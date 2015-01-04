Том Дюмулин – первый голландец, выигравший Джиро д’Италия

Том Дюмулин - победитель юбилейного, 100-го выпуска Джиро д'Италия

Том Дюмулин, 26-летний голландский гонщик команды Sunweb, стал победителем 100-го, юбилейного выпуска Джиро д’Италия. Он также вошёл в историю как первый голландский гонщик, выигравший Джиро д’Италия.

Первым гонщиком из Нидерландов, взявшим победу на Гран-туре был Янс Янссен, выигравший 50 лет назад, в 1967 году, Вуэльту Испании (которая тогда проводилась с 27 апреля по 14 мая). В последний раз голландский гонщик побеждал на Гран-туре в 1980 году – это был Йоп Зутемельк (Joop Zoetemelk), выигравший в 1980 году Тур де Франс.

Том Дюмулин выиграл два этапа Джиро д’Италия-2017 (разделку на 10-м этапе и 14-й горный этап с финишем на Оропе), 9 этапов лидировал в генеральной классификации, потерял первую позицию за два дня до финиша Джиро д’Италия-2017 после 19-го этапа, и вернул розовую майку в финальный день трёхнедельного марафона на разделке 21-го этапа.

В итоге в генеральной классификации Том Дюмулин опередил своего ближайшего соперника, колумбийского гонщика Наиро Кинтану (Movistar) на 31 секунду.

Том Дюмулин: «С ума сойти, я выиграл Джиро! Потратил кучу нервов. Мне надо было сохранять спокойствие, но мне это удавалось с трудом. К счастью, нога шла хорошо, и я шёл на этом. Я не хотел знать разрывы на отсечках. Мой спортивный директор только попросил меня прекратить рисковать, но эти слова были сказаны уже на второй части дистанции. Когда я пересёк финиш, он сказал, что я должен выиграть, все начали меня поздравлять, но я взглянул на экран и увидел, что между мной и Наиро Кинтаной всего 3 секунды. Я немного запаниковал, разозлился на тех, кто меня поздравлял, ужасно нервничал. В этой гонке моментов напряжения я пережил больше, чем за всю свою жизнь.

Никогда не бывает полной уверенности в победе, сомнения есть всегда. Думаю, так чувствуют себя все. Я почти не нервничал за завтраком, и ночью перед разделкой. Но потом напряжение стало нарастать, за ланчем нервы напряглись. Но в командном автобусе есть матрас, на котором можно расслабиться. Когда я нервничаю, мой метаболизм повышается. Но я всегда сохраняю концентрацию. Я много раз выступал на разделках под давлением. И сегодня этот опыт мне очень помог.

Я не первый раздельщик, который хорошо идёт в горах. Мигель Индурайн на пять шагов впереди меня. И есть такие ребята как Брэдли Уиггинс, но я не хочу себя ни с кем сравнивать.

Этот день просто потрясающий, я очень счастлив. Никогда не был плохим горняком, качества горного гонщика были во мне всегда, просто когда был моложе, никогда по-настоящему не тренировался в горах. Вокруг Маастрихта нет длинных подъёмов. Но теперь я провожу больше времени в тренировочных лагеря в горах, на Тенерифе и в Сьерра-Неваде. Я также изменил свою психологию. Теперь мне приходится больше мучиться. Я не слишком потерял в весе, возможно, килограмма на два легче, чем был три года назад.

Самая трудная часть Джиро д’Италия была три дня назад, когда меня атаковали на спуске. После проблем с желудком я понимал, что у меня могут быть проблемы с едой. Хорошо, что в плохой день я проиграл только минуту. На Вуэльте Испании терял гораздо больше. Я не терял головы и ограничил потери.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Spada

Сейчас всё происходит очень быстро. Я не могу осознать, что сейчас творится в Нидерландах, но я остаюсь тем же самым человеком. Возможно, люди будут смотреть на меня по-другому, но я очень надеюсь, что смогу гулять в окрестностях Маастрихта без того, чтобы ко мне относились как к супергерою. Я могу быстро ездить на велосипеде, но хочу продолжать жить обычной жизнью.

Потрясающе видеть своё имя в длинном списке на кубке победителя Джиро д’Италия. Для меня честь вписать имя в этот список победителей. Я не чувствую себя чемпионом, но почти ощутил это, когда увидел своё имя на трофее.

Ян Янссен был первым голландцем, выигравшим Тур де Франс и Вуэльту Испании, а я стал первым голландцем, выигравшим Джиро д’Италия. Надеюсь на большее в будущем, но сейчас просто счастлив.

Победа на Джиро д’Италия не изменит всю мою жизнь, я надеюсь остаться тем же человеком с тем же характером. Я выиграл совершенно особенную гонку.

В детстве у меня не было кумиров. Я начал ездить на велосипеде и следить за велоспортом в 15 лет. В то время звездой в Нидерландах был Майкл Богерд, и я вместе с родителями ходил смотреть его выступления на домашней гонке Амстел Голд Рэйс. Мы болели за таких ребят как Богерд».