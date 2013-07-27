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Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Рекордная 35-я победа на этапе Тур де Франс в карьере Марка Кэвендиша

 

 

Марк Кэвендиш выиграл общий спринт, которым завершился 5-й этап Тур де Франс-2024, опередив Яспера Филипсена (Alpecin Deceuninck) и Александра Кристоффа (Uno X). 39-летний британский спринтер команды Astana Qazaqstan  поставил рекорд Тур де Франс, так как выиграл 35-й в карьере этап французского Гранд-тура. 

 

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

 

Ход 5 этапа Тур де Франс-2024

 

Никто из пелотона не захотел уезжать в отрыв дня сразу после старта, поэтому Хуан Аюсо (UAE Team Emirates) и Ойер Ласкано (Movistar) пошутили и отъехали от пелотона, имитируя отрыв. В шуточном отрыве так через 8 км после старта они набрали около 40 секунд преимущества. За 169 км до финиша решил пошутить и Викто Кампенартс (Lotto Dstny), который имитировал атаку, а потом резко затормозил. За 167,8 км первым колесом в пелотоне вышел Матье ван дер Пул (Alpecin-Deceuninck). Через 10 км после старта Аюсо и Ласкано вернулись в пелотон, который возглавила команда Alpecin-Deceuninck.

 

За 153 км до финиша атаковал 29-летний французский гонщик команды Groupama-FDJ Клеман Руссо (Clément Russo), к которому переложился атаковавший через 6 км 23-летний французский гонщик команды TotalEnergies Маттео Верше (Mattéo Vercher). За 143 км до финиша он догнал Клемана Руссо, и пелотон отпустил их в отрыв дня. За 129 км до финиша они лидировали с преимуществом в 4:40. Команды Alpecin Deceuninck, Lidl-Trek и Astana Qazaqstan возглавляла пелотон.

 

За 36 км до финиша на подъёме 4-й категории пелотон добрал отрыв дня, а Йонас Абрахамсен (Uno-X) взял одно очко горной премии на вершине.

 

Как и предполагалось, этап завершился общим спринтом, в котором историческую победу одержал 39-летний британский гонщик команды Astana Qazaqstan Марк Кэвендиш. Он с большим запасом обошёл 26-летнего бельгийского гонщика команды Alpecin Deceuninck Яспера Филипсена и 36-летнего норвежского гонщика команды Uno X Александра Кристоффа.

 

Победа на 5-м этапе Тур де Франс-2024 стала в общей сложности 35-й победой британского спринтера на французском Гранд-туре, с которой он вошёл в историю гонки, побив рекорд побед на этапах Эдди Меркса (34 победы).

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) сохранил жёлтую майку лидера.

 

 

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

 

 

 

Опасные ситуации и падения на 5-м этапе Тур де Франс-2024

 

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

Марк Кэвендиш — победитель 5 этапа Тур де Франс-2024

 

 

За 60 км до финиша, когда пелотон готовился к розыгрышу промежуточного спринта, из-за дорожной архитектуры произошёл завал. Тадей Погачар (UAE Team Emirates) едва не потерял равновесие, но сумел удержаться. Упали гонщики Movistar Нельсон Оливейра и Георг Мюльбергер, Пельо Бильбао и Матей Мохорич (Bahrain Victorious), Йонас Рикарт (Alpecin Deceuninck) и Себастьян Гриньяр (Lotto Dstny). Все гонщики быстро вернулись в пелотон.

 

В опасную ситуацию за 32 км до финиша попадал швейцарский гонщик Штефан Биссигер (EF Education EasyPost), который после замены колеса едва увернулся от затормозившей технички, за которой он сидел.

 

За 28 км до финиша на спуске упал Александр Кристофф (Uno-X), с которым остался его товарищ по команде. Через 8 км норвежский гонщик вернулся в пелотон. За 25 км до финиша упал Кристоф Лапорт (Visma Lease a Bike), который также вернулся в пелотон.

 

За 16 км до финиша вновь возникла опасная ситуация с болельщиком, который, стоя спиной в опасной близости к дороге, фотографировал пелотон. Он едва успел отскочить, когда его чуть не задели гонщики.

 

Во время спринта на последних сотнях метров упал Мадс Педерсен (Lidl-Trek), он финишировал на этапе через 40 секунд после победителя.

 

 

Изменения в классификациях после 5 этапа Тур де Франс-2024

 

Тадей Погачар (UAE Team Emirates) остался в жёлтой майке лидера, позиции в генеральной классификации не изменились.

 

Биньям Гирмай (Intermarché - Wanty), участвовавший в борьбе за очки на промежуточном спринте, где стал 5-м и взял 11 очков, и занявший 9-е место на этапе, получив 8 очков, надел зелёную майку лучшего в очковой классификации, где теперь опережает на 8 очков Мадса Педерсена (Lidl-Trek).

Йонас Абрахамсен (Uno X) сохранил гороховую майку лучшего горного гонщика.

 

 

Результаты 5 этапа Тур де Франс-2024

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Теги к статье: Марк Кэвендиш Mark Cavendish Astana Qazaqstan Team Тур де Франс-2024 Tour de France-2024 маршрут Тур де Франс-2024 Гранд-тур

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  1. Имя: SuperB

    Silikaat

    Сегодня, 20:17 | Регистрация: 27.07.2013

    Да есть же!!! Кэв--красава!!!

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Комментарии

  • Velogonec
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    Velogonec-Фото
    Цитата: CCir
    спасибо пелотону за круговую поруку
    Реально есть люди которые верят, что все договорились проиграть Кеву и «подарить» рекорд ??
  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    Джамайка-Фото

    но вообще то еще до Филипсена перед фронтом переметнулся Кэв, но не с таким размахом

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    Astanaforever-Фото

    https://www.cyclingnews.com/news/exclusive-chinese-brand-xds-carbon-tech-invest
    s-in-astana-qazaqstan-to-create-new-super-team/. Этот , спонсор вложит деньги? Понятно.

  • shain
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    shain-Фото
    Олды тут.
  • error
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    error-Фото
    А Ару... Гаспаротто... Фульсанг наконец? Их лучшие победы в Астане...
  • Silikaat
    Марк Кэвендиш — победитель 5 э ... (1)
    Silikaat-Фото

    Да есть же!!! Кэв--красава!!!

  • error
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    error-Фото

    Кэву на колесо рванул... краем глаза увидел кто вылез... поперек отсечь тех кто пытался рвануть за Кэвом... их отсечь а с Кэвом разобраться с колеса. В прямую давить видимо понял что не вытянет ветер.. Но и с колеса не вытянул

  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    Джамайка-Фото

    Цитата: Astanaforever
    ......Вино погубил команду ради своего хайпа и собственного ЭГО. И он должен уйти со своего поста. Да, ладно, че тебе объяснять, иди празднуй... патриот)))

    Винокуров - живая легенда, других в РК нет. Тоже бренд, без него никуда

  • Колёсник
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    Колёсник-Фото
    Молодец! Всё сам на финише сделал: лучший поезд нашёл, вовремя перепрыгнул за самым быстрым, на край ушёл - преследователей под ветер выставил. Опыт! Он ещё выиграет :)
  • Джамайка
    Тур де Франс-2024. Результаты ... (55)
    Джамайка-Фото

    И Филипсен в очердной раз второй. и в очердной раз стремительно ПЕРЕД всеми перебрасывается с крайней правой позиции в крайнюю левую. Че хотел, непонятно, какая уж тут прямолинйность.. И не заметно, что борется за зеленую майку, хотя объявлял - его практически не видно на промежуточных спринтах

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