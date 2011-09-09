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Том Дюмулин покидает Sunweb и переходит в команду Jumbo-Visma

Том Дюмулин подписал контракт с командой Jumbo-Visma

 

 

  Том Дюмулин покидает команду  Sunweb  и переходит в команду Jumbo-Visma, с которой подписал трёхлетний контракт. 28-летний нидерландский гонщик начал свою карьеру 2012 году и все восемь лет проработал в команде Sunweb, которая сначала называлась Agros-Shimano и Giant-Alpecin.

 

  За эти годы он одержал 21 победу, в том числе стал победителем Гран-тура, выиграв Джиро д’Италия в 2017 году, а также становился призёром итальянского Гран-тура  и Тур де Франс в 2018 году. Том Дюмулин является победителем этапов на всех трёх Гран-турах, завоевал серебряную олимпийскую медаль в разделке в 2016 году, стал чемпионом мира в разделке в 2017 и серебряным призёром чемпионата мира в разделке в 2018 году.

 

  Сезон 2019 года у Тома Дюмулина оказался разрушен из-за травмы колена, которая стала причиной схода с Джиро д’Италия-2019 и пропуска стартов Тур де Франс и Вуэльты Испании.

 

  Команда Jumbo-Visma, приветствуя Тома Дюмулина в своём составе, отмечает, что приход Тома Дюмулина  усиливает ядро генеральщиков команды на ближайшие три года: «У нас есть мечта. Теперь мы не будем бороться друг против друга, а будем работать вместе ради одной мечты».

 

 

 

Photo (c) Sunweb Team

 

 

  Том Дюмулин: «Профессиональный велогонщик всегда стремится к наивысшим достижениям, постоянно спрашивая  себя,  в правильном ли месте находится, какая команда является лучшей, где есть лучшие возможности и варианты. Ко мне всегда проявляли интерес другие команды. Это нормально. Но условия, в которых я работал, не давали мне повода вести переговоры с другими командами.

 

  Сидя дома в разочаровании из-за пропуска Тур де Франс, я  начал обдумывать, где мог бы найти свежую обстановку. Поэтому решил обратить внимание на интерес ко мне некоторых команд. Мне делали великолепные предложения, а на данном этапе карьеры чувствую, что настало время принять их.

 

  Мне очень больно покидать команду. В ней моё сердце. Вместе мы достигли великолепных результатов, чем я очень горжусь.  Я доказал, что с командой Sunweb можно выиграть Гран-тур, и у меня не было сомнен6ий, что я смогу с ними повторить успех. Знаю, что трава не всегда зеленее, чем в команде Sunweb. Хочу подчеркнуть, что без Sunweb я бы не добился того, что есть у меня сегодня. Навсегда останусь благодарен тем возможностям, которые мне предоставляли, а также шансу попробовать себя с другой командой».

 

 

  Иван Спекенбринк, генеральный менеджер команды Sunweb: «Мы очень гордимся всем, чего достигли вместе с Томом за эти годы. Вместе с командой он вырос в одного из лучших в мире велогонщиков. Он настоящий чемпион. Мы гордимся тем, какие условия предоставляли для развития наших гонщиков, и всегда будем этого придерживаться. Считаем, что должны помочь гонщику достичь как можно большего, максимально проявлять способности. Думаем, что у нас это получается.

 

  Для Тома этот год  получился очень трудным. Любой в его возрасте, кто вынужден делать шаг назад, переоценивает ситуацию. Это нормально. Том стал задумываться о том, что новое окружение может стать для него свежим стартом. Мы с уважением отнеслись к его просьбе и сотрудничали с ним, чтобы он мог перейти в другую команду.

 

  Том очень много значит для команды и команда много значит для него. Мы многого достигли вместе. Конечно, нам грустно, что он уходит, но в конце концов, это спорт высшего уровня, спортсмены уходят, приходит следующее многообещающее поколение. Однако  будем смотреть на прошлое позитивно, мы невероятно гордимся этими потрясающими годами работы с таким  фантастическим спортсменом как Том Дюмулин. Мы благодарны ему за эти годы и желаем ему всего самого лучшего в будущем».

