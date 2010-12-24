Том Дюмулин временно уходит из велоспорта

Astanaforever

Том Дюмулин временно уходит из ... (16)



Цитата: Earl57

https://www.cyclingnews.com/news/dumoulin-and-roglic-deny-aderlass-links-as-pho

tos-appear-in-investigation/

Команда выступила с опровержением, но теперь Роглича нет с командой, потому что у него самоизоляция, а Том внезапно почувствовал необходимость сделать паузу в карьере...

Хотя еще пару дней назад радостно улыбался, рассказывая о своих планах на сезон...

Месяц назад я видела сообщение на СайклингньюсКоманда выступила с опровержением, но теперь Роглича нет с командой, потому что у него самоизоляция, а Том внезапно почувствовал необходимость сделать паузу в карьере...Хотя еще пару дней назад радостно улыбался, рассказывая о своих планах на сезон... Он не вернется. Контракт расторгнут видимо. Просто так ни один хозяин команды не отпустит ни одного гонца на время, лишь потому, что он так захотел. Причину ухода мы узнаем скоро. Здесь, что то глубинное, не для всех ушей и глаз. Пресс релиз составляли видимо для него менеджментом команды. Просто ему дали красиво уйти. Вот и всё. Красиво уйти не роняя достоинства команды и самого него. Не может Том принять такое решение буквально за несколько дней от плана завоевать титул победителя гран тура , в частности Тур де Франс, до завершения карьеры, хоть временно. Просто его ушли. Но надо отдать должное ...очень красиво.Может Том набил морду Рогличу, что тот самоизолировался? )))) ?

EL-Fenomeno

Том Дюмулин временно уходит из ... (16) Мне кажется, что траблы в жизни Тома на "спортивном уровне", так сказать, начались именно с его приходом в команду Джамбо-Висма. И этот приход считаю стал ошибочным для Дюмолина. Я не говорю, что ему надо было оставатся в Санвебе и далее, но то подписания с J-V этакиое начало конца для Тома. И сейчас это его заявление об уходе, т.е. паузе всё это мне напоминает ситуацию когда лидер (один из) музыкальной группы говорит, что покидает свою банду, чтобы немного переосмыслить происходящее в его голове жизни, отдохнуть, собраться с мыслями, но группа не расспадается, а он обязательно вернётся с новыми силами и идеями. А вот мне кажется Том уже не вернется, т.е. таки может скорей всего и вернётся на шоссе, но уже в форме другой вело-команды.

Цитата: ararat Психологически что Ару что Том не тянут тяжёлый груз лидера команды Цитата: AAA Побеждают годами, только те у кого страсть к победам превыше всего!

А такие как Ару и Дюмулин и так выше головы прыгнули.

Возвращаться всегда на много тяжелее, чем начинать. В возвращение не верю...

Совсем не считаю что Том Дюмолин это Фабио Ару version 2. Нет, не тот вариант, но согласен, с товарищем ААА насчёт возвращения...верится слабо, хотя дай Бог

marketbk

Том Дюмулин временно уходит из ... (16) Что-то подобное ожидал увидет после статьи: " Велокоманда Jumbo-Visma объявила составы на Джиро д’Италия и Тур де Франс-2021" и его вот этих слов: "Том Дюмулин: «Надеюсь, что буду на пике формы и смогу бороться за победу. Конечно, у Приможа та же цель и тот же настрой. И он достиг большего. В прошлые годы он становился лучшим велогонщиком мира. Так что он точно будет нашим лидером. Но, думаю, теневыми лидерами будем я и Стевен Крёйсвейк. Потом всё зависит от того, как пойдёт гонка. Поэтому нет необходимости составлять точный план, в котором мы работаем только на Приможа, хотя, конечно, он наш главный гонщик». Не гонец (боец)..., философ, любитель покапаться в себе... жаль.

AAA

Том Дюмулин временно уходит из ... (16) Трудно надрывать организм, когда за спиной мешок с деньгами, которого с лихвой хватит на всю оставшуюся жизнь. Побеждают годами, только те у кого страсть к победам превыше всего! А такие как Ару и Дюмулин и так выше головы прыгнули. Возвращаться всегда на много тяжелее, чем начинать. В возвращение не верю...

EL-Fenomeno

Дилан Груневеген: «Надеюсь сно ... (6) Цитата: Ice Ни одного грантура. Или команда решила так, или у него с морально-волевыми есть вопросы. Сгрызет же себя, как бы к Груневегену не относились,...

Там кажется между Диланом и командой какое то обоюдное решение принято, мол в 2021 году на ГТ ни-ни...может оно и к лучше, причём считаю что и для спортсмена, и для Юмбо-команды. "Свет в конце туннеля" для Дилана уже включён Но я думаю, что Груневеген восстановиться полностью ментально и психологически только тогда когда пообщается тет-а-тет с Якобсеном, как сам об этом его просил ранее, но Фабио ответил, что "ещё не готов"

velodoctor

Том Дюмулин временно уходит из ... (16) Мне лично не верится, чтобы он смог вернуться на уровень победы на Джиро или второго места на туре, а если он еще и устал от всего этого, то тем более. Мне кажется тут дело только в Томе, в команде много опытных гонщиков, не думаю что там могут быть какие-то проблемы у него.

