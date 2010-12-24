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Том Дюмулин временно уходит из велоспорта

Том Дюмулин объявил, что берёт перерыв и не будет участвовать в велогонках

 

 

  30-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Том Дюмулин объявил, что делает паузу в карьере и какое-то время не будет выступать в велогонках. Он покинул тренировочный лагерь команды. Команда Jumbo-Visma подтвердила, что Том Дюмулин не будет выступать какое-то время.  

 

Том Дюмулин временно уходит из велоспорта

 

  Том Дюмулин: "Я принял решение вчера. Команда меня поддержала, всё хорошо. Чувствую себя так, будто стокилограммовый рюкзак упал с моих плеч. Я сразу проснулся счастливым. Мне стало так хорошо, что я, наконец, решился выделить время для себя. Уже какое-то время ощущал, что на меня всё время с разных сторон оказывается давление, что не знаю, какую дорогу выбрать мне как велогонщику.  

 

  Команде, товарищам по команде и особенно мне нет никакой пользы, если я сейчас плохо начну, в итоге финиширую 12-м на Тур де Франс и 5-м на Олимпиаде. Это нам не поможет. Я слишком долго колебался из-за сомнений, которые меня не отпускали.

 

  Я имею в виду, что всё ещё люблю велоспорт. Долгое время считал, что если постараюсь и просто снова вернусь к работе на велосипеде, если поеду в тренировочный лагерь, то правильный настрой вернётся, понимаете?

 

  Считал, что если постараюсь и просто снова вернусь к работе на велосипеде, если поеду в тренировочный лагерь, то правильный настрой вернётся, понимаете? Думал, что снова поеду хорошо. Каждый раз надеялся, что всё станет по-другому, что смогу повернуть этот переключатель.

 

  И теперь я снова оказался в тренировочном лагере вместе с командой и понял, что опять думаю о том, что не ответил на свои вопросы, что опять вернулся на эту карусель. Я продолжал отгонять мысли. Поэтому приехал в тренировочный лагерь. Кроме того, я сам провёл  два тренировочных лагеря в декабре и начале января, потому что хотел убежать от мыслей. Но пора задуматься.

 

  Я просто слишком хотел всё делать хорошо, чтобы люди вокруг были счастливы. Хотел, чтобы команда была довольна, товарищи по команде были довольны. Хотел, чтобы спонсоры тоже были довольны. Хотел, чтобы была счастлива моя жена и семья. Мне хотелось сделать так, чтобы всем было хорошо, но в это время я забыл о себе.

 

  Соотечественники, команда, как и я сам, многого ждали. Раньше я руководствовался только своими собственными ожиданиями. Имею в виду, когда становишься топовым спортсменом, становится очень трудно действовать только согласно результатам, которые ожидаешь сам. Ты жаждешь успеха, и это само по себе стресс. А когда ещё и другие от тебя этого ждут, справляться с ожиданиями оказалось труднее, чем я предполагал.  

 

  Что я хочу? Хочу ли я ещё быть велогонщиком? И каким? И эти вопросы зрели где-то в глубине несколько месяцев. У меня не было времени ответить на эти вопросы, потому что жизнь профессионального велогонщика продолжалась. Ты всё время в экспресс-поезде на пути к следующему тренировочному лагерю, к следующей гонке, следующим целям. И у меня не было времени разобраться в себе.

 

Том Дюмулин временно уходит из велоспорта

 

 

  Если, например, я хочу выиграть Тур, то как я хочу работать на пути к этой цели. И я не знал, как ответить на этот вопрос. Я продолжал оставлять этот вопрос на рассмотрение других просто потому, чтобы всем было хорошо. Это не приводит к желаемому результату. Но главное, от этого я сам не был счастлив. Постепенно становился несчастным. Так не должно быть. Поэтому решил пока взять перерыв.

