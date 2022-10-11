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Команда Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux мечтает привлечь Тома Дюмулина в качестве спортивного директора

Айке Висбеек: «Двери нашей команды всегда открыты для Тома Дюмулина»

 

 

  Бельгийская велокоманда Мирового тура Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux завершает сезон в топ-5 Мирового рейтинга команд, завоевав 24 победы, в том числе на этапах Джиро д’Италия и Вуэльты Испании и на классике Гент-Вевельгем.

 

  Исполнительный директор команды Айке Висбеек (Aike Visbeek) в интервью VeloNews рассказал, что мечтает привлечь завершившего в этом году карьеру велогонщика Тома Дюмулина в качестве спортивного директора. Айке Висбек близко знаком с Томом Дюмулином, вместе они работали в команде Sunweb.

 

Команда Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux мечтает привлечь Тома Дюмулина в качестве спортивного директора   Айке Висбеек: «Я держу связь с Томом, в этом нет ничего необычного, потому что мы хорошо  знаем друг друга. Сейчас он обдумывает, чем хочет заниматься дальше. Он знает, что мы заинтересованы в его знаниях, но прежде ему нужно отключиться и понять, что он хочет делать в жизни. В данный момент ситуация такая. Сначала он должен принять свои личные решения.

 

Команда Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux мечтает привлечь Тома Дюмулина в качестве спортивного директора   В моей команде люди очень любят свою работу, они, действительно, горят страстью и переполнены энергией.

 

  Таким же хочется видеть и Тома, если он рассмотрит вариант стать тренером или присоединиться к команде в другой роли. Думаю, это был бы хороший вариант, но в таком качестве он впишется и во многие другие команды.

 

  Конечно, он завершил очень напряжённый сезон, и для начала ему надо восстановить силы. Пока он не готов. Именно это надо учитывать перед тем, как предлагать ему что-то.

 

  Хочется убедиться, горит ли в нём ещё огонь. Он любит велоспорт, и этот спорт многое ему дал, но у него насыщенная жизнь. Важно дать ему время. Но наши двери для него открыты».

 

  Айке Висбеек также отметил в интервью VeloNews, что команда Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux планировала

подписать Тима Мерлира и Марка Кэвендиша, но пока в команде нашлись для этого резервы, гонщики уже ушли с рынка. Тима Мерлира подписала команда Патрика Лефевра Quick-Step.  Марк Кэвениш, покинувший команду Лефевра, не собирается завершать карьеру и достиг соглашения с одной из команд, но пока не объявил, с какой.

 

  Айке Висбеек: «Мы хотели подписать нового спринтера, разговаривали с Мерлиром, но не вышло. Кэвендиш был доступен на рыке, но мы решили подписать Арне Марита (Arne Marit) и сфокусироваться на Биньяме Гирмае (Biniam Girmay) и Мадисе Микельсе (Madis Mihkels).

 

  У нас группа молодых спринтеров, но никого из громких имён мы подписать не смогли. Если честно, Кэвендиш вышел на трансферный рынок, но в этот момент мы были очень заняты с Кристоффом. И когда Алекс решил уйти от нас, Кэвендиш уже был недоступен, поэтому мы стали подписывать других гонщиков».

 

  В соцсетях Марк Кэвендиш написал: «Наступило межсезонье. Я закончил выступать в гонках, но не хочу слишком быстро откладывать велосипед, потому что у меня впереди важный следующий год».

 

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Теги к статье: Intermarche – Wanty – Gobert Materiaux Том Дюмулин

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ОПРОС

Какая классика из пяти Монументов велоспорта понравилась в 2022 году больше всего?

Комментарии

  • nightbuster33
    Serenissima Gravel-2022. Резул ... (2)
    nightbuster33-Фото
    Чтобы иметь полное представление о ком-либо полезно ознакомится со "Страницами истории велоспорта"(на странице справа).Только один пример:2020г.Тур де Франс,на одном из этапов Лопез привозит и Роглику и Погачару.И таких примеров несколько.Некоторых комментаторов удивляет,что Лопез довольно-таки успешно выступает на гравийных гонках,так это говорит о том,что только на таких гонках выявляются индивидуальные качества гонщиков.Здесь за спинами других не отсидишься.
  • Kay82
    Глава UAE Team Emirates о кале ... (3)
    Kay82-Фото

    Вингегор даю 200 баллов из 100

  • Esperus2006
    Serenissima Gravel-2022. Резул ... (2)
    Esperus2006-Фото
    Лопес ВДП обогнал, вот это да. В горах на турах бы такое резвый был как на последних гонках
  • Shalam s Urala
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: velodoctor
    быстро о нем стали забывать однако.

