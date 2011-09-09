Том Дюмулин покидает Sunweb и переходит в команду Jumbo-Visma

Том Дюмулин подписал контракт с командой Jumbo-Visma

Том Дюмулин покидает команду Sunweb и переходит в команду Jumbo-Visma, с которой подписал трёхлетний контракт. 28-летний нидерландский гонщик начал свою карьеру 2012 году и все восемь лет проработал в команде Sunweb, которая сначала называлась Agros-Shimano и Giant-Alpecin.

За эти годы он одержал 21 победу, в том числе стал победителем Гран-тура, выиграв Джиро д’Италия в 2017 году, а также становился призёром итальянского Гран-тура и Тур де Франс в 2018 году. Том Дюмулин является победителем этапов на всех трёх Гран-турах, завоевал серебряную олимпийскую медаль в разделке в 2016 году, стал чемпионом мира в разделке в 2017 и серебряным призёром чемпионата мира в разделке в 2018 году.

Сезон 2019 года у Тома Дюмулина оказался разрушен из-за травмы колена, которая стала причиной схода с Джиро д’Италия-2019 и пропуска стартов Тур де Франс и Вуэльты Испании.

Команда Jumbo-Visma, приветствуя Тома Дюмулина в своём составе, отмечает, что приход Тома Дюмулина усиливает ядро генеральщиков команды на ближайшие три года: «У нас есть мечта. Теперь мы не будем бороться друг против друга, а будем работать вместе ради одной мечты».

Photo (c) Sunweb Team

Том Дюмулин: «Профессиональный велогонщик всегда стремится к наивысшим достижениям, постоянно спрашивая себя, в правильном ли месте находится, какая команда является лучшей, где есть лучшие возможности и варианты. Ко мне всегда проявляли интерес другие команды. Это нормально. Но условия, в которых я работал, не давали мне повода вести переговоры с другими командами.

Сидя дома в разочаровании из-за пропуска Тур де Франс, я начал обдумывать, где мог бы найти свежую обстановку. Поэтому решил обратить внимание на интерес ко мне некоторых команд. Мне делали великолепные предложения, а на данном этапе карьеры чувствую, что настало время принять их.

Мне очень больно покидать команду. В ней моё сердце. Вместе мы достигли великолепных результатов, чем я очень горжусь. Я доказал, что с командой Sunweb можно выиграть Гран-тур, и у меня не было сомнен6ий, что я смогу с ними повторить успех. Знаю, что трава не всегда зеленее, чем в команде Sunweb. Хочу подчеркнуть, что без Sunweb я бы не добился того, что есть у меня сегодня. Навсегда останусь благодарен тем возможностям, которые мне предоставляли, а также шансу попробовать себя с другой командой».

Иван Спекенбринк, генеральный менеджер команды Sunweb: «Мы очень гордимся всем, чего достигли вместе с Томом за эти годы. Вместе с командой он вырос в одного из лучших в мире велогонщиков. Он настоящий чемпион. Мы гордимся тем, какие условия предоставляли для развития наших гонщиков, и всегда будем этого придерживаться. Считаем, что должны помочь гонщику достичь как можно большего, максимально проявлять способности. Думаем, что у нас это получается.

Для Тома этот год получился очень трудным. Любой в его возрасте, кто вынужден делать шаг назад, переоценивает ситуацию. Это нормально. Том стал задумываться о том, что новое окружение может стать для него свежим стартом. Мы с уважением отнеслись к его просьбе и сотрудничали с ним, чтобы он мог перейти в другую команду.

Том очень много значит для команды и команда много значит для него. Мы многого достигли вместе. Конечно, нам грустно, что он уходит, но в конце концов, это спорт высшего уровня, спортсмены уходят, приходит следующее многообещающее поколение. Однако будем смотреть на прошлое позитивно, мы невероятно гордимся этими потрясающими годами работы с таким фантастическим спортсменом как Том Дюмулин. Мы благодарны ему за эти годы и желаем ему всего самого лучшего в будущем».

Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Лучше вместе выступать в одной команде, чем бороться друг против друга. Теперь мы сможем выставить сильнейших из возможных составов в борьбе против таких команд как Ineos. Наши мечты и цели становятся всё ближе и ближе. Мы постепенно растём, хотим всё время совершенствоваться. Нашей целью всегда была финальная победа на Гран-туре. Эту цель поддерживают и наши партнёры – Jumbo и Visma. Мы продолжим работать вместе на пути к достижению цели, и приход Тома делает поможет в этом».

Мерейн Земан, спортивный директор команды Sunweb: «Мы работали вместе, когда он был нео-про. Работать с ним было приятно. После мы всё время поддерживали связь».

Том Дюмулин: «С нетерпением хочу внести свой вклад в достижение цели команды Jumbo-Visma – победы на Гран-туре. Я хотел принять новый спортивный вызов, и команда Jumbo-Visma для этого подходит. Свою карьеру я начинал в континентальной команде Rabobank, которая была предшественницей Jumbo-Visma. Поэтому мой переход немного напоминает возвращение домой. Приятно представлять цвета голландской команды».