 

 

 

   Ричард Плюгге, генеральный менеджер команды Jumbo-Visma: «Лучше вместе выступать в одной команде, чем бороться друг против друга. Теперь мы сможем выставить сильнейших из возможных составов в борьбе против таких команд как Ineos. Наши мечты и цели становятся всё ближе и ближе. Мы постепенно растём, хотим всё время совершенствоваться. Нашей целью всегда была финальная победа на Гран-туре. Эту цель поддерживают и наши партнёры – Jumbo  и Visma. Мы продолжим работать вместе  на пути к достижению цели, и приход Тома делает поможет в этом».

 

  Мерейн Земан, спортивный директор команды Sunweb: «Мы работали вместе, когда он был нео-про. Работать с ним было приятно. После мы всё время поддерживали связь».

 

  Том Дюмулин: «С нетерпением хочу внести свой вклад в достижение цели команды Jumbo-Visma – победы на Гран-туре. Я хотел принять новый спортивный вызов, и команда Jumbo-Visma для этого подходит. Свою карьеру я начинал в континентальной команде Rabobank, которая была предшественницей Jumbo-Visma. Поэтому мой переход немного напоминает возвращение домой. Приятно представлять цвета голландской команды».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Sunweb Jumbo-Visma

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  1. Имя: Николай

    Николай Степаныч

    Сегодня, 15:49 | Регистрация: 17.07.2014

    Удачи Тому! Была особая романтика борьбы за генерал в составе команду, которая не до кона укомплектована под гран туры. Но теперь Тому будет проще сражаться за титулы, мотивация его решения абсолютно понятна.

  2. Имя: Анна П.

    Anna P.

    Сегодня, 15:59 | Регистрация: 25.06.2016

    Думаю, Роглич рвет и мечет. Борьба за лидерство внутри команды - не очень хороший вариант, тому примеры у нас на глазах.

    Не все могут так держать дисциплину, как Скай-Инеос, да и там на прошедшем туре у Томаса были неприятные эмоции.

    А Том - очень популярен у медиа и у болельщиков. Предполагаю, что Роглич будет стараться выиграть Вуэльту, как никогда в жизни.

    Я очень желаю Тому успеха, но ему будет трудно - грегарить для Роглича - с трудом представляю.

     

    1. Имя: efefe

      Gorn9k

      Сегодня, 18:51 | Регистрация: 28.05.2017

      Где вы видели неприятные эмоции у ТОмаса?

  3. Walther

    Сегодня, 16:00 | Регистрация: 23.01.2016

    Роглич, Крёйсвейк, Дюмулен. Не тесновато им будет в одной команде...

  4. Имя: Алексей

    am14

    Сегодня, 17:07 | Регистрация: 9.09.2011

    Три ГТ на троих маловато, придется им ужиматься с личными амбициями. По текущим достижениям вроде как Том должен быть безоговорочным лидером - победа на Джиро и серебрянный дубль Джиро-Тур это очень весомо против двух бронз на Джиро и Туре на двоих у Роглича и Кройсвика. С другой стороны - все сильные раздельщики и только во вторую очередь горняки, т.е. один и тот же маршрут будет им всем одинаково подходить или не подходить... Короче, все решит состояние колена Тома...

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 17:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Иногда когда в команде много звезд претендующих на лавры гран-туров это играет противоположный эффект. Много примеров команд.

  6. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 17:25 | Регистрация: 8.07.2017

    А что мешает Jumbo-Visma - сделать как Sky/Ineos - занимать на Тур де Франс первое и ещё одно призовое место в генерале?

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
  7. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 17:28 | Регистрация: 4.01.2018

    Ну а что, пускай на Тур и едут втроем ))

    Хотя полагаю, что теперь Роглич ближайшие годы будет катать Джиро и Вуэльту, т.к. Дюма наверняка интересует только Тур. 

    1. M-07

      Сегодня, 18:11 | Регистрация: 27.05.2017

      Думаю, можно Крошвайка в принципе и на Джиро отправить, там он может побороться и за победу, а на Туре вряд ли. А вот на Тур Тома и Роглича, кто будет сильнее, на того и работать, да и карту с двумя капитанами могут разыгрывать, если смогут это сделать грамотно.

  8. Имя: sasha

    sashaney

    Сегодня, 17:40 | Регистрация: 19.09.2014

    Интересно как оформляется переход гонца с действующим контрактом? Кто кому сделал предложение, от кот. не смогли отказаться?

  9. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 18:59 | Регистрация: 22.05.2013

    Для Дюмолена хороший варинат, для Крейсвика и Роглича определенно нет. 

