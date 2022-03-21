VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Том Дюмулин сошёл с Вуэльты Каталонии-2022

Том Дюмулин сошёл на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2022 из-за плохого самочувствия

 

 

  Том Дюмулин (Tom Dumoulin) сошёл с Вуэльты Каталонии-2022 во время 3-го этапа, когда до финиша оставалось 70 км. Велокоманда Jumbo-Visma сообщает, что Том Дюмулин сошёл с гонки из-за плохого самочувствия.

  На 2-м этапе 31-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma оказался во второй группе, упустившей разрыв пелотона за 15 км до финиша и потерял вместе с этой группой 33 секунды.

 

Том Дюмулин сошёл с Вуэльты Каталонии-2022

 

 

 

  Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Перед этапом мы не думали, что Том сегодня не финиширует. Мы знали, что на данный момент он не в лучшей форме. Во время этапа он сказал, что чувствует себя нехорошо. Сейчас проконсультируемся с медиками, посмотрим, что сможем сделать».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Том Дюмулин Tom Dumoulin Jumbo-Visma Вуэльта Каталонии Volta Ciclista a Catalunya велогонка Мирового тура многодневная велогонка

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

21 - 27 марта 2022

Volta Ciclista a Catalunya

22 - 26 марта 2022

Settimana Internazionale Coppi e Bartali

25 марта 2022

E3 Saxo Bank Classic

27 марта 2022

Gent-Wevelgem in Flanders Fields

30 марта 2022

Dwars door Vlaanderen - A travers la Flandre

3 апреля 2022

Ronde van Vlaanderen - Tour des Flandres

4 - 9 апреля 2022

Itzulia Basque Country

10 апреля 2022

Amstel Gold Race

12 - 15 апреля 2022

Giro di Sicilia

17 апреля 2022

Paris-Roubaix

ОПРОС

Кто станет победителем Вуэльты Каталонии-2022?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Результаты: ПроТур-2022

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

25 марта

Wilco Kelderman (Bora-hansgrohe)

Alberto Dainese (Team DSM)

Nurbergen Nurlykhassym (Astana Qazaqstan Team)

Anthon Charmig (Uno-X Team)

26 марта

Julen Irizar Laskurain (Euskaltel - Euskadi)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Погачар Т. (Slo) (UAD) 5363
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 4382
3 Роглич П. (Slo) (TJV) 3924
4 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3104
5 Берналь Э. (Col) (IGD) 2576
6 Кольбрелли С. (Ita) (TBV) 2553
7 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2461
8 Йейтс А. (GBr) (IGD) 2251
9 Альмейда Ж. (Por) (DQT) 2219
10 Карапас Р. (Ecu) (IGD) 2018

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2022 (82)
Февраль 2022 (143)
Январь 2022 (103)
Декабрь 2021 (95)
Ноябрь 2021 (95)
Октябрь 2021 (134)