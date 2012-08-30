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Дебют Тома Дюмулина на гонках в команде Jumbo-Visma откладывается

 Том Дюмулин не будет стартовать на Вуэльте Валенсии-2020

 

 

 

 Том Дюмулин откладывает свой дебют в качестве гонщика команды Jumbo-Visma. Из-за болезни 29-летний нидерландский гонщик решил отказаться от старта на Вуэльте Валенсии-2020 (Volta a la Comunitat Valenciana), которая стартует 5 февраля.

 

Дебют Тома Дюмулина на гонках в команде Jumbo-Visma откладывается

Photo (c) Instagram t.dumoulin

 

 

  В своём аккаунте в Instagram Том Дюмулин написал: «Прошлым вечером (3 февраля) я заболел, вернусь домой восстанавливаться. Не так мне хотелось начать сезон, но мы должны быть благоразумными. Когда плохо чувствуешь, лучше не выступать в гонке. Я приехал в Испанию, чтобы наращивать форму, а не ухудшить. Надеюсь скоро вернуться!»

 

В составе команды Jumbo-Visma на Вуэльте Валенсии-2020 Тома Дюмулина заменит Пауль Мартенс.

 

Том Дюмулин не выступал в гонках с середины июня прошлого года, после того, как сошёл с 7-го этапа Критериума Дофине.  

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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  1. RVL

    Вчера, 22:54 | Регистрация: 30.08.2012

    Поправляйся Том, поправляйся  Крис...всем здоровья!

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • RVL
    Дебют Тома Дюмулина на гонках ... (1)
    RVL-Фото

    Поправляйся Том, поправляйся  Крис...всем здоровья!

  • RVL
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (8)
    RVL-Фото

    я перечитываю в слезах.. biggrin

    "Это же не СКАЙ со своим сальбутамолом. И Вино не Брейсфилд. А Якоб не Фрум. Каждому своё. Одним Юпитер, другим Бык." 

    в меморис

  • jerzyk
    CADF предполагает, что Микеле ... (18)
    jerzyk-Фото
    накрывшись одеялом!
  • jerzyk
    CADF предполагает, что Микеле ... (18)
    jerzyk-Фото
    Понял вашу иронию, ржу как лошадь! :) :) :)
  • veloster
    CADF предполагает, что Микеле ... (18)
    veloster-Фото

    ...упомянуты в тайном отчёте Антидопингового фонда велоспорта (Cycling Anti-Doping Foundation/CADF)...

    А почему он "тайный"?

  • Двс
    Якоб Фульсанг отрицает, что вс ... (9)
    Двс-Фото
    Цитата: Адриен
    Вы почитайте Politiken - она ссылается на ТАЙНЫЙ отчет CADF. А теперь задайтесь вопросом - почему тайный ? И почему тогда газета узнала о его содержании ? Тут ЯВНО какая-то ПОДКОВЕРНАЯ интрига , детали которой мы не знаем. Очень похоже на ШАНТАЖ. Кто-то кого-то этим вбросом предупреждает...
    Кажется все из за этого: В начале февраля Международный союз велосипедистов объявил, что с 2021 года заканчивает совместную работу с Антидопинговым фондом велоспорта (CADF) и собирается начать сотрудничество с базирующимся в Лозанне некоммерческим международным Агентством тестов (Testing Agency (ITA). Соглашение обязывает ITA создать «отдел, посвящённый велоспорту» и предложить всем сотрудникам CADF возможность присоединиться к работе этого отдела.
  • jerzyk
    «Астана Про Тим»: Заявление по ... (8)
    jerzyk-Фото

    Кажется это не первый камень в Закарина с вашей стороны. может хватит дышать ядом. особенно на своих. Упоминание указанное вами с 2007 года, !3 лет прошло!
    А статья в желтой прессе - галимая заказуха. Не могут силой одолеть - так оговором одолеем...
    Я бы, на месте Астаны, в суд подал!

  • Бакеша
    Якоб Фульсанг отрицает, что вс ... (9)
    Бакеша-Фото
    Для некоторых велокоманда Астана как кость в горле(
  • Адриен
    Якоб Фульсанг отрицает, что вс ... (9)
    Адриен-Фото
    Для каких "разбирательств" ? Этот фонд - организация САМОДЕЯТЕЛЬНАЯ, неофициальная... Мало ли кто что организует и какие "расследования" проведет ? Ну давайте мы все присутствующие на форуме организуемся в какое-нибудь предприятие с громким именем и опубликуем наше предположение, что, к примеру, весь INEOS в чем-то там замешен - НА НАШ ВЗГЛЯД... Интересно - кто ПРЯЧЕТСЯ под именем CADF? Конкретные имена, фамилии, должности, ГРАЖДАНСТВО...
  • Freejazz
    Якоб Фульсанг отрицает, что вс ... (9)
    Freejazz-Фото
    Вот давайте подождем официальный ответ CADF - их же рассекретили теперь. Если они открестятся - это утка. Если они подтвердят - это повод для дальнейшего разбирательства. Если они промолчат - это повод подумать о CADF.

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