У Марка Кэвендиша диагностирован мононуклеоз

Марку Кэвендишу требуется отдых из-за мононуклеоза

Команда Dimension Data сообщает, что у Марка Кэвендиша (Mark Cavendish) диагностирован инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра (вирус герпеса). 31-летний британский гонщик восстанавливается после травмы лодыжки, но теперь, как сообщается в пресс-релизе команды, ему потребуется более длительный период отдыха, чем планировалось ранее.

В этом сезоне Марк Кэвендиш взял одну победу – этап Тура Абу-Даби, а его последней гонкой была классика Милан-Сан-Ремо. Тур де Франс-2017 остаётся главной целью британского спринтера, который за свою карьеру выиграл 30 этапов Большой Петли.

Image: Scott Mitchell

Яррад Ван Зейдам (Jarrad Van Zuydam), врач команды Dimension data: «Во время тренировок у Марка появлялась необъяснимая усталость. Анализ крови показал, что у него инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра. К сожалению, для борьбы с этим вирусом нет специального лечения, требуется отдых. Мы будем тщательно следить за его тренировочной нагрузкой и симптомами. Возвращаться к полным тренировкам и в гонки он будет постепенно, шаг за шагом. Трудно с точностью оценить, когда он сможет вернуться в полной готовности, но мы надеемся, что в следующие 2 недели произойдут значительные улучшения».