (Uno-X) сохранил и гороховую, и зелёную майки лидера горной и очковой классификаций. Но в очковой классификации ему проигрывает всего 4 очка Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty), а в горной он опережает всего на 4 очка Тадея Погачара.

Ремко Эвенепул сохранил белую майку лучшего молодого гонщика, его главным соперником в этой классификации стал Хуан Аюсо (UAE Team Emirates), уступающий 25 секунд.