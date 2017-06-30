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Программа Тома Дюмулина не позволяет ему стартовать в ITT чемпионата Нидерландов и чемпионата мира по велоспорту

Том Дюмулин: «Невозможно вернуться в Нидерланды из Франции ради чемпионата страны»

 

 

  29-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Том Дюмулин не сможет выступить в индивидуальной гонке на время ни на чемпионате своей страны, ни на чемпионате мира.

 

  В интервью NOS.nl и Wielerflits.nl Дюмулин объяснил, что чемпионат Нидерландов пройдёт за неделю до старта Тур де Франс-2020, а индивидуальная гонка на чемпионате мира проводится в финальный день французского Гранд-тура.

 

  Нидерландский гонщик подчёркивает, что не собирается сходить с Тур де Франс-2020 даже если не сможет бороться за высокие места в генеральной классификации.

Программа Тома Дюмулина не позволяет ему стартовать в ITT чемпионата Нидерландов и чемпионата мира по велоспорту

 

Photo © Instagram @t.dumoulin

 

 

  Том Дюмулин: «У меня очень плотный график с тренировочными лагерями на высоте и велогонками. Между Критериумом Дофине (12 – 16 августа) и Тур де Франс (29 августа – 20 сентября) невозможно вернуться в Нидерланды ради чемпионата страны, поэтому я просто останусь во Франции.

 

  Индивидуальная гонка на время чемпионата мира всегда проходила по средам. Не думаю, что с таким проведением соревнования были бы проблемы, так что перенос на воскресенье выглядит странно. В этом году, учитывая обстоятельства, кажется, не так сложно вернуть старт разделки на среду. Но пока что UCI придерживается воскресенья.

 

  Даже если у меня плохо пойдёт нога, и я не смогу бороться за генеральную классификацию, постараюсь финишировать на Туре. Надеюсь, один из лидеров нашей команды будет идти высоко, и в этом случае я смогу быть очень полезным, даже если сам не смогу выступить хорошо.

 

  Разделка 20-го этапа (с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий) должна идеально мне подойти. Первые 30 км – «французская равнина» (холмы), а потом последние 7км штурм Ла-Планш. Очень похоже на маршрут разделки чемпионата мира 2017 года в Бергене, где я стал чемпионом мира.

 

  Надеюсь, буду бороться за генеральную классификацию на Туре. Но тогда приеду в Париж в воскресенье полностью выдохнувшимся, разделку чемпионата мира пришлось бы ехать с уставшими ногами. У тех, кто не поедет Тур, таких проблем не будет».

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Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Хаха. Походу будет борьба не межкомандная, а внутрикомандная. Берналь+Томас+Фрум против Роглич+Кройшвайк+Дюмолон. А в это время одиночки типа Кинтаны и Лопеса возьмут и разыграют главный трофей под их шумные разборки.))) ?

    Вся жизнь это гонка.

    1. close2you

      Сегодня, 00:24 | Регистрация: 22.07.2017

      да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:47 | Регистрация: 30.06.2017

    Цитата: close2you
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
    Улыбнуло.))) Да не бери в голову.

    Вся жизнь это гонка.
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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: close2you
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
    Улыбнуло.))) Да не бери в голову.
  • close2you
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (3)
    close2you-Фото
    да...именно лопеззззз, как возьмет, да как разъиграет ....
  • Astanaforever
    Программа Тома Дюмулина не поз ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Хаха. Походу будет борьба не межкомандная, а внутрикомандная. Берналь+Томас+Фрум против Роглич+Кройшвайк+Дюмолон. А в это время одиночки типа Кинтаны и Лопеса возьмут и разыграют главный трофей под их шумные разборки.))) ?
  • Yuriy 17
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    В 18 м 19 годах у Sky-Ineos было два капитана - и всё завершилось полным успехом.

     

  • Sezar
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Sezar-Фото

    Интересно, что Берналь чувствует именно себя фаворитом. Это читается между строк.

    Насчет тактики все ясно. Если Берналь атакует, Фруму ждать контратаки Роглича либо кого еще и садиться на колесо. И ждать разделки. А Томасу то же самое, но ждать последнего километра и вперед! Три капитана все же многовато, а вот два как по мне вполне нормально.

  • Sezar
    Тренировочный сбор команды Dec ... (1)
    Sezar-Фото

    Думаю, что по проценту жирности Ремко окажется в первом дециле :).

  • Гонщик
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Адриен
    Вот "выстреливает" из группы, допустим, Фрум (Берналь, Тоиас). ЧТО ДЕЛАТЬ БЕРНАЛЮ (ФРУМУ, ТОМАСУ) ?! У него куча сил, он ЗНАЕТ, что может добрать, обогнать, выиграть... Без определенного ЗАРАНЕЕ приоритетного капитана всё же не обойтись - как не крути... А на нескольких стульях усидеть невозможно - как и добыть нескольких зайцев...
    Фруму достаточно высидеть на колесе у Берналя , далее навезти в разделке , рвать и уезжать не обязательно , но позволит ли Роглич и др будем посмотреть  .

  • Camel
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Camel-Фото

    Цитата: Astanaforever
    ...Зря Берналь прет так. Молодой, зеленый.

    Ну какой же он "зеленый"? 23 года. Пора задуматься о месте в техничке. Тут уже 19-ти и 20-летние подпирают.

  • Astanaforever
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Тактика двух капитанов неэффективна, не говоря уж о трех. Просто смотреть итог выступлений Мувистар, Астаны. Каждый должен знать свое место и свою роль. А три звезды как не крути в душе испытывает злобу на тех двоих. Вроде ЭГО еще никто не отменял. Фрум не проглотит. Томас не сглотнет. Зря Берналь прет так. Молодой, зеленый.
  • Адриен
    Эган Берналь: “Крис Фрум, Гера ... (6)
    Адриен-Фото

    Вот "выстреливает" из группы, допустим, Фрум (Берналь, Тоиас). ЧТО ДЕЛАТЬ БЕРНАЛЮ (ФРУМУ, ТОМАСУ) ?! У него куча сил, он ЗНАЕТ, что может добрать, обогнать, выиграть... Без определенного ЗАРАНЕЕ приоритетного капитана всё же не обойтись - как не крути... А на нескольких стульях усидеть невозможно - как и добыть нескольких зайцев...

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