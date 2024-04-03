VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Марк Кэвендиш вернётся в гонки на Туре Турции-2024

Программа гонок Марка Кэвендиша обновлена 

 

 

 

Велокоманда Astana Qazaqstan сообщила, что из-за болезни и последующего периода восстановления программа гонок Марка Кэвендиша была изменена.

 

38-летний британский спринтер не примет участие в классике Scheldeprijs, которую выигрывал трижды в своей карьере, а в прошлом году занял 3-е место, уступив Ясперу Филипсену и Сэму Уэлсфорду.

 

Ожидается, что Марк Кэвендиш вернётся в гонки 21 апреля на Туре Турции, где за свою карьеру одержал победу на 11 этапах.

 

Марк Кэвендиш в этом сезоне полностью проехал лишь Тур Колумбии. Он сошёл после 5 этапа Тура ОАЭ, не вписался в лимит времени на 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2024 и сошёл с классики Милан-Турин.

 

Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team

 

 

В интервью Cyclingnews врач команды Astana Qazaqstan Даг Ван Элсланде (Dag Van Elslande) объяснил: «Во время Тиррено-Адриатико и потом, на Милан-Турин,  у Марка была респираторная инфекция. Ему пришлось прекратить выступление. Команда дала ему достаточно времени, чтобы он вернулся к идеально здоровой форме. Поэтому пришлось изменить его тренировочную и гоночную программы».

 

В пресс-релизе Astana Qazaqstan цитируются слова главного тренера команды Василиса Анастопулоса: «Проболев несколько недель после «Тиррено-Адриатико» и «Милан-Турин», Марк Кавендиш уже возобновил свои тренировки, продолжив подготовку к своим самым главным целям в сезоне. Команда адаптировала гоночный план и, таким образом, Марк пропустит классическую гонку «Шелдепрайс», вместо которой проведет время на тренировочном сборе. После этого планируется, что Марк проедет «Президентский Тур Турции» и затем, «Тур Венгрии».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Team

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2023

Ближайшие старты

1 - 6 апреля 2024

Itzulia Basque Country

3 апреля 2024

Scheldeprijs

7 апреля 2024

Paris-Roubaix

10 апреля 2024

De Brabantse Pijl

14 апреля 2024

Amstel Gold Race

15 - 19 апреля 2024

Tour of the Alps

17 апреля 2024

La Fleche Wallonne

21 апреля 2024

Liege-Bastogne-Liege

21 - 28 апреля 2024

Presidential Cycling Tour of Turkiye

23 - 28 апреля 2024

Tour de Romandie

1 мая 2024

Eschborn-Frankfurt

4 - 26 мая 2024

Giro d'Italia

4 - 26 мая 2024

Маршрут Джиро д'Италия-2024

29 июня - 21 июля 2024

Маршрут Тур де Франс-2024

17 августа - 8 сентября 2024

Маршрут Вуэльты Испании-2024

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура понравился больше?

Комментарии

  • error
    Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9)
    error-Фото
    Да там уже не только Бора догоняла
  • RVL
    Тур Фландрии-2024. Результаты (43)
    RVL-Фото

    Здесь есть пара тройка теоретиков, включившихся в велоспорт с лэнса, и не вкуривающих ни истории ни последствий. + Кино им показали да подкаст...и страву как эталон велоспортости...ютюберам)))

  • Джигит Карбонович
    Тур Фландрии-2024. Результаты (43)
    Джигит Карбонович-Фото
    Цитата: Геродот
    Цитата: M-07
    Вот так Матьё проехал, без шансов для остальных, на Паттерберге поехал, а многие преследователи даже на велосипедах не смогли усидеть, пошли пешком.

    Они пошли пешком не потому что сил не было ехать, а потому что вперлись в пробку, встали и уже не смогли рестартануть. А Пул,предвидя эту ситуацию атаковал впереди, чтобы не воткнуться с остальными, а наоборот за счет набрать преимущество.


    Цитата: RVL
    Цитата: Гонщик
    В отличии от тебя имел непосредственное , без твоих детских подколов , нравится Пога , ради Бога , мне этот химик   генерало-финишёро-классик , малоинтересен, разве что жалкая физиономия когда организм ему даёт по рогам в определённые моменты
    ты конечно суров. Как лэнс , который только в подкастах рассказывает насколько он крут. Времена меняются, да и ты ..имел отношение. Непосредственное)
    Только твоя непосредственноть какая то однобокая 

    А у тебя сомнения в том, что Лэнс до сих пор крут? Если да, глянь его Страву.Многим его коллегам и не снилось.
    Как оценивать крутость по страве, на что смотреть? Открыл последние три заезда: редко на каких сегментах мощность больше 300 Вт. Не туда смотрю?
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9)
    BlAr-Фото
    Дали бы разыграть спринт и потом добрали. А до этого на минуту подъехать и по тормозам, чтобы и другие не совались.
  • Karmatron
    Тур Страны Басков-2024. Этап 1 (24)
    Karmatron-Фото
    На этом Туре Страны Басков - возможно, на ТдФ - сильно сомневаюсь.
  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9)
    nightbuster33-Фото

    Только чудо спасло G. Garofoli (Астана)от падения на финишней прямой.Есть надежда,что заморочки прошедшего сезона остались позади и первые ростки достижений позволят сформировать достойную команду на первую гонку МТ сезона.

  • nightbuster33
    Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9)
    nightbuster33-Фото
    Кто-то из отрыва был виртуальным лидером гонки и в случае сохранения времени отрыва мог бы им стать или лидером по набранным очкам.
  • Astanaforever
    Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: василий
    Астана в тройке на гонке мирового тураэто что то
    Когда то Астана ковала по три победы на день. Когда то в славные времена, занимали весь подиум. Когда то Астана была у всех на устах мирового пелотона и было за честь гонщикам подписать контракт с этой командой. Когда то каждый год Астана выигрывала грантуры. А теперь, какое то второе место у болельщиков выдает недоумение и удивление .Вот к какому печальному итогу пришла Астана.По чьей вине все это произошло? И кто должен ответить за этот позор? Вам решать.
  • BlAr
    Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9)
    BlAr-Фото

    Я так и не понял, зачем Бора догнала отрыв до спринтерской премии... Они себе враги?

  • Николай Н.
    Тур Страны Басков-2024. Этап 2 (9)
    Николай Н.-Фото

    Не все, кто-то выпал из тройки, Ремко на 3 месте. Везёт ребятам, под душем ездят второй день.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Результаты: ПроТур-2023

Результаты: ПроТур-2024

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 апреля

Mark Donovan (Q36.5 Pro Cycling Team)

Eddy Le Huitouze (Groupama - FDJ)

4 апреля

Aaron Van Poucke (Team Flanders - Baloise)

Jannik Steimle (Q36.5 Pro Cycling Team)

Gregor Muhlberger (Movistar Team)

Mattia Pinazzi (VF Group - Bardiani - CSF - Faizane)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 7685
2 Вингегор Й. (Den) (TJV) 6304
3 Эвенепул Р. (Bel) (SQS) 5631
4 Роглич П. (Slo) (TJV) 5603
5 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4762
6 Педерсен М. (Den) (TLT) 4606
7 Ван дер Пул М. (Ned) (ADC) 4163
8 Йейтс А. (GBr) (UAD) 4007
9 Филипсен Я. (Bel) (ADC) 3912
10 Алмейда Ж. (Por) (UAE) 3110

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Апрель 2024 (12)
Март 2024 (139)
Февраль 2024 (143)
Январь 2024 (101)
Декабрь 2023 (76)
Ноябрь 2023 (69)