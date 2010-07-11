Том Дюмулин уйдёт из команды Jumbo-Visma?

Том Дюмулин в ближайшем будущем может перейти в команду BikeExchange

Будущее карьеры Тома Дюмулина в последнюю неделю сентября 2021 года стало предметом обсуждения французского издания L’Equipe, которое предположило, что 30-летний нидерландский велогонщик может разорвать контракт с нынешней командой Jumbo-Visma, чтобы перейти в австралийскую команду BikeExchange. Причиной такого перехода называется возможное сотрудничество команды BikeExchange с производителем велосипедов Giant в будущем году.

Cycling Weekly предполагает, что тайваньский производитель Giant может сменить нынешнего партнёра команды BikeExchange - компанию Bianchi. Сейчас Giant не сотрудничает ни с одной велокомандой Мирового тура после того, как в прошлом году закрылась велокоманда CCC. Самые крупные победы своей карьеры – титул чемпиона мира в индивидуальной гонке на время и победа на Джиро д’Италия-2017 Том Дюмулин одержал, выступая на велосипедах Giant.



В Jumbo-Visma опровергли предположение о том, что контракт с Томом Дюмулином, действующий до конца 2022 года, может быть расторгнут досрочно. Велокоманда BikeExchange отказалась давать комментарии.

Cyclingnews отмечают, что переход Тома Дюмулина в австралийскую команду может произойти в 2023 году, после завершения контракта с Jumbo-Visma.

За время выступления в команде Jumbo-Visma, куда Том Дюмулин пришёл после досрочного расторжения контракта с командой Sunweb в 2020 году, он одержал одну победу – в этом году стал чемпионом Нидерландов в разделке. Также Том Дюмулин завоевал серебряную медаль в этой же дисциплине на Олимпийских играх в Токио-2020.

Сезон 2021 года ему пришлось закончить досрочно и пропустить чемпионат мира из-за того, что во время тренировки его сбила машина и он получил перелом ладьевидной кости руки.