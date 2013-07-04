Том Дюмулин едет в тренировочный лагерь на высоте после операции на колене

Том Дюмулин продолжит подготовку к Тур де Франс-2019 после операции на колене

Тому Дюмулину, который травмировал колено во время Джиро д'Италия-2019, а затем сошёл с Критериума Дофине-2019 из-за боли в колене, после дополнительного обследования в медицинском центре OCON была проведена операция. Очаг воспаления образовался из-за небольшого фрагмента гравия, который был удалён.

Как сообщает команда Sunweb, операция проведена успешно и 28-летний нидерландский гонщик собирается в тренировочный лагерь на высоте, как и планировалось.

Врач команды Sunweb Камил Альдерсхоф: «Тому вчера, 16 июня, сделали небольшую операцию, во время которой был удалён маленький осколок гравия, который первоначально приняли за металлическую занозу. Мы решили удалить его, потому что он являлся причиной небольшого воспаления.

Этим утром Том уже проехал тестовую тренировку, всё прошло отлично. Теперь ему можно отправляться в тренировочный лагерь на высоте и продолжать подготовку. Каждый день мы будем следить за его состоянием, чтобы, возможно, адаптировать тренировочный план. Но всё уже выглядит хорошо».