Том Дюмулин - чемпион Нидерландов 2021 года в гонке с раздельным стартом

Первая победа Тома Дюмулина после возвращения в велогонки

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) стал четырёхкратным чемпионом Нидерландов в индивидуальной гонке на время (после титулов 2014, 2016, 2017 годов). Гонка проходила 16 июня в условиях тропической жары.

Photo (c) Team Jumbo-Visma/CORVOS

29,6-км дистанцию гонки с раздельным стартом, проложенной по провинции Дрент, уроженец Лимбурга преодолел за 36 минут 6 секунд. На втором круге Том Дюмулин уже гарантировал себе победу, в итоге опередив ближайшего соперника Себастьяна Лангевельда на 27 секунд. Тройку сильнейших замкнул Кун Бауман, проигравший товарищу по команде Jumbo-Visma 1 минуту 24 секунды. Для 30-летнего Тома Дюмулина первая победа в сезоне после возвращения к соревнованиям.

Том Дюмулин: «Жара повлияла, когда ехал вторую часть дистанции. Ноги начали уставать. Работать было тяжело. Но я хорошо восстановился после недели гонки в Швейцарии. Показал очень хороший результат. Если бы так проехал разделку несколько лет назад, тоже был бы доволен. Я приближаюсь к своей оптимальной форме. В Швейцарии состояние улучшалось понемногу каждый день. Ко мне всё больше возвращается радость от участия в соревнованиях. Надо удержать это ощущение. Я очень счастлив, что взял сегодня этот титул. Это настоящая победа над собой.

Я так рад, потому что давно не выигрывал. Из всех четырёх титулов на чемпионате Нидерландов этот самый особенный. Могу сказать, что горжусь собой».