 

  Кто знает, куда это приведёт? В любом случае, собираюсь много общаться, звонить людям. Буду много думать, гулять с собакой, и просто искать, чего я хочу как человек. Какой хочу видеть свою жизнь?

 

  Мне понравилось, как отреагировала команда. Последние несколько дней мы много говорили. Конечно, это решение принято не за одну ночь. Я получил огромную поддержку команды. Я просто хотел делать так, чтобы команде и товарищам было хорошо. Но в итоге никому хорошо не будет.

 

  Я просто хотел делать так, чтобы команде и товарищам было хорошо. Но в итоге никому хорошо не будет. Нет смысла продолжать выступать, в данный момент никому от этого не будет пользы. Команда меня полностью поддержала и дала мне время  обо всём подумать.

 

  Пора разобраться в себе. Важно, что я начал карьеру, не заботясь о том, что думают другие, шёл по своему  плану. Теперь мне нужно время, чтобы к этому вернуться".

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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  1. chel

    Вчера, 18:36 | Регистрация: 6.07.2014

    Ого. Жаль, жаль.

    1. RVL

      Вчера, 18:49 | Регистрация: 30.08.2012

      Не..так не надо.
      Не жаль. Тому так лучше
      И главное, он не прощается

  2. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 19:17 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: RVL
    Не..так не надо.
    Не жаль. Тому так лучше
    И главное, он не прощается

    Согласен. Том всегда был склонен к самокопанию, поэтому он зависим от внутреннего настроя намного больше, чем большинство гонщиков. Лишь бы пауза пошла на пользу.

  3. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 19:35 | Регистрация: 18.09.2014

    Наверное, я могу это понять. В какой-то момент жизни осознаешь, что исполняя социальные роли, ты уже не знаешь, кто ты на самом деле и что хочешь именно ты  - не для семьи, детей и т.д, а для себя.

    Но очень жаль, очень. Не думаю, что возвращение будет возможно. Не в эпоху бешеной молодежи.

    ... "стиль полемики важнее предмета полемики. Предметы меняются, а стиль создает цивилизацию".
    Г.С. Померанц

    1. RVL

      Вчера, 19:41 | Регистрация: 30.08.2012

      что то определенное настоящий сезон (как и прошлый) никому не несет. может, на самом деле , лучше собаку повыгуливать и выровнять психику.
      многие в седле за год ничего не добиваются. пауза может пойти на пользу.
      а команда норм. поддержала

  4. Имя: Михаил

    motte

    Вчера, 20:25 | Регистрация: 4.07.2011

    Вот вот...как много раз я говорил много ранее, что не верю в том_а

    А тут вообще соскочил

     

     

  5. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 20:29 | Регистрация: 7.12.2014

    Месяц назад я видела сообщение на Сайклингньюс

    https://www.cyclingnews.com/news/dumoulin-and-roglic-deny-aderlass-links-as-pho
    tos-appear-in-investigation/

    Команда выступила с опровержением, но теперь Роглича нет с командой, потому что у него самоизоляция, а Том внезапно почувствовал необходимость сделать паузу в карьере...

    Хотя еще пару дней назад радостно улыбался, рассказывая о своих планах на сезон...

  6. Имя: Ararat

    ararat

    Вчера, 20:44 | Регистрация: 11.12.2014

    Психологически что Ару что Том не тянут тяжёлый груз лидера команды

  7. close2you

    Вчера, 21:10 | Регистрация: 22.07.2017

    ПРОЩАЙ ДИМУЛЯ 

  8. Имя: Евгений

    AlGalgalim

    Вчера, 21:54 | Регистрация: 28.06.2017

    Ситуация с котлом прояснится, Дюмулин отдохнёт и вернётся. На Туре с Фрумом зарубятся))

  9. SportSpirit

    Вчера, 22:17 | Регистрация: 4.05.2019

    Сейчас будет отчаянно многобуквbomb сегодняшний вечер с российской действительностью располагает, а тут еще и новость про Тома. Написано 27.04.2020, "под локдауном". Рекомендую читать с чашечкой чаяbeach

     

    "Я люблю шоссейный велоспорт, как путник, пару недель бредший в пустыне без воды, может любить встретившийся ему неиссякаемый источник. Так я люблю шоссейный велоспорт навсегда!

