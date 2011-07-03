Примож Роглич и Том Дюмулин о разделении лидерства на Тур де Франс

Том Дюмулин: «Мне нравится, что мы стартуем с тремя лидерами»

Команда Jumbo-Visma подтвердила, что стартует на Тур де Франс-2020 с тремя капитанами – Приможем Рогличем, Томом Дюмулином и Стевеном Крёйсвейком. До остановки сезона никто из них не успел проехать в этом году ни одной гонки. И Примож Роглич в интервью колумбийской газете El Tiempo, и Том Дюмулин в интервью сайту команды подтвердили, что готовы делить капитанские полномочия.

Примож Роглич: "Думаю, всё просто. Мы хотим, чтобы наша команда выиграла Тур де Франс, в конце победу одержит сильнейший. В гонке, а особенно в трёхнедельной, всё честно. С нетерпением жду старта.

Сейчас ситуация такая, будто начинаем работу после зимнего перерыва. Довольно давно никто не выступал в гонках, а я вообще даже не начал сезон в этом году. Думаю, будет довольно интересно собраться всем и снова начать выступать".

Том Дюмулин: «В команде Sunweb я был единственным лидером на многих гонках. На меня работала вся команда. А теперь в Jumbo-Visma и, естественно, на предстоящем Тур де Франс, если гонка состоится, мы стартуем с тремя лидерами. И мне это очень нравится. С нетерпением жду.

В Sunweb мне было очень трудно выдерживать прессинг ожиданий от всей команды, которая работала только на меня. Поэтому меня так радует новая ситуация. Мне дана возможность доказать себя. Шанс, что если я буду достаточно силён, команда будет работать на меня. Но если я поеду не слишком хорошо, то должен работать на других. Это было нашим общим решением, которое я полностью поддерживаю.

Мы должны всё принимать в расчёт. Ведь Тур может быть и отменён. Но в настоящее время пока кажется, что мы сможем начать выступать через два месяца. Наша главная цель – выиграть Тур де Франс. Моя надежда – победа на Тур де Франс. Будем работать ради этого».