Том Дюмулин возвращается в велогонки

Том Дюмулин стартует на Туре Швейцарии-2021

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) возвращается в велогонки после перерыва. Команда Jumbo-Visma объявила, что 30-летний нидерландский велогонщик примет участие в Туре Швейцарии (Tour de Suisse), который стартует 6 июня.

После швейцарской велогонки Дюмулин планирует участвовать в чемпионате Нидерландов. Одна из главных целей Тома Дюмулина – Олимпийские игры в Токио.

В конце января Том Дюмулин объявил, что берёт паузу в карьере, чтобы обдумать своё будущее. Велокоманда Jumbo-Visma с пониманием отнеслась к решению Тома Дюмулина, спортивный директор команды Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) почеркнул, что команда готова обеспечить ему поддержку.

Том Дюмулин не выступал в профессиональных велогонках с 27 октября прошлого года, когда он сошёл с Вуэльты Испании-2020 перед стартом 8-го этапа.