      

    Конец июля 2018 года, я смотрю прямой эфир. Почти с финишем Тома Дюмолана, после которого едет только Герайнт Томас, уже гарантировавший себе победу в общем зачете, завершается соревновательная часть Тура. На следующий день – этап дружбы по Елисейским полям. На hot-sit – Крис Фрум. Дюмолан едет разделку в одно время с ним, сохраняя интригу о победителе этапа.

     

    Непосредственно на финише Дюмолана дает сбой многолетний официальный хронометрист велогонок Tissot, ставя на первое место сначала Фрума с разницей менее секунды, а потом – все-таки Тома. Все это я увижу в ближайшем повторе, потому что проверку электрическими импульсами пространства не выдержало не только швейцарское качество в Пиренеях, но и провайдер Евроспорта в моем городе: ровно в этот момент трансляция у меня прервалась.

     

    Этап завершен, Тур становится историей, все главные герои счастливы в моменте: Герайнт Томас – выиграл общий зачет; Крис Фрум – становится 3-м в общем зачете, стартовав перед разделкой 4-м; Том Дюмолан – сохраняет свое второе место в общем зачете и наконец-то выигрывает этап.

     

    Я внимательно наблюдаю. Где-то за кулисами в техничке Примож Роглич, главный проигравший этапа, с самым обидным 4-м местом в общем зачете, с глазами мокрыми то ли от пота, то ли от скупых словенских слез, но с неизменным poker-facе говорит правильные слова о том, что это был бесценный опыт и что он еще вернется. Я думаю: «Да, этот парень точно вернется. Чтобы выигрывать!» Но сейчас речь не о нем.

     

    Я продолжаю наблюдать. Том дает интервью и описывает свои эмоции при объявлении окончательного решения о победителе этапа: «Как будто в этот момент все фрустрации покинули меня. Я снова поверил, что могу выигрывать».

     

    «Том больше не выиграет!» - приходит мне в голову парадоксальная мысль.

     

    Как такое может быть? Том Дюмолан, у которого в активе триумфальный сезон-2017. Том Дюмолан, который только что завершает второй гранд-тур подряд на второй строчке общего зачета. Том Дюмолан – лучший раздельщик мира! В конце концов, как самый главный женский аргумент, - я ведь за него болею!flirt

     

    Но помимо этого я очень внимательный диванный эксперт, которая читает между строк и, судя по всему, видит сквозь картинки.

     

    Через 2 месяца был Чемпионат Мира в Инсбруке, Том защищал свой титул. Я очень хорошо помню тот день. Я специально освободила время для просмотра прямого эфира. В прямых эфирах – особая магия!

     

    Выиграл Роан Деннис, Дюмолан стал 2-ым, но он проиграл в первую очередь самому себе. Во всей его езде была обреченность с самых первых метров. Он не знал графика Денниса и честно признался, что если бы знал, то не заехал бы и в тройку. На финише ему сообщили, что он проиграл более минуты. Бездна! Сколько бесконечной тоски было в его застывшем на несколько десятков секунд взгляде, устремленном в какие-то одному ему известные дали.

     

    Я не знаю, какая именно по счету надсечка на его психологическом самоощущении гонщика случилась в этот момент, но мое экспертное мнение – что последняя. 

     

    Через 3 дня на Чемпионате Мира Том приехал 4-м в групповой гонке, по-спортивному оставив на дистанции все силы. Если посмотреть только протокол – то это отличный результат для него, лучший за всю его историю выступления на ЧМ в групповых гонках. Но сюжет последних километров, его печально склоненная голова во время пересечения линии финиша…

     

    Да, будет оптимистическое начало сезона-2019 на туре ОАЭ, самоуспокаивающие интервью, старт на Джиро-2019. И больше не будет ничего.

