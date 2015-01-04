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Том Дюмулин – первый голландец, выигравший Джиро д’Италия

Том Дюмулин - победитель юбилейного, 100-го выпуска Джиро д'Италия

 

 

  Том Дюмулин, 26-летний голландский гонщик команды Sunweb, стал победителем 100-го, юбилейного выпуска Джиро д’Италия. Он также вошёл в историю как первый голландский гонщик, выигравший Джиро д’Италия.

 

 Первым гонщиком из Нидерландов, взявшим победу на Гран-туре был Янс Янссен, выигравший 50 лет назад, в 1967 году, Вуэльту Испании (которая тогда проводилась с 27 апреля по 14 мая). В последний раз голландский гонщик побеждал на Гран-туре в 1980 году – это был Йоп Зутемельк (Joop Zoetemelk), выигравший в 1980 году Тур де Франс.

 

  Том Дюмулин выиграл два этапа Джиро д’Италия-2017 (разделку на 10-м этапе и 14-й горный этап с финишем на Оропе), 9 этапов лидировал в генеральной классификации, потерял первую позицию за два дня до финиша Джиро д’Италия-2017 после 19-го этапа, и вернул розовую майку в финальный день трёхнедельного марафона на разделке 21-го этапа.

 

 В итоге в генеральной классификации Том Дюмулин опередил своего ближайшего соперника, колумбийского гонщика Наиро Кинтану (Movistar) на 31 секунду.

 

 

 

 

 

  Том Дюмулин: «С ума сойти, я выиграл Джиро! Потратил кучу нервов. Мне надо было сохранять спокойствие, но мне это удавалось с трудом. К счастью, нога шла хорошо, и я шёл на этом. Я не хотел знать разрывы на отсечках. Мой спортивный директор только попросил меня прекратить рисковать, но эти слова были сказаны уже на второй части дистанции. Когда я пересёк финиш, он сказал, что я должен выиграть, все начали меня поздравлять, но я взглянул на экран и увидел, что между мной и Наиро Кинтаной всего 3 секунды. Я немного запаниковал, разозлился на тех, кто меня поздравлял, ужасно нервничал. В этой гонке моментов напряжения я пережил больше, чем за всю свою жизнь.

 

  Никогда не бывает полной уверенности в победе, сомнения есть всегда. Думаю, так чувствуют себя все. Я почти не нервничал за завтраком, и ночью перед разделкой. Но потом напряжение стало нарастать, за ланчем нервы напряглись. Но в командном автобусе есть матрас, на котором можно расслабиться. Когда я нервничаю, мой метаболизм повышается. Но я всегда сохраняю концентрацию. Я много раз выступал на разделках под давлением. И сегодня этот опыт мне очень помог.

 

  Я не первый раздельщик, который хорошо идёт в горах. Мигель Индурайн на пять шагов впереди меня. И есть такие ребята как Брэдли Уиггинс, но я не хочу себя ни с кем сравнивать.

 

  Этот день просто потрясающий, я очень счастлив. Никогда не был плохим горняком, качества горного гонщика были во мне всегда, просто когда был моложе, никогда по-настоящему не тренировался в горах. Вокруг Маастрихта нет длинных подъёмов. Но теперь я провожу больше времени в тренировочных лагеря в горах, на Тенерифе и в Сьерра-Неваде. Я также изменил свою психологию. Теперь мне приходится больше мучиться. Я не слишком потерял в весе, возможно, килограмма на два легче, чем был три года назад.

 

  Самая трудная часть Джиро д’Италия была три дня назад, когда меня атаковали на спуске. После проблем с желудком я понимал, что у меня могут быть проблемы с едой. Хорошо, что в плохой день я проиграл только минуту. На Вуэльте Испании терял гораздо больше. Я не терял головы и ограничил потери.

 

 

 

 

 

 PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

  Сейчас всё происходит очень быстро. Я не могу осознать, что сейчас творится в Нидерландах, но я остаюсь тем же самым человеком. Возможно, люди будут смотреть на меня по-другому, но я очень надеюсь, что смогу гулять в окрестностях Маастрихта без того, чтобы ко мне относились как к супергерою. Я могу быстро ездить на велосипеде, но хочу продолжать жить обычной жизнью.

 

  Потрясающе видеть своё имя в длинном списке на кубке победителя Джиро д’Италия. Для меня честь вписать имя в этот список победителей. Я не чувствую себя чемпионом, но почти ощутил это, когда увидел своё имя на трофее.

 

  Ян Янссен был первым голландцем, выигравшим Тур де Франс и Вуэльту Испании, а я стал первым голландцем, выигравшим Джиро д’Италия. Надеюсь на большее в будущем, но сейчас просто счастлив.

 

  Победа на Джиро д’Италия не изменит всю мою жизнь, я надеюсь остаться тем же человеком с тем же характером. Я выиграл совершенно особенную гонку.

 

  В детстве у меня не было кумиров. Я начал ездить на велосипеде и следить за велоспортом в 15 лет. В то время звездой в Нидерландах был Майкл Богерд, и я вместе с родителями ходил смотреть его выступления на домашней гонке Амстел Голд Рэйс. Мы болели за таких ребят как Богерд».

