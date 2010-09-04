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Том Дюмулин о завершении карьеры и жизни без велоспорта

Том Дюмулин: “Благодарен велоспорту за всё, чему он меня научил”

 

 

 

  Том Дюмулин в этом году поставил точку в карьере профессионального велогонщика и  пока хочет побыть вдали от интересов профессионального пелотона.  В сезоне 2022 года 31-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma выступал всего 29 дней и собирался завершить карьеру на чемпионате мира по велоспорту и передумал. Он приехал в Австралию, но уже только как зритель. Об изменениях в своей жизни, причинах ухода из велоспорта Том Дюмулин рассказал в интервью изданию NRC.nl.

 

Том Дюмулин о завершении карьеры и жизни без велоспорта

 

 

   По словам Тома Дюмулина, он стал велогонщиком случайно. До 15 лет  занимался футболом, но, превратившись в «долговязого и тощего подростка», не мог больше хорошо играть и переключился на велоспорт. В школе Том Дюмулин хотел быть врачом, и  в 2009 году стал студентом -  два года изучал медицину, до тех пор, пока не обнаружил, выступая в небольшой команде Parkhotel Valkenburg, что у него хорошо получается ехать разделку.

 

  Через три года Дюмулин стал побеждать на международных соревнованиях, а в 2011 начал выступать в континентальной команде Rabobank, откуда перешёл в проконтинентальную Argos-Shimano, которая стала командой Мирового тура в 2013. В 2015 Том Дюмулин одержал первую победу на этапе Гранд-тура – выиграл 9-й этап Вуэльты Испании, а затем разделку на 17-м этапе.

 

  В следующем году выиграл этап Джиро д’Италия, в 2016 – два этапа Тур де Франс, а  в 2017 одержал победу на Джиро д’Италия, в этот же год стал чемпионом мира в разделке. Победа на итальянском Гранд-туре сделала его национальным героем. В 2018 Том Дюмулин поднялся на вторую ступень подиума Тур де Франс. Но в 2019 после падения на Джиро д’Италия и неудачного лечения колена проблемы пошли одна за другой.

 

  В 2020 Дюмулин, преодолевая боль, сумел занять 7-е место на Тур де Франс, где его товарищ по команде Примож Роглич стал призёром. Последнюю победу Том Дюмулин одержал в 2021 году, став чемпионом Нидерландов в разделке.

 

Том Дюмулин о завершении карьеры и жизни без велоспорта

 

 

  Том Дюмулин: «Никогда не мечтал о карьере профессионального велогонщика. Я просто катался. Когда превратился в тощего долговязого подростка, больше не смог хорошо играть в футболе. Но в спортзале было видно, что физически я в порядке. Я был энергичным ребёнком, спорт был мне необходим, чтобы выплеснуть силы. Тогда и пришёл в велоспорт. Понял, что мне нравится.

 

  Спорт высшего уровня очень красивый, но чтобы долго в нём находиться, нужно быть немного сумасшедшим. Я тоже был таким. Сейчас, оглядываясь назад, думаю, спорт был для меня способом показать миру и себе, насколько я в нём силён. Нужно очень сильное желание, чтобы выиграть Джиро. И ты ради этого отказываешься от значительной части своей жизни.

 

  Никогда больше не буду накапливать хроническую усталость. Каждый велогонщик знает, о чём я говорю. Встаёшь, тренируешься так долго и усердно, как только можешь, а когда возвращаешься домой, чувствуешь себя настолько измотанным, что едва находишь силы повторить эту тренировку на следующий день. 

 

  Дни отдыха тоже есть, они необходимы, чтобы справиться с  напряжением. Когда у меня всё шло хорошо, я этого не осознавал, жил на адреналине и ни о чём не задумывался. Просто продолжал работать, двигаясь к следующей цели. Старался не размышлять, не думать о более широкой перспективе жизни в целом – кто я, куда хочу двигаться в жизни, кем хочу быть для других. Но я рад, что такие вопросы не возникали у меня в то время, потому что тогда бы не выиграл Джиро д’Италия.

 

 Не верю, что можно выступать на пике возможностей и быть в порядке психологически. Психическое здоровье для меня – чувствовать, что в моей жизни важно, а что нет, когда я могу пересечь собственные границы, а когда сделать шаг назад. Способность размышлять и выжимать себя по максимуму физически – вещи несовместимые. Я не могу их объединить, потому что никогда сознательно не выбирал карьеру профессионального велогонщика.

