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Том Дюмулин – призёр Джиро д’Италия-2018

Том Дюмулин: «Я сделал всё, что мог, сожалений о 2-м месте на Джиро д'Италия-2018 нет»

 

 

  27-летний нидерландский гонщик команды Sunweb Том Дюмулин не смог стать двукратным победителем Джиро д’Италия, но завершил 101-й выпуск итальянского Гран-тура на второй ступени подиума, а также с победой на этапе (1-м).  От первого места в генеральной классификации Дюмулина отделили 46 секунд.

 

 

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Том Дюмулин: «Я очень горжусь собой и командой. Мы провели три великолепных недели, старались сделать всё, что в наших силах, борясь за победу. Эта Джиро до’Италия стала труднейшим из Гран-туров, которые я когда-либо ездил, поэтому могу принять второе место. На 20-м этапе я сделал всё, что мог. У меня совсем не было сил, ничего не осталось, но я винил бы себя, если бы не попытался атаковать,  потом всё время бы жалел об этом. А теперь никаких сожалений нет. Фрум был сильнее.

 

 Я очень доволен, потому что команда работала великолепно, мы блестяще проехали три недели, у нас было не так много ошибок,  и мы не могли бы что-то сделать по-другому. Я благодарен ребятам за всё, что они для меня сделали».

 

  Марк Рееф, тренер команды Sunweb: «На последнем горном этапе мы старались сделать всё возможное. Сэм Омен ехал очень мощно, вёз Тома. Пару раз Том атаковал, пытаясь сбросить Фрума, но тот был слишком силён. Потом мы заметили, что некоторые ребята, находившиеся в общем зачёте впереди Сэма, выпали, и тогда Том начал тащить группу, чтобы Сэм мог подняться в генеральной классификации. В итоге Том 2-й, а Сэм подвинулся на 9-ю позицию.

 

  Мы приехали на гонку с уверенностью, что сможем бороться за подиум, и уезжаем с призовым местом. Поэтому можем гордиться тем, чего смогли добиться в гонке. Команда все три недели работала фантастически, мы получили важный опыт, впервые проехав гонку как команда, защищающая титул победителя прошлого года. Все, от гонщиков до персонала полностью отдавали себя работе. Двое наших гонщиков в топ-10 генеральной классификации на Гран-туре, и это блестящий результат. Хотелось бы одержать победу, но мы уезжаем из Рима с гордостью за то, как проехали итальянский Гран-тур».

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2018 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 12:08 | Регистрация: 8.07.2017

    О как велик Марк Рееф, тренер команды Sunweb - использовал Дюмулена как грегори Омена для борьбы за 9-ое место.

     

    В этом вся философия Sunweb - отсутствие концентрации всех сил команды для победы.

    Sky наоборот, всё отдает для главной цели - первое место.

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:11 | Регистрация: 27.07.2011

    Том крут.просто не повезло что в гонке был Фрум

  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 12:28 | Регистрация: 8.07.2017

    И чего не привезти на Джиро в помощь Дюмулину Вилко Келдермана?

    Который вполне мог помочь Тому на 19-ом этапе, чтобы Фрум не так много выиграл.

     

    Что делать Келдерману на Тур де Франс - только бороться за десятку.

     

    У Sunweb единственная надежда для победы на гран-туре это Дюмулин.

    И руководство команды так легко упустила шанс на победу.

     

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
    1. Имя: Анна П.

      Anna P.

      Сегодня, 18:39 | Регистрация: 25.06.2016

      Весной полкоманды получили серьезные травмы, все лучшие грегори. Об этом писал Велолайв, что у Тома плохая поддержка на Джиро.

  4. paziz

    Сегодня, 13:24 | Регистрация: 10.02.2018

    Келдерман после травмы, у них там полкоманды с травмами

  5. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 13:54 | Регистрация: 8.07.2017

    Изначально участие Келдермана не планировалось на Джиро.

    VeloLive еще 27.02.18 приводил слова спортивного директора команды Sunweb Айке Висбек: 

    "Вилко Келдерман примет участие в Тур де Франс-2018 и в Вуэльте Испании».

     https://velolive.com/velo_name/15580-komanda-sunweb-tom-dyumulin-budet-borotsya
    -na-giro-ditaliya-i-tour-de-france-2018.html

     

    И будет Sunweb радоваться 8-10 месту Келдермана на Тур де Франс-2018.