     

    «Том больше не выиграет!» - не то, чтобы это был ченнелинг. В июле 2018 года я и слов-то таких не знала, хотя ченнелинг уже знал меня.

     

    Но Том больше не выиграет – и это беспристрастный факт, хотя он вполне здоров и формально является действующим гонщиком.

     

    А Примож Роглич в сезоне 2019 вернулся в пелотон – да, да! – чтобы штамповать победы! Но это уже другая история."

  10. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:19 | Регистрация: 22.05.2013

     Мне лично не верится, чтобы он смог вернуться на уровень победы на Джиро или второго места на туре, а если он еще и устал от всего этого, то тем более. 

    Мне кажется тут дело только в Томе, в команде много опытных гонщиков, не думаю что там могут быть какие-то проблемы у него. 

  11. AAA

    Вчера, 22:40 | Регистрация: 20.01.2011

    Трудно надрывать организм, когда за спиной мешок с деньгами, которого с лихвой хватит на всю оставшуюся жизнь.

    Побеждают годами, только те у кого страсть к победам превыше всего!

     

    А такие как Ару и Дюмулин и так выше головы прыгнули.

     

    Возвращаться всегда на много тяжелее, чем начинать. В возвращение не верю...

  12. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 22:47 | Регистрация: 24.12.2010

    Что-то подобное ожидал увидет после статьи: " Велокоманда Jumbo-Visma объявила составы на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021"

    и его вот этих слов: "Том Дюмулин: «Надеюсь, что буду на пике формы и смогу бороться за победу. Конечно, у Приможа та же цель и тот же настрой. И он достиг большего. В прошлые годы он становился лучшим велогонщиком мира. Так что он точно будет нашим лидером. Но, думаю, теневыми лидерами будем я и Стевен Крёйсвейк. Потом всё зависит от того, как пойдёт гонка. Поэтому нет необходимости составлять точный план, в котором мы работаем только на Приможа, хотя, конечно, он наш главный гонщик».

    Не гонец (боец)..., философ, любитель покапаться в себе... жаль.

  13. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:30 | Регистрация: 4.01.2015

    Мне кажется, что траблы в жизни Тома на "спортивном уровне", так сказать, начались именно с его приходом в команду Джамбо-Висма. И этот приход считаю стал ошибочным для Дюмолина. Я не говорю, что ему надо было оставатся в Санвебе и далее, но то подписания с J-V этакиое начало конца для Тома. И сейчас это его заявление об уходе, т.е. паузе всё это мне напоминает ситуацию когда лидер (один из) музыкальной группы говорит, что покидает свою банду, чтобы немного переосмыслить происходящее в его голове жизни, отдохнуть, собраться с мыслями, но группа не расспадается, а он обязательно вернётся с новыми силами и идеями.

    А вот мне кажется Том уже не вернется, т.е. таки может скорей всего и вернётся на шоссе, но уже в форме другой вело-команды.

    Цитата: ararat
    Психологически что Ару что Том не тянут тяжёлый груз лидера команды

    Цитата: AAA
    Побеждают годами, только те у кого страсть к победам превыше всего!
    А такие как Ару и Дюмулин и так выше головы прыгнули.
    Возвращаться всегда на много тяжелее, чем начинать. В возвращение не верю...

    Совсем не считаю что Том Дюмолин это Фабио Ару version 2. Нет, не тот вариант, но согласен, с товарищем ААА насчёт возвращения...верится слабо, хотя дай Бог

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  14. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Он не вернется. Контракт расторгнут видимо. Просто так ни один хозяин команды не отпустит ни одного гонца на время, лишь потому, что он так захотел. Причину ухода мы узнаем скоро. Здесь, что то глубинное, не для всех ушей и глаз. Пресс релиз составляли видимо для него менеджментом команды. Просто ему дали красиво уйти. Вот и всё. Красиво уйти не роняя достоинства команды и самого него. Не может Том принять такое решение буквально за несколько дней от плана завоевать титул победителя гран тура , в частности Тур де Франс, до завершения карьеры, хоть временно. Просто его ушли. Но надо отдать должное ...очень красиво.

