VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Дюмулин объявил о завершении карьеры велогонщика

Том Дюмулин закончит карьеру велогонщика в конце 2022 года

Том Дюмулин объявил о завершении карьеры велогонщика

Photo Credits: Alpozzi/D'Alberto/Ferrari/Paolone/LaPresse

 

  31-летний велогонщик команды Jumbo-Visma Том Дюмулин (Tom Dumoulin) объявил, что завершит карьеру профессионального велогонщика в конце 2022 года. Победитель Джиро д’Италия-2017, чемпион мира в  разделке 2017 года, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, двукратный олимпийский серебряный призёр в разделке, о своём решении сообщил в соцсетях. Том Дюмулин также отметил, что надеется в последний раз проехать индивидуальную гонку на время на чемпионате мира по шоссейному велоспорту-2022, который пройдёт в Австралии.

 

  Том Дюмулин: «Дорогие велоболельщики и все-все. Я решил, что 2022 год будет последним в моей карьере профессионального велосипедиста. 2020 году был для меня очень тяжёлым, я перетренировался и перегорел. В конце 2020 и начале 2021 стал тенью самого себя, после чего решил взять паузу и уйти из велоспорта, чтобы подумать о будущем.

 

  Через какое-то время я решил продолжить карьеру в велоспорте. С одной стороны из-за Олимпийских игр в Токио, потому что мысленно готовился к ним пять лет и не хотел упускать шанс. С другой стороны, потому что люблю велосипед и мир велоспорта. Мир, который так часто меня удивлял, но в нём я чувствовал себя как дома. С осени 2020 года я иногда продолжал проявлять свои способности. В прошлом году высшим достижением стала серебряная медаль. Я очень горжусь тем выступлением.

 

  Но, несмотря на эти хорошие моменты, много раз, особенно в этом году, я оказывался разочарован, тело уставало, усталость чувствую до сих пор. Как только нагрузка в тренировках и гонках увеличивалась, на меня  накатывала усталость и боль. Вместо улучшения появлялись травмы.

 

  Усилия, которые прилагал в тренировках, часто не давали желаемого результата во время выступления. Появился дисбаланс между моим 100% приложением сил и посвящением себя делу и результатами, которые получаю в итоге.

 

  Убеждён, что при огромном терпении и очень осторожном подходе к тренировкам я смогу вернуться и проявить полный потенциал на велосипеде. Но это долгая дорога, требующая терпения, где успех не гарантирован. Я уже с нетерпением жду чемпионат мира в Австралии, где надеюсь в последний раз показать свой максимум в разделке.

 

  Ещё не знаю, что буду делать после завершения  карьеры в велоспорте, и не хочу об этом сейчас думать. Но я точно знаю. Что моя любовь к велосипеду будет всегда связывать меня с миром велоспорта тем или иным образом. Мне интересно, что приготовило мне будущее. Я счастлив и благодарен за всё, что было, сейчас с гордостью оглядываюсь на свою карьеру.

 

  И последнее, но не менее важное, хочу поблагодарить всех, кто был со мной в этом потрясающем приключении! Спасибо всем, кто помогал мне, с кем я разделял яркие моменты. Благодарю товарищей по команде, спортивных директоров, соньёров, механиков, поддерживающий персонал, спонсоров, которые были со мной в эти годы.

 

  Особая благодарность всем болельщикам велоспорта, которые приветствовали и поддерживали меня. Велоспорт всегда требовал от меня крови, пота и слёз, но по большому счёту он был прекрасен!»

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Вячеслав

    Shalam s Urala

    Вчера, 15:36 | Регистрация: 4.09.2010

    ну и норм, карьера Тома удалась и жалеть не о чём. а уж Джиру так оригинально уж точно никто и никогда не выиграет )

    а ребелинить/вальвердить без удовольствия и отдачи не имеет смысла

  2. Имя: Владимир

    ЛехаСилос

    Вчера, 15:38 | Регистрация: 7.07.2021

    Долго думал, и себе и людям мозг пудрил... 

    1. Имя: svan

      svan

      Вчера, 18:06 | Регистрация: 9.07.2016

      почему пудрил, продлевал контракт.

  3. Mike88

    Вчера, 15:41 | Регистрация: 12.03.2022

    И всё таки жаль.

