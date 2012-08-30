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Том Дюмулин мечтает в будущем принять участие в Париж-Рубэ

Том Дюмулин планирует в будущем бороться на Париж-Рубэ

 

 

  Победитель Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин мечтает однажды проехать классику Париж-Рубэ, в которой никогда не принимал участие. Единственным Монуметом с брусчаткой в списке классик Тома Дюмулина стал Тур Фландрии в 2012 году, когда он не доехал до финиша.

 

В 2018 году на этапе Тур де Франс, проложенному по маршруту Париж-Рубэ, Том Дюмулин финишировал 19-м, в третьей группе пелотона.

 

Том Дюмулин планирует в будущем бороться на Париж-РубэТом Дюмулин планирует в будущем бороться на Париж-Рубэ

 

 

  29-летний нидерландский гонщик команды Jumbo-Visma хочет стартовать на Париж-Рубэ не ради того, чтобы просто доехать до финиша, а основательно подготовиться к «Северному Аду» и стать одним из серьёзных претендентов, о чём рассказал в интервью Wielerflits. На вооружение он взял пример Брэдли Уиггинса.

 

  Том Дюмулин: «Хочу стартовать и вложить максимум сил, а не просто проехать гонку, потому что это интересно. Мне нравится, как поступил Брэдли Уиггинс. Несколько лет он концентрировался на борьбе за победу на Гранд-туре, на длинных разделках. Потом в последние два года карьеры сместил фокус и стал классиком. Мне такой подход очень нравится, хотелось бы тоже так сделать».

 

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорт классика

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  1. RVL

    Вчера, 21:12 | Регистрация: 30.08.2012

    Не Том, так не бывает...

  2. Имя: Алексей

    uran

    Вчера, 21:25 | Регистрация: 27.05.2017

    Антропометрия подходящая, еще массы набрать и в бой.

  3. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 21:56 | Регистрация: 10.06.2017

    Есть шансы вполне

  4. Имя: Серафим

    Серафим

    Сегодня, 00:29 | Регистрация: 4.08.2018

     Ну, не таким уж прям великим классиком стал Уиггинс. Не припомню громких побед на классических однодневках, даже второразрядных. 

     Том серьезно насчет ПР? Я еще понимаю другие классики, почему бы и нет.

  5. Имя: Adrien

    Адриен

    Сегодня, 01:45 | Регистрация: 17.05.2015

    Не верится... Как-то не то. Сравните только - Боонен, Саган, Канчеллара, Жильбер с Дегенкольбом и... Дюмулен. Да ну... Из нынешних генеральщиков никто не сможет, кроме , допустим, Нибали ...

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