    Цитата: Earl57
    Месяц назад я видела сообщение на Сайклингньюс
    https://www.cyclingnews.com/news/dumoulin-and-roglic-deny-aderlass-links-as-pho
    tos-appear-in-investigation/
    Команда выступила с опровержением, но теперь Роглича нет с командой, потому что у него самоизоляция, а Том внезапно почувствовал необходимость сделать паузу в карьере...
    Хотя еще пару дней назад радостно улыбался, рассказывая о своих планах на сезон...
    Может Том набил морду Рогличу, что тот самоизолировался? )))) ?

    Вся жизнь это гонка.
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Grand Prix Cycliste la Marseillaise

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3 - 7 февраля 2021

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Tour Colombia

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Tour de la Provence

21 - 27 февраля 2021

UAE Tour

ОПРОС

Какой из Гранд-туров в 2020 году понравился больше?

Комментарии

  • Astanaforever
    Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
    Astanaforever-Фото
    Он не вернется. Контракт расторгнут видимо. Просто так ни один хозяин команды не отпустит ни одного гонца на время, лишь потому, что он так захотел. Причину ухода мы узнаем скоро. Здесь, что то глубинное, не для всех ушей и глаз. Пресс релиз составляли видимо для него менеджментом команды. Просто ему дали красиво уйти. Вот и всё. Красиво уйти не роняя достоинства команды и самого него. Не может Том принять такое решение буквально за несколько дней от плана завоевать титул победителя гран тура , в частности Тур де Франс, до завершения карьеры, хоть временно. Просто его ушли. Но надо отдать должное ...очень красиво.

    Цитата: Earl57
    Месяц назад я видела сообщение на Сайклингньюс
    https://www.cyclingnews.com/news/dumoulin-and-roglic-deny-aderlass-links-as-pho
    tos-appear-in-investigation/
    Команда выступила с опровержением, но теперь Роглича нет с командой, потому что у него самоизоляция, а Том внезапно почувствовал необходимость сделать паузу в карьере...
    Хотя еще пару дней назад радостно улыбался, рассказывая о своих планах на сезон...
    Может Том набил морду Рогличу, что тот самоизолировался? )))) ?
  • EL-Fenomeno
    Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Мне кажется, что траблы в жизни Тома на "спортивном уровне", так сказать, начались именно с его приходом в команду Джамбо-Висма. И этот приход считаю стал ошибочным для Дюмолина. Я не говорю, что ему надо было оставатся в Санвебе и далее, но то подписания с J-V этакиое начало конца для Тома. И сейчас это его заявление об уходе, т.е. паузе всё это мне напоминает ситуацию когда лидер (один из) музыкальной группы говорит, что покидает свою банду, чтобы немного переосмыслить происходящее в его голове жизни, отдохнуть, собраться с мыслями, но группа не расспадается, а он обязательно вернётся с новыми силами и идеями.

    А вот мне кажется Том уже не вернется, т.е. таки может скорей всего и вернётся на шоссе, но уже в форме другой вело-команды.

    Цитата: ararat
    Психологически что Ару что Том не тянут тяжёлый груз лидера команды

    Цитата: AAA
    Побеждают годами, только те у кого страсть к победам превыше всего!
    А такие как Ару и Дюмулин и так выше головы прыгнули.
    Возвращаться всегда на много тяжелее, чем начинать. В возвращение не верю...