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  6. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 25.06.2016

    Кстати Оомен в интервью Cycling news сокрушался, что был не в состоянии помочь Тому, не было сил.

    Том говорит, что Сэм похож на него в юности :-).  Старина Том...

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Комментарии

  • archi
    Итоги Джиро д’Италия-2018 по о ... (5)
    archi-Фото

    Цитата: Student
    Astana (Kaz) - 1007 / Казахстан - 0 Ты просто умыл чувака)))
    Вот, оказывается в чем дело!!!!! Казахстан

  • DV
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    DV-Фото

    Отличный результат. При более сильных помошниках может бороться за победу на ГТурах

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (23)
    EL-Fenomeno-Фото

    Смотря на итоговый протокол Джиро поражаюсь всё-таки какая же разница между первыми 12 и остальными; С.Йейтс за 2 этапа капнул на час с лишнем и даже в ТОП 20 не вошёл. Так что:

    Фрум - герой

    Дюмолин - браво и аплодисменты

    М.А.Лопез - молодэцЬ)
    Карапазу - слава

    Вивиани (и Беннету) - ящик шампанского на двоих

    Всем остальынм  - спасибо за участие.

     

    P.S.

    Д.Баллерини - получил приз самого агресивного (Комбатив трофи); он собрал больше всего очков на летучих премиях трагуарде волантэ.

     

    P.P.S.

    На этой Джиро (данные у меня по окончанию 19 этапа, а ведь был ещё и 20-й горный) орги Джиро вместе с ЮСиАй и ещё какой то оф.конторой (есть её название на сайклингньюз) проверили 8 велосипедов на "моторчики" (мех.допинг): Карапаза, Пино, Лопеса, Дюмолена, Райшенбаха, Формоло Омена...и ФРума (само собой). А всего уже 135 (!) разных велосипедов. Так что по этой части в спортсменов-велогонщиков точно все чисто.

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2018. Результа ... (51)
    EL-Fenomeno-Фото

    на Джиро 2013, впервые за 7 лет (тогда) был "первый этап дружбы". Не знаю стоит ли давать/возвращать индивидуальную разделку на последний этап как любили орги Джиро делать всегда до этого (Меньшов наверное во время лайфа ещё раз вздрогнул...ох этот дождь и брусчатка 2009 года), но верю что в свой последний год на посту директора итал. ГТ сеньор Маруо Веньи сделает горную разделку на 21-м этапе) crazy к примеру на Монте-Граппе, чтобы у всех глаза на лоб вылезли

  • EL-Fenomeno
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    EL-Fenomeno-Фото

    47 секунд между первым и вторым в зачёте молодых - это второй результат после 41 секунды Джиро 2013; тогда Бетанкур (№5 в итоге) выиграл у Майки (№7 в итоге).

    Не знаю был ли Карапаз даже скрытым лидером Мовистара перед стартом этой Джиро, но выиграть этап в белой майке лучшего молодого, впервые в истории итал. ГТ для своей страны это заслуживает внимания.

    Удачи ему в будущем, думаю орги Мувиков отправят его на следующий год на Вуэльту за подиумом или же на ТдФ за майкой лушего молодого уже там

  • Sipe
    Крис Фрум - победитель Джиро д ... (23)
    Sipe-Фото
    Всем гонцам.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Астана вроде Баллерини подписывает?
  • Anna P.
    Том Дюмулин – призёр Джиро д’И ... (7)
    Anna P.-Фото

    Кстати Оомен в интервью Cycling news сокрушался, что был не в состоянии помочь Тому, не было сил.

    Том говорит, что Сэм похож на него в юности :-).  Старина Том...

  • Александра
    Ричард Карапас – открытие Джир ... (14)
    Александра-Фото

    Хорош парнишка.

  • Anna P.
    Том Дюмулин – призёр Джиро д’И ... (7)
    Anna P.-Фото
    Весной полкоманды получили серьезные травмы, все лучшие грегори. Об этом писал Велолайв, что у Тома плохая поддержка на Джиро.

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7 Фрум К. (GBr) (SKY) 1205
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 1198
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10 Берналь Э. (Col) (SKY) 1063

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