Том Дюмулин временно уходит из велоспорта

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- Категория:
- VeloNEWS |
- Дата:
- Вчера, 18:22
Том Дюмулин объявил, что берёт перерыв и не будет участвовать в велогонках
30-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Том Дюмулин объявил, что делает паузу в карьере и какое-то время не будет выступать в велогонках. Он покинул тренировочный лагерь команды. Команда Jumbo-Visma подтвердила, что Том Дюмулин не будет выступать какое-то время.
Том Дюмулин: "Я принял решение вчера. Команда меня поддержала, всё хорошо. Чувствую себя так, будто стокилограммовый рюкзак упал с моих плеч. Я сразу проснулся счастливым. Мне стало так хорошо, что я, наконец, решился выделить время для себя. Уже какое-то время ощущал, что на меня всё время с разных сторон оказывается давление, что не знаю, какую дорогу выбрать мне как велогонщику.
Команде, товарищам по команде и особенно мне нет никакой пользы, если я сейчас плохо начну, в итоге финиширую 12-м на Тур де Франс и 5-м на Олимпиаде. Это нам не поможет. Я слишком долго колебался из-за сомнений, которые меня не отпускали.
Я имею в виду, что всё ещё люблю велоспорт. Долгое время считал, что если постараюсь и просто снова вернусь к работе на велосипеде, если поеду в тренировочный лагерь, то правильный настрой вернётся, понимаете?
Считал, что если постараюсь и просто снова вернусь к работе на велосипеде, если поеду в тренировочный лагерь, то правильный настрой вернётся, понимаете? Думал, что снова поеду хорошо. Каждый раз надеялся, что всё станет по-другому, что смогу повернуть этот переключатель.
И теперь я снова оказался в тренировочном лагере вместе с командой и понял, что опять думаю о том, что не ответил на свои вопросы, что опять вернулся на эту карусель. Я продолжал отгонять мысли. Поэтому приехал в тренировочный лагерь. Кроме того, я сам провёл два тренировочных лагеря в декабре и начале января, потому что хотел убежать от мыслей. Но пора задуматься.
Я просто слишком хотел всё делать хорошо, чтобы люди вокруг были счастливы. Хотел, чтобы команда была довольна, товарищи по команде были довольны. Хотел, чтобы спонсоры тоже были довольны. Хотел, чтобы была счастлива моя жена и семья. Мне хотелось сделать так, чтобы всем было хорошо, но в это время я забыл о себе.
Соотечественники, команда, как и я сам, многого ждали. Раньше я руководствовался только своими собственными ожиданиями. Имею в виду, когда становишься топовым спортсменом, становится очень трудно действовать только согласно результатам, которые ожидаешь сам. Ты жаждешь успеха, и это само по себе стресс. А когда ещё и другие от тебя этого ждут, справляться с ожиданиями оказалось труднее, чем я предполагал.
Что я хочу? Хочу ли я ещё быть велогонщиком? И каким? И эти вопросы зрели где-то в глубине несколько месяцев. У меня не было времени ответить на эти вопросы, потому что жизнь профессионального велогонщика продолжалась. Ты всё время в экспресс-поезде на пути к следующему тренировочному лагерю, к следующей гонке, следующим целям. И у меня не было времени разобраться в себе.
Если, например, я хочу выиграть Тур, то как я хочу работать на пути к этой цели. И я не знал, как ответить на этот вопрос. Я продолжал оставлять этот вопрос на рассмотрение других просто потому, чтобы всем было хорошо. Это не приводит к желаемому результату. Но главное, от этого я сам не был счастлив. Постепенно становился несчастным. Так не должно быть. Поэтому решил пока взять перерыв.
Кто знает, куда это приведёт? В любом случае, собираюсь много общаться, звонить людям. Буду много думать, гулять с собакой, и просто искать, чего я хочу как человек. Какой хочу видеть свою жизнь?
Мне понравилось, как отреагировала команда. Последние несколько дней мы много говорили. Конечно, это решение принято не за одну ночь. Я получил огромную поддержку команды. Я просто хотел делать так, чтобы команде и товарищам было хорошо. Но в итоге никому хорошо не будет.
Я просто хотел делать так, чтобы команде и товарищам было хорошо. Но в итоге никому хорошо не будет. Нет смысла продолжать выступать, в данный момент никому от этого не будет пользы. Команда меня полностью поддержала и дала мне время обо всём подумать.