    Совсем не считаю что Том Дюмолин это Фабио Ару version 2. Нет, не тот вариант, но согласен, с товарищем ААА насчёт возвращения...верится слабо, хотя дай Бог

  • marketbk
    Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
    marketbk-Фото

    Что-то подобное ожидал увидет после статьи: " Велокоманда Jumbo-Visma объявила составы на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021"

    и его вот этих слов: "Том Дюмулин: «Надеюсь, что буду на пике формы и смогу бороться за победу. Конечно, у Приможа та же цель и тот же настрой. И он достиг большего. В прошлые годы он становился лучшим велогонщиком мира. Так что он точно будет нашим лидером. Но, думаю, теневыми лидерами будем я и Стевен Крёйсвейк. Потом всё зависит от того, как пойдёт гонка. Поэтому нет необходимости составлять точный план, в котором мы работаем только на Приможа, хотя, конечно, он наш главный гонщик».

    Не гонец (боец)..., философ, любитель покапаться в себе... жаль.

  • AAA
    Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
    AAA-Фото

    Трудно надрывать организм, когда за спиной мешок с деньгами, которого с лихвой хватит на всю оставшуюся жизнь.

    Побеждают годами, только те у кого страсть к победам превыше всего!

     

    А такие как Ару и Дюмулин и так выше головы прыгнули.

     

    Возвращаться всегда на много тяжелее, чем начинать. В возвращение не верю...

  • EL-Fenomeno
    Дилан Груневеген: «Надеюсь сно ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: Ice
    Ни одного грантура. Или команда решила так, или у него с морально-волевыми есть вопросы. Сгрызет же себя, как бы к Груневегену не относились,...

    Там кажется между Диланом и командой какое то обоюдное решение принято, мол в 2021 году на ГТ ни-ни...может оно и к лучше, причём считаю что и для спортсмена, и для Юмбо-команды.

    "Свет в конце туннеля" для Дилана уже включён Но я думаю, что Груневеген восстановиться полностью ментально и психологически только тогда когда пообщается тет-а-тет с Якобсеном, как сам об этом его просил ранее, но Фабио ответил, что "ещё не готов"

  • velodoctor
    Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
    velodoctor-Фото

     Мне лично не верится, чтобы он смог вернуться на уровень победы на Джиро или второго места на туре, а если он еще и устал от всего этого, то тем более. 

    Мне кажется тут дело только в Томе, в команде много опытных гонщиков, не думаю что там могут быть какие-то проблемы у него. 

  • SportSpirit
    Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
    SportSpirit-Фото

    Сейчас будет отчаянно многобуквbomb сегодняшний вечер с российской действительностью располагает, а тут еще и новость про Тома. Написано 27.04.2020, "под локдауном". Рекомендую читать с чашечкой чаяbeach

     

    "Я люблю шоссейный велоспорт, как путник, пару недель бредший в пустыне без воды, может любить встретившийся ему неиссякаемый источник. Так я люблю шоссейный велоспорт навсегда!

      

    Конец июля 2018 года, я смотрю прямой эфир. Почти с финишем Тома Дюмолана, после которого едет только Герайнт Томас, уже гарантировавший себе победу в общем зачете, завершается соревновательная часть Тура. На следующий день – этап дружбы по Елисейским полям. На hot-sit – Крис Фрум. Дюмолан едет разделку в одно время с ним, сохраняя интригу о победителе этапа.

     

    Непосредственно на финише Дюмолана дает сбой многолетний официальный хронометрист велогонок Tissot, ставя на первое место сначала Фрума с разницей менее секунды, а потом – все-таки Тома. Все это я увижу в ближайшем повторе, потому что проверку электрическими импульсами пространства не выдержало не только швейцарское качество в Пиренеях, но и провайдер Евроспорта в моем городе: ровно в этот момент трансляция у меня прервалась.

     

    Этап завершен, Тур становится историей, все главные герои счастливы в моменте: Герайнт Томас – выиграл общий зачет; Крис Фрум – становится 3-м в общем зачете, стартовав перед разделкой 4-м; Том Дюмолан – сохраняет свое второе место в общем зачете и наконец-то выигрывает этап.