  4. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 16:02 | Регистрация: 17.05.2015

    Дюмулин, Пино , Барде, Ланда, Кинтана, Крёйсвик ... Все они из разряда вечно подающих или подававших большие надежды. Конечно, у них бывали и победы, но однозначно они не оправдывали возложенных на них надежд. Потенциал налицо, а вот реализация ...

    1. Имя: Михаил

      velodoctor

      Вчера, 16:28 | Регистрация: 22.05.2013

      Как Аршавин сказал, ваши ожидания - ваши проблемы)
      Чемпион мира, дважды призер ОИ, победитель Джиро, призёр ТДФ - так то всёравно много.
      Несправедливость есть, что в свой лучший год в карьере, он соревновался с сильнейшей Скай, имея в помощниках только ветерана Тен Дама. Хочется запомнить как велогонщика того Дюмолена, несгибаемомго.

  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Вчера, 16:29 | Регистрация: 3.07.2011

    Так себе решение. Уходить когда ты не сказал и даже не попытался (а мог бы!) сделать все, что мог и надеяться на неизвестную будущую карьеру....

    Короче, сдался. Как сдавался и раньше при появлении трудностей. Конечно его жизнь - его дело, но это не тот материал, из которого делаются чемпионы.

    1. Имя: svan

      svan

      Вчера, 18:05 | Регистрация: 9.07.2016

      Сейчас, он уже ничего не может показать.

  6. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 16:39 | Регистрация: 22.05.2013

    Много генеральщиков ярких завершают карьеру в этом году. 

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Вчера, 18:06 | Регистрация: 7.12.2014

      Новые придут им на смену. "Здравствуй, племя младое, незнакомое!"

  7. reforg34

    Вчера, 17:30 | Регистрация: 19.04.2019

    Многие ожидали увидеть в нем Индурайна или Меркса, но мы сразу сказали что например Тиджей Ван Гардерен, Хешдаль или Талански перспективнее него. Хешдаль вообще умудрился у Родригеза выиграть Джиро.

    1. Имя: Алексей

      sixpack

      Вчера, 18:40 | Регистрация: 20.11.2012

      напомнило котов в "Ночном Дозоре", они жили во всех слоях сумрака одновременно

    2. Имя: Олег

      Karmatron

      Вчера, 19:27 | Регистрация: 6.06.2019

      Тем не менее, Том одолел настоящего генеральщика Кинтану на Джиро и (о, Боги!) был на ступень выше Самого Фрума на подиуме ТдФ 2018! Так он еще и выиграл 20-1 этап, опередив Самого Фрума и Томаса!!

  8. vadi

    Вчера, 17:40 | Регистрация: 9.08.2020

    В велоспорте есть какая-то несправедливость. По сравнению с другими видами спорта больше разрыв в достижениях и статусе  между первыми местами и вторыми, третьтьими и так далее.    В каком-нибудь боксе спортсмены находят себе место по весам, по классификациям.   В вело за счет командности ты либо лидер, либо его помощник.  И все.   Выигрыш этапа или второстепенной гонки  наверное выглядит как  подачка.   И это все видимо напрягает вечных "почтичемпионов", особенно когда они начинают чувстовать возраст.

  9. Имя: svan

    svan

    Вчера, 18:05 | Регистрация: 9.07.2016

    Ну и почему об этом заявлять, когда сезон в разгаре? Нет бы дождаться сентября-октября?

  10. SportSpirit

    Вчера, 18:54 | Регистрация: 4.05.2019

    Наконец-то.

     

    Джиро столкнула Дюмолана с реальностью пелотона 2022 года, где каждый день открываются новые имена: Хуанпе, Буйтраго, Гирмай, Лемрайзе. Помимо признанных звезд. 

     

    Психологически Том как плавал в своем глицерине, так и продолжал все эти годы. Реальных попыток переломить ситуацию пахотой на сборах, например, не было. Надеюсь, JV не в обиде. 

  11. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 20:35 | Регистрация: 27.05.2017

    Вечер экспертного мнения в разгаре. Я просто порадуюсь его прошлым успехам, как он выживал в горах было если не эпически то очень впечатляюще. И раздельщик он один из лучших.

