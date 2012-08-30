Том Дюмулин ставит точку в карьере 15 августа 2022 года

Том Дюмулин завершил карьеру профессионального велогонщика, не дожидаясь конца сезона 2022 года

31-летний Том Дюмулин (Tom Dumoulin) объявил, что не будет продолжать сезон и ставит точку в карьере 15 августа 2022 года. О завершении карьеры нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma объявил ещё в мае, после схода с Джиро д’Италия-2022, но планировал принять участие в чемпионате мира-2022, который пройдёт в Австралии.

Последней гонкой Тома Дюмулина в составе команды Jumbo-Visma стала Классика Сан-Себастьяна, которую гонщик не доехал до конца.

Photo (c) Jumbo-Visma Team

Том Дюмулин: «Я решил оставить профессиональный велоспорт прямо сейчас. Два месяца назад я объявлял, что хотел бы завершить карьеру в конце этого года. Несмотря на любовь к велосипеду, прошлой весной я заметил, что всё идёт не так, как мне хотелось. Чувствовал, что готов к новому этапу своей жизни. Но у меня ещё оставалось одно желание, которое хотел бы выполнить до конца карьеры – принять участие в чемпионате мира по велоспорту в Австралии.

Хотел взяться за эту задачу так же, как на Олимпиаде в Токио – свободно, на своих условиях, с поддержкой команды и присущей мне решимостью. Именно эти составляющие возвращали мне радость велоспорта. Но я заметил, что больше не могу – исчерпал все запасы, ноги тяжёлые, тренировки не работают так, как надеялся, так, как необходимо, чтобы набрать форму и хорошо выступить на чемпионате мира. После тяжёлого падения в прошлом сентябре что-то опять сломалось. Мне пришлось прервать всю работу, чтобы снова возвращаться к старой форме, снова бороться с разочарованием. Для меня это оказалось уже слишком.

И даже несмотря на то, что мне не удалось попрощаться с велоспортом, как я надеялся, я оглядываюсь на свою карьеру с невероятной гордостью. Я много и долго работал со страстью и удовольствием, чтобы блестяще выступать. Никогда этого не забуду. Теперь пора насладиться другими вещами, быть рядом с людьми, которых люблю.

Огромное спасибо моей команде и всем, кто меня поддерживал в течение фантастической карьеры. Особая благодарность моей жене, которая была моей опорой все эти годы».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Нам жаль, что Том прямо сейчас заканчивает карьеру, но мы уважаем его решение. Том много значит для велоболельщиков Нидерландов и всего мира. Он может гордиться своей карьерой. Мы желаем ему всего наилучшего».