     

    Я внимательно наблюдаю. Где-то за кулисами в техничке Примож Роглич, главный проигравший этапа, с самым обидным 4-м местом в общем зачете, с глазами мокрыми то ли от пота, то ли от скупых словенских слез, но с неизменным poker-facе говорит правильные слова о том, что это был бесценный опыт и что он еще вернется. Я думаю: «Да, этот парень точно вернется. Чтобы выигрывать!» Но сейчас речь не о нем.

     

    Я продолжаю наблюдать. Том дает интервью и описывает свои эмоции при объявлении окончательного решения о победителе этапа: «Как будто в этот момент все фрустрации покинули меня. Я снова поверил, что могу выигрывать».

     

    «Том больше не выиграет!» - приходит мне в голову парадоксальная мысль.

     

    Как такое может быть? Том Дюмолан, у которого в активе триумфальный сезон-2017. Том Дюмолан, который только что завершает второй гранд-тур подряд на второй строчке общего зачета. Том Дюмолан – лучший раздельщик мира! В конце концов, как самый главный женский аргумент, - я ведь за него болею!flirt

     

    Но помимо этого я очень внимательный диванный эксперт, которая читает между строк и, судя по всему, видит сквозь картинки.

     

    Через 2 месяца был Чемпионат Мира в Инсбруке, Том защищал свой титул. Я очень хорошо помню тот день. Я специально освободила время для просмотра прямого эфира. В прямых эфирах – особая магия!

     

    Выиграл Роан Деннис, Дюмолан стал 2-ым, но он проиграл в первую очередь самому себе. Во всей его езде была обреченность с самых первых метров. Он не знал графика Денниса и честно признался, что если бы знал, то не заехал бы и в тройку. На финише ему сообщили, что он проиграл более минуты. Бездна! Сколько бесконечной тоски было в его застывшем на несколько десятков секунд взгляде, устремленном в какие-то одному ему известные дали.

     

    Я не знаю, какая именно по счету надсечка на его психологическом самоощущении гонщика случилась в этот момент, но мое экспертное мнение – что последняя. 

     

    Через 3 дня на Чемпионате Мира Том приехал 4-м в групповой гонке, по-спортивному оставив на дистанции все силы. Если посмотреть только протокол – то это отличный результат для него, лучший за всю его историю выступления на ЧМ в групповых гонках. Но сюжет последних километров, его печально склоненная голова во время пересечения линии финиша…

     

    Да, будет оптимистическое начало сезона-2019 на туре ОАЭ, самоуспокаивающие интервью, старт на Джиро-2019. И больше не будет ничего.

     

    «Том больше не выиграет!» - не то, чтобы это был ченнелинг. В июле 2018 года я и слов-то таких не знала, хотя ченнелинг уже знал меня.

     

    Но Том больше не выиграет – и это беспристрастный факт, хотя он вполне здоров и формально является действующим гонщиком.

     

    А Примож Роглич в сезоне 2019 вернулся в пелотон – да, да! – чтобы штамповать победы! Но это уже другая история."

  • AlGalgalim
    Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
    AlGalgalim-Фото
    Ситуация с котлом прояснится, Дюмулин отдохнёт и вернётся. На Туре с Фрумом зарубятся))
  • close2you
    Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
    close2you-Фото

    ПРОЩАЙ ДИМУЛЯ 

  • ararat
    Том Дюмулин временно уходит из ... (16)
    ararat-Фото
    Психологически что Ару что Том не тянут тяжёлый груз лидера команды

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4237
2 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3055
3 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 2700
4 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2040
5 Фульсанг Я. (Den) (AST) 1961
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 1795
7 Порт Р. (Aus) (TFS) 1733
8 Улисси Д. (Ita) (UAD) 1671
9 Демар А. (Fra) (GFC) 1550
10 Хирши М. (Sui) (SUN) 1430

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