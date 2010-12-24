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У Марка Кэвендиша диагностирован мононуклеоз

  Марку Кэвендишу требуется отдых из-за мононуклеоза

 

  Команда Dimension Data сообщает, что у Марка Кэвендиша (Mark Cavendish) диагностирован инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра (вирус герпеса).  31-летний британский гонщик восстанавливается после травмы лодыжки, но теперь, как сообщается в пресс-релизе команды, ему потребуется более длительный период отдыха, чем планировалось ранее.

 

  В этом сезоне Марк Кэвендиш взял одну победу – этап Тура Абу-Даби, а его последней гонкой была классика Милан-Сан-Ремо. Тур де Франс-2017 остаётся главной целью британского спринтера, который за свою карьеру выиграл 30 этапов Большой Петли.

 

У Марка Кэвендиша диагностирован мононуклеоз

  Image: Scott Mitchell

 

  Яррад Ван Зейдам (Jarrad Van Zuydam), врач команды Dimension data: «Во время тренировок у Марка появлялась необъяснимая усталость. Анализ крови показал, что у него инфекционный мононуклеоз, вызванный вирусом Эпштейна-Барра. К сожалению, для борьбы с этим вирусом нет специального лечения, требуется отдых. Мы будем тщательно следить за его тренировочной нагрузкой и симптомами. Возвращаться к полным тренировкам и в гонки он будет постепенно, шаг за шагом. Трудно с точностью оценить, когда он сможет вернуться в полной готовности, но мы надеемся, что в следующие 2 недели произойдут значительные улучшения».

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Dimension Data

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  1. Имя: Сапар

    serdarow

    Вчера, 22:08 | Регистрация: 25.02.2017

    Скорейшего выздоровления!!))...Интересно, кто выиграл большее количество этапов на ТДФ !?

  2. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 22:30 | Регистрация: 24.12.2010

    Меркс -34

  3. Имя: Антоний

    Kreo69

    Вчера, 22:34 | Регистрация: 13.04.2016

    Цитата: serdarow
    Интересно, кто выиграл большее количество этапов на ТДФ !?

     

    А есть сомнения )))? Эдди Меркса еще никто не превзошел -  34 этапа на его счету.

  4. Имя: Сапар

    serdarow

    Вчера, 22:40 | Регистрация: 25.02.2017

    Кэву немного осталось...

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