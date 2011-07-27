Том Дюмулин – призёр Джиро д’Италия-2018

Том Дюмулин: «Я сделал всё, что мог, сожалений о 2-м месте на Джиро д'Италия-2018 нет»

27-летний нидерландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин не смог стать двукратным победителем Джиро д’Италия, но завершил 101-й выпуск итальянского Гран-тура на второй ступени подиума, а также с победой на этапе (1-м). От первого места в генеральной классификации Дюмулина отделили 46 секунд.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Том Дюмулин: «Я очень горжусь собой и командой. Мы провели три великолепных недели, старались сделать всё, что в наших силах, борясь за победу. Эта Джиро до’Италия стала труднейшим из Гран-туров, которые я когда-либо ездил, поэтому могу принять второе место. На 20-м этапе я сделал всё, что мог. У меня совсем не было сил, ничего не осталось, но я винил бы себя, если бы не попытался атаковать, потом всё время бы жалел об этом. А теперь никаких сожалений нет. Фрум был сильнее.

Я очень доволен, потому что команда работала великолепно, мы блестяще проехали три недели, у нас было не так много ошибок, и мы не могли бы что-то сделать по-другому. Я благодарен ребятам за всё, что они для меня сделали».

Марк Рееф, тренер команды Sunweb: «На последнем горном этапе мы старались сделать всё возможное. Сэм Омен ехал очень мощно, вёз Тома. Пару раз Том атаковал, пытаясь сбросить Фрума, но тот был слишком силён. Потом мы заметили, что некоторые ребята, находившиеся в общем зачёте впереди Сэма, выпали, и тогда Том начал тащить группу, чтобы Сэм мог подняться в генеральной классификации. В итоге Том 2-й, а Сэм подвинулся на 9-ю позицию.

Мы приехали на гонку с уверенностью, что сможем бороться за подиум, и уезжаем с призовым местом. Поэтому можем гордиться тем, чего смогли добиться в гонке. Команда все три недели работала фантастически, мы получили важный опыт, впервые проехав гонку как команда, защищающая титул победителя прошлого года. Все, от гонщиков до персонала полностью отдавали себя работе. Двое наших гонщиков в топ-10 генеральной классификации на Гран-туре, и это блестящий результат. Хотелось бы одержать победу, но мы уезжаем из Рима с гордостью за то, как проехали итальянский Гран-тур».