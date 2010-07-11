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Том Дюмулин уйдёт из команды Jumbo-Visma?

Том Дюмулин в ближайшем будущем может перейти в команду BikeExchange

 

 

  Будущее карьеры Тома Дюмулина в последнюю неделю сентября 2021 года стало предметом обсуждения французского издания L’Equipe, которое предположило, что  30-летний нидерландский велогонщик может разорвать контракт с нынешней командой Jumbo-Visma, чтобы перейти в австралийскую команду BikeExchange. Причиной такого перехода называется возможное сотрудничество команды BikeExchange с производителем велосипедов Giant в будущем году.

 

Том Дюмулин уйдёт из команды Jumbo-Visma?

 

  Cycling Weekly предполагает, что тайваньский производитель Giant может сменить нынешнего партнёра команды BikeExchange  - компанию Bianchi. Сейчас Giant не сотрудничает ни с одной велокомандой Мирового тура после того, как в прошлом году закрылась велокоманда CCC. Самые крупные победы своей карьеры – титул чемпиона мира в индивидуальной гонке на время и победа на Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин одержал, выступая на велосипедах Giant.


   В Jumbo-Visma опровергли предположение о том, что контракт с Томом Дюмулином, действующий до конца 2022 года, может быть расторгнут досрочно. Велокоманда BikeExchange отказалась давать комментарии.

 

  Cyclingnews отмечают, что переход Тома Дюмулина в австралийскую команду может произойти в 2023 году, после завершения контракта с  Jumbo-Visma.

 

  За время выступления  в команде Jumbo-Visma, куда Том Дюмулин пришёл после досрочного расторжения контракта с командой Sunweb в 2020 году, он одержал одну победу – в этом году стал чемпионом Нидерландов в разделке. Также Том Дюмулин завоевал серебряную медаль в этой же дисциплине на Олимпийских играх в Токио-2020.

 

  Сезон 2021 года ему пришлось закончить досрочно и пропустить чемпионат мира из-за того, что во время тренировки его сбила машина и он получил перелом ладьевидной кости руки.

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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  1. Имя: Алексей

    ded_le

    Сегодня, 19:59 | Регистрация: 11.07.2010

    Чтобы куда-то переходить, нужно продолжать выступать. А у Тома как-то все непонятно....

    1. RVL

      Сегодня, 20:21 | Регистрация: 30.08.2012

      Ои вроде все поставили на свои места.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 20:11 | Регистрация: 4.07.2011

    Стоило ожидать, я давно говорил, что он не тот гонец. Тут ещё проблемы с квебекой, под банкротство и ниццоло там и саймон кларк и что дальше? 

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