  10. Rokka

    Сегодня, 19:00 | Регистрация: 23.01.2016

    Да, голландцы очень хорошо усилились. Де Плюс, Ван Арт, Беннет, Кусс, Гесинк, Груневеген, трио генеральщиков Роглич, Кройшвайк, Дюмолан, а ещё кучу молодых и амбициозных. По всем фронтам растёт команда. Осталось только вернуть Келдермана

  11. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 19:53 | Регистрация: 8.07.2017

    Ах, ещё бы Jumbo-Visma подписала  для полного комплекта красавца М. Киттеля!

     

    И тогда на страх и зависть Ineos и всем другим командам могла бы Jumbo-Visma брать на Тур де Франс 90% побед на этапе, и первые два места в генерале.

     

    Новая планета, 1921
    Константин Федорович Юон

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити

  12. Гонщик

    Сегодня, 20:47 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Astanaforever
    Иногда когда в команде много звезд претендующих на лавры гран-туров это играет противоположный эффект. Много примеров команд.
    В Инеосе одни звёзды в составе и нечёшно так выступают .



    Цитата: velodoctor
    Для Дюмолена хороший варинат, для Крейсвика и Роглича определенно нет. 
    Естественно , Димуля посильнее будет обоих , спад в этом году прогнозируемый ибо в прошлом потратился с избытком .

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Комментарии

  • Konstantin41
    Филипп Жильбер переходит в ком ... (2)
    Konstantin41-Фото

    В 37 лет подписать 3-летний контракт. Очень недурно

  • Гонщик
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Иногда когда в команде много звезд претендующих на лавры гран-туров это играет противоположный эффект. Много примеров команд.
    В Инеосе одни звёзды в составе и нечёшно так выступают .



    Цитата: velodoctor
    Для Дюмолена хороший варинат, для Крейсвика и Роглича определенно нет. 
    Естественно , Димуля посильнее будет обоих , спад в этом году прогнозируемый ибо в прошлом потратился с избытком .

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Филипп Жильбер переходит в ком ... (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Нет слов Лефевра, а это показательно, глупец Жильбер. Ещё ребёнок.
  • Yuriy 17
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    Yuriy 17-Фото

    Ах, ещё бы Jumbo-Visma подписала  для полного комплекта красавца М. Киттеля!

     

    И тогда на страх и зависть Ineos и всем другим командам могла бы Jumbo-Visma брать на Тур де Франс 90% побед на этапе, и первые два места в генерале.

     

    Новая планета, 1921
    Константин Федорович Юон

     

     

  • Salamandra
    Феличе Джимонди – тот, который ... (5)
    Salamandra-Фото

    Спасибо за статью! 

  • Адриен
    Трансферные новости пелотона-2 ... (32)
    Адриен-Фото
    Если амбиции на генерал ГТ сохранились - уйдет. Впрочем, на это ответит сезон 2020 - кто там в Jumbo будет на первых ролях. И опять же - капитаны классные, а достойные лейтенанты - в дефиците...

    Если амбиции на генерал ГТ сохранились - уйдет. Впрочем, на это ответит сезон 2020 - кто там в Jumbo будет на первых ролях. И опять же - капитаны классные, а достойные лейтенанты - в дефиците...
  • Rokka
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    Rokka-Фото
    Да, голландцы очень хорошо усилились. Де Плюс, Ван Арт, Беннет, Кусс, Гесинк, Груневеген, трио генеральщиков Роглич, Кройшвайк, Дюмолан, а ещё кучу молодых и амбициозных. По всем фронтам растёт команда. Осталось только вернуть Келдермана
  • velodoctor
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    velodoctor-Фото

    Для Дюмолена хороший варинат, для Крейсвика и Роглича определенно нет. 

  • Gorn9k
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    Gorn9k-Фото
    Где вы видели неприятные эмоции у ТОмаса?
  • M-07
    Том Дюмулин покидает Sunweb и ... (14)
    M-07-Фото
    Думаю, можно Крошвайка в принципе и на Джиро отправить, там он может побороться и за победу, а на Туре вряд ли. А вот на Тур Тома и Роглича, кто будет сильнее, на того и работать, да и карту с двумя капитанами могут разыгрывать, если смогут это сделать грамотно.

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3109
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 2991
4 Пино Т. (Fra) (GFC) 2976
5 Роглич П. (Slo) (TJV) 2859
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2412
8 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2409
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