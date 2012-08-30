Том Дюмулин побывал на Амстел Голд Рэйс-2021 как гость

Том Дюмулин посетил Амстел Голд Рэйс-2021

Том Дюмулин (Tom Dumoulin), объявивший 23 января этого года, что временно уходит из профессионального велоспорта, в качестве гостя посетил классику Амстел Голд Рэйс-2021. 30-летний нидерландский велогонщик, победитель Джиро д’Италия-2017, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, чемпион мира в разделке 2017 года, остаётся велогонщиком команды Jumbo-Visma, которая поддержала его решение.

Сегодня Том Дюмулин пришёл поприветствовать своих коллег. Издание NOS сообщает, что «о возвращении в велогонки Том Дюмулин пока не думает».

Тёзка Дюмулина Том Боонен, завершивший карьеру в 36 лет в 2017 году, в недавнем интервью с редактором WielerFlits Раймондом Керкхоффсом (Raymond Kerckhoffs) для журнала Helden рассказал, что прекрасно понимает Тома Дюмулина и много раз обсуждал с коллегами, как тяжело бывает профессиональным велогонщикам.

Том Боонен: «Том Дюмулин – велогонщик высшего класса, но с ростом 185 см он, вообще-то, немного высоковат для генеральщика. Он должен быть очень худым, чтобы проходить горы с сильнейшими. И ему необходимо каждую секунду помнить о диете и режиме сна. Если с этим возникают проблемы, то быстро появляется чувство одиночества. Если бы мне пришлось ставить всё на Гранд-туры, я бы закончил карьеру гораздо раньше. Готовиться к классикам гораздо интереснее, чем к Гранд-турам.

Мой товарищ по команде Кевир Де Верт (Kevin de Weert) очень хотел финишировать в топ-10 на Тур де Франс. Он ни разу не достиг этого результата, но сама попытка, возможна, стоила ему десять лет жизни. По пять месяцев в году он проводил в тренировочном лагере на высоте, контролировал, чтобы процент жира не превышал 3%, постоянно находился в полудепрессивном состоянии. Борьба за классификацию на Гранд-турах сильно влияет на тело, если оно для этого не предназначено. И это ужасно».