 

  Постоянно размышлял, а что ещё есть интересного в жизни. Хотя большинство моих товарищей по команде этого не понимали. Мне же казалось, что я приношу в жертву велоспорту часть своей жизни. Думал, что соглашаюсь на  это ради того, чтобы потом жить обычной жизнью. Возможно, я не тот человек, который может оставаться в профессиональном велоспорте 15 лет. Фактически я не подхожу для этого, поэтому и закончил через 11 лет.   

 

В 2017 году всё сошлось, я добрался до вершины и очень гордился, но самого признания, доказательства, что все годы тренировок и мучений были не напрасны, не ощутил».  

 

  Том Дюмулин признался, что так долго продержался в велоспорте, потому что чувствовал себя в долгу перед болельщиками, спонсорами и отчасти самому себе.

 

  «2018 год был для меня пиком с точки зрения выступления, но не по внутренним ощущениям. Велогонки всегда были для меня стрессом. Перед стартом всегда плохо спал, но продолжал выступать, потому что блокировал всё, что можно было заблокировать. И устал».

 

  В 2020 году в пандемию Том Дюмулин поехал Тур де Франс уже в составе Jumbo-Visma, занял там 7-е место, но тот Тур для нидерландского гонщика сплошным мучением. Как признался Том Дюмулин в интервью NRC.nl, он сих пор не находит в себе силы посмотреть документальный фильм “Code Geel”, снятый о команде Jumbo-Visma на Тур де Франс-2020 нидерландской телевещательной компанией NOS:

 

  «Тогда почти весь Тур я проехал с большим нарывом под ягодицами. Это было ужасно. И при этом я сумел помочь команде, а сам финишировал 7-м. Седьмым! Правда, не понимаю, как такое стало возможным. А потом, представьте, что весь мир следит за самым несчастным периодом моей жизни. Нет, я не смог посмотреть этот фильм. До сих пор слишком больно вспоминать. Не хочу знать, как всё это тогда выглядело. Мне всё ещё тяжело, не хочу возвращаться в то время.

 

  Сейчас хочется гордиться карьерой, потому что 90 её процентов считаю фантастическими. А те десять процентов карьеры пока не хочу вспоминать. Я очень долго думал, чтобы согласиться даже на это интервью».

 

  Том Дюмулин действительно собирался завершить карьеру на чемпионате мира в  Австралии, но понял, что настрой ушёл навсегда: «Снова мне надо было что-то ломать в себе, и снова не сработало. И тогда я подумал, что могу тянуть эту ношу, и в итоге финишировать 17-м, но зачем? Я больше не мог держаться. Всё было кончено. Конечно, предпочёл бы завершить карьеру на высоком  уровне, а не уходить через чёрный ход».

 

  Билет в Австралию был куплен заранее, и Том Дюмулин поехал на чемпионат мира по велоспорту как зритель. Мимо него пронёсся пелотон, в котором ему больше не надо бороться за позицию, но он понял, что ни о чём не жалеет:

 

  «Пелотон просто пронёсся мимо, он был моей жизнью 11 лет. Я понял, что меня больше в нём никогда не будет. И больше не будет этого азарта от атак в горах. Но я совсем не скучаю. Хотя мне нравится атмосфера гонки, нравится так сильно, что я подумал тогда – это мой мир.  Это ощущение причастности не исчезло. Я чувствовал себя как дома. Мне всё ещё нравится кататься на велосипеде. Возможно, однажды стану тренером или консультантом. Но пока хочу побыть вдали от велоспорта.

 

  Мне всё ещё нравятся физические нагрузки. Если вижу по пути длинную лестницу, взбегаю на неё, пока ноги не начнут гореть. Беру уроки тайского бокса. 45 минут отрабатываю удары по груше. Идеально, чтобы выплеснуть энергию».

 

  Том Дюмулин признался, что победный трофей с Джиро д’Италия-2017 вынул из шкафа только перед интервью. Он считает, что победа на Джиро будет помогать в дальнейшей жизни: «Мои физические способности были не лучше, чем у других. Но я  выиграл Джиро. Я сделал это благодаря решимости, настрою, силе, а не только физически. И это будет помогать меня всю оставшуюся жизнь. Теперь я знаю, что могу выдавать максимум под высоким давлением. Когда вокруг сплошная неразбериха, могу очень быстро принимать решения. Напряжение мне на пользу. Меня успокаивает, что у меня есть такие качества».