Пора разобраться в себе. Важно, что я начал карьеру, не заботясь о том, что думают другие, шёл по своему плану. Теперь мне нужно время, чтобы к этому вернуться".
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Astanaforever
Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
Он не вернется. Контракт расторгнут видимо. Просто так ни один хозяин команды не отпустит ни одного гонца на время, лишь потому, что он так захотел. Причину ухода мы узнаем скоро. Здесь, что то глубинное, не для всех ушей и глаз. Пресс релиз составляли видимо для него менеджментом команды. Просто ему дали красиво уйти.
Вот и всё. Красиво уйти не роняя достоинства команды и самого него. Не может Том принять такое решение буквально за несколько дней от плана завоевать титул победителя гран тура , в частности Тур де Франс, до завершения карьеры, хоть временно. Просто его ушли. Но надо отдать должное ...очень красиво.
Цитата: Earl57
Может Том набил морду Рогличу, что тот самоизолировался? )))) ?
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EL-Fenomeno
Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
Мне кажется, что траблы в жизни Тома на "спортивном уровне", так сказать, начались именно с его приходом в команду Джамбо-Висма. И этот приход считаю стал ошибочным для Дюмолина. Я не говорю, что ему надо было оставатся в Санвебе и далее, но то подписания с J-V этакиое начало конца для Тома. И сейчас это его заявление об уходе, т.е. паузе всё это мне напоминает ситуацию когда лидер (один из) музыкальной группы говорит, что покидает свою банду, чтобы немного переосмыслить происходящее в его голове жизни, отдохнуть, собраться с мыслями, но группа не расспадается, а он обязательно вернётся с новыми силами и идеями.
А вот мне кажется Том уже не вернется, т.е. таки может скорей всего и вернётся на шоссе, но уже в форме другой вело-команды.
Цитата: ararat
Психологически что Ару что Том не тянут тяжёлый груз лидера команды
Цитата: AAA
Побеждают годами, только те у кого страсть к победам превыше всего!
А такие как Ару и Дюмулин и так выше головы прыгнули.
Возвращаться всегда на много тяжелее, чем начинать. В возвращение не верю...
Совсем не считаю что Том Дюмолин это Фабио Ару version 2. Нет, не тот вариант, но согласен, с товарищем ААА насчёт возвращения...верится слабо, хотя дай Бог
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marketbk
Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
Что-то подобное ожидал увидет после статьи: " Велокоманда Jumbo-Visma объявила составы на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021"
и его вот этих слов: "Том Дюмулин: «Надеюсь, что буду на пике формы и смогу бороться за победу. Конечно, у Приможа та же цель и тот же настрой. И он достиг большего. В прошлые годы он становился лучшим велогонщиком мира. Так что он точно будет нашим лидером. Но, думаю, теневыми лидерами будем я и Стевен Крёйсвейк. Потом всё зависит от того, как пойдёт гонка. Поэтому нет необходимости составлять точный план, в котором мы работаем только на Приможа, хотя, конечно, он наш главный гонщик».
Не гонец (боец)..., философ, любитель покапаться в себе... жаль.
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AAA
Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
Трудно надрывать организм, когда за спиной мешок с деньгами, которого с лихвой хватит на всю оставшуюся жизнь.
Побеждают годами, только те у кого страсть к победам превыше всего!
А такие как Ару и Дюмулин и так выше головы прыгнули.
Возвращаться всегда на много тяжелее, чем начинать. В возвращение не верю...
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EL-Fenomeno
Дилан Груневеген: «Надеюсь сно ... (6)
Цитата: Ice
Ни одного грантура. Или команда решила так, или у него с морально-волевыми есть вопросы. Сгрызет же себя, как бы к Груневегену не относились,...
Там кажется между Диланом и командой какое то обоюдное решение принято, мол в 2021 году на ГТ ни-ни...может оно и к лучше, причём считаю что и для спортсмена, и для Юмбо-команды.
"Свет в конце туннеля" для Дилана уже включён Но я думаю, что Груневеген восстановиться полностью ментально и психологически только тогда когда пообщается тет-а-тет с Якобсеном, как сам об этом его просил ранее, но Фабио ответил, что "ещё не готов"
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velodoctor
Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
Мне лично не верится, чтобы он смог вернуться на уровень победы на Джиро или второго места на туре, а если он еще и устал от всего этого, то тем более.
Мне кажется тут дело только в Томе, в команде много опытных гонщиков, не думаю что там могут быть какие-то проблемы у него.
