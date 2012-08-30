Дебют Тома Дюмулина на гонках в команде Jumbo-Visma откладывается

Цитата: Адриен

Вы почитайте Politiken - она ссылается на ТАЙНЫЙ отчет CADF. А теперь задайтесь вопросом - почему тайный ? И почему тогда газета узнала о его содержании ? Тут ЯВНО какая-то ПОДКОВЕРНАЯ интрига , детали которой мы не знаем. Очень похоже на ШАНТАЖ. Кто-то кого-то этим вбросом предупреждает...

Кажется все из за этого: В начале февраля Международный союз велосипедистов объявил, что с 2021 года заканчивает совместную работу с Антидопинговым фондом велоспорта (CADF) и собирается начать сотрудничество с базирующимся в Лозанне некоммерческим международным Агентством тестов (Testing Agency (ITA). Соглашение обязывает ITA создать «отдел, посвящённый велоспорту» и предложить всем сотрудникам CADF возможность присоединиться к работе этого отдела.