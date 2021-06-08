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Том Дюмулин завершил сезон из-за перелома запястья

Том Дюмулин получил перелом запястья во время дорожного инцидента с автомобилем на тренировке

 

 

 

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin) объявил, что вынужден досрочно завершить сезон. Как сообщает велокоманда Jumbo-Visma, 30-летний нидерландский велогонщик, серебряный призёр Олимпиады в Токио-2020, сломал правое запястье во время дорожного инцидента.

 

  Тома  Дюмулина сбил поворачивающий автомобиль, когда он проводил разведку маршрута предстоящего 3 октября веломероприятия «Tour de Dumoulin». 11 сентября Тому Дюмулину будет сделана операция за правом запястье.

 

 

Том Дюмулин должен был выступить на чемпионате мира и завершить сезон на итальянских гонках, включая классику – Монумент велоспорта Ломбардию.

 

  Том Дюмулин: «Ужасно расстроен. Сезон окончен. Такая огромная неудача, потому что я снова начал отлично себя чувствовать. И во время тренировки сегодня ехал очень мощно. Был совершенно уверен, что смогу очень сильно выступить в предстоящем месяце. Очень ждал чемпионат мира и классики. Эти гонки мне полностью подходят, но, к сожалению, в этом году их не поеду».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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  1. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 10:48 | Регистрация: 8.06.2021

    Очень жаль.Хотелось посмотреть на его выступление в ЧМ. Здоровья!

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Комментарии

  • Coffe
    Том Дюмулин завершил сезон из- ... (1)
    Coffe-Фото
    Очень жаль.Хотелось посмотреть на его выступление в ЧМ. Здоровья!
  • sixpack
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    sixpack-Фото
    деградировал ажно до золотой олимпийской медали
  • salomon
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    salomon-Фото
    Цитата: VeloVelo
    От Бьерга жду чего-то серьезного уж три года. 
    Зря...
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    s75-Фото
    На второй год пребывания в Скай его Джиро закончилась на полпути именно по этой причине, после чего на ГТ он больше не привлекался. Случись плохой день, семи человек для помощи, как в КвикСтепе, для него не будет. Будет полное самообслуживание как в ранних отвалах в горах, так и на последних 3 километрах спринтерских этапов - но он к этому готов и тем ценен для команды, ставящей в приоритет генеральную классификацию. Тут вообще интересно будет глянуть, приходит он один, или "со мной будут еще брат и вот те трое"

    Конкретно по Туру: проиграны уже два подряд (ужасблин), и все ресурсы будут брошены на борьбу со словенской гегемонией. Вариант Б: на уровне руководства негласно признается неготовность на данный момент к этой борьбе и делается упор на победы на этапах, и тогда да, соглашусь с вами. Вариант Цэ: слабый сезон и отсутствие высоких результатов, ничего не получается, ГТ мимо. Опять разрыв контракта, потому что есть дедушка Патрик, который хоть порой и вываливает на публику пикантные подробности личных взаимоотношений с некоторыми из уходящих спринтеров, но дело свое знает.
  • VeloVelo
    Алексей Луценко остается в ком ... (40)
    VeloVelo-Фото
    Леше классики пора осваивать, мне кажется, это лучшая перспектива для него.
  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    VeloVelo-Фото

    От Бьерга жду чего-то серьезного уж три года. 

  • VeloVelo
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    VeloVelo-Фото
    Да, я тоже за него рад )
  • uran
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (8)
    uran-Фото
    Народы все братские, а вот власть от народа очень долека.
  • EL-Fenomeno
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кюнга с победой, молодец! 

    Ганна и так уже выиграл почти всё.

    У Рэмко же самые главные победы ещё впереди.  

    На таком почти столо_образном рельефе все решила моща, ну и не без везения конечно.

  • AmaAma
    Чемпионат Европы по велоспорту ... (26)
    AmaAma-Фото
    +бешеная мотивация и 20й этап многодневки

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