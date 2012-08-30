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Том Дюмулин побывал на Амстел Голд Рэйс-2021 как гость

Том Дюмулин посетил Амстел Голд Рэйс-2021

 

 

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin), объявивший 23 января этого года, что временно уходит из профессионального велоспорта, в качестве гостя посетил классику Амстел Голд Рэйс-2021. 30-летний нидерландский велогонщик, победитель Джиро д’Италия-2017, победитель этапов всех трёх Гранд-туров, чемпион мира в разделке 2017 года, остаётся велогонщиком команды Jumbo-Visma, которая поддержала его решение.

 

Том Дюмулин побывал на Амстел Голд Рэйс-2021 как гость

 

 

 

  Сегодня Том Дюмулин пришёл поприветствовать своих коллег. Издание NOS сообщает, что «о возвращении в велогонки Том Дюмулин пока не думает».

 

 

  Тёзка Дюмулина Том Боонен, завершивший карьеру в 36 лет в 2017 году, в недавнем интервью с редактором WielerFlits Раймондом Керкхоффсом (Raymond Kerckhoffs) для журнала Helden рассказал, что прекрасно понимает Тома Дюмулина и много раз обсуждал с коллегами, как тяжело бывает профессиональным велогонщикам.

 

  Том Боонен: «Том Дюмулин – велогонщик высшего класса, но с ростом 185 см он, вообще-то, немного высоковат для генеральщика. Он должен быть очень худым, чтобы проходить горы с сильнейшими. И ему необходимо каждую секунду помнить о диете и режиме сна. Если с этим возникают проблемы, то быстро появляется чувство одиночества. Если бы мне пришлось ставить всё на Гранд-туры, я бы закончил карьеру гораздо раньше. Готовиться к классикам гораздо интереснее, чем к Гранд-турам.

 

  Мой товарищ по команде Кевир Де Верт (Kevin de Weert) очень хотел финишировать в топ-10 на Тур де Франс. Он ни разу не достиг этого результата, но сама попытка, возможна, стоила ему десять лет жизни. По пять месяцев в году он проводил в тренировочном лагере на высоте, контролировал, чтобы процент жира не превышал 3%, постоянно находился в полудепрессивном состоянии. Борьба за классификацию на Гранд-турах сильно влияет на тело, если оно для этого не предназначено. И это ужасно».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Амстел Голд Рэйс

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Вчера, 23:03 | Регистрация: 5.05.2018

    Удачи

  2. RVL

    Вчера, 23:34 | Регистрация: 30.08.2012

    Дон Мигель мог бы что то ответить боонену

  3. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 8.07.2013

    Если Том Дюмулин собираеться вернуться в велоспорт, то ему надо сменить команду, в Джамбо ему делать нечего.

    По моему Том Боонен явно намекает Дюмулину попробовать себя в классиках. Если так, то на мой взгляд наиболее подходящие для него классики тур Фланрии и Париж-Рубэ.

  4. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:19 | Регистрация: 4.07.2013

    Приятно было видеть Димулю во время гоки.

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Комментарии

  • poshtet
    Фотофиниш определил победителя ... (2)
    poshtet-Фото

    Победитель всегда только один! Через лет 10 никто даже и не вспомнит, что между первым и вторым местом был всего-лишь один миллиметр.

  • VeloVelo
    Том Дюмулин побывал на Амстел ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Приятно было видеть Димулю во время гоки.

  • VeloVelo
    Фотофиниш определил победителя ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Как можно миллиметр определить в гонке, не знаю.
    Да и кому нужна такая победа? Разве что оргам.

    Для меня победители оба - и Ваут и Том.

  • старт-шоссе 82
    Том Дюмулин побывал на Амстел ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Если Том Дюмулин собираеться вернуться в велоспорт, то ему надо сменить команду, в Джамбо ему делать нечего.

    По моему Том Боонен явно намекает Дюмулину попробовать себя в классиках. Если так, то на мой взгляд наиболее подходящие для него классики тур Фланрии и Париж-Рубэ.

  • RVL
    Том Дюмулин побывал на Амстел ... (4)
    RVL-Фото

    Дон Мигель мог бы что то ответить боонену

  • Mima
    Том Дюмулин побывал на Амстел ... (4)
    Mima-Фото
    Удачи
  • EL-Fenomeno
    Амстел Голд Рэйс-2021. Результ ... (17)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да, из-за маршрута как и ожидалось гонка была скучной, я тоже (наверное как и большинство) смотрел где то с километра 31-32 до финиша.
    Небольшое дежа_ву как на Стреле Брабанта, нова тройка разыгрывет подиум, только вместо Трентина Шахман; но развязка конечно весьма запоминающиая. В 2019-м МВДП устроил one man show на финише, а в этом году постарались и ТП, и ВВА.

    Лично я был 51 на 49 что победа у Воута, да и каг бэ немного рад что молодой британец не сделал во второй раз подряд не старого)) бельгийца (а то у Ван Арта наверное бы тогда появилась и осталась некая "травма" имениуемая ПИДКОК). А вообще согласен что оргам, т.е суддейству надо было дать два первых места, ну чём им жаль было что ли (я серьёзно). В многих видах спорта же бывает такое если вот такая патово-спорная ситация сложилась после окончания соревнований. Подумаешь было бы 2 первых местах и 1 третье.

    Цитата: старт-шоссе 82
    Вот уж точно. Отдали бы победу обоим, было бы что вспомнить, а так об этой гонке завтра все забудут.
    =милимитер все решил= , а если у него давление на передней камере было больше? (шутка)

    Вот, в точку. Таким бы мы и запомнили АМСТЕЛ-2021 с двумя абсолютно равными победителя. А за "давление на передней камере" biggrin хоть и шутка но лучшая...5 балов good 

  • RVL
    Амстел Голд Рэйс-2021. Результ ... (17)
    RVL-Фото

    Ск в последнее время увлекается собственной идеей в ущерб происходящему как в гонке так и на экране. Много раз за своими многгоминутными монологами не отдает должного ни атакам ни контратакам ни завалам...ничему, кроме того что он должен мысль закончить..

  • drevgen
    Амстел Голд Рэйс-2021. Результ ... (17)
    drevgen-Фото

    А еще по Евроспорту за 63 км до финиша показали Т. Дюмулина в кожанке и голубых джинсах. А Курдюков все это время протрындел про Газпром русвело и его выдающиеся шансы на победу в этой гонке. Как то стало грустно....

  • Николай Н.
    Тур Турции-2021. Этап 8 (1)
    Николай Н.-Фото

    Кавендиш всё же взял 4 финиш. Волчья стая успешно выступила. Артур тоже молодец 8 место тоже не плохо.

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