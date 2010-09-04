Том Дюмулин объявил о завершении карьеры велогонщика

Том Дюмулин закончит карьеру велогонщика в конце 2022 года

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

31-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Том Дюмулин (Tom Dumoulin) объявил, что завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года. Победитель Джиро д’Италия-2017, чемпион мира в разделке 2017 года, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, двукратный олимпийский серебряный призёр в разделке, о своём решении сообщил в соцсетях. Том Дюмулин также отметил, что надеется в последний раз проехать индивидуальную гонку на время на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022, который пройдёт в Австралии.

Том Дюмулин: «Дорогие велоболельщики и все-все. Я решил, что 2022 год будет последним в моей карьере профессионального велосипедиста. 2020 году был для меня очень тяжёлым, я перетренировался и перегорел. В конце 2020 и начале 2021 стал тенью самого себя, после чего решил взять паузу и уйти из велоспорта, чтобы подумать о будущем.

Через какое-то время я решил продолжить карьеру в велоспорте. С одной стороны из-за Олимпийских игр в Токио, потому что мысленно готовился к ним пять лет и не хотел упускать шанс. С другой стороны, потому что люблю велосипед и мир велоспорта. Мир, который так часто меня удивлял, но в нём я чувствовал себя как дома. С осени 2020 года я иногда продолжал проявлять свои способности. В прошлом году высшим достижением стала серебряная медаль. Я очень горжусь тем выступлением.

Но, несмотря на эти хорошие моменты, много раз, особенно в этом году, я оказывался разочарован, тело уставало, усталость чувствую до сих пор. Как только нагрузка в тренировках и гонках увеличивалась, на меня накатывала усталость и боль. Вместо улучшения появлялись травмы.

Усилия, которые прилагал в тренировках, часто не давали желаемого результата во время выступления. Появился дисбаланс между моим 100% приложением сил и посвящением себя делу и результатами, которые получаю в итоге.

Убеждён, что при огромном терпении и очень осторожном подходе к тренировкам я смогу вернуться и проявить полный потенциал на велосипеде. Но это долгая дорога, требующая терпения, где успех не гарантирован. Я уже с нетерпением жду чемпионат мира в Австралии, где надеюсь в последний раз показать свой максимум в разделке.

Ещё не знаю, что буду делать после завершения карьеры в велоспорте, и не хочу об этом сейчас думать. Но я точно знаю. Что моя любовь к велосипеду будет всегда связывать меня с миром велоспорта тем или иным образом. Мне интересно, что приготовило мне будущее. Я счастлив и благодарен за всё, что было, сейчас с гордостью оглядываюсь на свою карьеру.

И последнее, но не менее важное, хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом потрясающем приключении! Спасибо всем, кто помогал мне, с кем я разделял яркие моменты. Благодарю товарищей по команде, спортивных директоров, соньёров, механиков, поддерживающий персонал, спонсоров, которые были со мной в эти годы.

Особая благодарность всем болельщикам велоспорта, которые приветствовали и поддерживали меня. Велоспорт всегда требовал от меня крови, пота и слёз, но по большому счёту он был прекрасен!»