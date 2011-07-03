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Примож Роглич и Том Дюмулин о разделении лидерства на Тур де Франс

Том Дюмулин: «Мне нравится, что мы стартуем с тремя лидерами»

 

 

  Команда Jumbo-Visma подтвердила, что стартует на Тур де Франс-2020 с тремя капитанами – Приможем Рогличем, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком. До остановки сезона никто из них не успел проехать в этом году ни одной гонки. И Примож Роглич в интервью колумбийской газете El Tiempo, и Том Дюмулин в интервью сайту команды подтвердили, что готовы делить капитанские полномочия.

 

Примож Роглич и Том Дюмулин о разделении лидерства на Тур де Франс

 

   Примож Роглич: "Думаю, всё просто. Мы хотим, чтобы наша команда выиграла Тур де Франс, в конце победу одержит сильнейший. В гонке, а особенно в трёхнедельной, всё честно. С нетерпением жду старта.

 

  Сейчас ситуация такая, будто начинаем работу после зимнего перерыва. Довольно давно никто не выступал в гонках, а я вообще даже не начал сезон в этом году. Думаю, будет довольно интересно собраться всем и снова начать выступать".

 

Примож Роглич и Том Дюмулин о разделении лидерства на Тур де Франс

 

  Том Дюмулин: «В команде Sunweb я был единственным лидером на многих гонках. На меня работала вся команда. А теперь в Jumbo-Visma и, естественно, на предстоящем Тур де Франс, если гонка состоится, мы стартуем с тремя лидерами. И мне это очень нравится. С нетерпением жду.

 

  В Sunweb мне было очень трудно выдерживать прессинг ожиданий от всей команды, которая работала только на меня. Поэтому меня так радует новая ситуация. Мне дана возможность доказать себя. Шанс, что если я буду достаточно силён, команда будет работать на меня. Но если я поеду не слишком хорошо, то должен работать на других. Это было нашим общим решением, которое я полностью поддерживаю.

 

  Мы должны всё принимать в расчёт. Ведь Тур может быть и отменён. Но в настоящее время пока кажется, что мы сможем начать выступать через два месяца. Наша главная цель – выиграть Тур де Франс. Моя надежда – победа на Тур де Франс. Будем работать ради этого».

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020 Примож Роглич Primoz Roglic Jumbo-Visma Том Дюмулин Tom Dumoulin

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  1. Гонщик

    Вчера, 22:29 | Регистрация: 28.05.2017

    Роглич вполне могёт и является главной угрозой для Фрума .

  2. Имя: Виталий

    atacama

    Вчера, 22:38 | Регистрация: 29.03.2018

    Три капитана? Кажется мы это уже проходили...

     

  3. Имя: Adrien

    Адриен

    Вчера, 23:16 | Регистрация: 17.05.2015

    "Шанс, что если я буду достаточно силён, команда будет работать на меня. Но если я поеду не слишком хорошо, то должен работать на других. Это было нашим общим решением, которое я полностью поддерживаю." - А если повторится ситуация, как с Саймоном Йейтсем на Джиро ? Уж как был силен почти все три недели, а на 19 этапе - катастрофа. И получится, что и другие два капитана - не при делах... А на первых этапах будут проверять друг друга, борясь за капитанство, этакое соревнование внутри команды - на радость соперникам. Все же у команды должен быть хорошо разработанный, выверенный и логичный план перед гонкой, тактика и стратегия. На деле же получается - главное ввязаться в драку, а там посмотрим.

  4. paziz

    Вчера, 23:19 | Регистрация: 10.02.2018

    Крайшвайк разве сможет капитанить? Максимум звёздный доместик

  5. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 00:36 | Регистрация: 3.07.2011

    Ну в общем ясна причина всех загонов Тома - он перенапрягся под грузом ответственности в Санвебе.

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Sezar
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (5)
    Sezar-Фото

    Ну в общем ясна причина всех загонов Тома - он перенапрягся под грузом ответственности в Санвебе.

  • paziz
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (5)
    paziz-Фото
    Крайшвайк разве сможет капитанить? Максимум звёздный доместик
  • Адриен
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (5)
    Адриен-Фото

    "Шанс, что если я буду достаточно силён, команда будет работать на меня. Но если я поеду не слишком хорошо, то должен работать на других. Это было нашим общим решением, которое я полностью поддерживаю." - А если повторится ситуация, как с Саймоном Йейтсем на Джиро ? Уж как был силен почти все три недели, а на 19 этапе - катастрофа. И получится, что и другие два капитана - не при делах... А на первых этапах будут проверять друг друга, борясь за капитанство, этакое соревнование внутри команды - на радость соперникам. Все же у команды должен быть хорошо разработанный, выверенный и логичный план перед гонкой, тактика и стратегия. На деле же получается - главное ввязаться в драку, а там посмотрим.

  • atacama
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (5)
    atacama-Фото

    Три капитана? Кажется мы это уже проходили...

     

  • Гонщик
    Примож Роглич и Том Дюмулин о ... (5)
    Гонщик-Фото

    Роглич вполне могёт и является главной угрозой для Фрума .

  • Patriotkz
    CADF перепроверит допинг-пробы ... (1)
    Patriotkz-Фото
    Перепроверили бы первых трёх. Или 10х. Так было бы интересно и интригующе для всех болельщиков;)
  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (13)
    RVL-Фото
    Спасибо за минус, но так и есть))
  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (13)
    RVL-Фото

    Том точно не Канчеллара. Если до сих пор не проявил себя таким

  • RVL
    Том Дюмулин мечтает в будущем ... (13)
    RVL-Фото
    Темперамент не тот. Хорошо и достаточно быстро едет один в своем темпе, зачастую при помощи команды. Что Вигго, что Том. А прыгать в нужные отрывы, чувствовать ситуацию здесь и сейчас , идти ва банк. Не. Эти ребята не того пошиба
  • Walther
    Попытка Эммануэля Бухманна в ... (1)
    Walther-Фото
    Да, обидно

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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