    не знаю, я ничего не забыл. как вчера было, вместе с Томом радовался, когда у него крылья отрастали, просто потому, что это было по-настоящему красиво и вдохновляюще. и уж точно не в формате пальмареса "трижды, четырежды и пр.пр" остаются все эти моменты и люди в моём сердце (да, тут пафос достоверен))

    не знаю чем ещё собирается удивить Ваут, но, даже если завтра завяжет, эти его драгоценные слёзы уже точно - навсегда

    https://www.youtube.com/watch?v=zj7ojOoQQd0

  • velodoctor
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    velodoctor-Фото
    Да это интересно, я посмотрел, что за 20 год в этом рейтинге Бонен был на 4 месте, быстро о нем стали забывать однако.
  • старт-шоссе 82
    Глава UAE Team Emirates о кале ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото

    =  Он самый разносторонний гонщик из всех, кого знаю. Но ещё важнее, что у него отличный характер. Если бы я оценивал его по десятибалльной шкале, то дал бы ему 12 баллов. Могу утверждать, что Тадей – лучший в настоящее время. Он начал сезон с победы в феврале, завершил тоже победой. Он и спринтер, и горняк, и специалист однодневных гонок, и Гранд-туров. Он совершенен».  =

    Лучше и не скажеш полностью поддерживаю ... но.

    Вуэльта показала что команда может прекрасно выступить и без него.

    Тур де Франс показал что в команде нет силного последнего колеса способного хотя бы один ключевой этап проехать наравне со своим лидером.

    В ОАЭ классных гонщиков много но способного бороться за победу на классиках только один - это Погачар ... и подобных но еще можно найти...

     

    Я подозреваю что даже если ОАЭ пойдут на тур де Франс 2023 по тому же принципу что и Джамбо =всех лучших людей на гаврскую дорогу=, то все равно Погачар окажется один на один с командой Джамбо.

     

  • Earl57
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    Earl57-Фото

    Ну вот в этом декабре в канун Нового года и узнаем, насколько люди объективны или нет. Зайти в декабре на PCS и отдать голос за своих любимцев может любой желающий, какой-либо регистрации там не требуется. Выбрать можно от 10-ти до 15-ти гонщиков независимо от количества побед и степени успешности и знаменитости. Голосование обычно продолжается 1,5 - 2 недели.

     

    К слову за Канчеллару проголовало больше людей, чем за Боонена. Он набрал без малого 21% голосов и занял 10-е место. А ведь он тоже давно не гоняется, однако любят и помнят его больше чем Боонена.

    У Сагана прошлый год сложно назвать успешным, однако он занял 2-е место, получив 43% голосов.

  • velodoctor
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    velodoctor-Фото

    Это же в моменте когда Ван Арт на пике. Люди не объективны)

  • Earl57
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    Earl57-Фото

    На PCS в декабре проводят голосование на самого любимого гонщика всех времен и народов. В прошлом году проголосовало 5914 человек из 134 стран. Голосовать можно за любого гонщика, действующего или бывшего, современного или начала прошлого века - без разницы. Легендарного знаменитого гонщика или юниора - главное, чтобы нравился тому, кто голосует.

    В 2021 г. королем сердец стал Ваут ван Арт, за него отдали голоса 2613 человек, 44% от общего числа проголосовавших.

    За Боонена отдали свой голос 1012 человек, это 18%. Он занял 12-е место. Почувствуйте разницу...

  • старт-шоссе 82
    Том Боонен: “Велогонщик уровня ... (10)
    старт-шоссе 82-Фото

    А ведь он прав. Ни одна победа на этапах грунд туров не стоит побед на монументах или ЧМ и ОИ . В конце концов история не запоминает победителей этапов или тех кто лучше всех пашет на команду.

    Нужны личные победы на классиках.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5296
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4565
3 Эвенепул Р. (Bel) (QST) 4482
4 Вингегор Й. (Den) (TJV) 3179
5 Власов А. (Rus) (BOH) 2454
6 Де Ли А. (Bel) (LTS) 2239
7 Кюнг Ш. (Swi) (GFC) 2200
8 Кристофф А. (Nor) (IWG) 2064
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2046
10 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2028

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