Том Дюмулин сошёл с Вуэльты Каталонии-2022

Том Дюмулин сошёл на 3-м этапе Вуэльты Каталонии-2022 из-за плохого самочувствия

Том Дюмулин (Tom Dumoulin) сошёл с Вуэльты Каталонии-2022 во время 3-го этапа, когда до финиша оставалось 70 км. Велокоманда Jumbo-Visma сообщает, что Том Дюмулин сошёл с гонки из-за плохого самочувствия.

На 2-м этапе 31-летний нидерландский велогонщик команды Jumbo-Visma оказался во второй группе, упустившей разрыв пелотона за 15 км до финиша и потерял вместе с этой группой 33 секунды.

Мерейн Зееман (Merijn Zeeman), спортивный директор команды Jumbo-Visma: «Перед этапом мы не думали, что Том сегодня не финиширует. Мы знали, что на данный момент он не в лучшей форме. Во время этапа он сказал, что чувствует себя нехорошо. Сейчас проконсультируемся с медиками, посмотрим, что сможем сделать».