Том Дюмулин завершил сезон из-за перелома запястья

Том Дюмулин получил перелом запястья во время дорожного инцидента с автомобилем на тренировке

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) объявил, что вынужден досрочно завершить сезон. Как сообщает велокоманда Jumbo-Visma, 30-летний нидерландский велогонщик, серебряный призёр Олимпиады в Токио-2020, сломал правое запястье во время дорожного инцидента.

Тома Дюмулина сбил поворачивающий автомобиль, когда он проводил разведку маршрута предстоящего 3 октября веломероприятия «Tour de Dumoulin». 11 сентября Тому Дюмулину будет сделана операция за правом запястье.

Том Дюмулин должен был выступить на чемпионате мира и завершить сезон на итальянских гонках, включая классику – Монумент велоспорта Ломбардию.

Том Дюмулин: «Ужасно расстроен. Сезон окончен. Такая огромная неудача, потому что я снова начал отлично себя чувствовать. И во время тренировки сегодня ехал очень мощно. Был совершенно уверен, что смогу очень сильно выступить в предстоящем месяце. Очень ждал чемпионат мира и классики. Эти гонки мне полностью подходят, но, к сожалению, в этом году их не поеду».