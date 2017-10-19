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Вуэльта Испании-2018 стартует с индивидуальной гонки на время

Вуэльта Испании-2018 стартует в Малаге с индивидуальной гонки на время

 

 

  Вуэльта Испании-2018 в следующем году впервые за 9 лет начнётся не с командной, а с индивидуальной гонки на время. 73-й выпуск испанского Гран-тура стартует 25 августа 2018 года в Малаге, у Центра Помпиду, маршрут разделки будет проложен по историческому центру города.

 

 

  Организаторы Вуэльты Испании официально объявят весь маршрут Гран-тура в январе следующего года, но уже известно, что протяжённость разделки составит 10 км.

 

В последний раз Вуэльта Испании стартовала с разделки в 2009 году, когда победителем стал Фабиан Канчеллара.

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Теги к статье: Вуэльта Испании Vuelta a Espana Гран-тур Вуэльта Испании-2018 ITT разделка индивидуальная гонка на время

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