Вуэльта Испании-2018 стартует с индивидуальной гонки на время

- Категория:
- VeloRACE / Vuelta a Espana |
- Дата:
- Сегодня, 17:43
Вуэльта Испании-2018 стартует в Малаге с индивидуальной гонки на время
Вуэльта Испании-2018 в следующем году впервые за 9 лет начнётся не с командной, а с индивидуальной гонки на время. 73-й выпуск испанского Гран-тура стартует 25 августа 2018 года в Малаге, у Центра Помпиду, маршрут разделки будет проложен по историческому центру города.
Организаторы Вуэльты Испании официально объявят весь маршрут Гран-тура в январе следующего года, но уже известно, что протяжённость разделки составит 10 км.
В последний раз Вуэльта Испании стартовала с разделки в 2009 году, когда победителем стал Фабиан Канчеллара.
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