    No war!
  12. Имя: Александр

    Coffe

    Вчера, 22:02 | Регистрация: 8.06.2021

    Это точно.Всегда было интересно смотреть,как Том едет разделку.Техника-загляденье.Жалко, что нас покидает один из лучших раздельщикоа а мире.Ну да ,ему наверное виднее.

  13. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 23:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Тот присест на обочине и стал переломным моменте в его карьере. Увы.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

5 июня 2022

Brussels Cycling Classic

5 - 12 июня 2022

Criterium du Dauphine

8 - 12 июня 2022

ZLM Tour

11 июня 2022

Dwars door het Hageland

12 - 19 июня 2022

Tour de Suisse

14 июня 2022

Mont Ventoux Denivele Challenge

15 - 20 июня 2022

Baloise Belgium Tour

15 - 19 июня 2022

Tour of Slovenia

16 - 19 июня 2022

La Route d'Occitanie

1 - 24 июля 2022

Tour de France

23 -27 июля 2022

Ethias-Tour de Wallonie

27 - 28 июля 2022

Vuelta a Castilla y Leon

30 июля - 5 августа 2022

Tour de Pologne

30 июля 2022

Donostia San Sebastian Klasikoa

2 - 6 августа 2022

Vuelta a Burgos

ОПРОС

Кто выиграет Критериум Дофине-2022?

Комментарии

  • Astanaforever
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    Astanaforever-Фото
    Тот присест на обочине и стал переломным моменте в его карьере. Увы.
  • дрокер
    Критериум Дофине-2022. Маршрут (1)
    дрокер-Фото
    Ожидал увидеть на КД Саню Власова
  • Coffe
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    Coffe-Фото
    Это точно.Всегда было интересно смотреть,как Том едет разделку.Техника-загляденье.Жалко, что нас покидает один из лучших раздельщикоа а мире.Ну да ,ему наверное виднее.
  • uran
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    uran-Фото
    Вечер экспертного мнения в разгаре. Я просто порадуюсь его прошлым успехам, как он выживал в горах было если не эпически то очень впечатляюще. И раздельщик он один из лучших.
  • Karmatron
    Даниэль Мартинес о старте на Т ... (5)
    Karmatron-Фото

    Вот тоже как-то Йейтса не могу всерьез воспринять как капитана на ТдФ. Но на текущий момент на бумаге он выглядит предпочтительным выбором: Мартинес молод и менее опытен, Адам достоточно молод, но весьма опытен, а старина Томас чертовски невезуч опытен, но не так молод.

    Так что посмотрим, доберется ли колумбиец до подиума.

  • Karmatron
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    Karmatron-Фото
    Тем не менее, Том одолел настоящего генеральщика Кинтану на Джиро и (о, Боги!) был на ступень выше Самого Фрума на подиуме ТдФ 2018! Так он еще и выиграл 20-1 этап, опередив Самого Фрума и Томаса!!
  • SportSpirit
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    SportSpirit-Фото

    Наконец-то.

     

    Джиро столкнула Дюмолана с реальностью пелотона 2022 года, где каждый день открываются новые имена: Хуанпе, Буйтраго, Гирмай, Лемрайзе. Помимо признанных звезд. 

     

    Психологически Том как плавал в своем глицерине, так и продолжал все эти годы. Реальных попыток переломить ситуацию пахотой на сборах, например, не было. Надеюсь, JV не в обиде. 

  • kwwk
    50-летний Давиде Ребеллин верн ... (5)
    kwwk-Фото
    Плюс за последнюю пару))), никто не забыт.
  • sixpack
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    sixpack-Фото
    напомнило котов в "Ночном Дозоре", они жили во всех слоях сумрака одновременно
  • svan
    Том Дюмулин объявил о завершен ... (19)
    svan-Фото
    почему пудрил, продлевал контракт.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт ВКонтакте

Телеграм VeloLIVE

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

3 июня

Jonathan Lastra (Caja Rural - Seguros RGA)

Nickolas Zukowsky (Human Powered Health)

4 июня

Jordi Warlop (BB Hotels p/b KTM)

Vadim Pronskiy (Astana Qazaqstan Team)

5 июня

Edward Ravasi (Eolo - Kometa Cycling Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2022 (11)
Май 2022 (186)
Апрель 2022 (146)
Март 2022 (122)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)