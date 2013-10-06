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Том Дюмулин возвращается в велогонки

Том Дюмулин стартует на Туре Швейцарии-2021

 

 

 

 

Том Дюмулин возвращается в велогонки  Том Дюмулин (Tom Dumoulin) возвращается в велогонки после перерыва. Команда Jumbo-Visma объявила, что 30-летний нидерландский велогонщик примет участие в Туре Швейцарии (Tour  de Suisse), который стартует 6 июня.

 

  После швейцарской велогонки Дюмулин планирует участвовать в чемпионате Нидерландов. Одна из главных целей Тома Дюмулина – Олимпийские игры в Токио.

 

  В конце января Том Дюмулин объявил, что берёт паузу в карьере, чтобы обдумать своё будущее. Велокоманда Jumbo-Visma с пониманием отнеслась к решению Тома Дюмулина, спортивный директор команды Мерейн Зееман (Merijn Zeeman) почеркнул, что команда готова обеспечить ему поддержку.  

 

  Том Дюмулин не выступал в профессиональных велогонках с 27 октября прошлого года, когда он сошёл с Вуэльты Испании-2020 перед стартом 8-го этапа.

 

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Тур Швейцарии Tour de Suisse

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  1. Имя: Владимир

    Woterman 1980

    Сегодня, 17:04 | Регистрация: 11.02.2021

    Ну хоть будет у Дениса достойный конкурент на холмистой Олимпийской разделке в Токио

  2. Имя: Виктор

    oblivion

    Сегодня, 21:20 | Регистрация: 18.04.2021

    Цитата: Woterman 1980
    Ну хоть будет у Дениса достойный конкурент на холмистой Олимпийской разделке в Токио
    Думаю Эвенпул и Ван Арт тоже достойные конкуренты на таком рельефе)

  3. Имя: Тамара

    Tamri

    Сегодня, 21:23 | Регистрация: 6.03.2016

    Ну наконец-то!

  4. Имя: Андрей Вязов

    Meridale

    Сегодня, 22:00 | Регистрация: 6.10.2013

    Насвежака стратанёт, нормально.

     

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