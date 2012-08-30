Том Дюмулин мечтает в будущем принять участие в Париж-Рубэ

Том Дюмулин планирует в будущем бороться на Париж-Рубэ

Победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин мечтает однажды проехать классику Париж-Рубэ, в которой никогда не принимал участие. Единственным Монуметом с брусчаткой в списке классик Тома Дюмулина стал Тур Фландрии в 2012 году, когда он не доехал до финиша.

В 2018 году на этапе Тур де Франс, проложенному по маршруту Париж-Рубэ, Том Дюмулин финишировал 19-м, в третьей группе пелотона.

Том Дюмулин планирует в будущем бороться на Париж-Рубэ

29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma хочет стартовать на Париж-Рубэ не ради того, чтобы просто доехать до финиша, а основательно подготовиться к «Северному Аду» и стать одним из серьёзных претендентов, о чём рассказал в интервью Wielerflits. На вооружение он взял пример Брэдли Уиггинса.

Том Дюмулин: «Хочу стартовать и вложить максимум сил, а не просто проехать гонку, потому что это интересно. Мне нравится, как поступил Брэдли Уиггинс. Несколько лет он концентрировался на борьбе за победу на Гранд-туре, на длинных разделках. Потом в последние два года карьеры сместил фокус и стал классиком. Мне такой подход очень нравится, хотелось бы тоже так сделать».