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SportSpirit
Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
Сейчас будет отчаянно многобукв сегодняшний вечер с российской действительностью располагает, а тут еще и новость про Тома. Написано 27.04.2020, "под локдауном". Рекомендую читать с чашечкой чая
"Я люблю шоссейный велоспорт, как путник, пару недель бредший в пустыне без воды, может любить встретившийся ему неиссякаемый источник. Так я люблю шоссейный велоспорт навсегда!
Конец июля 2018 года, я смотрю прямой эфир. Почти с финишем Тома Дюмолана, после которого едет только Герайнт Томас, уже гарантировавший себе победу в общем зачете, завершается соревновательная часть Тура. На следующий день – этап дружбы по Елисейским полям. На hot-sit – Крис Фрум. Дюмолан едет разделку в одно время с ним, сохраняя интригу о победителе этапа.
Непосредственно на финише Дюмолана дает сбой многолетний официальный хронометрист велогонок Tissot, ставя на первое место сначала Фрума с разницей менее секунды, а потом – все-таки Тома. Все это я увижу в ближайшем повторе, потому что проверку электрическими импульсами пространства не выдержало не только швейцарское качество в Пиренеях, но и провайдер Евроспорта в моем городе: ровно в этот момент трансляция у меня прервалась.
Этап завершен, Тур становится историей, все главные герои счастливы в моменте: Герайнт Томас – выиграл общий зачет; Крис Фрум – становится 3-м в общем зачете, стартовав перед разделкой 4-м; Том Дюмолан – сохраняет свое второе место в общем зачете и наконец-то выигрывает этап.
Я внимательно наблюдаю. Где-то за кулисами в техничке Примож Роглич, главный проигравший этапа, с самым обидным 4-м местом в общем зачете, с глазами мокрыми то ли от пота, то ли от скупых словенских слез, но с неизменным poker-facе говорит правильные слова о том, что это был бесценный опыт и что он еще вернется. Я думаю: «Да, этот парень точно вернется. Чтобы выигрывать!» Но сейчас речь не о нем.
Я продолжаю наблюдать. Том дает интервью и описывает свои эмоции при объявлении окончательного решения о победителе этапа: «Как будто в этот момент все фрустрации покинули меня. Я снова поверил, что могу выигрывать».
«Том больше не выиграет!» - приходит мне в голову парадоксальная мысль.
Как такое может быть? Том Дюмолан, у которого в активе триумфальный сезон-2017. Том Дюмолан, который только что завершает второй гранд-тур подряд на второй строчке общего зачета. Том Дюмолан – лучший раздельщик мира! В конце концов, как самый главный женский аргумент, - я ведь за него болею!
Но помимо этого я очень внимательный диванный эксперт, которая читает между строк и, судя по всему, видит сквозь картинки.
Через 2 месяца был Чемпионат Мира в Инсбруке, Том защищал свой титул. Я очень хорошо помню тот день. Я специально освободила время для просмотра прямого эфира. В прямых эфирах – особая магия!
Выиграл Роан Деннис, Дюмолан стал 2-ым, но он проиграл в первую очередь самому себе. Во всей его езде была обреченность с самых первых метров. Он не знал графика Денниса и честно признался, что если бы знал, то не заехал бы и в тройку. На финише ему сообщили, что он проиграл более минуты. Бездна! Сколько бесконечной тоски было в его застывшем на несколько десятков секунд взгляде, устремленном в какие-то одному ему известные дали.
Я не знаю, какая именно по счету надсечка на его психологическом самоощущении гонщика случилась в этот момент, но мое экспертное мнение – что последняя.
Через 3 дня на Чемпионате Мира Том приехал 4-м в групповой гонке, по-спортивному оставив на дистанции все силы. Если посмотреть только протокол – то это отличный результат для него, лучший за всю его историю выступления на ЧМ в групповых гонках. Но сюжет последних километров, его печально склоненная голова во время пересечения линии финиша…
Да, будет оптимистическое начало сезона-2019 на туре ОАЭ, самоуспокаивающие интервью, старт на Джиро-2019. И больше не будет ничего.
«Том больше не выиграет!» - не то, чтобы это был ченнелинг. В июле 2018 года я и слов-то таких не знала, хотя ченнелинг уже знал меня.
Но Том больше не выиграет – и это беспристрастный факт, хотя он вполне здоров и формально является действующим гонщиком.
А Примож Роглич в сезоне 2019 вернулся в пелотон – да, да! – чтобы штамповать победы! Но это уже другая история."
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Страницы истории велоспорта