 

 

 

Результаты 21-го этапа Джиро д'Италия-2017

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Джиро д'Италия Джиро д'Италия-2017 Giro d'Italia Гран-тур

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 00:32 | Регистрация: 4.01.2015

    Ну вот, теперь и Голландия имеет этакой хет-трик с победами на всех гранд-турах. И хочу сказать, что эти две инд.разделки очень помогли ТД для генерала, именно ПОМОГЛИ, а не спасли.

    Кстати, кто знает, а почему в Тома на велосипеде был заклеен номер во время ITT?

    P.S.

    "наградные" девушки Джиро очень симпатичные angel 

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4 - 11 июня 2017

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    EL-Fenomeno-Фото

    Молодцы все, и подиумщики (кто бы там что не говорил о Нибали и Кинтане), и обладатели наградных/призовых маек, и другите велогонщиики (ака Хирт, Ланда, Конрад, Райшенбах, Гешке, Поланц, Луис Леон...и конечно Гавирия, который перетерпел Альпы 3-й недели и взял свою заслуженную малью чикламино). Все кто доехал этот марафон - все герои, даже Дж.Фоци, который проиграл в итоге ТД 5 часов и 48 минту (целый тяжелый и полноценный горный этап).

    Больше 90 часов в седле за 3 недели, красивая борьба, крутейшая интрига - спасибо профикам за это (и Евроспорту в т.ч)

    Цитата: Salamandra
    А объясните мне, пожалуйста, почему Бора на подиуме? За что они получают призы?

    Спец.приз Fair Play этой Джиро получила команда Bora-Hansgrohe (20 очков в этой номинации)
     

  • EL-Fenomeno
    Том Дюмулин – первый голландец ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну вот, теперь и Голландия имеет этакой хет-трик с победами на всех гранд-турах. И хочу сказать, что эти две инд.разделки очень помогли ТД для генерала, именно ПОМОГЛИ, а не спасли.

    Кстати, кто знает, а почему в Тома на велосипеде был заклеен номер во время ITT?

    P.S.

    "наградные" девушки Джиро очень симпатичные angel 

  • neverest
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    neverest-Фото
    Если бы не было той прогулки в кусты на 2 мин+, то Дюма и с одной разделкой уже вёз бы записным горнякам минуту с лишним.
    А вместо второй разделки могли поставить и "этап дружбы" на последний день.
  • Salamandra
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Salamandra-Фото

    А объясните мне, пожалуйста, почему Бора на подиуме? За что они получают призы?

  • EL-Fenomeno
    Павел Брутт – самый активный г ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    610 км. в отрывах на этой Джиро; для сравнения, второе место албанец Жупа - 404 км.

    Помимо этого российский велогонщик занял второе место в зачете промежуточных финишей

    Уступил Д.Теклехаманоту всего 1 очко (55 против 54)

  • Гонщик
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Гонщик-Фото

    Цитата: ezhachok
    Цитата: GTX
    Кто говорил о дубле?
       
    Кинтана говорил...сказал что цель - Тур, но постарается выиграть и Джиро.
    Думаю, потому так и вел гонку. Почти получилось.
    https://velolive.com/velo_race/giro/13416-nairo-quintana-v-2017-godu-poed
    et-giro-ditalia-i-tour-de-france.html
    что значит так , одной ногой думал выиграть ? Просто получилось банально , хочется но не можется .

  • Boris
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Boris-Фото

    Том - заслуженный успех.
    Удивил Гавирия, достойный соперник признанным мастерам спринта.
    Порадовал Ильнур. Ну, за него уже все написали )))
    Откровенно разочаровал Кинтана. Уже довольно долго казалось, что это следствие стратегии Мувиков с двумя капитанами, но теперь наблюдаю отсутствие психологии лиднра.
    Нибали по прежнему силен, но команда ...

     

    Спасибо всем присутствовавшим за интересные и временами острые комментарии, они прекрасно дополняли картину гонки :-) 

    И снова персональное спесабо VeloVelo за прекрасные текстовые трансляции этапов. Возможности смотреть все - нет, да и СК местами раздражает :-)

    Всем удачи!

  • Ayrton
    Наиро Кинтана, Том Дюмулин, Ви ... (29)
    Ayrton-Фото
    Если не толстый и не мачо -тогда в дилетанты )))
  • EL-Fenomeno
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    EL-Fenomeno-Фото

    Голландия - ТРИУМФ: этап+генерал; так что не только футболом и конькобежным спортом теперь будут гордиться в королевстве Нидерландов. holl

    Это были замечательные 3 недели баталий и борьбы, а кто не согласен, то НЕ болельщик и НЕ любитель шоссейного велоспорта.

    Цитата: ungvar
    Горняки придумают меньше 70 км ITT.

    Скорее орги горнякам сами что-то придумают в будущем в этом роде)) а если серьезно, то считаю логычным было бы оставить 2 разделки на ГТ, но одну сделать горную километров на 15-20 (аля на Монте-Граппа прошлогодней Джиро), ну а другую столообразную, этак на 40-45 км.

    Цитата: tim147
    Всем спасибо и желаю такой же интриги на ТдФ!

    Да все мы желаем такого же, но кто удержит ФРУМИя и его СКАЙ !?

  • Olivia Nibali
    Джиро д'Италия-2017. Результа ... (69)
    Olivia Nibali-Фото
    СК верно подметил, юбилейная Джиро раздает долги, а ещё открыла молодые таланты! Ну а Том показал себя как настоящий ЧЕМПИОН и ЧЕЛОВЕК с большой буквы. С окончанием веломарафона всех!

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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