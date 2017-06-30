Программа Тома Дюмулина не позволяет ему стартовать в ITT чемпионата Нидерландов и чемпионата мира по велоспорту

Том Дюмулин: «Невозможно вернуться в Нидерланды из Франции ради чемпионата страны»

29-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma Том Дюмулин не сможет выступить в индивидуальной гонке на время ни на чемпионате своей страны, ни на чемпионате мира.

В интервью NOS.nl и Wielerflits.nl Дюмулин объяснил, что чемпионат Нидерландов пройдёт за неделю до старта Тур де Франс-2020, а индивидуальная гонка на чемпионате мира проводится в финальный день французского Гранд-тура.

Нидерландский гонщик подчёркивает, что не собирается сходить с Тур де Франс-2020 даже если не сможет бороться за высокие места в генеральной классификации.

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Том Дюмулин: «У меня очень плотный график с тренировочными лагерями на высоте и велогонками. Между Критериумом Дофине (12 – 16 августа) и Тур де Франс (29 августа – 20 сентября) невозможно вернуться в Нидерланды ради чемпионата страны, поэтому я просто останусь во Франции.

Индивидуальная гонка на время чемпионата мира всегда проходила по средам. Не думаю, что с таким проведением соревнования были бы проблемы, так что перенос на воскресенье выглядит странно. В этом году, учитывая обстоятельства, кажется, не так сложно вернуть старт разделки на среду. Но пока что UCI придерживается воскресенья.

Даже если у меня плохо пойдёт нога, и я не смогу бороться за генеральную классификацию, постараюсь финишировать на Туре. Надеюсь, один из лидеров нашей команды будет идти высоко, и в этом случае я смогу быть очень полезным, даже если сам не смогу выступить хорошо.

Разделка 20-го этапа (с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий) должна идеально мне подойти. Первые 30 км – «французская равнина» (холмы), а потом последние 7км штурм Ла-Планш. Очень похоже на маршрут разделки чемпионата мира 2017 года в Бергене, где я стал чемпионом мира.

Надеюсь, буду бороться за генеральную классификацию на Туре. Но тогда приеду в Париж в воскресенье полностью выдохнувшимся, разделку чемпионата мира пришлось бы ехать с уставшими ногами. У тех, кто не поедет Тур, таких проблем не будет».