SportSpirit

Том Дюмулин временно уходит из ... (16) Сейчас будет отчаянно многобукв сегодняшний вечер с российской действительностью располагает, а тут еще и новость про Тома. Написано 27.04.2020, "под локдауном". Рекомендую читать с чашечкой чая "Я люблю шоссейный велоспорт, как путник, пару недель бредший в пустыне без воды, может любить встретившийся ему неиссякаемый источник. Так я люблю шоссейный велоспорт навсегда! Конец июля 2018 года, я смотрю прямой эфир. Почти с финишем Тома Дюмолана, после которого едет только Герайнт Томас, уже гарантировавший себе победу в общем зачете, завершается соревновательная часть Тура. На следующий день – этап дружбы по Елисейским полям. На hot-sit – Крис Фрум. Дюмолан едет разделку в одно время с ним, сохраняя интригу о победителе этапа. Непосредственно на финише Дюмолана дает сбой многолетний официальный хронометрист велогонок Tissot, ставя на первое место сначала Фрума с разницей менее секунды, а потом – все-таки Тома. Все это я увижу в ближайшем повторе, потому что проверку электрическими импульсами пространства не выдержало не только швейцарское качество в Пиренеях, но и провайдер Евроспорта в моем городе: ровно в этот момент трансляция у меня прервалась. Этап завершен, Тур становится историей, все главные герои счастливы в моменте: Герайнт Томас – выиграл общий зачет; Крис Фрум – становится 3-м в общем зачете, стартовав перед разделкой 4-м; Том Дюмолан – сохраняет свое второе место в общем зачете и наконец-то выигрывает этап. Я внимательно наблюдаю. Где-то за кулисами в техничке Примож Роглич, главный проигравший этапа, с самым обидным 4-м местом в общем зачете, с глазами мокрыми то ли от пота, то ли от скупых словенских слез, но с неизменным poker-facе говорит правильные слова о том, что это был бесценный опыт и что он еще вернется. Я думаю: «Да, этот парень точно вернется. Чтобы выигрывать!» Но сейчас речь не о нем. Я продолжаю наблюдать. Том дает интервью и описывает свои эмоции при объявлении окончательного решения о победителе этапа: «Как будто в этот момент все фрустрации покинули меня. Я снова поверил, что могу выигрывать». «Том больше не выиграет!» - приходит мне в голову парадоксальная мысль. Как такое может быть? Том Дюмолан, у которого в активе триумфальный сезон-2017. Том Дюмолан, который только что завершает второй гранд-тур подряд на второй строчке общего зачета. Том Дюмолан – лучший раздельщик мира! В конце концов, как самый главный женский аргумент, - я ведь за него болею! Но помимо этого я очень внимательный диванный эксперт, которая читает между строк и, судя по всему, видит сквозь картинки. Через 2 месяца был Чемпионат Мира в Инсбруке, Том защищал свой титул. Я очень хорошо помню тот день. Я специально освободила время для просмотра прямого эфира. В прямых эфирах – особая магия! Выиграл Роан Деннис, Дюмолан стал 2-ым, но он проиграл в первую очередь самому себе. Во всей его езде была обреченность с самых первых метров. Он не знал графика Денниса и честно признался, что если бы знал, то не заехал бы и в тройку. На финише ему сообщили, что он проиграл более минуты. Бездна! Сколько бесконечной тоски было в его застывшем на несколько десятков секунд взгляде, устремленном в какие-то одному ему известные дали. Я не знаю, какая именно по счету надсечка на его психологическом самоощущении гонщика случилась в этот момент, но мое экспертное мнение – что последняя. Через 3 дня на Чемпионате Мира Том приехал 4-м в групповой гонке, по-спортивному оставив на дистанции все силы. Если посмотреть только протокол – то это отличный результат для него, лучший за всю его историю выступления на ЧМ в групповых гонках. Но сюжет последних километров, его печально склоненная голова во время пересечения линии финиша… Да, будет оптимистическое начало сезона-2019 на туре ОАЭ, самоуспокаивающие интервью, старт на Джиро-2019. И больше не будет ничего. «Том больше не выиграет!» - не то, чтобы это был ченнелинг. В июле 2018 года я и слов-то таких не знала, хотя ченнелинг уже знал меня. Но Том больше не выиграет – и это беспристрастный факт, хотя он вполне здоров и формально является действующим гонщиком. А Примож Роглич в сезоне 2019 вернулся в пелотон – да, да! – чтобы штамповать победы! Но это уже другая история."

AlGalgalim

Том Дюмулин временно уходит из ... (16) Ситуация с котлом прояснится, Дюмулин отдохнёт и вернётся. На Туре с Фрумом зарубятся))

close2you

Том Дюмулин временно уходит из ... (16) ПРОЩАЙ ДИМУЛЯ

ararat

Том Дюмулин временно уходит из ... (16) Психологически что Ару что Том не тянут тяжёлый груз лидера команды