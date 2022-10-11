Команда Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux мечтает привлечь Тома Дюмулина в качестве спортивного директора

Айке Висбеек: «Двери нашей команды всегда открыты для Тома Дюмулина»

Бельгийская велокоманда Мирового тура Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux завершает сезон в топ-5 Мирового рейтинга команд, завоевав 24 победы, в том числе на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании и на классике Гент-Вевельгем.

Исполнительный директор команды Айке Висбеек (Aike Visbeek) в интервью VeloNews рассказал, что мечтает привлечь завершившего в этом году карьеру велогонщика Тома Дюмулина в качестве спортивного директора. Айке Висбек близко знаком с Томом Дюмулином, вместе они работали в команде Sunweb.

Айке Висбеек: «Я держу связь с Томом, в этом нет ничего необычного, потому что мы хорошо знаем друг друга. Сейчас он обдумывает, чем хочет заниматься дальше. Он знает, что мы заинтересованы в его знаниях, но прежде ему нужно отключиться и понять, что он хочет делать в жизни. В данный момент ситуация такая. Сначала он должен принять свои личные решения.

В моей команде люди очень любят свою работу, они, действительно, горят страстью и переполнены энергией.

Таким же хочется видеть и Тома, если он рассмотрит вариант стать тренером или присоединиться к команде в другой роли. Думаю, это был бы хороший вариант, но в таком качестве он впишется и во многие другие команды.

Конечно, он завершил очень напряжённый сезон, и для начала ему надо восстановить силы. Пока он не готов. Именно это надо учитывать перед тем, как предлагать ему что-то.

Хочется убедиться, горит ли в нём ещё огонь. Он любит велоспорт, и этот спорт многое ему дал, но у него насыщенная жизнь. Важно дать ему время. Но наши двери для него открыты».

Айке Висбеек также отметил в интервью VeloNews, что команда Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux планировала

подписать Тима Мерлира и Марка Кэвендиша, но пока в команде нашлись для этого резервы, гонщики уже ушли с рынка. Тима Мерлира подписала команда Патрика Лефевра Quick-Step. Марк Кэвениш, покинувший команду Лефевра, не собирается завершать карьеру и достиг соглашения с одной из команд, но пока не объявил, с какой.

Айке Висбеек: «Мы хотели подписать нового спринтера, разговаривали с Мерлиром, но не вышло. Кэвендиш был доступен на рыке, но мы решили подписать Арне Марита (Arne Marit) и сфокусироваться на Биньяме Гирмае (Biniam Girmay) и Мадисе Микельсе (Madis Mihkels).

У нас группа молодых спринтеров, но никого из громких имён мы подписать не смогли. Если честно, Кэвендиш вышел на трансферный рынок, но в этот момент мы были очень заняты с Кристоффом. И когда Алекс решил уйти от нас, Кэвендиш уже был недоступен, поэтому мы стали подписывать других гонщиков».

В соцсетях Марк Кэвендиш написал: «Наступило межсезонье. Я закончил выступать в гонках, но не хочу слишком быстро откладывать велосипед, потому что у меня впереди важный следующий год».