 

  После чемпионата мира в Австралии Том Дюмулин поехал один в шестинедельное путешествие по Коста-Рике и Фиджи, а в середине ноября  собирается в Гималаи, где будет путешествовать на маунтинбайке с Брамом Танкинком:

 

  «Я путешествовал один по Фиджи и Коста-Рике шесть недель, и мне очень понравилось. Я спал в хостелах, потому что в противном случае и правда, никого не встретишь. Контакт с путешественниками, в том числе с голландцами, был совсем другим. Никакой иерархии фанатов и героев. Разговоры были разными.  У всех было своё путешествие. Если не хотел ни с кем разговаривать, двигался дальше. Буквально жил по минутам.

 

  Если плохо себя чувствую, не люблю быть один. Поэтому, когда моя жизнь перевернулась, мне было волнительно, но интересно, что оказался в ситуации, когда не к кому обратиться. Но всё прошло хорошо. Узнал, что могу быть счастлив сам с собой,  это облегчает жизнь».

 

  Том Дюмулин начинает новый этап жизни буквально с чистого листа. В интервью NRC.nl. он признался, что в его личной жизни тоже произошли серьёзные изменения – он разводится с женой.

 

  «Начинаю полностью с чистого листа, не имею понятия, в каком направлении пойду.

 

  Я развожусь. Мы решили это на прошлой неделе. Если бы мне сказали об этом пять месяцев назад, я бы не поверил. Мы прожили вместе 13 лет. Всегда надеялся, что не стану одним из тех велогонщиков, которые развелись, когда их карьера закончилась. Но, к сожалению, со мной это случилось. В общем, я в порядке. Может быть, придёт время, когда мне станет больно и обидно.

 

  Велоспорт стал настолько профессиональным, интересы тоже выросли. В результате тренировки становятся невероятно структурированными. И эта атмосфера больше не соответствует тому, кто я есть. Но я ушёл не поэтому.

 

  Погас огонь. Мне больше не хватало воли подталкивать себя, чтобы идти на пределе. Я хотел жить другой жизнью, стать лучшей версией себя. В том числе ради людей, которые меня окружают. Хочу больше общаться. Я открытый человек, не могу играть роль. Тогда схожу с ума. Меня это уничтожает. Весь сезон люди обсуждали, что я морально слаб, потому что рассказал о своих сомнениях и неудачах. Несмотря на это, я продолжал выступать.

 

Я счастлив и благодарен велоспорту за то, чему он меня научил. Но сейчас хочу приблизиться к тому, какой я на самом деле».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin

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  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:10 | Регистрация: 4.09.2010

    умница Том )

    кому из его коллег дано понять о чём он собссно высказался - обидеться не могут. а те, кто бы мог обидеться на эти мысли, - ничего не поймут в этих словах )))

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 08:44 | Регистрация: 27.05.2017

    Романтик велоспорта. То Джиро запомнится надолго.

    No war!
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Santos Tour Down Under

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2023 года понравился больше?

Комментарии

  • uran
    Том Дюмулин о завершении карье ... (2)
    uran-Фото
    Романтик велоспорта. То Джиро запомнится надолго.
  • Shalam s Urala
    Том Дюмулин о завершении карье ... (2)
    Shalam s Urala-Фото

    умница Том )

    кому из его коллег дано понять о чём он собссно высказался - обидеться не могут. а те, кто бы мог обидеться на эти мысли, - ничего не поймут в этих словах )))

  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (19)
    nightbuster33-Фото

    Становится даже интересно.Уважаемый "Гонщик",во-первых, прочти что я выдал в комментарии выше вашей, во-вторых посмотри внимательно на мой "Аватар", так я выглядил более 60 лет назад и провел в велоспорте более 15 лет.Но,так как,работая в те времена в велоспорте можно было считать себя нищим,у меня была основная специальность, в котором я достиг больших успехов,зарабатывая в годы совет.власти более 300рублей в месяц.Много это или мало, об этом могут судить только лица жившие в то время.А больших успехов достиг, живя на противоположной стороне Земного шара относительно вас,закончив трудовой стаж только два года назад. Так что, владеть информацией теперь для меня это ХОББИ.По секрету могу сказать:Рекордом СССР в 1954г. в разделке было 1:14,00.По этому долгое время на чемпионате Союза разделку проводили на дистанции 50км. даже для юношей. Возможно тот результат мог быть,как ориентир для всех.И только в начале 60г.г.разделку провели на 25км. и победил в нем Михаил Калинкин.Если я увеличю "АВАТАР"до полного размера фото он будет первым в команде победителей чемпионате Каз.ССР 196ог. Так что,не смотря ни на что постарайся ознакомиться со"Страницами истории велоспорта",чтобы метки были не на лбу,а в голове.

