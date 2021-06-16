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Том Дюмулин - чемпион Нидерландов 2021 года в гонке с раздельным стартом

Первая победа Тома Дюмулина после возвращения в велогонки

 

 

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) стал четырёхкратным чемпионом Нидерландов в индивидуальной гонке на время (после титулов 2014, 2016, 2017 годов). Гонка проходила 16 июня в условиях тропической жары.

 

Том Дюмулин - чемпион Нидерландов 2021 года в гонке с раздельным стартом

Photo (c) Team Jumbo-Visma/CORVOS

 

29,6-км дистанцию гонки с раздельным стартом, проложенной по провинции Дрент, уроженец Лимбурга преодолел за 36 минут 6 секунд. На втором круге Том Дюмулин уже гарантировал себе победу, в итоге опередив ближайшего соперника Себастьяна Лангевельда на 27 секунд. Тройку сильнейших замкнул Кун Бауман, проигравший товарищу по команде Jumbo-Visma 1 минуту 24 секунды. Для 30-летнего Тома Дюмулина  первая победа в сезоне после возвращения к соревнованиям.

 

  Том Дюмулин: «Жара повлияла, когда ехал вторую часть дистанции. Ноги начали уставать. Работать было тяжело. Но я хорошо восстановился после недели гонки в Швейцарии.  Показал очень хороший результат. Если бы так проехал разделку несколько лет назад, тоже был бы доволен. Я приближаюсь к своей оптимальной форме. В Швейцарии состояние улучшалось понемногу каждый день. Ко мне всё больше возвращается радость от участия в соревнованиях. Надо удержать это ощущение. Я очень счастлив, что взял сегодня этот титул. Это настоящая победа над собой.

 

Я так рад, потому что давно не выигрывал. Из всех четырёх титулов на чемпионате Нидерландов этот самый особенный. Могу сказать, что горжусь собой».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • sashaney
    Национальные чемпионаты по шос ... (9)
    sashaney-Фото
    Видимо то, что Бауман третий, говорит об уровне конкуренции.
  • tds
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (25)
    tds-Фото
    Цитата: Gerasim
    Бред.... даже близко и к топ20 не будет, забудьте про Фруми
    После таких падений и его возраста уже не возвращаются.
  • Гонщик
    Крис Фрум стартует на Тур де Ф ... (25)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Bulkins
    А Фрумми умеет работать на кого-то?Я помню только два случая, когда ему довелось (наверняка было больше, но все, что видел) с Сэром он, конечно, работал, но все помнят этот выпендреж, а вот Томаса, когда тот стал главным капитаном, он так по факту и не повозил.Мне кажется Фрум совсем не командный игрок и эгоист, не смотря на то, что мой любимый гонщик.
    Чтобы выигрывать по другому нельзя , возить кого-то для него никакого смысла не имеет , будет по опам кататься , если не получится тряхнуть стариной .



    Цитата: Ернат
    а мне кажется темнять они, отводять от него внимание, он думаю идет теневым лидером, если Вудс не потащит! опыт не пропьешь, а его у фруми вагон и целая тележка! помните тот тур который затащил Конта, когда до последнего не хотели пускать Астану и в в последний момент только вопрос решился положительно, и цленаправленой подготовки не было, и конта набирал форму по ходу гонки) так и фруми думаю по ходу гонки будет набирать форму, мое мнение он железно войдет в пятерку итоговую 
    Всё возможно , буду только рад если Фрумстер включит своего мотороллера и Рогле с Янычаром придётся курить бамбук .

  • Arciv
    Национальные чемпионаты по шос ... (9)
    Arciv-Фото
    Том разделку Нидерландов взял! Может все таки втянется постепенно
  • старт-шоссе 82
    Национальные чемпионаты по шос ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    тоже не сразу заметил что с чемпионатом Колумбии что-то не то, хоть и обратил внимание что Мартинес ( Едикейшн ?) ,но подумал опечатка.

  • Pinkerton
    Национальные чемпионаты по шос ... (9)
    Pinkerton-Фото

    Цитата: Karmatron
    Так это ж вообще прошлогодние результаты, еще допандемические. Следом был Тур Колумбии, там Берналю тоже ничего не досталось, весь подиум EF забрали. Не в форме был парнишка совсем.

    только сейчас увидел дату чемпионата в колумбии, спасибо :)

  • nightbuster33
    Adriatica Ionica Race / Sulle ... (2)
    nightbuster33-Фото
    Бакеше необходимо больше читать и смотреть другие информ сообщения,чтобы не ошибатся в статистике.
  • Coffe
    Предварительные составы команд ... (44)
    Coffe-Фото
    Цитата: Camel
    У Фрума цель - стать пятикратным. Если не в этом году, так в следующем. Фрум одержим пятым Туром. И за это я лично его уважаю. Он - боец!
    Цель то есть,но позволит ли его форма.
  • старт-шоссе 82
    Национальные чемпионаты по шос ... (9)
    старт-шоссе 82-Фото

    Лампарт явно набрал очень хорошаю форму, посмотрим что он покажет на туре...

    По поводу высказывания выше 

    Цитата: Pinkerton
    Кинтана выиграл у Берналя 3 секунды на разделке. У Кинтаны же слабая разделка всегда была, что случилось? :)
    на мой взгляд, как раз наоборот, у Кинтаны всегда была приличная разделка ,а у Берналя хромает, к тому же Берналь на усталости после Джиро.

  • Karmatron
    Национальные чемпионаты по шос ... (9)
    Karmatron-Фото
    Так это ж вообще прошлогодние результаты, еще допандемические. Следом был Тур Колумбии, там Берналю тоже ничего не досталось, весь подиум EF забрали. Не в форме был парнишка совсем.

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
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