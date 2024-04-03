Марк Кэвендиш вернётся в гонки на Туре Турции-2024

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- Дата:
- Сегодня, 00:26
Программа гонок Марка Кэвендиша обновлена
Велокоманда Astana Qazaqstan сообщила, что из-за болезни и последующего периода восстановления программа гонок Марка Кэвендиша была изменена.
38-летний британский спринтер не примет участие в классике Scheldeprijs, которую выигрывал трижды в своей карьере, а в прошлом году занял 3-е место, уступив Ясперу Филипсену и Сэму Уэлсфорду.
Ожидается, что Марк Кэвендиш вернётся в гонки 21 апреля на Туре Турции, где за свою карьеру одержал победу на 11 этапах.
Марк Кэвендиш в этом сезоне полностью проехал лишь Тур Колумбии. Он сошёл после 5 этапа Тура ОАЭ, не вписался в лимит времени на 5-м этапе Тиррено-Адриатико-2024 и сошёл с классики Милан-Турин.
Photo credit: @SprintCycling/Astana Qazaqstan Team
В интервью Cyclingnews врач команды Astana Qazaqstan Даг Ван Элсланде (Dag Van Elslande) объяснил: «Во время Тиррено-Адриатико и потом, на Милан-Турин, у Марка была респираторная инфекция. Ему пришлось прекратить выступление. Команда дала ему достаточно времени, чтобы он вернулся к идеально здоровой форме. Поэтому пришлось изменить его тренировочную и гоночную программы».
В пресс-релизе Astana Qazaqstan цитируются слова главного тренера команды Василиса Анастопулоса: «Проболев несколько недель после «Тиррено-Адриатико» и «Милан-Турин», Марк Кавендиш уже возобновил свои тренировки, продолжив подготовку к своим самым главным целям в сезоне. Команда адаптировала гоночный план и, таким образом, Марк пропустит классическую гонку «Шелдепрайс», вместо которой проведет время на тренировочном сборе. После этого планируется, что Марк проедет «Президентский Тур Турции» и затем, «Тур Венгрии».
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