  • Гонщик
    Генеральный менеджер Education ... (19)
    Гонщик-Фото

    Цитата: nightbuster33
    Справа на стр."Страницы истории велоспорта".Советую всем вначале ознакомится,затем корректно комментировать.Обычно ссылаются на других,когда сомневаются в своих знаниях.Легче ознакомится прочтением напечатанного и развеять мифы кем-то сказанным и пополнить свой багаж из достоверных источников.В гонке 2016г.(Джиро)было две разделки-8,?км. и 40,?км. и в обеих Кройс проиграл Нибали,мало,но проиграл. А призерами на этих этапах были совершенно другие лица. Бай-Бай!
    Мало того что вы к вело никакого отношения никогда не имели, так ещё вступаете в спор совершенно не владея инфой  , Нибс проиграл в разделе Кройсу около двух минут Карл... На лбу себе это запишите... Он просто сливал гонку по всем фронтам, но подъехали босы команды и случилось невероятное. 

  • Sezar
    Генеральный менеджер команды U ... (1)
    Sezar-Фото

    Очень интересный гонщик. С учетом кривой обучения он реально может претендовать на подиум и выше. Непонятно даже где его потолок. 

  • error
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (11)
    error-Фото

    Цитата: Krakk
    Вообще-то, организаторы каждого грантура должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы на верхней ступени стоял самый отъявленный и самый лютый горняк

     

    сарказм?

    может заинтересованы тем что бы любой спонсор имел шанс покрасоваться?..

  • nightbuster33
    Генеральный менеджер Education ... (19)
    nightbuster33-Фото

    Вы правы.Я упустил,что было три разделки 9,8км.,40,5км. и 10,8.Иногда полезно самому окунутся в прошлое.Расклад по ходу разделки на 10,8км.После 4,4км.: Крой-0.0, Нибали:+30сек.,Фолифоров:+38сек..За 4,4км.до финиша:Фолифоров:0,0 ,Крой:+39сек.,Нибали:+2мин.19сек.Т.е.,через 2км после первой отметки Нибали проигрывал уже 1мин.40сек.Или на 2-х км.проиграл еще 1:10 мин..Что случилось на этих 2-х км. можно только догадываться. Итого:Фолифоров-00,Крой -00,Вальверде-23сек. и 25-й Нибали-2:10мин. ,т.е. на последних 4,4км Нибали проиграл Крою только (2:10-1:4о)= 30сек..

  • Krakk
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (11)
    Krakk-Фото

    Вообще-то, организаторы каждого грантура должны в первую очередь быть заинтересованы в том, чтобы на верхней ступени стоял самый отъявленный и самый лютый горняк, а они чем занимаются?

    А победная Джиро Дюмулена, - там как раз с первого взгляда на профиль было ясно, что горы - отборная тухлятина в "лучших" современных традициях, и все решат именно разделки. Сам тогда не писал на сайте, но помню, что в теме маршрута об этом прямо говорили.

  • sixpack
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (11)
    sixpack-Фото
    понятно. нужно специально создать маршрут чисто под Кусса. Такой, которого никогда и не было на ГТ. и тогда, возможно, он себя проявит. Или нет. Тяжесть гор -- дело переменчивое. Перед Джиро, на которой победил Дюм, общие настроения были такие, что в таких тяжелых горах Кинтана все решит уже на второй неделе. А к концу третьей выяснилось, что настоящих гор явно не хватало.
  • Krakk
    Планы команды Jumbo-Visma в от ... (11)
    Krakk-Фото
    Нет, Тур совсем не под него. И в плане общего качества - горы недостаточно тяжелы, и отдельно 3-я неделя. Кусс, как истинный многодневщик от Бога, проявляет себя по максимуму ближе к концу грантура, когда все идут на запредельной усталости, и отсутствие на последней неделе финишей в гору - просто издевательство. За последние 4 года не было ни одного гт, мало-мальски подходящего Сеппу, и будущий год наверняка не станет исключением.

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4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3154
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6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2268
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2180
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